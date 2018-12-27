「只見。四感」：透過一場靜態展，體驗JR只見線的春夏秋冬

「只見四感」聯展

JR只見線列車出發了，身穿白綠塗裝的雙節車廂，沿著鐵軌緩緩駛進奧會津地區。穿越長長的隧道，首先映入眼簾的是「冬季只見線」，這時大地白雪輕覆，雪細如絲、輕如羽的特性，使得山林草木有著「冰之華」的特殊景象。奧會津地區的冬天很長，白雪皚皚、六出紛飛，在銀白嚴冬的世界裡蘊藏著溫熱。只見線與她所在的人們，仍能歡欣地一同相聚、祈福。

在同一時間，耳邊傳來車長知會旅客的廣播聲，提醒著要進入下一站了。度過冬季，白雪消融，櫻花開始萌芽、綻放。只見線白綠的車廂，有著家人對新春的期待，如此馳騁在櫻吹雪中。在離開雪白大地後，抬頭所見的是陽光灑落，透著光線的新綠和櫻粉的色彩，帶來「春季只見線」嬌滴的模樣。還有著使用在地植物編織而成的生活器皿，伴著人們與日光加疊出歲月的色彩。

接著轉個彎，「夏季只見線」也悄悄地到來了。空氣中的熱度和氣味開始能夠想像，而那般只有在早晨可見的迷樣霧氣，一步步向只見川趨近，塑造出宛如在仙境般的氛圍景象，讓眨眼都好捨不得。初夏的湛綠、早晨遇見的霧氣、孩童的笑顏，只見線恰卡恰卡地收藏著，而她散發出的光影，也迷人地倒映在水中之鏡。

在夏季的對向是「秋季只見線」，擁有著最繽紛多彩的季節。無論是置身於山頂，還是倚傍著河川，貼近於草地，每處視野、每個落腳，都刻畫著只見線不同的秋季印象。林木開始轉色，楓葉也紅了，蔚藍天空與碧綠河川，交互相擁著彼此的色彩，在這作物豐收的季節，人們臉龐洋溢著富足。

在閱覽過只見線四季的景緻後，找個舒適的位置坐下來，位於牆上的大螢幕以動態和靜態的影像，再次帶您至那裡。您曾造訪過或是未曾造訪、期待造訪的只見線，品味那兒美好的景色與生活故事。幸運的話，「可樂」或「雪碧」也會在旁邊陪伴你──牠們是展覽的常客，兩隻喜歡與人相伴的貓咪。

Photo Credit：林 事務所

Photo Credit：林 事務所

「只見線」，一條馳騁於日本東北福島縣和新潟縣，奧會津地區內的JR火車路線，全長135公里，在日本眾多的鐵道路線中，並非是最悠久的，也不是一條台灣民眾耳熟能詳的路線。本次展覽在福島縣奧會津金山町觀光物產協會的邀請下，由擅長於體驗設計的台北林 事務所（HAYASHI office），透過策展的方式，來為這些原本只是單純的靜態展示作品，進行全新的詮釋。在概念的梳理下，將屬於「只見線」的冬春夏秋四季景色，生活其中的人物故事，透過軟硬體的整合，栩栩地再現於活動現場，透過物件引動觀者的四感（視覺、聽覺、嗅覺及觸覺），直搗心靈，注入充滿魅力的感動。

誠如同本次場地「好人好室Ｘ七二聚場」主人阿邦感性的告白：「有一天，我一定會找個有川霧的時間去只見線的，好美！」，當他溫暖地說出這段話，臉上掛著期待感及笑容，彷如就是在向攝影作品作者星賢孝老師表達致敬之意。

「好人好室Ｘ七二聚場」，並非是一處常規化的攝影、畫作等展覽場地。這裡由一棟三層樓老屋重新裝潢而成，位於繁華街區的側邊靜巷中，一處可以息得午後靜謐的咖啡館。

為什麼「只見。四感」要選在這裡辦理？展覽整體空間與氛圍的塑造、作品與環境的連結以及作品與觀者的互動，併同希望在展覽中創造出來，它是有機的、能動的，會隨時間或是觀者，或是場地主人，或是策展團隊，呈現出屬於當下的展示樣態，這是一般空白展覽場地難以做到的。

曾有位觀展者進入現場，猶疑地詢問說這裡是攝影展嗎？跟他想像中的不太一樣。是的，不一樣。展覽場地運用既有的空間特性，巧妙地穿插「只見線」四季感受，也凸顯了「只見線」予人的常民溫暖，進而促使展覽場的觀者，能自然而然地與展覽品，有著最親密的距離接觸。

Photo Credit：林 事務所

Photo Credit：林 事務所

這場展覽為什麼叫「只見。四感」？「只見」代表這裡的絕美，讓人很容易著迷於這裡的一景一物，忽略周邊的事物，讓人不禁地專注於「只見到這裡」的地方。「四感」，冬春夏秋，四季的美景與感受，讓人們有機會透過視、聽、嗅、觸等感官，來預感只見線的魅力與美好。本次展覽即是透過「只見」這樣的引子，勾起奧會津地區的四個季節、四種感官、以及四位職人的只見線魅力。

四位職人分別為：

星賢孝：奧會津鄉土攝影師，奧會津三島町人，長年拍攝「只見線」風景，年紀超過70的他，依舊保有著健朗靈巧的體態，對於「只見線」的魅力捕捉，用一年300天的日子相伴，也是奧會津地區最佳風景狩獵的領路人。

松本忠：鐵道風景畫家，近乎全日本的鐵道路線都有他作畫的痕跡，擅長用細緻的筆觸，刻畫出地方原生風景的迷人樣態。

大竹惠子：色鉛筆畫家，奧會津金山町人，畫作內容取材自兒時回憶與地方生活，描繪出許多不同的小故事，有甜蜜的、有哭笑的、有幸福的。

市川里美：木天蓼編織家，居住於金山町至今約11年，使用奧會津地區，大自然賜予的當地原生植物「木天蓼」進行工藝創作，從採集到去樹皮和編織，都由自己親手完成。

四個季節、四種感官、四位職人。「只見。四感」的魅力，就如此這般地在環境、作品、觀者間交織出美麗花火，創造出觀者與之第一次相遇的心動、再次相遇的深刻。這是林 事務所（HAYASHI office）在台灣的第一次嘗試，亦如同林事務所代表林承毅所言：

「靜態作品展的本質背後，其實我們更想做的是創造人與人的深度連結，而策展就是架橋過程。因此，我們知道行動背後的價值，這也將是屬於未來的一種創生戰術。讓物件到前線與遠地的人接觸，從驚嘆到勾起好奇心、從關注到建立共感，最終沈浸其中並喜愛。從而兩地的人，自然而然地能建立出新的關係，這樣的連結感，將成就關係人口的未來.......」

讓我們一同期待後續的化學效應，那屬於福島秘境，沿著鐵道開啟的故事──「只見。四感」，將在台北老城區的空間，一路展到今年12月30日，歡迎大家抽空來親賞「只見」的美好。

Photo Credit：林 事務所

活動資訊

活動名稱：｜只見四感｜──絕景只見攝影、色鉛筆畫、編織物聯展

展期：2018.12.17-12.30

展場：好人好室 x 七二聚場

展場資訊：10491台北市中山區中山北路二段72巷No. 18號／02 2522 1280

展場營業時間：11:00-19:00

本文經林 事務所授權刊登

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航