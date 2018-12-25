朱立倫宣布2020選總統，但黨內至少還有4位「競爭者」

（中央社）今（25）日卸任新北市長的朱立倫表示，他將投入2020年總統選舉，但會先展開學習之旅，走訪台灣各地或國外聽聽大家意見，尋找解決台灣問題、與國際接軌和與國際競爭的方法。

他說，民眾期待他投入總統選舉，「我的目標也很清楚，就是2020為台灣打拚。」目前中國國民黨尚未進入初選，他將先充電與學習，到各地聽聽民眾心聲。

朱立倫表示，他將不拘形式見各領域朋友，大家對台灣有許多想法，希望大家一起發掘問題，找到解決問題的方法。將來有機會也想到國外去，台灣須與國際接軌、與國際競爭。

朱立倫還提到，未來會有一個工作室，目前在籌畫當中，並非一定叫做「競選辦公室」。規劃的工作室會先以卸任的民政局長江俊霆、卸任的新聞局主任秘書黃詩婷為基本成員。因朱立倫一直守口如瓶，黃詩婷直到上午朱立倫宣布成立工作室後，才知道她並未失業。

不過，朱立倫在黨內或許還有其他競爭者。

九合一大選國民黨在22縣市贏了15縣市，現任黨主席吳敦義日前被問到有人支持他選總統、也有人支持朱立倫。吳敦義表示，現在都還早，我們是自由民主法治的黨和國家，時間到的時候，黨就會公布初選的資格、機制，至於時間目前還不知道。

但之前吳敦義受訪稱「目前還沒決定，可能是明年5、6月間的事情」曾引起黨內討論。前立委孫大千就直言「這不是『司馬昭之心，路人皆知』嗎？」黨中央刻意將總統黨內初選延至明年5月舉行，顯然是為特定人選量身打造的遊戲規則。立委林奕華也表示，黨內總統提名的時間點應該要給候選人有台灣走透透、闡述政見的準備時間；立委李彥秀則說，無論如何5、6月才提名，對於民意和基層來說「當然會太晚」。

另外，前立法院院長王金平20日公開表示，將不再續留立院了，「要我在立法院，這條路大概不會了。」也讓王在2020總統大選的動向，再度受到注目。王金平也預計在下月中旬要出人生中第一本書，由他口述，

王金平在出席「幸福經濟共好共榮標竿企業」論壇致詞時透露，王金平說，很多人不知道他的理念是怎樣，是否要選總統、副總統，但「要選副總統不如選總統」；他透露，前總統馬英九兩次都要他當副總統，「為什麼我不要？」因為要當副總統不如在立法院。

還有，行政院前院長張善政21日出席台灣大哥大基金會「微樂心溫度」活動時也透露，希望以無黨籍的身分參選2020年總統大選，他指出「希望國家會更好」，並透露過完年之後就會確定是不是真要參選。

至於會不會由國民黨提名，張善政回應，目前國民黨還沒有聯繫合作，但希望國民黨自己要知道，這次在九合一選舉會贏得多席，並不是國民黨有多好，而是民進黨太差了。因此呼籲國民黨如果有意思要合作，要讓他保有無黨籍身分，這也對國民黨好。

而20日才出版新書「八年執政回憶錄」的前總統馬英九，是否再戰2020動態也備受關注。在簽書會時媒體詢問，「是否願意再服務、參選？」對此馬英九只表示，「還要再想一想」怎樣服務比較能夠讓國民黨在政策上得到老百姓的支持。

當時就傳出朱立倫25日卸任後將成立競選總統辦公室，馬英九當時回應道「很好啊，祝福他！」是否會支持朱立倫參選2020總統？馬英九說，只要願意參選又願意幫國民黨服務的人，「我們都支持」。被問及是否建議朱立倫與前行政院長張善政搭檔參選，他說，「沒這回事」。

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核稿編輯：楊之瑜