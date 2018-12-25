酷兒鼻子彩虹芙：女性主義版《紅鼻子魯道夫》童話

文：吳馨恩｜圖：旗擬喵們的異想世界

這篇故事的原型是《紅鼻子魯道夫》的故事，是關於一隻馴鹿因為長得跟其他馴鹿不一樣，而被霸凌的聖誕兒童故事。雖然原版魯道夫故事裡，主人翁的性別未知，但是基於大多非公主類的兒童故事都是男生為主角，女孩們缺乏故事模範。反同公投過後，就跟朋友計畫創作了這部故事，目的是希望了讓社會重視性少數孩子，尤其是性少數女孩、陰柔男孩或雙性人孩子被霸凌的問題。

聖誕老奶奶是個女性主義者，年輕時反對童工與爭取婦女投票權，現在她會在每年的平安夜，送禮物給有勇敢、善良，與爭取社會正義的女孩們，尤其是在女孩地位低落的地方。

Photo Credit: 旗擬喵們的異想世界

有一群馴鹿幫聖誕老奶奶拉雪橇，在平安夜負責拉雪橇的，全部都是母鹿，因為公鹿在11月時鹿角會脫落，沒辦法在拉雪橇時撥開障礙物。

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其中有隻馴鹿叫作彩虹芙，她很特別的地方，是她有個彩虹色會發光的大鼻子，有時她的鼻子還會照出一道彩虹。

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因為彩虹芙很不一樣，其她馴鹿都會嘲笑她，而且不讓彩虹芙跟她們一起玩，平安夜也無法跟大家拉雪橇。

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只有克萊麗絲不會這樣，她總是陪伴彩虹芙，兩個女孩感情很好，常常一起唱歌、跳舞、翻跟斗，還有一起討論社會議題。

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有一年平安夜，因為霧太大了，聖誕老奶奶的雪橇看不到路，所有馴鹿都不知道怎麼辦，擔心無法把禮物送給女孩們。克萊麗絲就跟聖誕老奶奶說：

彩虹芙的鼻子又大又亮，可以讓她帶領雪橇前進。

聖誕老奶奶就問彩虹芙：

妳願意帶領雪橇前進嗎？

Photo Credit: 旗擬喵們的異想世界

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於是彩虹芙點點頭同意。在彩虹芙的帶領下，黑暗的霧夜被照出一條彩虹色的道路，聖誕老奶奶跟馴鹿們成功地把禮物送出去，所有收到禮物的女孩們都很開心。後來彩虹芙跟其她馴鹿們成為好朋友，並且其她馴鹿告訴她：「妳的事蹟將會留在歷史上！」

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彩虹芙之歌

Rainbowlph, the queer-nosed reindeer

Had a very shiny nose

And if you ever saw it

You would even say it gay

All of the other reindeer

They used to laugh and call her names

They never let poor Rainbowlph

Join in any reindeer games

Then one foggy Christmas eve

Santa came to say:

"Rainbowlph with your nose so bright

Won't you guide my sleigh tonight?"

Then all the reindeer loved her

As they shouted out with equity

Rainbowlph the queer-nosed reindeer

You'll go down in herstory

本文經吳馨恩及旗擬喵們的異想世界授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航