揭開歐洲產量第五大葡萄酒產國－羅馬尼亞的神秘面紗

前鐵幕國的緩慢興起

位於東歐的羅馬尼亞是全歐第11大國，也是歐洲產量第五大葡萄酒產國，更是全球前10大葡萄酒產國之一。但直到近年來開始專注於提升葡萄酒品質之前，羅馬尼亞還只能說是個以量為主的餐酒產國。根據該國管理釀酒葡萄與葡萄酒的機構表示，直到2012年，羅國全境葡萄園中只有不到三分之二是屬於較適合釀造葡萄酒的歐洲種（Vitis vinifera），這是因為羅馬尼亞過去政治動盪不安，直接影響到葡萄酒業、甚至其它產業的發展。

事實上，羅馬尼亞要到1989年爆發革命，推翻獨裁者Nicolae Ceauşescu長達24年的極端政權後，才算是真正脫離了蘇聯鐵幕與獨裁政治的陰影，回歸民主的懷抱。在這之前的共產時期，境內許多葡萄園都歸國有；釀酒部分，也有約莫60%為公立合作社所有，僅10%屬於私人營運企業或國家成立的釀酒葡萄植栽機構。所幸，從1990年代早期開始，已有愈來愈多酒莊成功私有化，轉型求質而非量。

揭開羅國的神秘面紗

羅國因東南部靠黑海，不屬內陸國。這裡的緯度差不多與法國等齊，早在四千多年前已開始釀酒，據傳正是由當時自黑海登陸的希臘人所帶來。由於歷史悠久，境內釀酒產區遍佈廣泛，光是大區就有八個，分別是：外西凡尼亞（Transylvania）、摩爾多瓦（Molvoda，不同於摩爾多瓦國）、馬拉穆雷與葛黎散區（Maramures & Grisan）、巴納特（Banat）、多布羅加（Dobrogea）區，以及有多瑙河流經的蒙特尼亞與奧爾特尼亞區（Muntenia & Oltenia），後者包括有南部地區與多瑙河台地（Danube Terraces）。

羅國東部雖然靠海，有一塊海岸平原區——即冬季氣候較溫和的多布羅加區，但境內其它產區受高山屏障，黑海影響甚小，主要以溫和的大陸型氣候為主，年平均降雨量落在540毫升左右。整體而言，羅馬尼亞是個較溫暖的國度，但即便是六、七月的生長季，均溫也只有23.5 °C不等。雖然如此，羅馬尼亞有些歷史較短的產區，冬天其實相當嚴寒，只能靠防風林讓葡萄遮蔽寒風。

主要品種與風格

羅馬尼亞以其數量多元的原生品種而出名，根據《The Oxford Companion to Wine》記載，截至2013年已有超過95種釀酒品種，其中也包含許多國際品種，如梅洛（Merlot）、威爾士麗絲玲（Welschriesling）、阿里哥蝶（Aligote）、卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）與白蘇維濃（Sauvignon Blanc），羅國最常見的原生品種包括了能釀出新鮮白酒的白費思卡（Feteasca Alba），與酒體較厚、適合桶陳的皇家費思卡（Feteasca Regala）白品種。在黑葡萄品種方面，則是以 Rosioara、Babeasca Neagra 與黑費思卡（Feteasca Neagra）為最。

羅馬尼亞釀造的白酒向來多於紅酒；在傳統風格的白酒中，半乾型（Semi-dry）或半甜型（Semi-sweet）又比乾型來得普遍。不過，近年來風格大轉彎，不但乾型白酒開始逐漸增加，紅酒的種植與釀造量也緩步攀升，就連氣泡酒也開始有顯著的品質提升；而其中一家，便是以各類型氣泡酒見長的Zarea酒廠。

隸屬德國釀酒集團的Zarea酒廠，直譯成中文有「地平線」之意，於2004年從國營企業轉私營，是羅國目前規模最大、經營最穩定的私人釀酒業者之一。酒莊擁有超過90年釀造傳統瓶中二次發酵氣泡酒的歷史，同時也生產其它烈酒。旗下表現最好的莫過於以傳統釀法製成的百年紀念套組。這兩款氣泡酒都是以夏多內（Chardonnay）、白費思卡與皇家費思卡釀成，其中金標微甜，銀標不甜，但兩者都得獎無數，價格卻親民得驚人，值得一試。除此之外，Zarea還推出了其它不少類型多元、甜度不依的傳統法與夏馬法（Charmat Method）氣泡酒，都很適合在歲末年終時用來歡慶。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航