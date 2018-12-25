【2018全台議長名單】民進黨各種「跑票」只拿下嘉義縣，國民黨提名4位都「有罪」

文字整理：羊正鈺｜圖表：林奕甫

今天除了六都市長就職之外，同時也是議員就職典禮，並同時選出新一屆的議長、副議長，這次也是首次由「無記名」投票修正為「記名投票」，民進黨遭遇多位議員跑票、倒戈和退黨最後只拿下嘉義縣的議長，國民黨雖然拿下19個縣市，但卻有4位當選人都有「涉案紀錄」。

相較於2014年的國民黨16席、民進黨3席（2016年變4席）、無黨籍3席，這一次則是變為國民黨19席、民進黨1席、無黨籍2席。這次民進黨掉了宜蘭縣、高雄市與台南市。內政部表示，今年議長男性20人，女性2人（2014年女性7人）；副議長部分男性19人，女性3人（2014年女性0人）。

其中台南市最戲劇化，有意角逐議長的第二屆副議長郭信良，今早才在正副議長選舉前一刻丟出震撼彈，宣布他從上午10點起退出民進黨，國民黨與無黨聯盟隨即達成共識，推出郭信良角逐議長寶座，最後以28票「突襲」民進黨團提出的議長候選人邱莉莉。（上屆議長賴美惠、副議長蔡昌達，都是民進黨籍）

而首輪投票就跑票的3位民進黨籍議員連任三屆的民進黨籍議員（立委陳亭妃的妹妹）陳怡珍、吳通龍及本屆第一次當選的周麗津則跑票投郭信良，3人也都在選後發表退黨聲明（陳怡珍、吳通龍、周麗津、郭信良）。

此外，台中市果然由國民黨團推舉的張清照、顏莉敏以40票順利當選正、副議長，兩人分屬原台中縣紅派與黑派勢力，今天場外也出現兩位「嘉賓」，一位是前議長張清堂（張清照的哥哥），另一位是前立委顏清標（顏莉敏的爸爸）。

高雄市則「翻盤」由國民黨提名的許崑源、陸淑美雙雙過半，當選議長。此次高雄市議員66席裡國民黨拿下33席、民進黨25席、時代力量2席、親民黨1席、台聯1席、無黨團結聯盟2席、無黨籍有2席，藍營席次聯合其他無黨、親民黨的友軍就實質過半了。（上屆議長康裕成、副議長郭信良，都是民進黨籍）

以下為六都議長、副議長當選名單：

城市 議長 副議長 台北市 陳錦祥（國民黨） 葉林傳（國民黨） 新北市 蔣根煌（國民黨） 陳鴻源（國民黨） 桃園市 邱奕勝（國民黨） 李曉鐘（國民黨）

議長賄選／判刑一年定讞 台中市 張清照（國民黨） 顏莉敏（國民黨） 台南市 郭信良（退出民進黨，無黨籍） 林炳利（無盟） 高雄市 許崑源（國民黨）

詐領助理費／被判使公務員登載不實罪1年 陸淑美（國民黨）

台南縣議會在宣誓典禮時也發生「小插曲」，阿美族的平地原住民議員穎艾達利背對國父遺照宣誓就職，他以阿美族語自行宣誓，也沒在誓詞上簽名，台南地方法院院長董武全宣布宣誓無效，不能參與正副議長選舉。

六都以外的16縣市中，國民黨拿下14個議長。全台22縣市中，民進黨只剩下嘉義縣。

其中，嘉義市這次23席議員選舉結果，國民黨5席、民進黨4席、台聯黨1席，無黨13席，形成「無黨最大」的局面，掌控議會28年的「蕭家班」不得不將議會主導權拱手讓人（原議長蕭淑麗轉戰市長失利，副議長郭明賓也因涉賄被嘉義地檢署提出當選無效之訴）。

最後選舉由「台灣隊」無黨籍議員莊豐安，在民進黨黨團力挺結盟下拿到12票過半選票，當選議長。副議長經過第二輪投票，同屬「台灣隊」無黨籍議員蘇澤峰當選。

另外，花蓮縣議會的議長選舉，6連霸的民進黨籍議員施金樹未依黨中央「票投自己」的規定，票投國民黨的張正治，也引起議論。施金樹在投票後，隨即發出新聞稿「宣布退出民進黨」。

各縣市議長、副議長當選名單：

城市 議長 副議長 基隆市 蔡旺璉（國民黨） 林沛祥（國民黨） 新竹縣 張鎮榮（國民黨）

樁腳買票／一審判刑2年 王炳漢（國民黨） 新竹市 許修睿（國民黨） 余邦彥（國民黨） 苗栗縣 鍾東錦（國民黨） 李文斌（國民黨） 彰化縣 謝典霖（國民黨） 許原龍（國民黨） 南投縣 何勝豐（國民黨） 潘一全（國民黨） 雲林縣 沈宗隆（國民黨）

違反貪污治罪條例等案件／更三審改判違反商業會計法判刑5個月 蘇俊豪（民進黨） 嘉義市 莊豐安（無黨籍） 蘇澤峰（無黨籍） 嘉義縣 張明達（民進黨） 陳怡岳（民進黨） 屏東縣 周典論（國民黨） 盧文瑞（國民黨） 宜蘭縣 張建榮（國民黨） 陳漢鍾（無黨籍） 花蓮縣 張峻（國民黨） 潘月霞（國民黨） 台東縣 吳秀華（國民黨） 林琮翰（國民黨） 澎湖縣 劉陳昭玲（國民黨） 陳雙全（國民黨） 金門縣 洪允典（國民黨） 周子傑（無黨籍） 連江縣 張永江（國民黨） 周瑞國（國民黨）

對於地方議會的議長、副議長選舉，公民監督國會聯盟昨（24）日連同地方議會監督聯盟召開記者會表示，「國民黨、民進黨議長／副議長提名名單」中就背景涉入司法遭判刑案件者，國民黨就有4位候選人、民進黨2位候選人入列。公督盟執行長張宏林質疑，「兩大黨都有排黑條款，為什麼還會推出這樣的候選人？難道沒有其他候選人能夠擔此重任嗎？」

其中，最後全台22縣市中，國民黨提名的4位議長（副議長）都順利當選，分別為高雄市的許崑源（詐領助理費／被判使公務員登載不實罪1年）、桃園市的李曉鐘（議長賄選／判刑一年定讞）、新竹縣的張鎮榮（樁腳買票／一審判刑2年）以及雲林縣的沈宗隆（違反貪污治罪條例等案件／更三審改判違反商業會計法判刑5個月）。

公督盟也點名，除了涉案紀錄，也充斥地方家族勢力，像是台中市副議長的顏莉敏，是顏清標的女兒，延續家族影響力意味濃厚；還有台北市副議長候選人葉林傳，父親葉明財是牛埔幫創幫幫主，角頭勢力龐大。

Photo Credit: 公民監督國會聯盟（公督盟）

此外，公督盟政策部主任田君陽也指出，「李全教條款並未完整修訂，針對跑票、選後未按人民意向推選正／副議長之現象，雖然修訂了議長選舉的記名方式，然而，在議長選舉中，買賣選票行受賄路之事卻有兩種不同的待遇：買票行賄不能參選，賣票收賄卻不罰。」

公督盟也進一步表示，對於「是否能成為候選人」，各黨雖然有「排黑條款」或在黨章或有規範，但是「入黨」卻沒有相關規範，所以導致有罪、有爭議或是司法判決確定的人，用無黨籍參選，選上後再加入政黨或黨團運作，成為一大漏洞。

立法委員黃國昌今（25）日也指出，現行《罷免法》的規定只規範了候選人在競選期間的賄選或對其他候選人有傷害的行為時，提名之政黨才會連坐罰鍰，但對當選後在職期間所犯的貪污行為卻沒有連坐處罰的規定。

黃國昌以國民黨的前立委李慶華為例，李慶華在立法院貪污了好幾百萬，現在人落跑了，但國民黨對於自己的候選人出現貪污舞弊的行為，反應卻是裝死、擺爛，嚴重傷害台灣民主政治，也凸顯了政黨應該要有連坐處罰的必要性。

時代力量立法院黨團今日提出《選罷法》增訂第112條之一修正草案條文，即「政黨推薦之候選人當選後，犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定者，按其犯罪所得數額，處推薦政黨一至三倍之罰鍰。前項情形，因推薦候選人之政黨舉報或提供具體事證而查獲不法事實者，不罰。」

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核稿編輯：楊之瑜