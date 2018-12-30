媒體失序，科學家不語：如何杜絕消息錯誤的假新聞？

文：林照真教授（台灣大學新聞研究所）

一個有趣的現象是，全球最有規模的公共服務網BBC發跡於英國；最噬血的小報文化、狗仔隊運作，同樣源自英國。這種情形其實並不奇怪，兩種媒體各有其新聞理念，也各有不同市場與服務的閱聽眾。BBC以國家資源，提供公共的新聞服務，堅守新聞的正確性，已深獲全球閱聽眾的信任。小報以發行與廣告為獲利來源，滿足人性中的偷窺慾望，也有基本的受眾。

然而，不管是什麼性質的媒體，他們的報導都深深影響社會的每一份子。英國SMC（Science Media Centre）就是抱持這樣的理念，去面對所有媒體。換言之，什麼樣的媒體都不放棄。國內民眾對於SMC多半感到陌生，這並不是個大機構，甚至是一個不到10人的民間組織，但卻能有效結合以英國為主的科學家與媒體，進行科學紮根媒體的工作。

英國SMC經過16年的努力，終於有了一些成果。至少，已有媒體相信，記者在報導新聞事件時，不能缺乏應有的科學觀點。另一方面，也有愈來愈多的科學家相信，透過媒體報導，更能善盡科學家應負的社會責任。

英國SMC辦公室距離倫敦尤斯頓車站（Euston Station）不遠，大樓內的辦公室招牌也不起眼，他們卻每天積極進行科學深化媒體的工作。英國SMC資深媒體經理湯姆．薛爾頓（Tom Sheldon）（註）提到，他們的主要工作就是服務媒體，希望可以在媒體和科學家之間扮演溝通的橋樑。

註釋：20世紀最重要的思想家與哲學家，提出科學必須具備可證偽性（falsifiability）的科學哲學巨擘。

根據薛爾頓提供的資料，目前他們服務的媒體人數總數是320人，包括主跑科學、健康，與環境的所有英國記者。除此之外，他們還建立了擁有2700人的科學家社群，以及1200位與媒體有關的研究機構等新聞公關人員。

湯姆．薛爾頓負責說明英國SMC的主要工作。他提到MMR三合一疫苗事件的新聞案例。這是一個和民眾切身相關的新聞，究竟嬰兒是否需要接種MMR三合一的疫苗？MMR會不會導致自閉症？當社會出現這樣的恐慌，確實需要可以安定人心的專業意見。

圖 ／英國SMC提供 英國各主要媒體關注嬰兒是否需要接種MMR三合一疫苗事件，引發媒體高度關注，英國SMC就會在這樣的事件鋒頭上，協助媒體報獲得科學觀點的報導。圖／英國SMC提供。

可以了解，民眾非常想知道正確的答案，尤其事涉嬰兒健康，自然是英國全國高度關切的新聞話題。像這樣具有「爭議性」的新聞事件發生時，科學界的看法不一，負責報導的媒體人員也會非常困擾，不知道什麼樣的意見是對的。這時，英國SMC可以扮演的角色就出現了。

這個新聞讓人不禁聯想英國一個很有名的調查新聞報導事件，也是和嬰兒有關。1954年時，德國一家藥廠將旗下名為「沙利竇邁」的鎮靜藥物申請專利，指其能用來治療懷孕婦女的害喜症狀。但在1961年時，一名澳洲醫生發現這種藥會導致胎兒畸形發育，孩子出生後缺手缺腳，沙利竇邁這才開始退出市場。

但災難已經無法收拾，全世界約有8000名沙利竇邁畸型兒出生。英國《周日泰晤士報》從1968年開始撰寫揭露醫藥業者如何向醫師和病患推銷沙利竇邁的新聞，卻為時已晚，更何況當時還要對抗「媒體未審先判」的法律限制，這些報導遲至1977年才見報。最終，媒體的報導雖為受害家庭爭取賠償，成為新聞報導的典範；但媒體報導對受害者造成二次傷害等等缺失，新聞界仍深深反省。

有關醫藥和人體健康的問題，與每個民眾息息相關，但民眾的理解未必正確。因此，英國SMC每天關注英國媒體的報導。他們每天大量閱讀媒體報導的議題，如果認為科學家可以提供建議，薛爾頓等人就會立刻寄信給1、20個相關領域科學家。科學家陸續回覆時，他們就會把建議放上SMC網站，或是傳給新聞記者。

以「瘦身」議題為例，薛爾頓說明，儘管他們可能無法影響媒體的報導，但因為SMC直接聯絡《鏡報》記者，所以可以在版面最右邊的直欄位中，加上具有科學觀點的報導（下圖紅框處）。雖然版面很小，讀者還是有機會看到相關科學見解。

圖 ／英國SMC提供 即使是英國小報的記者，也是SMC服務的對象。圖／英國SMC提供。

這是個看起來容易，卻不易達到的過程。對英國SMC來說，能把科學觀點加進來的報導就是好的，他們會在這期間不斷與英國科學家聯絡，並且提出問題請科學家提出書面回覆，網路上的email信件不斷往返。經過16年的努力，英國科學家從不願與媒體聯絡，慢慢了解自己嚴謹的科學見解，對社會有多麼重要。於是，已有數千個科學家願意簡要寫下自己的意見。這時英國SMC只經過簡單的文字編輯，就傳給新聞記者與上傳自己的SMC網站。

相信科學，對於工業革命發源地的英國來說，還是非常值得努力的一件事。過去人們相信科學家，認為科學可提供標準答案。近來，社會科學學者不斷反省科學研究的正確性。其中最知名的就是卡爾．波普爾（Karl Popper），他認為「科學就是一個不斷否證的過程」。換言之，科學家間，對同一主題，也會出現不同的科學見解。

以全球暖化的國際性議題來說，英國內部就曾出現激烈的科學辯論。有些科學家主張全球暖化由人為因素造成；有的認為是大自然的鐵律，不應由人類短暫的生命來觀測。如今，全球暖化、氣候變遷與減碳的關聯性，漸漸獲得更多科學家證實，這即是科學不斷否證、驗證的過程。

這件事情過後，英國SMC已不再討論「全球暖化是否由人為造成」的爭議，而是根據世界知名氣候變遷智庫所發表的實證研究報告，邀集各方專家呈現多元觀點。薛爾頓說，這是把重點放在與民眾切身相關的新聞事件上。又像是他們關心電子香煙、動物權的討論，非常關注媒體出現的錯誤報導。只要看到錯誤的報導，也會主動和記者聯繫，希望可以提供一些科學上的協助。

對英國SMC最大的挑戰，就是突發新聞發生時，他們必須更快注意新聞報導。之所以如此，是因為英國SMC並不迴避社會上的爭議事件。薛爾頓說，他們非常強調科學觀點，也明白社會上對他們有些批評。但他們認為，能體認自己工作的價值才是最重要的。

同時間看我們台灣，在媒體型態上一樣是存在各種不同類型的媒體，也有公共電視。只是，台灣的媒體發展順序與英國相反。英國是先有BBC公共媒體，再發展出不同的商業媒體。台灣則是先有商業媒體，發現問題後才設立一個規模較小的公共電視。即使這樣，台英間的新聞自由理念相通；然而，台灣新聞媒體的科學厚度，顯然比英國弱勢。

目前台灣媒體已經沒有科學記者了，在市場競爭激烈的台灣媒體間，科學有一定的知識門檻，自然和商業媒體追求的收視率、閱讀率相違背。所以，除非有特殊原因，媒體有關科學的報導數量非常少。即使出現相關報導，常常都是來自外電，國內記者的原生報導非常有限。

如果以和民眾有關的科學議題來看，健康、醫藥等新聞數量其實非常多，其中的錯誤率相當高，也因此可以理解，衛福部食品藥物管理署的闢謠專區，必須經常澄清民眾深信不疑的醫藥新聞，像是：網路流傳吃「向天果」可以治療三高慢性病，這是真的嗎？食藥署以官方立場否定「關於坊間流傳『向天果』有助降三高、穩定血糖血壓血脂、改善血脂沉積、修復組織、清熱排毒、壯陽益精、抗衰老、增強免疫力、改善前列腺肥大」等訊息。食藥署並且提醒民眾，這類訊息內容沒有相關的資訊來源，而且也沒有相關科學論述依據，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。

圖／轉貼食藥署闢謠專區 衛福部食品藥物管理署的闢謠專區，經常回答民眾關心食品健康等問題。圖／轉貼食藥署闢謠專區

從上述可知，食藥署強調的「科學論述」，應可做為民眾的重要參考依據。像是民眾問到：聽說咳嗽藥水喝多了會成癮，這是真的嗎？食藥署的科學論述則是：「止咳藥水種類繁多，並非所有止咳藥水都會成癮。」部分止咳藥水含有阿片類止咳成分，如阿片酊（opium tincture）、阿片樟腦酊（camphorated opium tincture）、可待因（codeine），除非長期大量服用才有成癮的可能性，一般情形下，遵照醫師指示使用並無成癮問題。

由於醫藥假新聞常常以標題吸引人，以問號逃避報導責任。目前只要一出現在內容農場或是社群平台上，食藥署就會進一步關注，若有誤時就會澄清。但新聞若是將發生主流媒體上，主流媒體的報導影響力自然大於內容農場與社群媒體，但主流媒體如何適度引進科學觀點，則是目前的主要問題。

目前國內透過科技部計畫的支持，台灣SMC成立已有一年多，但由於國內媒體市場規模很小，媒體惡性競爭後造成新聞正確性下跌，一直遭到國內傳播學者批評。同時，國內的科學家對媒體失去信任，要想重建雙方的信任感，絕對需要長期經營。這樣的工作必須同時獲得媒體記者、科學家的支持參與，才可能奏效。由此來看，台灣SMC實比英國SMC面臨更大的挑戰。

行筆至此，內心非常感慨。當媒體失去社會對其之信任，科學家知識份子也變得退縮、不語，這都是社會多麼大的損失。所以，關鍵還是在媒體，媒體必須自我反省改變、重建社會信任。這就可以理解為什麼英國SMC會說自己是以服務新聞記者為成立宗旨的原因了。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航