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媒體失序，科學家不語：如何杜絕消息錯誤的假新聞？
我們想讓你知道的是
英國SMC經過16年的努力，終於有了一些成果。至少，已有媒體相信，記者在報導新聞事件時，不能缺乏應有的科學觀點。另一方面，也有愈來愈多的科學家相信，透過媒體報導，更能善盡科學家應負的社會責任。
文：林照真教授（台灣大學新聞研究所）
一個有趣的現象是，全球最有規模的公共服務網BBC發跡於英國；最噬血的小報文化、狗仔隊運作，同樣源自英國。這種情形其實並不奇怪，兩種媒體各有其新聞理念，也各有不同市場與服務的閱聽眾。BBC以國家資源，提供公共的新聞服務，堅守新聞的正確性，已深獲全球閱聽眾的信任。小報以發行與廣告為獲利來源，滿足人性中的偷窺慾望，也有基本的受眾。
然而，不管是什麼性質的媒體，他們的報導都深深影響社會的每一份子。英國SMC（Science Media Centre）就是抱持這樣的理念，去面對所有媒體。換言之，什麼樣的媒體都不放棄。國內民眾對於SMC多半感到陌生，這並不是個大機構，甚至是一個不到10人的民間組織，但卻能有效結合以英國為主的科學家與媒體，進行科學紮根媒體的工作。
英國SMC經過16年的努力，終於有了一些成果。至少，已有媒體相信，記者在報導新聞事件時，不能缺乏應有的科學觀點。另一方面，也有愈來愈多的科學家相信，透過媒體報導，更能善盡科學家應負的社會責任。
英國SMC辦公室距離倫敦尤斯頓車站（Euston Station）不遠，大樓內的辦公室招牌也不起眼，他們卻每天積極進行科學深化媒體的工作。英國SMC資深媒體經理湯姆．薛爾頓（Tom Sheldon）（註）提到，他們的主要工作就是服務媒體，希望可以在媒體和科學家之間扮演溝通的橋樑。
註釋：20世紀最重要的思想家與哲學家，提出科學必須具備可證偽性（falsifiability）的科學哲學巨擘。
根據薛爾頓提供的資料，目前他們服務的媒體人數總數是320人，包括主跑科學、健康，與環境的所有英國記者。除此之外，他們還建立了擁有2700人的科學家社群，以及1200位與媒體有關的研究機構等新聞公關人員。
湯姆．薛爾頓負責說明英國SMC的主要工作。他提到MMR三合一疫苗事件的新聞案例。這是一個和民眾切身相關的新聞，究竟嬰兒是否需要接種MMR三合一的疫苗？MMR會不會導致自閉症？當社會出現這樣的恐慌，確實需要可以安定人心的專業意見。
可以了解，民眾非常想知道正確的答案，尤其事涉嬰兒健康，自然是英國全國高度關切的新聞話題。像這樣具有「爭議性」的新聞事件發生時，科學界的看法不一，負責報導的媒體人員也會非常困擾，不知道什麼樣的意見是對的。這時，英國SMC可以扮演的角色就出現了。
這個新聞讓人不禁聯想英國一個很有名的調查新聞報導事件，也是和嬰兒有關。1954年時，德國一家藥廠將旗下名為「沙利竇邁」的鎮靜藥物申請專利，指其能用來治療懷孕婦女的害喜症狀。但在1961年時，一名澳洲醫生發現這種藥會導致胎兒畸形發育，孩子出生後缺手缺腳，沙利竇邁這才開始退出市場。
但災難已經無法收拾，全世界約有8000名沙利竇邁畸型兒出生。英國《周日泰晤士報》從1968年開始撰寫揭露醫藥業者如何向醫師和病患推銷沙利竇邁的新聞，卻為時已晚，更何況當時還要對抗「媒體未審先判」的法律限制，這些報導遲至1977年才見報。最終，媒體的報導雖為受害家庭爭取賠償，成為新聞報導的典範；但媒體報導對受害者造成二次傷害等等缺失，新聞界仍深深反省。
有關醫藥和人體健康的問題，與每個民眾息息相關，但民眾的理解未必正確。因此，英國SMC每天關注英國媒體的報導。他們每天大量閱讀媒體報導的議題，如果認為科學家可以提供建議，薛爾頓等人就會立刻寄信給1、20個相關領域科學家。科學家陸續回覆時，他們就會把建議放上SMC網站，或是傳給新聞記者。
以「瘦身」議題為例，薛爾頓說明，儘管他們可能無法影響媒體的報導，但因為SMC直接聯絡《鏡報》記者，所以可以在版面最右邊的直欄位中，加上具有科學觀點的報導（下圖紅框處）。雖然版面很小，讀者還是有機會看到相關科學見解。
這是個看起來容易，卻不易達到的過程。對英國SMC來說，能把科學觀點加進來的報導就是好的，他們會在這期間不斷與英國科學家聯絡，並且提出問題請科學家提出書面回覆，網路上的email信件不斷往返。經過16年的努力，英國科學家從不願與媒體聯絡，慢慢了解自己嚴謹的科學見解，對社會有多麼重要。於是，已有數千個科學家願意簡要寫下自己的意見。這時英國SMC只經過簡單的文字編輯，就傳給新聞記者與上傳自己的SMC網站。
相信科學，對於工業革命發源地的英國來說，還是非常值得努力的一件事。過去人們相信科學家，認為科學可提供標準答案。近來，社會科學學者不斷反省科學研究的正確性。其中最知名的就是卡爾．波普爾（Karl Popper），他認為「科學就是一個不斷否證的過程」。換言之，科學家間，對同一主題，也會出現不同的科學見解。
以全球暖化的國際性議題來說，英國內部就曾出現激烈的科學辯論。有些科學家主張全球暖化由人為因素造成；有的認為是大自然的鐵律，不應由人類短暫的生命來觀測。如今，全球暖化、氣候變遷與減碳的關聯性，漸漸獲得更多科學家證實，這即是科學不斷否證、驗證的過程。
這件事情過後，英國SMC已不再討論「全球暖化是否由人為造成」的爭議，而是根據世界知名氣候變遷智庫所發表的實證研究報告，邀集各方專家呈現多元觀點。薛爾頓說，這是把重點放在與民眾切身相關的新聞事件上。又像是他們關心電子香煙、動物權的討論，非常關注媒體出現的錯誤報導。只要看到錯誤的報導，也會主動和記者聯繫，希望可以提供一些科學上的協助。
對英國SMC最大的挑戰，就是突發新聞發生時，他們必須更快注意新聞報導。之所以如此，是因為英國SMC並不迴避社會上的爭議事件。薛爾頓說，他們非常強調科學觀點，也明白社會上對他們有些批評。但他們認為，能體認自己工作的價值才是最重要的。
同時間看我們台灣，在媒體型態上一樣是存在各種不同類型的媒體，也有公共電視。只是，台灣的媒體發展順序與英國相反。英國是先有BBC公共媒體，再發展出不同的商業媒體。台灣則是先有商業媒體，發現問題後才設立一個規模較小的公共電視。即使這樣，台英間的新聞自由理念相通；然而，台灣新聞媒體的科學厚度，顯然比英國弱勢。
目前台灣媒體已經沒有科學記者了，在市場競爭激烈的台灣媒體間，科學有一定的知識門檻，自然和商業媒體追求的收視率、閱讀率相違背。所以，除非有特殊原因，媒體有關科學的報導數量非常少。即使出現相關報導，常常都是來自外電，國內記者的原生報導非常有限。
如果以和民眾有關的科學議題來看，健康、醫藥等新聞數量其實非常多，其中的錯誤率相當高，也因此可以理解，衛福部食品藥物管理署的闢謠專區，必須經常澄清民眾深信不疑的醫藥新聞，像是：網路流傳吃「向天果」可以治療三高慢性病，這是真的嗎？食藥署以官方立場否定「關於坊間流傳『向天果』有助降三高、穩定血糖血壓血脂、改善血脂沉積、修復組織、清熱排毒、壯陽益精、抗衰老、增強免疫力、改善前列腺肥大」等訊息。食藥署並且提醒民眾，這類訊息內容沒有相關的資訊來源，而且也沒有相關科學論述依據，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。
從上述可知，食藥署強調的「科學論述」，應可做為民眾的重要參考依據。像是民眾問到：聽說咳嗽藥水喝多了會成癮，這是真的嗎？食藥署的科學論述則是：「止咳藥水種類繁多，並非所有止咳藥水都會成癮。」部分止咳藥水含有阿片類止咳成分，如阿片酊（opium tincture）、阿片樟腦酊（camphorated opium tincture）、可待因（codeine），除非長期大量服用才有成癮的可能性，一般情形下，遵照醫師指示使用並無成癮問題。
由於醫藥假新聞常常以標題吸引人，以問號逃避報導責任。目前只要一出現在內容農場或是社群平台上，食藥署就會進一步關注，若有誤時就會澄清。但新聞若是將發生主流媒體上，主流媒體的報導影響力自然大於內容農場與社群媒體，但主流媒體如何適度引進科學觀點，則是目前的主要問題。
目前國內透過科技部計畫的支持，台灣SMC成立已有一年多，但由於國內媒體市場規模很小，媒體惡性競爭後造成新聞正確性下跌，一直遭到國內傳播學者批評。同時，國內的科學家對媒體失去信任，要想重建雙方的信任感，絕對需要長期經營。這樣的工作必須同時獲得媒體記者、科學家的支持參與，才可能奏效。由此來看，台灣SMC實比英國SMC面臨更大的挑戰。
行筆至此，內心非常感慨。當媒體失去社會對其之信任，科學家知識份子也變得退縮、不語，這都是社會多麼大的損失。所以，關鍵還是在媒體，媒體必須自我反省改變、重建社會信任。這就可以理解為什麼英國SMC會說自己是以服務新聞記者為成立宗旨的原因了。
活動資訊
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- 活動名稱：科技報導競賽寫手培訓暨深度科技報導跨界培力
- 報名截止日期：2019年01月04日
- 活動內容簡介：為延續媒體暨公民學院所觸及之科學社群與媒體社群對深度科技報導之興趣，同時鼓勵參賽者透過講究證據力的科學角度，就社會議題進行報導與深入探討。本計畫進一步推動深度跨界培力計畫。
- 活動網址：https://smctw.pse.is/smc10041
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航