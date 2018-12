關鍵醫學院（十一）：人為什麼會「磨牙」？其他動物也會嗎？

文:王輝斌

磨牙和打鼾,是許多枕邊人備受困擾的事情。磨牙時那種「ㄎㄎㄎ」的聲音,又大聲又不自然,讓人好不舒服。明明人沒醒,為什麼還能「咬牙切齒」發出那麼大的聲音?

磨牙有兩種,只有一種會發出「ㄎㄎ」聲

雖然說是「磨」牙,但其實俗稱的磨牙有「緊咬(clenching)」和「磨動(grinding)」兩型。

緊咬的時候,情況類似生氣激動時的咬牙切齒,臉頰與肩頸的肌肉都會用力而緊繃;而磨動牙齒時,下巴的肌肉會重複且具有節奏性的移動,使上下排牙齒碰撞磨出聲音。雖然緊咬型不像磨動型會製造出聲音,但兩種都是會傷害牙齒表面結構(圖1)。

磨牙其實不是只有晚上睡覺的時候才會發生:有些人白天也會有磨牙的行為(awake bruxism)。也就是說,他們雖然是清醒狀態,卻會不自覺的做出磨牙的行為,尤其是壓力大或是疾病纏身的時候。

我們常在網路文章上看到磨牙與壓力緊緊相連,那麼,磨牙是一種現代病嗎?

答案可能出乎你意料之外。因為對於磨牙行為的描述,早在聖經裡就能察覺到蹤跡,而且被視作為一種對於罪人在地獄中的懲罰之一(“… in that place there will be weeping and gnashing of teeth”,圖2)。事實上,磨牙(bruxism)這個字源就是從希臘版本的馬太福音中的用詞 βρυγμòς των oδόντων(brygmos ton odonton)轉換過來的brygmus,意指牙齒碰撞而發出的噪音。

圖片來源:米開朗基羅的作品-最後的審判( “The Last Judgment,” Sistine Chapel,Rome.) 圖2. 磨牙的歷史由來已久,聖經的故事裡就能察覺蹤跡。受到譴責的人將遭受鞭刑與緊咬牙關(gnashing)的懲罰。圖為米開朗基羅的作品:最後的審判(“The Last Judgment,” Sistine Chapel,Rome.)圖片取自於此。

人為什麼會磨牙?

在醫學的演進史當中,磨牙本身一開始並沒有得到太多的關注,被認為是其他疾病之下的副產物,一直到近代才視為獨立出來的咀嚼系統的機能異常(而且多了很多細分的項目),但是造成磨牙的原因卻依舊撲朔迷離。

至今的共識是,許多因素都可能造成磨牙──不僅僅是壓力,生活習慣(咖啡、酒精)、疾病(如帕金森氏症)等都可能讓人磨牙,甚至為了治療其他疾病而開立的藥物,也會造成磨牙的副作用(Falisi et al. 2014)。

儘管證據還顯薄弱,遺傳也是被主張的因子之一。而這派的說法主要來自於一些報告指出,20%~50%的磨牙病患的直系血親中(父母與手足)至少有一位也有磨牙的行為。值得注意的是,孩童換牙期的磨牙機率高且頻繁,但不需要太擔心。而另有一派流言「牙齒排列不齊/咬合不正是造成磨牙的主因」則是錯的,目前的研究已經知道治療咬合不正後,病患會不會磨牙的機率並沒有因此顯著減少。

不同於牙醫領域關注於磨牙這個行為是否會造成牙面損傷、頭痛等等,來決定是否需要透過其他方法防止惡化;我們睡眠領域的科學家,則是把重點放在晚上睡著的時候不自覺的磨牙(sleep bruxism)是怎麼發生的、何時發生的,與對睡眠品質的影響。

在1990年時,睡眠領域的科學家認為磨牙如同夢遊一樣,是一種神經系統在睡眠狀態時異常活動的現象(parasomnia),在睡覺時發生,但本身不會讓你失眠。從2005年開始,我們才意識到睡覺時的磨牙所帶來的影響比之前以為的高,因為磨牙會改變睡眠結構(e.g. Palinkas et al. 2017),嚴重時甚至會降低睡眠品質,讓病患白天容易感到疲勞、嗜睡。因此在「國際睡眠異常所屬分類(International Classification of Sleep Disorders)」的修訂版中,將睡覺時的磨牙改為與睡眠有關的異常口腔運動(sleep-related movement disorder),並投入更多的關注與研究資源。

除了枕邊人或室友的提醒之外,有沒有其他方法知道自己在睡覺時有沒有磨牙呢?或是說,能不能更準確且客觀的量化磨牙這個行為呢?不然研究要怎麼做?

有的,在睡眠實驗室或是睡眠中心,專業的護理人員/研究員會在你的頭部、眼角、下顎、心臟、腿部都貼上電極片,並在胸部及腹部套上感應帶,而手指也會套上血氧測量器,口鼻套上呼吸感應器,手臂再套上血壓計,這樣才算是完成了測量前的基本步驟(圖3)。

圖片來源:https://woolcock.org.au/new-2/sleep-technician-training-course 圖3. 睡眠多項生理檢查。Polysomnography(PSG)是目前睡眠醫學研究、診斷睡眠生理、睡眠障礙及與睡眠有關疾病經常被使用的標準工具。包括了腦波圖(EEG)、眼動圖(EOG)、肌電圖(EMG)、心電圖(ECG)、血氧飽和度(SaO2 Saturation)、脈搏(Pulse)、口鼻呼吸氣流(Nasal-oral Air Flow)、胸腹呼吸動作(Thoracic Abdominal Effort)等,目的在於偵測與記錄所有在你入睡時可能的生理變化。圖片取自此。

天啊!戴上這麼多電極和其他東西,是變成重症患者了嗎?只是想要研究磨牙啊。話雖如此,但是睡眠本身是一件複雜的行為,這些聽起來驚人、看起來也嚇人的設備,能夠讓科學家知道人在入睡時大腦的活動變化,也能知道眼球的活動、心跳的變化、呼吸動作、睡姿的改變等等。也就是說,我們想知道所有在你入睡時可能的生理變化(full polysomnography),包括受測者的睡眠結構,呼吸暫停的指數,打鼾的次數等等。

看起來真是浩大的工程,幸好科學家的努力的確有了收穫。從這些紀錄中發現的咀嚼肌的節律性活動(rhythmic masticatory muscles activity,RMMA)因為與睡覺時的磨牙行為有高度的關聯性,因此常被用來當作偵測/判別磨牙的標記(biomarker)。不只如此,我們現在也知道在磨發生前,有一系列的「徵兆」會發生:

這一系列的事件就像是大災難來臨時,森林的動物會開始逃跑一樣,是非常規律的徵兆,也讓科學家有了方向調查磨牙背後的神經科學。

我們還知道了甚麼?從下圖可以清楚看到,磨牙(圖中的細縱線)最容易在淺眠的時候(N2 stage),或是從非快速動眼期即將轉為快速動眼期時出現(圖4)。快速動眼期與非快速動眼期在之前的文章已經介紹過,這裡就不贅述了。

圖片修改自Carra et al. 2015 圖4. 磨牙的生物標記(RMMA)最容易在淺眠時期或是從NREM睡眠轉換成REM睡眠時發生。縱軸(左邊紅色箭頭)由上至下代表著睡眠的深度由淺至深;橫軸(底下藍色箭頭)由左至右代表著時間的推進。途中的黑線則代表每個階段的睡眠深度的停留時間。圖片修改自Carra et al. 2015.

磨牙的人都會打呼?

另一個與睡眠和磨牙相關的問題是(很多人可能早就已經察覺),會磨牙的人好像就是那些睡覺會打呼的人?磨動牙齒和打呼怎麼會連在一起呢?

你要知道,睡覺打呼可不是代表這個人睡得香甜,相反的,他很可能當下是呼吸不順暢的狀態:打呼時吸的那口氣,氣流從口、鼻進入,經過鼻腔、咽喉等部位進入到氣管,中間過程中哪一個地方不通暢,都可能發出聲響,也就是鼾聲。

打鼾在睡眠呼吸中止症(obstructive sleep apnea)的病患中非常常見。睡覺睡到呼吸都停了?有沒有這麼誇張?其實像是肥胖、呼吸道天生較狹窄或舌根肥大,或是不良習慣如吸菸而使呼吸道水腫的人,都會比一般人容易在睡覺時,因上呼吸道阻塞而使口鼻的氣流停止流動,或是使這口吸進的氣的換氧量降低,而影響睡眠品質(大腦缺氧而干擾),是一種不能忽視的睡眠障礙。

有部分的證據指出,口腔的這種節律性運動(就是磨牙啦)能在睡著時,幫助恢復呼吸的暢通性(Khoury et al. 2008)。這派的說法也許解釋了為什麼許多睡眠呼吸中止症的患者也會磨牙,也符合大家平常的觀察:打呼打很兇的人有可能也有磨牙的困擾。

除了人之外,其他動物也會磨牙嗎?

看了這麼多機制的解釋,來想點輕鬆的吧。比如說......其他動物像老鼠、貓咪,也會磨牙嗎?

其實磨牙並不是人類特有的行為,其他動物也可能會磨牙喔。但牠們磨牙的原因跟我們不太一樣:以齧齒類動物為例(如寵物鼠),牠們的門牙會一直長,就像我們的頭髮一樣,如果不「刻意」去磨掉剪短,那會帶來很多不便,如果門牙太長影響正常飲食的話麻煩就大了。

記得嗎?除了生氣時的咬牙切齒,我們人睡覺時的磨牙(sleep bruxism)和清醒時的磨牙(awake bruxism)都是不自覺的,沒有辦法控制力道,因此才會不知不覺帶給牙齒這麼大的傷害,跟一些動物主動去磨牙,能有意識的控制咬合的強度是完全不同的喔。

至於其他動物(如家裡的喵皇),除了生長階段時會有段「磨牙期」,成年的動物磨牙通常是種生病的警訊,必須讓獸醫好好檢查一下。也因如此,磨牙在許多動物實驗裡,被視為疾病的觀察特徵之一(Kanitz et al. 2015)。總而言之,其他動物也會磨牙,但是磨牙的行為跟我們人不同,背後的原因與大腦運作機制也不一樣。

磨牙有機會治療嗎?

簡單總結一下,打從古早開始,磨牙就伴隨著我們文明的發展,一路跟到了現在21世紀。雖然背後的機制原理可能不同,磨牙白天晚上都有可能在無意識下發生。透過全面性的紀錄,我們現在知道磨牙發生前有一系列的「徵兆」,而且多發生在淺眠或是睡眠階段轉換的時候。壓力的確會增加磨牙的可能,但並不是唯一的因素,其它因素(如呼吸道阻塞)也會導致磨牙的結果。

至於磨牙要怎麼治療呢?帶上牙套雖然能夠保護牙齒,防止進一步的傷害,但並沒有辦法停止磨牙本身的發生。我們對於磨牙背後的神經科學還不是非常了解,藥物治療也還在發展的階段。那該怎麼辦呢?在等待醫學進步的同時,至少我們能做到保持良好的生活習慣與睡眠環境(sleep hygiene),並在別人提醒你有頻繁的磨牙習慣時,請牙醫師幫你做進一步的確認,及早防止磨牙對於牙齒的傷害。

