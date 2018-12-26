美國為何當「叛徒」？川普撤軍敘利亞對台灣的啟示

國防部長為什麼辭職抗議？

我堅信的一個核心信念是：我們國家的力量與我們獨一無二和全面的聯盟和夥伴關係的力量是密不可分的。儘管美國仍是自由世界不可或缺的國家，但如果不維持強大的聯盟並尊重這些盟友，我們就無法保護我們的利益或有效地發揮這一作用。——美國國防部長馬提斯（James Mattis）辭職信

美國總統川普（Donald Trump）宣布撤兵敘利亞跟阿富汗，美國國防部長馬提斯立即宣布請辭下台，還公開發表辭職信，嗆聲總統背棄與不尊重盟邦。本文要解析美國撤兵對中東現況的衝擊。簡而言之，以色列、土耳其跟沙烏地阿拉伯，將以美國代理人的身分，在中東扮演更加積極的角色。敘利亞的國力將會穩定恢復，伊拉克將艱難地維護國家完整與穩定，至於馬提斯信中所提到的盟邦，很遺憾的並不包含影響最大的庫德族人，他們將一如既往地遭到拋棄，我希望那些對美國充滿信心的台灣人，要能藉著別人的悲劇，了解台灣的處境與美國的誠信。

台灣作為世界衝突的潛在發生地，夾在中美兩個大國之間，注定了只能順勢而為，差別只在於順美國還是中國的勢。台灣必須掌握兩個大國的軍事與外交動向，如果只是基於想像去推測大國行動，那庫德族就是最好的借鏡。庫德族夾在敘利亞、伊拉克跟土耳其當中，人口只比台灣略多，有3000萬人分布在土耳其、敘利亞、伊拉克跟伊朗，一直在爭取獨立。直到伊斯蘭國崛起，把敘利亞、伊拉克跟伊朗政府打得抱頭鼠竄，美國眼見中東秩序大亂，開始大力奧援庫德族。

但是在伊斯蘭國逐步遭到壓制之後，2017年9月25日，伊拉克北部的庫德族自治政府（KRG）發動獨立公投，一面倒獲得九成二的贊成。沒想到伊拉克政府馬上翻臉，直接派兵殺入自治區，美國除了軟弱的聲明，毫無動作。為了防範庫德族聲勢壯大，土耳其也發起「橄欖枝」行動，派兵深入敘利亞北部的庫德族集結區，面對缺少重型兵器的庫德族民兵，土耳其不但由重型戰車豹2、M60開道，還由F－16進行空中炸射。尷尬的是，土國攻擊的阿夫林（Afrin Canton），東邊不遠就有數百名美軍特種部隊的基地，但是美國從頭到尾，就袖手旁觀地看著庫德族一路被追殺。

美國總統川普現在宣布撤兵的敘利亞，各方認為美國是把控制權移交給土耳其，因為敘利亞內戰已久，國內主要有兩股最強的勢力，一方是敘利亞政府軍與伊朗跟俄軍結盟，另一方則是美國支持的敘利亞反政府軍，以民主的名義，要推翻敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權。現在只要美國撤出，反政府軍注定在缺乏空優與重裝備的情況下任人宰割。

川普這次撤軍，提到反恐、提到打敗IS，你有聽到他說到庫德族或是敘利亞反抗軍嗎？美國在盟友的眼中，常常就是「叛徒」的代名詞，如果台灣自以為可以成為例外，那實在太過天真。

Photo Credit:蔡又晴提供

美國撤兵後的中東情勢

美國撤兵後的中東情勢，敘利亞有伊朗跟俄國的支持，武器裝備不成問題，逐步壓制國內的反抗勢力是時間問題，伊朗跟敘利亞將會成為中東兩大「反美」強國。但是美國不會希望美國的影響力退出中東，而是寄望親美國的代理人來管理，這兩個國家就是以色列跟沙烏地阿拉伯，還有就是剛剛跟美國修復關係的土耳其。

土耳其跟美國之前關係非常惡劣，因為美國為了打擊伊斯蘭國跟敘利亞政府，大力支持庫德族武裝，影響土耳其國內統一與安定。2016年土耳其國內爆發軍事政變，土耳其也認為背後有美國勢力在煽動，美國則是認為土耳其在協助伊朗規避美國制裁。另外土耳其身為北約盟國，就要去購買俄製防空飛彈系統S－400，這不但會造成北約盟邦武器系統無法協調，也連帶影響北約防禦計畫。

隨著雙方關係越來越緊張，土耳其已涉及策動政變，逮捕了美國領事館的翻譯、美國緝毒局的雇員，還抓了一位美國牧師布朗森（Andrew Brunson），美國作為反擊，調高鋼鋁進口關稅，讓土耳其幣值崩跌，甚至連土耳其已經付款的F－35也拒絕交付，但這一切都在土耳其宣布：掌握沙烏地阿拉伯在使館殺害記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的證據之後，態勢一變。因為土耳其的證據直指是沙烏地王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），重創了沙烏地阿拉伯王室的聲譽。

沙烏地阿拉伯是美國總統川普再三點名強調的盟國，不只在產油利益與經濟上跟美國一致，美國還寄望沙烏地阿拉伯能在中東扮演代理人的角色，但是從沙烏地阿拉伯率領的聯軍，這一年連打葉門都打得那麼吃力，希望沙烏地阿拉伯撐起這塊天，看來也是困難重重

但是無論如何，沙烏地阿拉伯畢竟還是美國寄望的盟友，但土耳其公布的證據越多，美國越難堪，畢竟被殺的哈紹吉雖然是沙烏地阿拉伯人，但是他是《華盛頓郵報》的專欄記者，公然殺害記者對美國價值是不可接受的。雖然川普個人不在乎，但是美國民意會反彈，美國必須盡快讓土耳其閉嘴，也就在這起事件後，美國宣佈了軍售愛國者防空飛彈系統，我猜接下來不久，在美國本土的F－35也會解除管制交接給土耳其空軍。

不過除了土耳其跟沙烏地阿拉伯，對美國最為重要，也是動作最為積極的盟友就是以色列。川普上任之後，對以色列的支持有增無減，以色列近來在中東四處出擊，不但跟加薩走廊的哈瑪斯（Hamas）組織彼此用火箭跟轟炸互擊，也對敘利亞境內的基地進行空襲，甚至指控以色列空軍的F－16利用俄軍IL－20偵察機掩護，結果讓敘軍的S－200防空飛彈擊落俄軍偵察機，造成俄國一度跟以色列關係緊張。以色列也是除了美國之外，第一個讓F－35戰機投入實戰的國家，目的就是要威嚇駐紮在敘利亞的俄軍。

美國肯定會繼續支持以色列在中東擴大影響力，目前周邊跟美國敵對國家軍事力量跟以色列落差都太大，但是以色列非常忌諱遭到包圍，這也是為什麼以色列一再對敘利亞境內的伊朗基地發動攻擊，一旦伊朗勢力在敘利亞站穩腳步，那以色列北部將遭到三方面的威脅，北部敵對的黎巴嫩真主黨勢力，將更有機會對以色列發動攻擊，東部敘利亞在解決國內紛爭之後，將可能與伊朗結合，對以色列施壓。

另外就是西南部的加薩走廊（Gaza Strip），巴勒斯坦民兵才剛剛用上百枚迫擊炮跟火箭讓以色列夜不安寧。美國勢力撤退，對以色列來說有利有弊，有利的部分是以色列可以增加在中東的影響力，不利的部分是周邊國家對以色列的不滿會繼續增加，到時候恐怕重演1960年代的多次中東戰爭。

沙烏地阿拉伯正面臨領導危機，國家元首、王儲的權威遭到各方撻伐，但畢竟國家體制是集權，沙烏地阿拉伯短期不會有國內動盪的可能，可是沙烏地阿拉伯空有各種先進武器，但是實戰成績卻很差，光是葉門一地的戰鬥，拖延了好幾年還是沒有具體戰果，反而是死了不少沙烏地阿拉伯的高階軍官跟將軍。要沙烏地阿拉伯增強對地區的影響力，我個人評估是不樂觀，連個葉門都處理不了，期待沙烏地阿拉伯在波斯灣地區能有什麼大作為，我看也是很難。

結語

總體來說，土耳其跟沙烏地阿拉伯會爭奪中東回教國家的領導權，不過土耳其畢竟是突厥人，與波斯灣國家的阿拉伯人種不同，要得到領導權有困難，但土耳其肯定可以利用自己的軍力去擴張影響力，針對庫德族人的壓制只會更慘。

美國的外交政策絕對不只有背叛，但是依照川普難以捉摸的外交跟軍事政策，不但在國內得不到支持，更被盟邦非議，甚至讓人懷疑可行性。這樣的政策品質令人擔憂，對台灣尤其如此。

我們必須知道，美國對台灣的保護不像其他盟邦有條約或是美軍基地的具體支持，這一點為什麼重要？因為川普是個言而無信的總統，日本、韓國或是德國就算面臨川普亂七八糟的決策，但至少美軍基地是搬不走的，美國對這些盟國的支持是有條約保障的，就算川普口頭給了北韓金正恩多少優惠，一旦韓半島發生戰事，駐韓駐日美軍依然有立即參戰的義務，最重要的有足以做戰的軍力跟裝備。

相對韓國跟日本，台灣一向拿不到美國的最精銳武器，尤其在面對中國武器裝備一日千里的進步下，台灣現階段的武力裝備能否支撐作戰、能作戰多久都是問題？台灣又沒有美國駐軍，更缺少美國對台防衛的「具體」承諾。一旦發生戰爭，誰都不敢保證美國軍隊一定會來？講難聽點，我們就是有國家的庫德族，如果美國可以背棄庫德族，為什麼美國不會拋棄台灣？庫德族人口還比台灣多了700萬人，以人命價值來計算美國的外交決策，那太多例子可以打臉美國。

世界正在變得混亂，台灣最好不要把自己的安全，交到一個言而無信的的世界領袖身上。不管川普在美國國內有多少支持度，都不會改變他在外交軍事上對盟友的無理與輕忽。外交與軍事最忌諱一廂情願，台灣面對這次世界巨變，更沒有樂觀的本錢。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航