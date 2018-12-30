大象和人類可以共存嗎？看「便便」吧！

環境資訊中心綜合外電；范震華 編譯；賴慧玲 審校

隨著人類擾動壓縮棲地，大象與人類的接觸也日趨頻繁，有時甚至引爆緊張的人象衝突。瀕危的大象要如何在人為開發的環境裡生存？人類在面對如此巨大的動物，會感到緊張壓迫，大象也是一樣嗎？當與人類發生負面衝突時，大象又會如何反應？

為了回答這些問題，研究人員評估了南印度西高止山（Western Ghats）上的亞洲象對壓力的生理反應，研究成果憂喜參半。好消息是，大象看起來能夠適應人類改造過的農園環境，壞消息是當大象遭到村民憤怒驅趕時，會感到極度焦慮，成為主要壓力來源。

外媒《MONGABAY》報導，雖然過去研究者已探討過野生亞洲象所面臨的壓力程度，但這是第一次將研究焦點放在亞洲象被人類激烈驅趕時的反應。這項研究的主要作者須達．維加喀什南（Sreedhar Vijayakrishnan）是班加羅爾城（Bengaluru，為印度卡纳塔克邦首府）國家高等研究院（National Institute of Advanced Studies）的博士生，他表示：「雖然大象能適應被人類改造的環境，但研究顯示，被人類驅趕的負面互動經驗，可能是這些動物的主要壓力來源。」

便便訊息多 用賀爾蒙濃度測量象群的壓力反應

維加喀什南表示，研究者不一定能直接監控大象處理壓力的行為模式，同時，有些動物遇到人類的反應非常幽微，不容易被察覺。因此，他的團隊選擇測量大象糞便中的糖化皮質類固醇（glucocorticoids）濃度，這是一種動物感受到壓力時就會釋放的類固醇賀爾蒙。這個研究方法不僅不具侵入性，而且「糞便裡的糖化皮質類固醇代謝濃度是很可靠的壓力指標，已被運用在多種動物的研究之中。」維加喀什南解釋。

研究團隊自2013年11月到2014年4月之間，在全球第2大亞洲象族群的棲地——阿奈馬萊丘陵區（Anamalai Hills）蒐集了69隻大象的糞便樣本，分別來自大型象群、小型象群以及獨自活動的個體。這裡的大象生活在兩種相鄰的棲地之間：一個是常綠、干擾程度較低的法札丘森林保護區（Vazhachal Reserve Forest）；另一個則是由茶園、咖啡園、荳蔻園和零碎的小森林所組成的瓦爾巴賴高原（Valparai）。

每年有多達100隻的大象在瓦爾巴賴高原出沒。有時牠們穿過農園會遭到村民驅趕，「包括牽引機、卡車或其他轟隆作響的車輛，還有鳴笛，和其他能製造噪音的器具，或者是爆竹。」其中車輛和鳴笛是瓦爾巴賴最常見的驅趕方式。

研究團隊比較了大象受到驅趕前後的糖化皮質類固醇濃度，以瞭解大象對這類激烈衝突的反應狀態。

地景改變時間長 西高止山亞洲象漸適應「人為的自然」

他們發現一些令人振奮的結果：在沒有直接與人類發生衝突 （例如被車輛驅趕）的情況下，大象的壓力程度維持一般水準，和居住在未受人類干擾的森林保護區裡差不多。

維加喀什南認為，這可能是因為大象已經適應了人類改造的環境，「瓦爾巴賴的大象在人類地景裡棲息已有很長一段時間，」他說，人類在這一帶耕種的歷史，已經超過一個世紀，「事實上，有一些個體甚至就出生在這些農園裡。」

Photo Credit: AP/達志影像

研究人象衝突數十年的印度科學理工學院（Indian Institute of Science）教授拉曼．舒庫馬（Raman Sukumar）認為，這個有趣的研究顯示了「大象是能夠適應人類的一個物種，只要沒有受到直接的威脅和騷擾，牠們可以生存於人類改造過的棲地。」

「這給了我們人象和平共存的一線希望，即使共存的程度有限，我們仍然可以對這些了不起的生命有所貢獻。」

華盛頓大學生物系副教授、「火神慈善事業（Vulcan Philanthropy）」野生動物研究員，凱瑟琳．古布須（Kathleen Gobush）是研究非洲象生理壓力反應的專家。她指出：「這項研究顯示，印度的大象或許在生理上能適應較不理想的生活狀態，例如缺乏大型森林保護區的環境。」

她指出，亞洲象對壓力的生理反應會隨年齡而有顯著的差異，就跟非洲象一樣，而不同性別對壓力的反應也不一樣。她在非洲象身上觀察到，成年大象體內的壓力賀爾蒙濃度最高，公象也比母象來得高。

「重要的後續研究方向，可以是各種程度的人造地景中，母亞洲象的繁殖成功率。」古布須教授建議。

警訊：侵略性的管理方式會讓大象壓力飆高

另一方面，這項研究也有壞消息。在受到人類激烈的驅趕行為之後，大象的壓力程度會急遽上升，其中又以幼象和亞成象的增加幅度最大，糖化皮質類固醇的濃度分別提高了106%和55%，而成象僅上升了24%。

維加喀什南認為，這可能是因為成象對壓力的經驗比較豐富。他認為，年輕的大象或許正在學習如何應對這些負面狀況，以適應環境的變動。

不過維加喀什南提醒，如果激烈驅趕的高壓情境一直持續，會讓大象處於慢性壓力（chronic stress）的狀態，打亂免疫、消化和生殖系統的正常運作，進而威脅到象的健康與存活。

因此他呼籲，應避免長時間的驅趕行為，並強調「任何具侵略性的管理方式，例如驅趕、異地野放和捕捉，都應該將動物的行為和生理狀態納入考量。」

「更積極的做法包括：不鼓勵居民驅趕大象、盡可能減少人為干擾，讓大象可以自由的移動。如此一來，將有助於減輕大象生活在變動地景中的壓力。」

「這項研究仍持續進行中，」維加喀什南也提醒，這項研究的時間尺度只有六個月，但大象是相當長壽的物種，因此需要更長時間的監測研究。「我們也試著擴及不同的棲地類型和土地利用型態，以了解這些差異對壓力賀爾蒙濃度的影響。」

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航