《唐朝有嘻哈》：霍小玉現身說法，如何一眼識破不可靠的男人

文：抹什麼茶

《寫情》唐．李益

水紋珍簟思悠悠，千里佳期一夕休。

從此無心愛良夜，任他明月下西樓。 躺在編織著水紋花樣的珍貴竹席之上，思緒萬千，心中難以平息。

期待已久的一場約會，如今卻成為泡沫，再也沒可能實現。

從今往後再也無心欣賞這美麗的夜景，管它明月下不下西樓。

第五回：霍小玉現身說法，如何一眼識破不可靠的男人

《寫情》是唐代詩人李益創作的一首詩。描寫的是漫漫長夜，主人公因為心愛的女子爽約而悶悶不樂，甚至有些絕望的苦悶之情。全詩語言簡練，以景托情，別具一格，主人公望穿秋水而不得的那種失落之情躍然紙上。

那麼現在問題來了，這首詩到底是寫給誰的呢？

在司馬紫煙的《紫玉釵》筆下，這首《寫情》被作者當成遣情送別之作，是十二歲的李益寫給他青梅竹馬的玩伴的，那玩伴要嫁去表兄家，這是李益和她最後相聚的一個夜晚，可是翻遍關於李益的傳記，都找不到這位玩伴的紀錄啊，我書讀得少，司馬兄你可別騙我！

又有人說著是李益寫給傳奇名妓霍小玉的，之所以這麼說，也不過是依附於唐傳奇小說《霍小玉傳》的猜想而已，沒有依據，更何況霍小玉這人是否真的存在都眾說紛紜，怎麼能拿來當做這首詩的主角呢？

所以究竟李益詩裡失意的源頭究竟是哪位姑娘，實在不得而知，我也不在這裡牽強附會。只不過剛剛提及的《霍小玉傳》，這小說以李益為主角，其中倒是有一個動人的故事可說。

大歷年間，有個隴西書生，名叫李益，明明可以靠顏值吃飯，他卻偏偏要靠才華，「生門族清華，少有才思，麗詞嘉句」，二十歲就考中了進士，實打實的學霸，這一看就是男主角體質嘛。但這個時候男主角還有一個致命的缺憾，那就是沒有女朋友，正所謂書生風流，這年頭不風流一下真的不好意思說自己是讀書人！於是他到處尋找名妓，但一直沒有如願。

長安正好有個媒婆，叫鮑十一姐，一聽就知道這家人沒有回應國家計劃生育的號召，這個鮑十一姐人脈寬，路子廣，哪家哪戶有什麼好人家未嫁，一清二楚，資料齊全，堪比當代相親門戶網站。鮑十一姐覺得李益這小夥子不錯，就介紹了我們的女主角——霍小玉，給李益認識。

霍小玉何許人也？霍王跟寵婢的私生女，霍王死了以後，霍王家人嫌棄霍小玉母女低賤，湊了點錢把她們趕出去了，霍小玉母女就隱姓埋名，改姓「鄭」，不僅長得好看，而且音樂詩書， 無不通解。最重要的是，霍小玉也久仰李益才子大名，很是傾心。

李益這一聽，非常高興，霍王之女啊，姿色豔麗啊，琴棋書畫樣樣精通啊，簡直撿到寶貝了嘛，更重要的還是自己的粉絲，想想面基的場景還有點兒小激動呢！

於是上門去拜見，果然如同鮑十一姐所說，是個人間尤物，霍小玉站在屋裡，「但覺一室之中，若瓊林玉樹，互相照曜，轉盼精彩射人」，霍小玉看到李益也是心中歡喜，平時常常念他「開簾風動竹，疑是故人來」的詩，此刻看到偶像本人，怎能不激動呢？

一見如故的他們當晚就睡在了一起，一番少兒不宜的不可描述過後，霍小玉突然就哭了起來，剛想睡覺的李益見美人哭了瞬間就凌亂了，問她怎麼了。

霍小玉說：「妾本倡家，自知非匹。今以色愛，托其仁賢。但慮一旦色衰，恩移情替，使女蘿無托，秋扇見捐。極歡之際，不覺悲至。」這段話的意思就是說，李益你是個官富二代，我根本配不上你，你今天對我這麼百般的好，就是因為我長得好看，等到我人老色衰，你肯定就喜歡別人了。

李益聽了很有感觸，「乃引臂替枕」，對自己臂彎裡的美人說：「平生志願，今日獲從，粉骨碎身，誓不相舍。夫人何發此言。請以素縑，著之盟約。」這段話你不用我翻譯也知道了，肯定就是李益承諾對方一生不離不棄啊之類的鬼話，李益「請以素縑，著之盟約」，應該是句客套話，霍小玉倒好，還真的就「命侍兒櫻桃褰幄執燭，受生筆研」，而李益也是提筆就來，「援筆成章，引諭山河，指誠日月，句句懇切，聞之動人」。

哇，這畫面太美我不敢看，當代人上完床都是呼呼大睡的，你上完床起來還要潑墨寫文，文化人果然就是不一樣，我得喝杯八十二年的白開水壓壓驚。

仔細看看這段描述，霍小玉這段話倒是情真意切，千百年來無數女子都說過同樣的話，李益這個回答也是字字誠懇，但男人們的回答無論多麼深情，最後遵守諾言的又有幾個呢？

沒有遵守山盟海誓的男人千千萬，李益不是第一個，也不會是最後一個。

霍小玉和李益快活地過了兩年，李益被授予鄭縣主簿的官職，到了四月李益要走馬上任，順便回家一趟，當官了不回家，如錦衣夜行，和鹹魚有啥區別？

在李益臨行前，霍小玉對他說：「以君才地名聲，人多景慕，願結婚媾，固亦眾矣。況堂有嚴親，室無塚婦，君之此去，必就佳姻。盟約之言，徒虛語耳。然妾有短願，欲輒指陳。永委君心，復能聽否？」

以你的名聲，願意嫁給你的姑娘肯定很多，而且你一直沒有結婚，這次回去家裡人肯定會讓你結婚，締結真正美滿的婚姻，兩年前你在床上給我許下的諾言，不過是空談而已，但是我有一個小小的心願，請你一定要滿足我。

李益嚇了一跳，怎麼突然就這麼走心啊，你有話就說啊，我當然選擇滿足你。

霍小玉說：「我現在十八歲，你二十二歲，古人云三十而立，你三十歲結婚也來得及，那麼我們還有八年的時間，在這八年裡，我們盡情享受人生的樂趣，八年以後我主動離開，你再去和名門望族的女兒結婚，我絕無異議。」

李益被霍小玉的真心告白感動，也流下了淚水，承諾她一定會回來迎娶她。

「至八月，必當卻到華州，尋使奉迎，相見非遠。」

故事後面的發展就出乎了他倆的意料，也是嘛，想要什麼事情都能順從你的心意？不存在的。

李益回家以後，果然如同小玉所說，家裡安排了他跟門當戶對的表妹盧氏結婚，李益的太夫人太過嚴厲，李益根本不敢說什麼，一切都聽家人安排。

都二十二歲了，遇到這種事情該怎麼做你心裡沒點X數嗎？還是你心底裡其實也想跟你的盧表妹結婚？身體很實誠就算了，嘴上連不要也懶得說了？

很快八月就過了，李益知道自己背棄了諾言，自然沒臉再去見霍小玉，而且狠了狠心斷絕了所有的聯繫，希望霍小玉忘了自己，開始新生活的篇章。

喂！醒一醒！新生活的篇章是說翻就翻的嗎？你以為翻書呢李益同學？有考慮過人家小玉同學的心理陰影面積嗎？

別看霍小玉總說自己跟李益配不上，但是心裡還是存在著幻想的，也總覺得對方會回來，這也是大多數女生的通病，心口不一，說得很灑脫，心裡很難過，最後受傷的卻還是自己。

另一方面，李益這邊日子也並不舒服，名門望族的大家閨秀也不是那麼好娶的，對方家裡獅子大開口，「聘財必以百萬為約，不滿此數，義在不行」，我們也不必去深究「百萬為約」到底是多少錢，看看現在相親結婚女方家長肯定又要房子又要車，也就知道這肯定不是什麼能夠輕易達成的目標。

李益家裡沒什麼錢，百萬聘禮肯定是拿不出的，只好去各地親戚家眾籌，渡過長江、淮水， 從秋天一查奔到夏天。李益因為自己背棄盟約，長期拖延回去的期限，什麼消息也不帶給小玉， 就想斷絕她的希望，遠托親戚朋友，不讓洩漏這事。

小玉在家等啊等啊，等不到良人，就寫信給李益，可是對方的回信「虛詞詭說，日日不同」，小玉「博求師巫，便詢卜篋，懷優抱恨，周歲有餘。羸臥空閨，遂成沉疾」，去求神占卜問愛人的動態，看來小玉真的急了，小玉想李益想到成疾，如此忠貞也沒啥可說的，所以說大家平時要多積累一些興趣愛好，把所有精力都放在男人身上，男人一撤退，你就會跌倒，靠什麼不如靠自己啊，男人真的是不可靠哇！

後來李益湊齊了聘禮，到京城裡偷偷成親，不讓別人知道，原本這事兒密不透風，但是李益有個表弟，名叫崔允明，為人很老實，就是大家俗稱的老實人，過去李益和小玉還在一起的時候，小玉經常拿些衣物柴草接濟崔允明，這次李益進京，崔允明想起小玉曾經對自己這麼好，現在又這麼可憐臥病在床，就把李益進京的事情告訴了小玉。

小玉在病榻之上聽說了李益進京卻不來看自己，哀怨歎息。但李益覺得自己違背了諾言，此刻小玉又病重，自覺沒臉去見小玉，於是早出晚歸，想以此回避小玉。我不知道霍小玉和霍元甲之間有沒有什麼血緣關係，如果有的話，我真的強烈建議霍小玉此刻去一腳把李益這個負心漢踢死。

到了三月，李益和朋友一行人去崇敬寺去欣賞牡丹花，突然來了一位豪士，他看到李益，就上來作揖，說自己是李益的小迷弟，十分仰慕李益，希望李益能去自己的住處盡情喝酒玩樂。李益心說還能有這種好事，果然人傻錢多速來嘛，就跟著去了，可是那個豪士並非真的邀約。李益和小玉的事情早就傳遍京城，那些豪士俠客都感歎霍小玉的多情，此刻看到李益不過是施計騙李益去小玉家裡去。

豪士帶著李益左拐右拐，李益覺得不對，這怎麼這麼像小玉的住處啊，就勒馬欲歸，豪士怒喝：「來都來了！還想跑！」命令家僕拖著李益進了霍小玉的家門。

霍小玉聽到自己的李郎來了，臥病已久的她，原本翻個身子都要人來幫忙，此刻卻如有神助，飛快地換了衣服去見他，看到李益以後，「含怒凝視，不復有言。羸質嬌姿，如不勝致，時負掩袂，返顧李生。感物傷人，坐皆欷歔」。兩人坐下以後相顧無言，霍小玉舉起一杯酒，澆到地上：「我為女子，薄命如斯！君是丈夫，負心若此！韶顏稚齒，飲恨而終。慈母在堂，不能供養。綺羅弦管，從此永休。徵痛黃泉，皆君所致。李君李君，今當永訣！我死之後，必為厲鬼， 使君妻妾，終日不安！」說完以後，抓著李益的手悲慟地大呼三聲，氣絕身亡。

看到自己曾經的愛人死在了自己的懷裡，李益此刻才明白自己到底做錯了什麼，他不斷地呼喚著小玉，就像當年一般，可惜小玉再也不會醒來了。

李益為小玉穿上了白色的喪服，從早到晚哭泣，等到將葬之夕。生忽見玉穗帷之中，顧謂生曰：「愧君相送，尚有餘情。幽冥之中，能不感歎。」說完以後，就再也沒有出現了。

李益和小玉分開以後，自己的情感生活也不幸福，彷彿真的被小玉詛咒了。他有一天恍惚看到盧氏的房間裡有一個小鮮肉在抱著盧氏，進去以後卻找不到人，從此生疑，經常鞭打盧氏，後來一紙休書把盧氏休了。李益曾遊歷廣陵，得到一個叫營十一娘的名姬，他曾經對十一娘說： 「曾經我因為我的女人做錯了事情，就親手把她殺了。」他天天對營十一娘這樣說，就是想讓對方怕自己，以此肅清閨房內淫亂的事。李益一生娶妻三次，他的每個女人都被他懷疑，最後得了一個「善妒」的名聲。

我們回頭再看李益與霍小玉的愛情，李益一開始找霍小玉，他的目的只是尋找名妓消遣，他從頭到尾只是貪戀霍小玉的美貌，而霍小玉其實很早就明白自己和對方是不會有好結局的再加上門第之見和李益自身的軟弱，方方面面的因素疊加，注定了他倆的悲慘結局，

關於《霍小玉傳》中的這位隴西才子李益，究竟是不是歷史上那位寫詩的尚書李益，歷史上眾說紛紜，《霍小玉傳》中寫李益少有才思，麗詞嘉句，時謂無雙，又寫韋夏卿為其「密友」， 結尾部分著重描寫了李益好嫉妒的毛病，這和《舊唐書・李益傳》所載的尚書李益簡直一毛一樣，因此有人認為蔣防所寫的就是那位著名詩人李益，後來魯迅認為不過是「出於附會，以成異聞者也」。

《霍小玉傳》記載是真是假，兩個李益是否為同一人，已經無從得知，但兩人的愛情故事始末和故事背後發人深省的人生哲理，卻值得每一個人去深思，如果對方剛認識就許諾這個許諾那個的，可一定要當心啦！霍小玉用生命換來的識別渣男方法，可一定要熟記於心哦！

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Photo Credit: 野人出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航