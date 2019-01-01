《唐朝有嘻哈》：通俗天王白居易，讓芸芸眾生因他的詩句而不朽

文：麥貓糧

八強選手8

通俗天王白居易：人家只是不小心走紅了而已！

《小蘋果》一路紅到了非洲，充分說明：群眾對通俗金曲的愛是不分國界的。

對於這位選手，你可以鄙視他的曲風，你可以無視他的verse，你甚至可以質疑他的節操……但是有一點你不得不承認：華語樂壇人氣天王的桂冠，就連李太白恐怕都爭不過他。

這是因為，不止國內粉絲為他瘋狂打call，這位選手的迷弟迷妹是遍佈亞洲的啊！

新羅粉：樂天偶吧，撒浪嘿！

扶桑粉：白桑，大好き！

白居易笑而不語。

小白同學的終身好基友元稹，將他的作品編成了長達五十卷的《白氏長慶集》，並在序言中寫道：「二十年來，小白那叫一個火。不管是王公貴族，還是特殊行業從事者，只要是個人，都會唱小白的作品；不管是豪華飯店、旅遊景點還是公共洗手間，只要有面牆，上面一定有小白的金句！」

由不得人不服氣，小白就是有市場號召力。

他紅得令人髮指，以至於根本找不到現成的字眼來形容，群眾只好專門為他造了個成語「詩入雞林」。

「雞林」，指的是朝鮮半島上的新羅王國。新羅宰相曾經喊出一百兩銀子一篇的天價，用來收購小白的新作。而且你還別妄想用山寨貨蒙他，因為他是小白的鐵粉，不是真作，絕對逃不過他的火眼金睛。為了小錢錢，新羅商人一咬牙，千里迢迢奔赴長安，當起了白詩販子，沒辦法，誰讓賣白詩比賣白粉還暴利呢！比起小白，一首《搖籃曲》才換一份土豆燒牛肉的舒伯特只能哭暈在廁所了。

至於山的那邊海的那邊的扶桑國，據說最早是在承和五年（西元八三八年）得到了小白的作品。那一年，藤原嶽守從琳琅滿目的大唐進口貨裡挑出《元白詩筆》送給仁明天皇，天皇陛下毫無節操地成了腦殘粉。[1]遣唐使又陸續帶回了《白氏文集》（七十卷）、《白氏長慶集》（二十九卷）[2]，小白從此在霓虹也一炮而紅。《源氏物語》的作者紫式部，是一位相當愛掉書袋的女士， 密密麻麻地引用了一百八十五處中國文學典故，其中居然有一百零六處都是小白的作品。清少納言妹子雖然十分瞧不上紫式部，可是在她自己的《枕草子》裡，照樣有三分之一的內容引用了《白氏文集》。這大約就叫：我不喜歡你的文，但我誓死捍衛你愛白樂天大大的那顆心！

紅透亞洲半邊天的小白，無疑是那種早慧型選手。

根據一則著名八卦的爆料：貞元三年（西元七八七年），十六歲的小鮮肉白居易敲開了文壇大佬顧況的家門。老顧淡淡地瞅他一眼，一邊嘴裡調侃「長安的米可貴呢，居大不易」，一邊隨手翻開小白恭恭敬敬呈上的作品集。

只看了第一首，顧況跳起來激動地握住了小白的手：

「有句如此，居亦何難！」

讓大佬瞬間變迷弟的，就是這首膾炙人口的金曲：

離離原上草，一歲一枯榮；野火燒不盡，春風吹又生。（白居易《賦得古原草送》）

聽起來很爽。不過事實上，十六歲的小白還跟著家人一起在浙江躲避戰亂[3]，並沒有機會上京城去跟大佬攀交情。所以，這個段子多半是後世粉絲的美好腦補。

天才不可怕，可怕的是天才比你更努力。

白居易的家世和韓愈差不多，祖上曾經闊過，但也沒闊到哪裡去。

無爹可拚，只有拚自己。從十五六歲起，他和無數懷揣夢想的新人一樣，走上了懸樑刺股、刻苦攻書的路。因為太用功，陷入了亞健康：「口舌成瘡、手肘成胝」；還成了個小近視：「瞥瞥然如飛蠅垂珠在眸子中」，有點像今天的飛蚊症患者。不過，上天對他還是慷慨的，小白二十七歲縣試，二十八歲州試，二十九歲得中進士，考途一帆風順。要知道，每屆考生上千，能錄取的不過十幾二十個，連小白同學自己也忍不住得意忘形地唱：

慈恩塔下題名處，十七人中最少年。[4]

比起連戰連捷的小白，連續復讀三年的韓愈同學……唉，又哭暈一個。

三十一歲那年，白居易成功通過吏部的考試，當上了管編書的小官——校書郎，得以在長安落下了腳。

茅屋四五間，一馬二僕夫。俸錢萬六千，月給亦有餘。既無衣食牽，亦少人事拘。遂使少年心，日日常宴如。（白居易《長樂里閒居偶題》）

簡而言之，小白同學過上了事少錢多沒人管的美好生活。

然而，此時唐王朝的權力中心，革新派和保守派正鬥得如火如荼。短短一年，換了三個皇帝，比隔壁霓虹家換首相還勤快。最後勝出的唐憲宗剛上臺，立刻對革新派下狠手，賜死的賜死，流放的流放，受牽連者中甚至有我們熟悉的選手劉禹錫和柳宗元。

小白選手位卑言輕，躲過了這場災難。卻也對日益腐朽的朝政充滿失望。

幸好，小白同學的個性就和他的字一樣：樂天。他愛花、愛酒、愛妹子；有志向、也珍惜祿位和名譽；嚮往佛道長生，又貪戀紅塵富貴；出世和入世兩途間，他都能悠遊。他並不是韓愈那種敢上九天觸逆鱗的勇士。

李白天才，李賀鬼才，白居易呢？不折不扣的人才。[5]

俗話說得好，性格決定命運。樂天則居易，也造就了他平白曉暢的詩風。雖然著名毒舌樂評家蘇東坡大大anti 他「元輕白俗」，不過俗就俗吧，粗頭亂服，未必不能傾國傾城。

後宮佳麗三千人，三千寵愛在一身。

金屋妝成嬌侍夜，玉樓宴罷醉和春。

姊妹弟兄皆列土，可憐光彩生門戶。

遂令天下父母心，不重生男重生女。（白居易《長恨》）

一曲《長恨歌》傳到霓虹，從此楊貴妃在霓虹人民心中的女神地位堅不可摧。

平安朝編個唐詩選，白居易獨個兒就占了一半。[6]在霓虹當個文化人兒，要是沒讀過白居易，出門都不好意思和人打招呼。當然了，主要原因是好懂呀！你要是扔個李賀、韓愈過去，想想也夠為難人家歪果仁的。

然而，通俗不等於粗俗。俗得深入人心、俗得口口傳唱、俗得「老嫗能解」、俗得慷慨激昂，那只說明創作者能見世情，能知人性，有一副民胞物與的心腸。

小白的俗，不過在一個「真」字。

唯仁者得其真。

不悲口無食，不悲身無衣。

所悲忠與義，悲甚則哭之。

……

非求宮律高，不務文字奇。

惟歌生民病，願得天子知。（白居易《寄唐生》）

輕快未必無悲憫。在他的筆下，站起了兩鬢蒼蒼的賣炭老翁、韶年被棄的上陽宮人、馬糧充飢的災後遺孑、二十不嫁的貧家女兒......掙扎在這無邊苦海的芸芸眾生，因他的詩句而不朽。有心有力有才華，這樣的白居易，憑什麼不紅？

人紅是非多。粉絲這種生物，在任何時代都是剽悍的。

那個叫魏萬的鐵粉，花半年功夫從河南一口氣追到揚州，就為了追上李白大觸；張籍為學老杜，把男神的詩集燒成灰，一天三頓沖茶喝。

不過，跟小白同學的粉絲比，他們就小巫見大巫了。荊州有個叫葛清的小青年，「自頸以下遍刺白居易詩，凡三十餘處」，還根據自己的理解給配了插圖，當然，插圖也是一針針文在身上，問哪首指哪首，整個兒就是人肉推廣機！

小白道盡民間疾苦，不免引來權貴忌恨。他屢遭閒置，四十三歲才得以回朝，沒過幾天，又碰上一樁震驚朝野的慘案：

元和十年六月的一個清晨，節度使李師道派刺客潛入京城，殺害了力主削藩的宰相武元衡， 當場割下受害人頭顱，從容逃走。

青天白日，當街殺宰相！白居易拍案而起，上書皇帝請求全力緝捕兇手。然而，這是你一個芝麻官能管的事嗎？政敵立刻抓住機會，編造了一堆關於白居易浮浪不孝的謠言，將他趕去江州做司馬。

安南遠進紅鸚鵡，色似桃花語似人；

文章辨慧皆如此，籠檻何年出得身？（白居易《紅鸚鵡》）

從青年及第的狂喜，到中年被貶謫的失意，十五年的歲月讓小白看清了官場。

就在他做江州司馬的時候，一場偶遇將他推上了樂壇生涯的巔峰：

我聞琵琶已歎息，又聞此語重唧唧。

同是天涯淪落人，相逢何必曾相識！

……

莫辭更坐彈一曲，為君翻作《琵琶行》。

感我此言良久立，卻坐促弦弦轉急。

淒淒不似向前聲，滿座重聞皆掩泣。

座中泣下誰最多？ 江州司馬青衫濕。（白居易《琵琶行》）

錚鏦聲裡，是刀光劍影，是流年如寄。琵琶女和白居易，相互理解的靈魂無需更多繁瑣。酬唱已罷，各自撥轉船頭，只留下半輪明月、一江秋水。

這不是愛情，然而世間最好的相聚不過如此。

終於，連唐宣宗都忍不住給他點了讚：

綴玉聯珠六十年，誰教冥路作詩仙。

浮雲不繫名居易，造化無為字樂天。

童子解吟長恨曲，胡兒能唱琵琶篇。

文章已滿行人耳，一度思卿一愴然。（李忱《吊白居易》）

一代通俗金曲天王白居易，最終葬於河南龍門山。

他的塚前常年泥濘，怎麼也乾不了。

是龍門山多雨嗎？

不。是因為小白自稱千杯不倒：「二千八百首中，飲酒者八百首。」[8]他為自己寫的那篇《醉吟先生傳》，還由河南府尹盧貞親手刻在他的塚前。

他乾不了的墓土上，是一代代白粉走過的時候，忍不住為他斟下的酒。

相關書摘 ▶《唐朝有嘻哈》：霍小玉現身說法，如何一眼識破不可靠的男人

註釋

[1] 《日本文德天皇實錄》

[2] 《日本國見在書目》

[3] 《白居易年譜》

[4] 《唐摭言》

[5] 《溫公續詩話》

[6] 《千載佳句》

[7] 《泊宅編》

書籍介紹

本文摘錄自《唐朝有嘻哈：唐詩Hip-Hop新解。從海選到決賽，直播大唐國民詩人freestyle說唱現場 ＆ 燃炸battle戰》，野人出版

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Photo Credit: 野人出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航