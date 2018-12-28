Made In Taiwan：2018十張矚目創作專輯

台灣自有其都會民謠的脈絡，The Fur.的專輯完全「洗耳朵」，舒服卻又不簡單。在EP裡展現了寫旋律的功力，來到專輯，才真的讓我一聽就著迷。這款式的Indie Pop，跟我一直注目的英美獨立流行同一脈絡（而且是從90年代至今），使用英文演唱，我真說不上是「台灣團」，這說法，絕對是稱讚！

專心地完成一件事，寫好歌曲，顧好歌曲本來的樣子，用適宜的樂器彈奏鋪陳，用簡單穩定的聲響特質進行製作，當然就可以是風格了，這多麼值得慶幸啊！

專輯名稱叫作「城鎮」，是浪漫的聯想：在全世界喜好旋律與獨立音樂的脈絡裡，這樣一個城鎮，放哪都行得通；也有可能，在一個角落裡，或大或小，聽見這樣的一個城鎮。接軌不能刻意，從音樂出發的心地，自然純淨。

Joanna這些年在專輯中不斷嘗試「搖滾歌劇」型態的作品，很不幸的，因為時常無法被歸類，在獎項裡沒能被肯定。其實她的不可歸類，正是應該被好好正視的原因。到了《摩登悲劇》， Joanna更「狂」了，聽者好像拿到一本開了就闔不起來的繪本故事書，每一頁都色彩爆炸，就算讀不懂，也會被洗到腦。在細節處理上， Joanna更成功的創造記憶點：你怎可能忘記「莎賓娜！不要再結婚了」。

Joanna不只是做概念，專輯裡的語言跟音樂，也像是一本極為突破性的現代詩集，音樂語言的精妙，文字敘述的跳躍，放眼樂壇，無人能及。衝進繽紛裡，Joanna的拳腳全開，是當今樂壇裡，難得能回歸「專輯」意涵的表率。

音樂劇《神農氏》盛大呈現，喜愛實驗音樂與劇場音樂的聽眾，不可錯過。《神農氏》裡用最現代的聲音談鬼魅與傳統，既維持了柯智豪與fish.the兩位音樂家的背景，卻以不同主題完成了另一個「樂團」的任務。編曲的框架裡一再破格，用聲音特質取代旋律導向，其樂句不只為了特異獨行，總在急緩之間自在伸展，可以說是電氣，可以說是實驗，更可以說是語言。是純度極高的聲響饗宴，即使單獨聆聽，氣場也懾人。

盧律銘是這兩年來最受矚目的新興配樂創作者，陸續交出《接線員》與《天黑請閉眼》，今年再嘗試驚悚電影配樂。盧律銘透過自身實驗電子／後搖滾的背景，往往能替影片語言帶來新穎與非傳統的面向。

《小美》原聲帶裡依然滿滿的實驗感，最令我驚喜的是，不少優雅綿長的樂句彈奏部分，包括鋼琴與電吉他，於是不只是「音色」決定配樂的新鮮感，旋律的思考也密密麻麻，佈滿點線面。在每一首歌曲裡面，極簡的重複成為基底，上頭的色彩與音符，豈止神韻或嘗試，已經是完整的表達。包括過門，包括連成一氣的主題，整張專輯的聆聽分配，充滿可能性。

在〈阿邊〉這樣長達9分鐘的陳述裡，聽見了盧律銘從棋盤上的空格樂團時代以來之大成，聲響環繞的空間感裡，一次又一次的引信，直至神似Ry Cooder的電吉他使用出現，意念清晰沈穩，儘管不再爆炸，那壓抑之中的緩飆更逼人心弦。最終曲〈迴光〉，則是我心中年度第一名的神曲，在不協調之中，各器樂部門逐漸找到凝聚合一的邏輯，這也是盧律銘在衝突之中打造和諧、完整的功力所在。

當然也可以很簡單的說，這是一位新銳民謠歌手。但我們何以需要更多民謠歌手呢？

住在台北，聽柔米的專輯，不是慰藉，是照一面鏡子。你細數那些未成時光的瑣碎日子，不能改變因而被迫改變的生活⋯⋯這不是小清新的故事，不是在社群軟體美化自己的過程。低沉的嗓音有著呼喊的特徵，於是溫柔不太一樣，不用「氣息型」的叨絮呢喃流水帳，柔米說事情的方式，其實是化繁為簡的過程。她鼓勵人們的方式，更像是鼓勵自己，於是使命感變得親近，在深沉裡走得出去。

你可以選擇一些小事情，跟不選擇一些小事情，其實都不會真的改變人生。可是往往就是需要一些沒有明顯企圖心的事情，讓喜好可以回歸自己。柔米沒有教導聽眾什麼，就因為如此，她所唱出的事情，更顯珍貴。真實裡哪裡會需要那麼的風花又雪月，還不就是好好的聽一首歌最實在，不是嗎？2018年，很開心有機會，能選擇聽見柔米，選擇一種柔軟與堅韌並存的說話方式。

完成度極高的一張音樂作品。當「流行感的民謠音樂」跟「民謠感的流行音樂」的光譜越來越往中間靠緊時，十張專輯長相聽來可能都是一個路數（或許是刻意打造，或許是氣息小清新，不一而足）。於是，華語樂壇欠缺創作者本身散發渾然的說服力，HUSH則替我們持續帶來說故事的方法，實在叫人慶幸。不太需要特別去分這是什麼風格，這裡真的什麼都有，爵士也好，搖滾也好，City Pop也好，都會民謠也好，所有的特徵，不必大呼小叫的宣張，只是恰如其分的呼吸著。

HUSH仍然是最初玩團的那位純粹青年，多的只是對於旋律的詮釋功力；這詮釋絕對不是「唱功」，而是拿上一把吉他就能征服世界的自信自在。在這張專輯裡，HUSH同時獲取了最多的支援，無論是編曲或樂手，難得的是，這些幫手也出現過他人的專輯，而HUSH的歌曲個性夠強，於是，怎麼樣迴旋，都在一個只能是HUSH的宇宙，不需量身定做，他站出來，一個動作就是一個整體。HUSH不是一個被創造出站上小巨蛋的明星，可他的戰場無處不在，這是他的時代，傳唱與流行的定義可以因為他而改變。至於詞曲功力，既是核心，也處處巧思。隨意舉個例，能寫出（或只是說「嘗試去寫出」）〈流明〉這樣詞曲的創作者，放眼望去，恐怕沒有其他。專輯精細的製作固然流暢完好，若不是HUSH，一切並不成立。

《蒼白》是台灣電子ambient樂迷企盼已久的成果。豐沛的故事元素，音色的線條，劃出一道又一道兼具極簡與戲劇感。瀰漫的色調氛圍之下，每一首歌曲的精神意念都非常強壯，實屬不易。「蒼白」一詞並不只呈現線性美學，反而一如纏繞的枝節，每一首歌曲之間相互融匯，聚集起一大片雲朵，指引耳朵的溫度，前進，停駐，觀察。從上一張散文的迴旋，至此已一如短篇小說集，鹿比 ∞ 吠陀在構思與執行上的張力已更上不只一樓。

皇后皮箱一直是迷幻搖滾最有趣的名字之一，受到英式搖滾洗禮，女主唱活潑的唱功，歌曲裡總不缺記憶點。這回，一如專輯名稱，以霧一般的「仙氣」，使聽眾的耳際流連忘返於迷離的音色之中。然而，這並不是一張實驗性強的專輯，相較於前作，皇后皮箱只是更活在一氣呵成的氛圍裡，纏繞的吉他聲響迴盪再迴盪，歌聲頭也不回直追地道復古60、70搖滾。改變並不驚天動地，也不一定需要多麼破格，我一直企盼著的皇后皮箱，用上了更為本格派的音韻與音色，在這一張專輯，真正尋覓了樂團的脈絡，無拘無束，聽來因而分外自在。

優秀的旋律線，是DSPS得以遊走各種風格的關鍵。討喜但並不甜膩，讓專輯帶有調色盤一樣的趣味：音色出手得宜，與編曲咬合得流暢。故事（詞意）情境有著迴旋而有機的空間，每一個小小的情境中都帶有不俗的甜香，舒服的聆聽沒有只成為悠悠的背景，反而使人更能靜心，時而還能被巧思給驚艷。既帶人回到Indie Pop的純然情境，有時則讓電子架構民謠底，帶來了不同節奏的情緒訊息。DSPS的作品性格，聽似恬淡單純，串起來的色調卻能層層堆疊，融會貫通，成為具備優異流行潛能的音樂。

在《大放SPLENDER》後，邱比樹立了某一種創作型態，恐怕已經顛覆了某些關於編曲與製作的想法。邱比真正成為了一位新的「臥室電子世代」代表者，反映並且再次定義。這一個時代裡，關於創作門檻與高度之間的命題，邱比用音樂表達了重要的訊息：門檻是來自於個人堅定的美學，而非「技術性」事務。邱比所相信的事情，也的確用了作品來成就。

這也使得他的第二張專輯更難了，這一次他要怎麼突破自己呢？聽《中離》，卻發現，是我多心了，這張專輯恐怕在邱比的心中早就有了譜。在做完《大放SPLENDER》與其子作品《隱園之美》，邱比往前進的方式，似是將下一部作品《中離》繼續鋪陳，為《大放SPLENDER》延伸出另一個本質面向。這可能會是邱比極具效率的創作答案：一體總有多面，只靜待掌握的方式。

在實驗電音或標題音樂的範疇之中，一張專輯可能會有一種情緒，情緒能輻射出的美感，則視音樂表情與歌曲之間的聯繫有所不同。《中離》嘗試以幾首歌的表情，連串成一組又一組情緒，由許多子題，建構出大命題。許多意會的音符，構成更為大的命題，呈現流暢卻不刻意討好的色彩。這是聽邱比最棒的體驗，他總能保持新穎，並且帶來音樂裡必然的「不友善」，然而其中抒情，來得比以往更為細緻、入耳。疏離不再是一種概念而已，能用溫暖包裹看似對比的信念，避開了流行工業要求的和諧，邱比再次探詢寫歌之奧義。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九