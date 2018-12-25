第三位因「卡管」去職的教育部長：行政院「勉予同意」葉俊榮請辭

行政院秘書長卓榮泰今（25）日在記者會中表示，「前教育部長」葉俊榮為處理台大校長遴選案擔起政治責任，在與行政院長賴清德見面時當面提出書面辭呈，賴清德也勉予同意。

台大校長遴選委員會今年1月選出管中閔為新校長，原訂2月上任，但教育部認定遴選程序有瑕疵，要求重啟遴選，遭台大拒絕，雙方僵持近一年，直到昨（24）日，教育部長葉俊榮召開記者會宣布，「勉予同意」管中閔擔任台大校長。

賴清德今天上午受訪被問到，「你贊成管中閔出任台大校長嗎？葉俊榮是脫韁野馬嗎？」賴清德表示，雖然公立校長的任免是教育部的權責，但是行政院也有權責瞭解各部會所做各項決策，「因此我會約見葉俊榮部長，何以在這個時機做這樣的決定，瞭解後再跟大家作報告。」葉俊榮在中午時分進入行政院，於下午1時12分搭車離開。

參選民進黨黨主席、現為行政院秘書長卓榮泰在記者會中指出，「接近下午1點，葉部長進到行政院與賴院長深談。葉部長一開始就拿出書面辭呈，表示這次決定造成輿論討論、各種不同意見爭論，讓行政團隊在回應上造成困擾表示抱歉，重申教育部權責和台大學生權益，以及維持大學自主教育原則，他做了這個決定。」

在辭呈裡，葉俊榮指出是為了處理台大校長遴選擔起政治責任，外界容有不同意見，他擔起這個責任，今天辭去教育部長一職。卓榮泰表示，「院長在與葉部長交談過後，即刻在辭呈上同樣地寫出勉予同意四個字。」

隨後葉俊榮在臉書上發表「承擔與展望」為題的短文表示，已向行政院遞出辭呈，擔起所有的政治責任。

葉俊榮指出，台大校長遴選案拖延至今，已經對教育造成難以彌平的傷害；而社會的糾結與對立，不該以教育為戰場。

他說，基於法律良知、教育本位及對大學自治與正當程序的堅持，做對的事，也是該做的事，對職位毫不戀棧。同時，葉俊榮表示，希望他的堅持與承擔，能讓下一任部長擺脫台大案的糾纏，回歸教育本位，大步向前；也祈福台灣走向正向，發揮實力。

葉俊榮最後提到，歲末年終，期待教育部能揮別2018挺管、拔管的陰霾，昂揚2019國教和高教的發展。

對於記者會中媒體詢問，新任教育部長是否可以推翻這個決定？

卓榮泰表示，關於台大校長後續的公文處理，教育部已經行文到台大，是教育部權責，這個行文表達葉部長對外所表達的意思，往後看不到任何理由或狀況會去改變這個狀況。

教育部今天以最速件發函台大聘任管中閔為台大新任校長，公文指出，台大報請教育部聘任管中閔教授為新任校長一職，「勉予同意」；遴選過程凸顯相關業務規範及執行未盡周妥，併應於文到3個月內擬具精進檢討報告送教育部。

而對於媒體詢問，葉俊榮昨天的決定「是抗命嗎？」

卓榮泰表示，並沒有下達命令要葉去執行，他認為問題在於回報給院長整個過程裡，重點不是葉決定的內容，而是決定的時機。「這點我個人認為在回報的過程程序上應該要更嚴謹，我想院長在考量決定辭呈同意的時候應該也是基於同樣的考慮。這個也應該是行政院及所屬（部會）未來我們在整個體制上運作，在管理上要尊重內部，大家在分工上必要的尊重。」

卓榮泰也進一步強調，「教育部權責可以就內容做決定，但是時機要告訴行政院。免得當一個重要（政策）正在實施，部裡面發布出去，行政院並不了解，重點在這裡。」

其實卓榮泰昨晚就在臉書發文表示，他在12月11日已發函各部會，明年開始的新政策、新措施皆要審慎評估各項因素，確認實施前尚須報院核定始得實施。「雖賴院長幾乎同步被以簡訊通知時，要求葉俊榮部長『審慎思考』，但葉部長仍執意逕辦、完全棄行政倫理不顧，令人遺憾！」

「台大校長遴選案」期間教育部先後折損潘文忠、吳茂昆等兩任部長，葉俊榮成了第三位因此卸任的教育部長。葉俊榮傍晚受訪表示，自己心中覺得「坦然」，他自己雖然是當中的一個，但是是把事情處理完的「那一個」，選擇承擔、把整個「十字架」扛起來的人。他希望他的堅持與承擔，讓下一任部長擺脫台大案的糾纏。

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核稿編輯：楊之瑜