《如何循序漸進撐起自己的野心》：所謂「中產階級」，多數只是解決了溫飽

文：陳立飛（Spenser）

所謂中產階級，多數只是解決了溫飽

人的成長就像花開，一定要注意季節。不要努力去挑好一副好牌，而應該嘗試打好手裡的每一張牌。

之前上海一場線下活動（按：指真實發生的、當面的、人與人有透過肢體動態的一系列），邀請了我和《奇葩說》幾位當紅辯手，胡漸彪、馬薇薇、黃執中、邱晨、周玄毅，談論當下新銳中產階級的生存現狀和焦慮。聽完他們的發言後，我還蠻有感觸的。其實我覺得，我們現在的中產階級，其實是偽中產階級，或者說，我們所說的中產階級，更多只是勉強解決了溫飽而已。

我認為，中產階級們的焦慮，究其實質還是在這一個「中」字上。中，就是不上不下。所有不上不下的狀態，好像都不是太好，例如「卡」、「忐忑」。中產的焦慮也來自這種卡在一半中，容易撕裂的狀態。

中產階級典型焦慮之一：買房這列高速行駛的列車，該「上」該「下」？

去年初，我有個在北京生活的朋友為了給孩子上學，換了間學區房。她原先的房子在北京東五環，是間面積一百多平方公尺（約三十．二五坪）的小三居（按：三房），雖然不算豪宅，一家人住著也很舒服。為了換這間位於東城區的房子，她把原先的房子賣了三百多萬元，貸款買了間七百多萬元的二手學區房。

但是，這種學區房被不少人簡稱為「老破小」：房子年代很老、裝修很破、面積很小。只有六十多平方公尺（約十八．一五坪）的房子根本擠不下全家人，無奈的只好又給帶孩子的爺爺、奶奶在附近租了套房。多出的房貸加上房租，讓她們覺得壓力一下子大了起來。這個朋友是互聯網上市公司的市場總監，先生在一家外資企業做技術性工作，家庭年入百萬有餘，也算典型的豐裕中產階級。

在我眼中，她是個女超人媽媽，工作和家庭都能兼顧得很好，搞得定各種難搞的客戶，她卻戲言自己被孩子的學區問題逼得差點假離婚。朋友跟我吐槽：「北京的教育資源分布實在太不均衡了！原先房子附近十幾公里沒有一所好學校，上國際學校太貴，教育品質也很難保證。買個學區房，至少還可能保值。」

當時我聽到北京一間90年代的「老破小」能賣到七百多萬，真心覺得不便宜。過了一年，朋友告訴我，當時的判斷是對的。這間房目前不但保值，還早已突破了千萬元，她慶幸自己當時「上了車」。

中產階級究竟在焦慮些什麼？

中產階級們就是這樣，一邊詛咒著如同絕情的前任女友一樣永不回頭的房價、一邊憂慮著這麼大的泡沫會不會突然被戳破、一邊不甘心自己的生活被高房價所綁架、一邊還爭先恐後的去買房。

求職網站智聯招聘最新出爐的一份新銳中產階級調查報告顯示，中產階級們最關心的社會問題中，房地產和通貨膨脹、食品安全一起占據了前三名。看到這三點，我不禁感嘆中國的中產階級們生活確實不易。名義是中產階級，其實也就僅僅解決了溫飽而已，稍微想追求點品質生活，卻發現安全的食品、清潔的空氣、舒適的住家，樣樣都不易得。

可悲的是，吃和住，以及個人資產的保值，都還屬於馬斯洛需求層次理論（按：人類需求像階梯一樣從低到高按層次分為五種，分別是：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求。）中底層的生理和安全需求。如果底層需求都無法得到保障，那麼進一步的社會尊重和自我實現的精神需求，自然更加難以滿足。

對不少在一線城市奮鬥的年輕中產階級來說，單單一個「住」的問題，就將他們困在繼續向更上層需求邁進的半路上。一線城市給很多年輕人的綺麗夢想提供了容身之地，卻無法給他們平凡的肉身提供一個蝸居之所。一些年輕人退回到更容易實現物質需求的小城鎮，卻發現這裡的溫存已經無法容納他們在大城市裡淬鍊過的靈魂。究竟是該往下沉，還是該向上拚，這正是不少中產階級的糾結之處。

中產典型焦慮之二：職場裡「上」有資深前輩，「下」有生猛鮮肉。該怎麼辦？

有一個做人力資源顧問的朋友在「在行」（按：大陸知識技能共用平臺，可以約見不同領域的行家，與他們進行一對一見面約談。）上開了職業發展和定位的課，原本她還擔心這種沒有實際操作的乾貨，更像心靈按摩的輔導，不會有太多人預約，結果現在約見的幾乎排不過來，以至於她決心辭職，開個獨立的職業顧問工作室。

來約她的，不少都是80後。大家的困惑都差不多：在職場上打拚了幾年，好不容易在某個組織中混成了中層，卻也面臨著雙重壓力。前有占據了金字塔頂層職位，一時半會兒未必騰出位置的60後、70後前輩；後有虎視眈眈、錢少活好、成長速度驚人的九五後小朋友。更讓他們焦慮的是，自己的收入卻未必隨著工作強度和壓力而相應增長。「比加班更可怕的是白加班」、「侮辱性漲薪」，這些職場人士會意的黑色調侃，也許是不少中產的真實心聲。

雖然這些來諮詢的學員來自形形色色的行業，問題卻都集中在兩類：一類詢問該怎麼轉行、怎麼跳槽才能大幅提升自己的收入；還有一類詢問該怎麼有效學習、充電才能快速提升自己的技能。這種職場焦慮，也並非80後獨有，可以說，所有沒有實現財富自由，還在靠打工賺錢的人，都難以倖免。互聯網時代變化之快，已經沒有鐵飯碗一說，很多累積數年的經驗都有可能一朝被顛覆，不少人都會擔憂自己的知識體系沒有及時迭代，被無情的拍死在沙灘上，於是又衍生出一種新的焦慮：知識焦慮。

2018年一波知識付費的大潮洶湧，正是中產階級們為這種新型焦慮來埋單。拿著自己不太滿意的薪水，還要為跟得上時代的知識而付費，為職場上任何一點點晉升的空間而努力。因為他們清楚的知道，不晉升，就可能出局，這就是職場的遊戲規則。

中產典型焦慮之三：「上」有老「下」有小的夾縫裡，如何保證自己生活的品質？

上次來北京開課時，我忙裡偷閒約了幾個很久未見的金融圈老朋友，其中有一個剛當爸爸，我還專程當面恭喜，結果這個新手奶爸一臉倦意。生娃後太太成了家庭主婦，家裡的開銷全都落在他一人身上。不巧他父親今年生了場大病，他連著幾個月的狀態都是在家哄娃、醫院照護、工作出差，生平第一次體會「疲於奔命」的滋味。

這頓飯剛吃完他就趕緊回家了，以前每次見面他都非拉著我喝酒，聊到半夜還意猶未盡。周圍的朋友們都在感慨，一旦成了家、生了娃，即使是在同一個城市的朋友，要見一次面都變得更難了。不少中產的家庭結構，正到了上有老，下有小的階段，於是教育、養老、醫療，這些資源有限又需要更多資金和精力投入的問題，也都成了焦慮的重點源頭。有的事，錢能解決，有的事，卻必須親力親為。

該如何走出焦慮困境？順勢而為

自己這兩年的轉型和發展，加上《奇葩說》的幾位辯手分享了他們的想法，我覺得有一些共同點可以分享。

一、順勢而為

順勢而為這幾個字，顯得特別職場厚黑學，甚至帶著一絲絲功利主義。以前瞧不上，現在覺得特別對。努力永遠贏不過趨勢，甚至可以說在趨勢面前，一個人的成功，和努力的關係其實不大。

馬薇薇說他們這些打辯論賽的，默默無聞這些年，感謝《奇葩說》這個節目，也沒想到怎麼就突然紅了。這跟長年累積沉澱有關，更因為這個時代。人的成長就像花開，一定要注意季節。

二、不要努力去挑好一副好牌，而應該嘗試打好手裡的每一張牌

我們現在的選擇，往前推十年，都是非常荒誕的。馬薇薇當時分享了黃執中當年為了打喜歡的辯論，一直在上大學，比別人多上了好幾年，一心專注在這個自己喜歡又舒服的領域中。

其實，最重要的，是感謝自己沒有放棄。我相信能把一個行業做到極致專業的人，最能衝出來。因為這個時代需要稀缺資源（按：在零價格下需求量大於供給量的資源）。

三、一定要讓自己的觀念增值

為什麼有些人抓住了機會，有些人看到機會在身邊也不去抓取，除了運氣外，很多人是輸在自己的觀念和認知上。

因為你看不到新的觀點。即使看到了，也會被整合成舊的傳統觀點。就像所有人畫一瓶礦泉水，一定是底在下，頭在上。而那個能把礦泉水的頭朝下的人，會與眾不同。觀念不同才是核心，其他都是風格之爭，沒有太大意義。

我相信這個動盪的時代，每個人都有屬於他的人生機會，但是能不能抓住，就看每個人的命運和本事。就像智聯招聘的CEO（Chief Executive Officer，執行長）郭盛在會場上講的：「你活在這世界上不是在定義標籤，不要被外界的東西所捆綁，要找到自己的軌道，追求自己的長遠價值。站在十字路口，你可以成為貴族，也可以成為平民，這條路是你自己找到的。」

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書籍介紹

本文摘錄自《如何循序漸進撐起自己的野心：這世上，比賺得少更可怕的，是迷茫，這本書一定可以給你意想不到的答案。》，大是文化出版

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作者：陳立飛（Spenser）

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如果你對現狀不滿，請認清這幾件事

寧對時間焦慮，好過對時間無感，這就是普通人與強者的差別：時間的價值。

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如何改變人生？這其實不算野心，這是務實

圈子不同，更要強融，因為人脈必須是等價交換。你現在的圈子就是你的未來。

工作與生活平衡？好工作不會讓你想到這個。好工作一定是一邊玩命虐你，一邊給你高度成就感。

人生當然沒有白走的路，但是有彎路，年輕時，別談什麼歲月靜好，你必須有精英思維，但務必放棄精英的姿態。

死薪水走不向財務自由，請這般循序漸進

薪水是職場最大的陷阱，你的江湖地位從哪來，決定了你值多少錢。

老闆和部屬最好的關係，是彼此成就，而不是照顧你的心情，如果你需要被哄才能工作，請回到媽媽身邊。

領薪水的你，如果做到職能「量販化」、「複利化」，就能快速晉升高收入。

職場人最重要的素質：上桌（你得參與）

要麼文藝到底、要麼好好賺錢，這世界是屬於俗人的，因為他們更接地氣、更懂人性。你的才華得找到商業價值才算才華，你的情緒如果換不到商業價值，那還是省著點用。

每種生活方式都很好，只是都有代價，因為再好的工作，也有一百次想辭職的衝動，所以，你得做了再說，錯了再改。

未來的職場，沒有穩定的工作，只有穩定的能力，

所以，你得學會循序漸進撐起自己的野心。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九