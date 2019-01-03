《如何循序漸進撐起自己的野心》：看到的都是光鮮，看不到的都是坑爹

文：陳立飛（Spenser）

看到的都是光鮮，看不到的都是坑爹

任何一份多麼喜歡的工作，都有幾次想要辭職的衝動；任何兩個多麼恩愛的人，都有幾次過不下去的瞬間。

今年幾乎一、兩個月就要飛北京一趟，但是碰上這樣程度的霧霾，還是頭一回。飛機落地從機場回酒店的車上，看著這座模糊昏暗的城市，心也沉重起來。突然覺得雖然香港壓力大，但至少空氣好，抬頭能看得見藍天白雲。想到這裡，竟有一絲幸福的感動。

坐在專車裡，雖然戴著口罩，但眼睛還是感到澀澀的疼，想流淚。司機師傅沒用口罩，我問他天天這樣，不會不舒服嗎。他笑著說，習慣了，沒啥不舒服的。看著模糊的窗外，交警戴著口罩在能見度極低的馬路上指揮交通；整理城市的清潔人員腳踏著車，他們應該沒戴口罩在外面忙碌了一整天吧。和北京工作的朋友吃飯，聊著要開文化傳媒公司的想法，他們笑著說：「當然來北京呀。」我說：「但是這霧霾也太恐怖了吧，你們也太拚了。」他們回說：「所以我前段時間買了你們香港的重大疾病保險啊，買完後心裡踏實多了，沒啥好擔心的，哈哈。」這是我今年聽過最冷的笑話。我真心覺得在北京工作挺慘的，同樣是一線城市，為什麼一定要在北京奮鬥呢？然後朋友語重心長的和我說：「北京是最壞的城市，但北京有最好的資源。」

世上沒有一件工作不辛苦

在北京工作坑不坑人我不知道，沒在這裡生活過，就沒資格評判。我問了身邊的朋友，有些甚至還是大家所羨慕的行業——你覺得你的工作坑爹嗎？居然所有人回答都是：「我的工作超級坑爹的。」一頓吐槽。

我認識幾個做時尚的網紅朋友。看她們朋友圈真是一種享受，今天在巴黎街拍，隔兩天又飛到紐約看時裝週。凡是曬在朋友圈的照片，都是一張張人像壁紙。我說妳們這職業是不是很幸福啊，天天換好看的衣服、去不同的城市，還有專業攝影師團隊。她說完全不是，你自己不是拍過寫真嗎，才拍了一下午就說眼睛被閃光燈打得掉眼淚。我們天天都這樣還要擺出一副很自然、很享受的表情，超累。

被她這麼形容，真心覺得——看到的都是光鮮，看不到的都是各種坑爹。

做代購的就更慘了。香港有些內地港漂（按：泛指中國內地到香港留學及工作人士。）業餘或全職做代購生意，賺個免稅和匯率差的錢。看起來好像還不錯，不就是買買東西，然後人肉帶回或者寄給朋友、客戶嘛。但是，據做代購的朋友說，這才是真正的苦活，賺的是賣白菜的錢，操的卻是賣白粉的心。

現在人民幣貶值，香港的價格優勢越來越小，再加上內地線上電商興起，出境旅遊也方便，代購需求大大降低，單品利潤也少得可憐。且利潤少的同時，還得服務好。代購行業競爭激烈，大家不只拚價格，還拚服務。客戶要求細碎多樣，乳液要分清爽和滋潤型、面霜要問清楚日霜還是晚霜、脣膏的色號一點不能錯、手機的顏色規格要不停確認，鞋子、衣服、包包更是尺碼顏色款式繁多。要拍照、詢價、比對，跑遍各區商場找款式、找折扣。常常一天下來，腿都要斷的節奏。發貨收款後掐指一算，也真沒賺多少錢啊。

操心也就算了，這個過程浪費的時間才是最可惜的。現代生活和職場，時間才是最寶貴的成本。與其把時間花在買的途中，真不如多看書、多思考，進修考證，提高競爭力。

再好的工作，也有一百次想辭職的衝動

有一些朋友，香港碩士畢業後，去到著名電視臺、公關公司或國有企業上班，聽起來頭銜都很響亮。實際上呢，電視臺每天的工作就是搬運機器、做清潔、給節目組打雜；公關公司天天加班到凌晨，做的事就是把客戶名字輸入百度或是谷歌搜索，然後將出現的網頁和新聞一條條複製貼到Excel表格，毫無技術含量；在國有企業的，目之所見都是內部管理混亂的問題，權責不清、激勵機制差、工作瑣碎無聊，學不到東西，每天混日子。這些工作的薪資更是微薄得可憐，也就剛好夠租房和吃飯。

後來這些朋友基本都離職了，紛紛表示不要只在乎單位頭銜，你實際做的事有沒有價值，你本身有沒有學習成長，職業發展的長期潛力，才是更需要在乎的東西。

不過給簡歷混個好背景也挺好的。

還有人遇到的工作，不是被工作本身刁，而是工作裡的人刁人。比如遇到不給力的同事和極品老闆。有的同事自我且情緒化，溝通成本極高，明明5分鐘能說好的事，得花50分鐘識別、照顧、安撫，再花50分鐘換位思考，和對方的自我固執做「鬥爭」……隊友不給力，工作很累心。

要是遇到極品老闆，他喝著奶，給部屬吃著草，還一副已經對你們很好的樣子，分分秒秒想幹掉他。我認識一位個人能力極強，但就是帶不好團隊的老闆，她的風格就是隨時只顧自己利益，對部屬摳門苛刻，也不懂得分享知識經驗。對部屬的建議都是面服心不服，當耳邊風吹過，照樣我行我素，團隊人才流失嚴重。

有一句話是這麼說的：「任何一份多麼喜歡的工作，都有幾次想要辭職的衝動；任何兩個多麼恩愛的人，都有幾次過不下去的瞬間。」真的，看到的都是光鮮，看不到的都是坑爹。

相關書摘 ►《如何循序漸進撐起自己的野心》：所謂「中產階級」，多數只是解決了溫飽

書籍介紹

本文摘錄自《如何循序漸進撐起自己的野心：這世上，比賺得少更可怕的，是迷茫，這本書一定可以給你意想不到的答案。》，大是文化出版

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作者：陳立飛（Spenser）

如果你想找人幫忙，請找那個特別忙的人，而不是比較閒的那個。

會變有錢的人，和不會有錢的人，最大差別是對時間價值的感覺。

努力的人常會落入「低等勤奮」的陷阱，而高收入都是「睡」出來的，為什麼？

你和頭等艙的距離，差的不只是錢。這句話的意思是？

這世上，比賺得少更可怕的，是迷茫，如果你也對人生感到困惑，

這本書一定可以給你意想不到的答案。

作者陳立飛（Spenser），香港自媒體第一人，80萬粉絲訂閱號Spenser創始人。

一篇〈你和頭等艙的距離，差的不只是錢〉文章在網路上瘋傳，讓他從此火紅。

他用兩年的時間，從小職員到年收入千萬開公司，用實力改寫職場軌跡。

他說，這個時代，每個人至少都會有一次成功（變有錢人）的機會，

但關鍵是，你要如何循序漸進撐起你的野心。他用自己的故事告訴你。

如果你對現狀不滿，請認清這幾件事

寧對時間焦慮，好過對時間無感，這就是普通人與強者的差別：時間的價值。

要自嗨、要自黑，要有目標截止日：因為這兩種心態都是反脆弱的能力。在觀點上爭對錯的人，都是輸家。為什麼？

如何改變人生？這其實不算野心，這是務實

圈子不同，更要強融，因為人脈必須是等價交換。你現在的圈子就是你的未來。

工作與生活平衡？好工作不會讓你想到這個。好工作一定是一邊玩命虐你，一邊給你高度成就感。

人生當然沒有白走的路，但是有彎路，年輕時，別談什麼歲月靜好，你必須有精英思維，但務必放棄精英的姿態。

死薪水走不向財務自由，請這般循序漸進

薪水是職場最大的陷阱，你的江湖地位從哪來，決定了你值多少錢。

老闆和部屬最好的關係，是彼此成就，而不是照顧你的心情，如果你需要被哄才能工作，請回到媽媽身邊。

領薪水的你，如果做到職能「量販化」、「複利化」，就能快速晉升高收入。

職場人最重要的素質：上桌（你得參與）

要麼文藝到底、要麼好好賺錢，這世界是屬於俗人的，因為他們更接地氣、更懂人性。你的才華得找到商業價值才算才華，你的情緒如果換不到商業價值，那還是省著點用。

每種生活方式都很好，只是都有代價，因為再好的工作，也有一百次想辭職的衝動，所以，你得做了再說，錯了再改。

未來的職場，沒有穩定的工作，只有穩定的能力，

所以，你得學會循序漸進撐起自己的野心。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九