《龍椅背後的財政祕辛》：中國財政體制三大支柱＆集權財政三大週期

文：郭建龍

一部新視角下的中國財政史詩

自西元1978年，從鄧小平的改革開放，到江澤民的財稅、國營改革，再到近年習近平（西元2013年）的癸巳改革，中國已經進入改革開放時期。但所有的改革，始終沒有辦法碰觸中國經濟的三大底線，也就是不放棄國營企業、不觸碰公有土地制度，以及政府控制發行鈔票權利為代表的經濟體系。雖然已經有不少學者認為，要想繼續改革，必須接觸國營企業、公有土地制度和金融體系，但實際上我們還看不到政府全面放棄這三者的跡象。

國營可以一部分私有化、員工也可以辭職，但對於經濟命脈，中國政府則從來沒有想過要放手，反而加強其控制力道。土地公有制是地方政府用來發展土地財政的基礎，哪怕問題再多，政府改革措施也只會簡單修補一下，甚至出讓一定的使用權，但絕不會將土地的完整所有權交給民間。而控制金融體系則代表擁有印鈔權，政府從而有製造通貨膨脹的能力，也能不斷支配人民的儲蓄。有人認為，這三大底線其實是社會主義的特徵，也稱為三大基礎。

從哲學家馬克思（Marx）開始，就決定必須守住這三大基礎，才能守住社會主義。但真的是這樣嗎？在仔細考察歷史之後，我們卻會發現其實這所謂的三大基礎，並非從德國那裡來的舶來品，而是中國歷史上一直依賴的經濟與政治手段。實際上，中國古代的各個王朝，已經頻繁的使用國營企業、公有土地制度、壟斷貨幣發行權，現代政府之所以能夠駕輕就熟的運用這些手段，不是從外國學來的理論，而是傳統本能。

本書所做的，就是整理歷史線索，從中國兩千多年的集權歷史中，尋找到壟斷經濟的邏輯，而根本就是政府財政。

古今中外，對一個集權政府來說，只有兩件事是它最關心的：第一，如何建立一套複雜的官僚體系，控制社會；第二，如何從民間經濟中，獲取足夠的收入，來養活這個體系。不管是國營企業、公有土地制度，還是壟斷貨幣發行，都是政府籌措財政的一種手段。當正規的稅收，不足以養活龐大的官僚體系時，政府就會想辦法尋找新的方法來獲得收入。所以，所謂的三大基礎，實際上是官方三大斂財手段。中國王朝的衰亡，也代表著財政危機所引起的失衡，已經到了山窮水盡的地步。讀者透過本書可以了解：

一、王侯將相之外，更深層的歷史脈動。這本書的主角不是具體的人，而是影響整個社會的政治力量。它不是抽象的意識形態，而是可以透過現代財經工具，分析出的具體事件。作者認為，在描寫歷代王朝的命運時，同樣可以寫出高潮起伏、引人入勝的美感，其力量不亞於王侯將相在臺前的表演。 二、對於現代財政問題感興趣的讀者，可以透過古代財政問題的演化和發展，找到兩者相同之處，進而得到啟發。只有透過王侯將相的作為，看到中央財政的演化如何導致政權失衡，才能真正了解一代王朝為何興、為何亡，並對應到現代許多問題，其實古代早有案例，最好能夠從歷史中吸收經驗，找到解方。 三、支撐現代經濟和財政體制的三大支柱——國營企業、土地公有制、金融壟斷，分別在中國的漢代、唐代、宋代都可以找到對應的案例。因此，本書也將更著墨於這三大支柱的來龍去脈，並圍繞著它們，追溯源由，分析政策帶來的問題，以及最後的歸宿。

除了上述問題之外，每個朝代的財政教訓又各有不同，本書將會一一分析。

中國歷史的財政邏輯

中國是一個早熟的國家，在兩千多年前就發明中央集權制，在這之前，人類幾乎不可能在數百萬平方公里的疆域內，建立統一國家。由於交通和科技的限制，統治者無法讓遠在千里之外的所有人俯首聽命。周代雖然建立諸侯制，但由於天子無法控制諸侯，因此各個諸侯逐漸獨立、形成國家。秦漢採行的中央集權，在地方建立一整套的官僚系統，由中央任免、控制官員，同時官員再統治人民，彼此相互監督、相互制衡。

中央政府控制官僚，最重要的手段是財政，除了中央之外，其餘機構無權收稅，也不能發放工資給官員。這麼一來，官員就成為中央政府管理地方的工具，而政府再透過官僚網路，牢牢的控制民間。但是，中央集權制卻有一個很大的問題，也就是隨著政權的發展，這個維護社會穩定的系統，卻變得越來越龐大，使得古代的農業社會逐漸養不起它。

在王朝建立初期與和平時代，官僚機構的規模還比較小，這時，可以透過正規的農業稅來養活。可一旦進入戰爭狀態，或者到了王朝後期，系統膨脹過於快速，無法僅靠正規的稅收支撐。

這時，財政就會進入快速擴張期，皇帝為平衡支出，便發展出正規稅收之外的各種手段，從民間攫取財富。

皇帝最早發現的是國營企業。早在漢武帝時期，就已經摸索出一套建立國營企業的方法。漢武帝繼承文景之治所帶來的成果，當時本來是富裕的時代，但因經常對匈奴發動戰爭，迅速耗空國庫，財政產生嚴重赤字到無法僅靠農業稅收彌補。

為了得到更多收入，漢武帝決定壟斷自然資源，也就是當時的鹽和鐵，建立一系列的國營企業。他靠著鹽、鐵資源，壟斷經營權，形成最先進的工業部門，可謂漢代的科技產業。民間為了購買鹽和鐵，必須付給政府更高的價格。壟斷前後形成的價格差，就成了漢武帝的戰爭經費。除此之外，漢代還首開先例，將貨幣發行權，獨攬到中央政府手中，藉由貨幣貶值（鑄幣時代主要是透過在用以鑄幣的材質「銅」中，摻入其他賤金屬來實現），從民間抽取財富。漢代之後的大部分朝代都繼承漢武帝的衣缽，在壟斷資源上大做文章，形成對中國民間經濟的第一道緊箍咒。而唐代則為中國現代經濟，提供另一個版本：土地公有制。

唐代的土地公有制來自北魏，經過北周和隋朝最終傳給唐朝。它規定當一個人出生時，就由政府分給他一塊耕地；作為交換，一旦他成年，就必須向政府繳納土地稅；當他死亡時，政府把耕地收回，以便發給其他的新生人口。這種制度下，政府是全國最大的地主，農民只是終生的租客，稅收就是租金。在西元1978年之後，中國農村也曾經實行過類似的分地制度。另外，與現代中國類似的是，唐代也是一個政府參與經營的時代。皇帝允許每一級政府、每一位衙門擁有土地經營權和資金，這些衙門都可以參與市場活動，賺錢籌措一部分財政資金，維持自身營運。

可以說，唐代的政府既是裁判員，又是運動員。但唐代的官營效果很差勁，常常處於虧本狀態。主要原因在於，政府控制土地的成本太高，雖然可以短暫獲利，但從長遠來看，不僅會攪亂民間秩序，也無法保證政府持續獲利。而政府由於不懂經營規律，所做的商業活動多半無法盈利，或是只能實行強買強賣。結果，政府不僅沒有從中獲得足夠的財政收入，反而導致唐代的中央財政捉襟見肘，持續惡化。

正是由於糟糕的財政，唐玄宗在盛世時期也不得不委曲求全，建立節度使這個官職。在此之前，中央政府總是把一個地方的軍權、財政權和行政權，分派不同的官員。但隨著中央財政崩壞，皇帝往往拿不出錢來養活邊關的軍隊，於是，他把邊關地區的軍權、財權、行政權合併起來授予同一人，讓他自己想辦法收稅，再用這些稅收養活軍隊打仗。但設置節度使破壞了正常的官僚制度，無法產生有效的制衡，使得節度使反而大權在握，有力量反抗中央，最終導致安史之亂。可以說，唐代的衰落首先起源於財政問題，再擴大成軍事問題。

在漢唐的財政經驗之外，宋代則為中國提供最後一個強有力的工具——紙幣。從宋代開始，中國的每一個朝代（除了清代），都有劇烈的紙幣通膨，中央政府突然發現，紙幣是種更容易獲取財富的工具，並且迅速濫用。即便到了現代，世界各國也都發現，紙幣是個快速籌款的工具，並想要過度使用，最近世界各國都有流動性氾濫的問題就是這樣的結果。從前面的回顧也可以看出，國營企業、土地公有制、金融壟斷，在中國古代都有非常深入的實驗。而它也帶來一次次重複的結果，雖然每次的重複中略有新意，卻又有許多規律可以追尋。

本書在敘述這些歷史教訓時，會試圖尋找其中的規律，為現代社會經濟的池塘中，摻入一點古人的眼淚。

集權財政的三大週期

在中國的財經史學界，存在著嚴重的區隔，懂歷史的人不懂經濟，他們對於史料的整理功莫大焉，卻大都以過時的經濟理論，來整理線索、資料，導致著作中充滿一股腐臭的馬克思主義（Marxism）味道。而懂經濟的人不懂歷史，他們將中國歷史上的經濟狀況，想像得過於簡單，切斷歷史與現代的聯繫。有少數幾本書試圖融合兩者，但由於作者沒有耐心閱讀史料，只能利用前人的研究材料，即便想與眾不同，卻仍充滿陳腔濫調。

本書所彌補的，恰好是這兩方面的缺陷。也就是利用現代的經濟理論，分析中國古代的經濟、財政現象。而在選擇史料上，則盡量重讀古代典籍，以《二十五史志》、《資治通鑑》、《通典》、《文獻通考》等史籍為依據，輔以其他史料，緊扣這些材料來分析問題。

本書分為一個序章和三部曲。序章介紹中央帝國形成之初最重要的財政事件，比如漢武帝建立財稅體制的案例。而本書正文的三部曲，則對應著中國集權時代的三大週期。

西元1949年之後的歷史觀點，流行將大一統時期，統稱為「封建時代」。但嚴肅的學者大都已經指出，這樣的分類是錯誤的。大一統之後形成的是一個集權政權，由中央政府派出官僚機構控制全國。這樣的結構絕非像歐洲的「封建制度」，反而秦漢之前的周朝，更符合封建的特徵，卻將它硬稱為奴隸時代，顯得不倫不類。

本書整理秦漢之後兩千年的集權時代，從制度和財政看下來，可以將其分為三大週期：在一個週期內可以包括若干個朝代，第一個朝代從混亂中建立新的官僚和財政制度，形成基礎；在後來的朝代中，即便出現改朝換代，卻往往沒有徹底推翻前朝的制度基礎，反而延續官制、財政，可以視為週期的繼續；直到週期的最後一個朝代迎來巨大的崩潰，全面改變社會基礎，之後被新的週期所取代。

週期 朝代 政治體制 經濟特徵 週期結束原因 第一週期 秦漢至南朝 中央集權、諸侯制 土地私有制、土地稅 戶籍人口消失、財稅不足 第二週期 北魏至南宋 中央集權、科舉制度 土地公有制、租庸調 紙幣造成惡性通貨膨脹 第三週期 遼金至清末 中央集權模式 土地稅、後期逐漸放棄紙幣制 西方勢力的影響

中國集權時代的第一個週期始於秦、漢，結束於南朝。它的基礎是：官僚制度上，以中央集權制為主，卻仍然殘存著一定的諸侯制；經濟上實行土地私有制，財政稅收最初以土地稅為主，並逐漸延伸出國營企業、金融壟斷，甚至賣官鬻爵等新財源，供皇帝揮霍。

這個週期中，漢代最初幾個皇帝，面對的是強大的諸侯殘餘制度、和崩潰的經濟結構，他們鼓勵自由經濟，並從財政上逐漸削減諸侯權力，形成初步的中央集權。

但到了武帝時期，由於戰爭的關係，建立國營企業和金融壟斷，並破壞正常官制、加強中央集權。王莽時期，帝王被復古主義的幻覺迷惑，進行激烈的、帶著計畫經濟色彩的經濟改革，但由於投入太多人為的操作，對社會經濟的破壞太大，使得政府垮臺。

之後東漢繼承西漢的經濟架構，它的官僚、財政制度，都是從西漢制度而來，同樣也全盤接收西漢的弊病。由於西漢後期官商結構發展，使原先有活力的民間經濟已經出現嚴重的停滯，到了東漢則演化成為如同板塊般的社會分層，並一直持續到魏晉南朝，甚至危害政權的存續，最終被更有活力的北朝所取代。

到了這個週期的後期，隨著政治的僵化，大量的勞動人口都成為官吏和世族的附庸，他們消失在國家戶籍之外，不再繳稅。因此，戶籍人口消失、財稅不足使得政權越來越嚴重，政府變得孱弱不堪，第一週期終於在建立八百年之後，因制度喪失調整能力而崩塌。

中國集權時代的第二週期從北魏開始，結束於南宋。這個週期的特徵，是較為完善的中央集權制和科舉制度，經濟上採用土地公有制，稅收上實行較為複雜的租庸調，並輔以政府機關自我經營的財政收入體制。

土地公有制出現於北魏，歷經西魏、北周和隋朝，到了唐初，形成以政府分配和回收土地為特徵的公有制。但唐代的土地公有制卻很快就失敗，因為人們都樂於從政府手中分到土地，但人死後，他的子孫卻不願意將土地返還給政府，而是隱瞞不報，偷偷繼承下去。

隨著人口增加，政府手中能分配的土地數量不斷減少，可以說土地在民間私有化已成事實。

唐代的土地公有制崩潰還直接影響稅收，由於大量的土地隱瞞不報，無法滿足政府的財政收入。唐代還實行一種複雜的稅制——租庸調，政府必須同時統計土地、人口和家庭。這種稅制已經超出當時政府的統計能力，反而拖累財政。

由於上述原因，唐代雖然經濟繁榮，但財政卻一直不健康，從而導致安史之亂。唐代後期進行稅法改革，默認土地私有制，形成較為簡單的兩稅法，並開始加強各種專賣制度，形成龐大的國有壟斷經濟。這些特徵傳給五代、兩宋，並在宋代形成龐大的政府壟斷。

宋代，因為戰爭成本、養官成本都很高，需要龐大的財政支援，形成中國歷史上最壯觀的專賣制度，並開創具有歷史性意義的實驗。紙幣最先由中國的「民間銀行」創造，展現出強大的活力，也帶來一定的不穩定，政府隨即將紙幣發行權收歸國有，並發現紙幣具有將巨大財富再分配的效應。從這時開始，除清朝外的後代政府都透過紙幣從民間吸取大量財富，形成世界上最早的惡性通貨膨脹。

中國集權時代的第三週期從遼、金出現萌芽，在元代繼續發展，到了明清兩代，則變得穩定。它將土地制度回歸私有制，官僚制度上建立起具有無限控制力的集權模式，並靠著封鎖人們的求知欲，造就安定的社會。

這個週期在財政上是保守的，以土地稅為主，並逐漸放棄不穩定的紙幣體系，回歸更加原始的貨幣制度，但這套財政制度又足夠簡潔，能維持很長時間。

如果世界上只有中國一個國家，這個體系可怕的穩定性，可能讓我們永遠停留在第三週期內，雖然經濟上絕對不會出現突破性發展，人民的生活仍能維持在一定的水準。只是到了清末，隨著海外的影響，中國財政才開始近代化，並獲得從農業社會轉型的機會。

它曾經充滿希望，最終卻被迫回歸到如同兩千年那麼迂腐的制度：國營企業、金融壟斷與土地公有制。

本書的寫作目的不僅是回顧歷史，還要透過研究古代問題，來研究現代。當了解古代的財政邏輯之後，再看待現代問題，可以獲得更廣闊的視角，並能夠理解現代經濟和社會的脈絡。

相關書摘 ▶《龍椅背後的財政祕辛》：看漢代《鹽鐵論》，你會懷疑這是現代著作

書籍介紹

本文摘錄自《龍椅背後的財政祕辛：文治武功？財稅金融才是國家盛衰存滅的深層原因。「中文世界的國富論」》，大是文化出版

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作者：郭建龍

暢銷書作家郭建龍「中央帝國三部曲」——財政軍事與哲學，

第一部曲：財政。

當當網破紀錄99.8％好評、超過萬人給予五顆星評價，半年銷量超過5萬本。

漢武帝做了什麼好事？影響中國兩千年。

為何曹魏稱霸三國？別以為挾天子就真能令諸侯，原因是曹操振興了農事經濟。

宋代國力很弱？宋朝人發明了集權政府最強力的斂財工具：紙幣。比西方早七百年。

唐太宗建立唐朝，為什麼功勞也要算北魏馮太后的？

紙鈔崩壞亡了宋、元，明代紙鈔通膨反而產生安定經濟的銀本位，怎麼回事？

誰說只要國富就一定民強？政府太有錢會亡國。

使國家走向極盛或衰敗的邏輯，到底是什麼？

政府有三大撈錢途徑，看了這本書，你會發現現代執政者其實作風不難預料。

探索中的集權帝國：維持天下統一，歐洲沒辦到，古代中國辦到了！

秦、漢一統帝國的誕生，也是皇帝財政僵局的開始

秦國為何如此強大？因為實行軍爵制，將社會生活和軍事連結在一起，

到了漢武帝時代，多數聚斂之臣都是大商人出身，管鹽、管鐵，

統治者甚至默許人民開發自然資源，然後按比例收取「山澤稅」。

想發財？你得打入皇帝的小圈子：內廷。

戰爭時期的財政競爭

三國蜀、吳忙著搞軍事，只有曹魏靠屯田掌握天下。

蜀國長期糧食不足、運糧困難，即使諸葛亮神機妙算，也算不準戰爭的後勤補給。

最終只好讓給財政專家司馬懿，執行他的統一大計。

財政失控，但帝國繁榮：戶口、稅收不嚴明，反而國祚長久

照亮也葬送唐朝的土地改革

一個朝代結束亂世、迎接盛世至少要五十年，但隋朝只消短短九年就贏來盛世，

而且土地比現今的中國還大！那為何只延續了兩代就滅亡？

歷史告訴你：國家稅收查得太有效率，會亡國。

最簡單的財政，最複雜的問題

查不清戶口、行政效率低下，竟保護唐朝免於步上隋朝後塵。

那稅收不足該怎麼辦？唐太宗便設立「捉錢令使」，要官員放（高利）貸，還要

求提供4,000錢的利息（年利率高達96％）！

邁向最完美的集權機器：這麼「完美」，好嗎？

如何建立最嚴密的集權皇朝

明朝能維持三百多年，歸功於開國皇帝朱元璋不懂金融，發放的紙幣一文不值，

使得當官、當百姓一樣窮，民間只好私下用白銀流通，竟使明代的財政最穩定。

抵達高峰，卻掙扎在傳統與現代之間

三大措施迎來康雍乾盛世，當時清廷到底多有錢？

歷經鴉片戰爭、中法戰爭、割地賠款都動搖不了國本。

原來，外國船堅砲利並非衰亡關鍵，而是龍椅上的思考模式。

開創盛世就一定是明君？發生叛亂、朝代滅亡，全都是昏君的錯？

國家的興盛或滅亡，全都藏在財政祕辛裡。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航