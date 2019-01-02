《龍椅背後的財政祕辛》：看漢代《鹽鐵論》，你會懷疑這是現代著作

文：郭建龍

看漢代《鹽鐵論》，你會懷疑這是現代著作

西元2012年，中國再次迎來一個期盼改革的高峰期。這次同時發生呼喚著改革運動與領導人選舉。人們對新一任領導人寄予很高的希望，期待在改革的道路上走得更遠，解決中國經濟的根本問題。在人們期待的改革清單中，國營企業改革被放在重要的位置上，人們希望國營企業退出所有壟斷權，將資源留給民營企業，提高經濟效益。

隨著選舉完成，領導人不負眾望，首先大力懲治腐敗，逼迫地方官吏束手服從。在整頓吏治的同時，推出一系列重要的改革措施。然而，在所有的改革中，並沒有多加改革公有企業這件事。許多主張市場完全自由化的人認為，應該取消政府壟斷，官方應從具體的經濟營運中，徹底收手。

但從現在的改革來看，雖然政府主張股權多元化卻畫出一條底線，橫亙在人們的眼前，那就是政府不會放棄國營企業的控制權和資源壟斷。不僅沒有放棄，甚至有加強控制的跡象，在電信、鐵路等行業，都出現政府加強干預、重新合併企業以獲得地位。

那麼，為什麼政府的國營企業改革，總達不到人們的期望？這項改革的底線何在？在兩千年前的爭論，或許能提供些線索。

當漢武帝的豐功偉業成為歷史之後，在昭帝劉弗陵和宣帝劉詢時代，漢朝進入另一個穩定階段。歷史上把這個時期與「文景之治」並稱，史稱「昭宣之治」。漢朝在武帝之後沒有步入財政漩渦，而是獲得第二次新生，主要有以下幾個原因：

一、武帝晚年已經放棄消耗巨資的戰爭遊戲，財務的額外支出得到控制。戰爭和養官是政府最大的兩項支出，當戰爭停止後，花費已經得到控制。

二、昭帝和宣帝時期，特別是出身貧苦的宣帝重新提倡節儉，捨棄奢華的宮室和大規模的禮儀活動，節省皇室支出。

三、對於民間經濟來說，幸運的是正在進行一次農業革命。武帝末年，一位叫趙過的人擔任搜粟都尉，大力推廣代田法。在此之前，由於土地的肥力不足，人們往往需要休耕。典型的休耕有三塊土地，每年耕種其中一塊，讓另外兩塊拋荒、積攢地力，三年輪一遍。而趙過則提出在一畝地裡，挖三條壟溝，每年在其中一條裡種糧食，另兩條留著積攢地力。如果土地肥沃，還可以每年種兩條、留一條。用這種方法種地，每一畝比起以前可以多收一石糧食。另外，這一時期也是耕牛逐漸普及的時候，許多地方用牛隻來代替人力，獲得更多的收成。趙過本人透過改進犁的構造，讓一頭牛可以拉三個犁頭，大幅提高耕種效率。

趙過的農業革命進展很慢，最初只局限於關中地區，之後逐漸向外擴散，到東漢時，農業革命仍然在繼續。精耕細作提高產量和效率，從而使農民的生活水準，有了一定的改善。

不過，由於漢朝的官僚體系已經膨脹好幾倍，也一直持續壟斷鹽鐵工業，經濟不可能完全恢復到文景時期的繁榮。而且在集權帝國內部，有兩條規律在交錯中起作用：第一條規律是，一旦政府放鬆控制、削減財政開支，社會經濟會立即出現反彈。另一條規律是效益遞減。在制度建立初期，中央政府放權、讓利，往往能得到最好的效果。如果是在朝代中後期，使用同樣的政策效果卻大打折扣。

在漢代中後期，複雜的利益團體已經成型，特別是官員人數的膨脹程度，即便中央選擇讓出一些利益，也不見得能夠進入老百姓口袋裡，而是被中間的利益團體攔截了。昭、宣兩位皇帝的改革，必須在武帝已經設好的框架下進行。這時，政府的養官成本大增加，由官員帶出的利益團體則呈幾何級數上漲。在漢初，朝臣不插手經濟營運；後來，他們以私人身分涉足商業。而自武帝賣官之後，官員和商人就徹底合流了。如果這時再讓官員從商業中退出，不僅不可能，還會引起激烈的反抗。

漢昭帝時期，由於主政的大臣是大司馬大將軍霍光，而霍光又是漢武帝指定的托孤大臣，所以政策還不能與武帝時期背道而馳，只能打著武帝的旗號來換上一些不同的內容。也正是在昭帝時期，發生中國歷史上最有名的一次，關於國進民退還是國退民進的大爭論。隨著經濟好轉和農業進步，昭宣時期逐漸出現新氣象。崇尚自由經濟的人們在這鼓舞之下，指望更大的改變，期待皇帝能夠做出根本性的改革，徹底回歸文景時期，廢除掉武帝建立的國營體系。

在人們的心中，仍然認為政府不應該參與具體經濟，應該恢復到小政府的狀態中。這場國家和民間的大爭論，發生在漢昭帝始元6年（西元前81年），一個叫桓寬的人，將當時的辯論記錄整理成一本書，這本書幸運的流傳到今天，我們才能夠透過它來了解爭論的細節。這本書叫做 《鹽鐵論》，讓現代人也意識到，原來古代和現代非常相似，而且現代幾乎所有的問題，都在兩千年前有發生過。

當年，漢昭帝為了了解民生疾苦，讓各個郡國推薦數十位賢良、文學，也就是民間的社會賢達，到朝廷來反映民間問題。這些人果然不負眾望，一到京城，就將問題和盤托出，並有提出罷黜鹽鐵專賣、還利於民的建議。於此同時，漢武帝時期功勞最大的大臣桑弘羊仍然在朝，當賢良、文學控訴他親手制定的政策時，桑弘羊自然不同意、跳出來辯白。雙方唇槍舌劍、你來我往，辯論場如同戰場，講究到刀刀致命。

桑弘羊的基本觀點只有一個：財政需要。為了應付龐大的開銷，朝廷必須從商業上獲取收入，否則就會破產。而與他辯論的文學、賢良都來自民間，不了解政府的財政問題，卻對於民間發生的事情瞭若指掌，他們最能感受到國家政策帶給民間的困擾。

但這些人在辯論技巧上差桑弘羊很多，說不過別人就搬出「政府要以德服人」，或者「政府要回歸儒家傳統，不要與民爭利」，甚至強調要重本抑末（農業為本，工商業為末），以為問題出在工商業上面，沒有看到工商業並非罪過，而是政府控制工商業，才造成一系列的問題。所以，後世的新派人物大都嘲笑這些賢良、學者的迂腐。

包括明代最具反叛精神的思想家李贄（音同「志」），在普遍「滅人欲」的背景下，他大膽的提出「穿衣吃飯即是人倫物理」，將焦點從空洞的說教中轉回民生。但由於他反對儒教過了頭，看到賢良、文學要回歸儒家傳統就生氣，因此也認為桑弘羊的做法更加正確。而到了近代，相信「人定勝天」的歷史學家，更是把賢良、文學貶得一文不值，而把桑弘羊捧到天上。

可是，人們沒有注意到雖然賢良、學者迂腐，看不到問題的真正原因，但是，他們卻揭示集權社會的一個悖論：從理論上看是很美好的事情，一到現實中就變了味。比如，桑弘羊談到，政府把製鐵業收歸國營，不僅可以擴大收入，還可以透過政府管理提高鐵器的品質，保障人民的需求。因為政府的實力最強，組織生產時自然能生產出最好的物品，比民間小規模生產的品質要高得多。

但基層的感受卻完全是另外一回事。由於人們需求多元化，各地需要不同品種和規格的鐵器。在以前，這些需求都可以靠遍布市場的手工坊滿足，但製鐵業國營化之後，鐵器的種類反而大為減少，明顯不利於生產。另外，一旦政府把某個行業收歸國營，那麼，這個行業生產的產品就會立刻漲價，讓人苦不堪言。

國家嘗過甜頭，怎肯放手國營？

桑弘羊認為，鹽鐵官營有利於提高商品質量，這是理論上占優勢；而賢良、文學提出商品品質下降，則是實際的經驗。但後世看待這個問題時，已經沒有辦法親身體會古人的經驗，反被理論給迷惑。於是，國營企業能夠提高品質，就變成一個被普遍接受的神話，直到最近幾十年才被打破。再比如，政府把鑄幣權收歸國營，在大部分人看來都是好事，認為政府可以防止劣幣出現，但從基層的經驗來看又是另一回事。因為鑄幣權國營化之後，政府的錢幣也在慢慢減重、偷工減料。另外，皇帝也將白鹿皮、白金當作貨幣，讓市場更加混亂。

所以，拋開道德上的說教，賢良、文學認為政府的做法，一是抽取民間財富、二是擾亂市場、三是官商勾結，這三點更加深社會不平等。按照桓寬的說法，賢良、文學在辯論中占了上風，但這個說法未必正確。

從後來的事實來看，這次的討論本該成為事情的轉捩點，但結果卻是不了了之。昭帝只是象徵性的廢除酒類專營，沒有廢除其餘國營企業，當然也沒有解除官方壟斷。盼望改革的人們都忽視，一旦國營壟斷這個制度被建立起來，當財政嚴重依賴它時，就更不可能放棄鹽鐵官營了。當非農收入占漢代總財政（包括皇室收入和政府收入）的2/3時，政府會放棄收益最大的鹽鐵收入嗎？

西漢後期的皇帝也嘗試過一次廢除鹽鐵專賣。西元前48年，漢元帝繼位，當年全國出現大水災；第二年，在曾經富裕的齊地出現大饑荒。這時，中央政府終於下決心不再與民爭利，削減一系列的開支，同時取消鹽鐵官營，准許地方撤銷常平倉。這次十分努力的改革，但是三年後，皇帝又悄然恢復鹽鐵官營。

這是西漢皇帝最後一次，試圖恢復到以前的黃金時期，但隨後他知道一切已經不可能了。官僚集團只會膨脹、不會收縮，而且已經綁架政府的金錢流向，由於稅收不足，又必須建立國營壟斷體系來綁架民間經濟。國營企業之所以繼續存在，是因為它給政府足夠的控制權，防止下層反抗。而當財政收入快速下滑時，政府財政將依靠它來度過難關。

如果我們仔細觀察中國現在的改革，就會發現它是使社會有條理的改革。由於社會經濟運行這麼多年，產生許多問題，所以就由領導者出面、調整。過於抑制金融，就把民間資金引進來；地方政府債務太龐大，就實施一些透明化的舉措，防止泡沫累積；司法透明度差、民怨太大，就改革司法系統，讓司法獨立於地方政府。但在結構上，不會有太大的調整。這和當年「昭宣之治」的思路是一樣的。昭帝時期採取很多補救措施，包括盡量避免新的戰爭，不主動找麻煩，重新強調休養生息政策。

宣帝時期繼承這些基本政策，此外還特別注意吏治問題，採取嚴厲的手段整頓吏治。雖然兩位皇帝都實行休養生息政策，但最終，中央放出的權力依然被下層的官員拿去，雖然也有惠及民間，但效果要小得多。自武帝以來，隨著朝廷介入經濟的程度加深，出現不少官商勾結的現象。如果要向民間放權，必須擊破這些中間階層的力量。

宣帝分析後，認為是吏治出了問題，如果要進一步發展民間經濟，必須整頓官場。宣帝的吏治整頓也並非漢代所獨有，一般到朝代中期之後，都會出現一個設法使吏治清明的皇帝，試圖將朝廷重新拉回正常的軌道。但這些都只能說是暫時奏效，一旦放鬆警惕，情況就會立即惡化。

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書籍介紹

本文摘錄自《龍椅背後的財政祕辛：文治武功？財稅金融才是國家盛衰存滅的深層原因。「中文世界的國富論」》，大是文化出版

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作者：郭建龍

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唐太宗建立唐朝，為什麼功勞也要算北魏馮太后的？

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探索中的集權帝國：維持天下統一，歐洲沒辦到，古代中國辦到了！

秦、漢一統帝國的誕生，也是皇帝財政僵局的開始

秦國為何如此強大？因為實行軍爵制，將社會生活和軍事連結在一起，

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戰爭時期的財政競爭

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財政失控，但帝國繁榮：戶口、稅收不嚴明，反而國祚長久

照亮也葬送唐朝的土地改革

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最簡單的財政，最複雜的問題

查不清戶口、行政效率低下，竟保護唐朝免於步上隋朝後塵。

那稅收不足該怎麼辦？唐太宗便設立「捉錢令使」，要官員放（高利）貸，還要

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邁向最完美的集權機器：這麼「完美」，好嗎？

如何建立最嚴密的集權皇朝

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抵達高峰，卻掙扎在傳統與現代之間

三大措施迎來康雍乾盛世，當時清廷到底多有錢？

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Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航