《北海道風格慢旅》：北海道人的春天，就是去祕密地點採山菜

文：黃晴渝

「啪」的一聲，樹枝應聲斷裂。

老公最後抓住的樹枝，支撐不了他的體重而斷裂，他就這樣差點滑落河谷。

為了要採到北海道的夢幻山菜「行者ニンニク」，我們往陡峭的坡道攀爬前進。加上這種山菜只能在河邊採到，除了陡坡之外，還需要攀過河谷才行，因此，在春天常有為了採山菜而跌落河谷的新聞，真的是要非常小心注意安全才行。

採山菜算是北海道人春天生活的一部分，就像是春天必定會在櫻花樹下烤成吉思汗一樣，是一種北海道相當在地的文化。

想要在網路上尋找採山菜的地點，卻找不到太多資訊，因為北海道有個潛規則，那就是不能把採山菜的地點告訴大家，否則一旦公諸於世，自己還沒去之前就可能被採光了，因此，能採到行者ニンニク的地方，是只有自己才知道的祕密場所。

Photo Credit:創意市集

不過，行者ニンニク其實並不容易採摘。通常看起來外型很像行者ニンニク的山菜，都是在同個時期、同個岩壁斜面長出來的有毒山菜，沒有經驗的人真的很難判斷，每年也有不少人因為誤食而送醫。所以，採摘行者ニンニク最好能請當地熟人帶路，強烈不建議「沒有經驗」或是「只有一個人」到山裡採菜。

即使和老公有好幾次的採山菜經驗，在最近一次上山採摘，我們還是拜託了兩位里山的在地人，帶著我和老公，一共四人入山。

「每年春天積雪融化，這裡的山野花幾乎和櫻花同時期一起綻放。」嚮導爺爺這麼說著。

一走進山裡，山野花、山野草遍佈腳邊。紫色的片栗（カタクリ）和淡藍色的蝦夷延胡索（エゾエンゴサク），是北海道雪融時候，就會瞬間綻放的花朵。而淡藍色的蝦夷延胡索，也是告知春天來臨的象徵花朵，為只有短暫的春天北海道森林，增添了不少夢幻氛圍。

北海道的山野花，從4月到5月會一起綻放，這樣的景色是在北國才能看到的風景。樹木變成新綠之前，會轉成微橘或微黃的顏色，為期不到一個禮拜，看起來有點像是秋天紅葉，北海道人也稱之為「春紅葉」。

我們揹上繫有熊鈴的背包，穿戴好手套和長靴，確認基本裝備俱全後，準備往森林出發。因為行者ニンニク大多長在日照好並且附近有溼地的岩壁，因此需要涉溪尋找。

「你們看，這痕跡是熊留下來的痕爪呢！」有經驗的爺爺憑藉著爪痕，告訴我們這是熊上樹之後，下來時所抓住樹幹留下的抓痕。

Photo Credit:創意市集

採山菜和登山非常不同。登山通常是邊爬山邊看風景，走的是人已經走過的路，但採山菜需要一直注意腳邊的情況，專心低頭尋找，視線不會放遠，所以容易因此而迷路。加上前往的地點通常比較隱密，走的是沒有太多人踩踏過的路徑，因此比起登山，危險性相對來得高一些，每年因為採山菜而失蹤的事件大有人在。

「採山菜的初學者通常會把車子停放在高處，再慢慢往山下摘採，但這樣一來很容易發生攀爬不回去，而發生山難的事情。其實往上爬比往下爬還簡單。」一起上山的爺爺跟我說著採山菜要注意的地方，以及近年來森林裡的環境變化。

「10幾年前這附近都是山菜，不用進到山裡面也可以採到，但現在真的要進到深山裡，才能採到數量逐漸減少的山菜了。」

我們涉過幾條溪流，爬上了非常陡峭的斜坡，這時候全身幾乎都沾滿了爛泥巴。此時，聽見爺爺喊著這裡有好多山菜的聲音，老公趕緊把準備好的塑膠袋拿出來，袋上手套，拿著剪刀準備上場。好久沒有看到這樣笑容滿面的老公了。

「如果發現了很像行者ニンニク的山菜，就先看它的根部吧！」唯一的分辨方法就是確認山菜根部。若根部的地方是紅紫色，呈現網狀薄皮狀態，那麼就應該是行者ニンニク山菜無誤。

我拿起了行者ニンニク聞了聞味道確認。沒錯！就是這個大蒜味，春天裡熟悉的味道。

「像這種一片葉子的，就放著讓它繼續長大吧！要長到這樣程度的一片葉子，可是要花上3年時間呢！如果採了只有單片葉子的山菜，明年它就不會再長出來了，所以要兩片葉子以上的山菜才可以採；而且採的時候要注意，不能從根部全部拔起，不然明年也長不出來。」

爺爺指著行者ニンニク，細心地告訴我們關於更多山菜的知識。原來，行者ニンニク成長如此緩慢，長到可以採收的大小，必須得花6、7年時間。為了讓明年後年都可以繼續有行者ニンニク可以採摘，我們小心翼翼地遵從爺爺的方式進行，珍惜這份大自然賜予的禮物。

北海道這幾年突然流行起採山菜這項運動，連公司的好幾個年輕社員也跟著瘋行。但是對山菜不太了解的初學者，可能在採行者ニンニク時，會將之連根拔起，導致隔年長不出來，因此北海道的行者ニンニク正快速銳減。希望前來採山菜的人，能有正確的採摘方式，山菜才能有機會再長滿山野。

5月的里山，還可以看得到一點殘雪，微風吹來，森林裡的清新空氣和翠綠的新鮮山菜，讓人幸福地盡情感受著眼前的美好。

這，就是北海道人的春天生活。

相關書摘 ▶《北海道風格慢旅》：夏秋限定野菜市場，留住銷往外地的蔬菜美味

書籍介紹

本文摘錄自《北海道風格慢旅：日常圈外的旅行提案，感受最有溫度的北國風景》，創意市集出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：黃晴渝

做個非典型觀光客，探索旅遊書之外的北國迷人天地

當你下次再訪北海道，記得用自己的步調體驗這些生活文化

最怕冷又怕熱的民族

只要氣溫超過25度，道民就會覺得「快要融化～」，低於20度又會開始喊冷然後開暖氣。在道民的思維裡，沒有「冷就添加衣服」這件事，一遇冷先按下暖氣開關最實際。

家庭聚會、海邊烤肉、花祭賞櫻，絕對少不了成吉思汗

圓形薄片成吉思汗是最定番吃法。在家裡吃成吉思汗大部分使用銅盤，先將洋蔥、蔬菜放在銅盤周邊圍成一圈，中間再放肉，而後用烏龍麵結尾，這種吃法才是北海道流派。

北海道人幾乎都有避熊鈴

夏季在森林裡遇到熊，裝死或爬樹絕對行不通，因為熊其實比人類更會爬樹。最好的方式就是在背包上綁上避熊鈴，利用鈴聲來防止熊出沒，才能確保安全。

在地嚴選第一手私房景點

北海道有好多溫暖的人與故事，值得旅人前來感受探訪。從道央札幌起始，慢慢往円山路地裏、北18条大學區、創成川、定山溪、小樽、長沼、富良野、美瑛擴散，在這些地區，你可以遇到老房子改建的特色小店，品嚐在地有機食材烹煮的家庭料理、每天限產24個的風味布丁，依照北海道氣候深煎烘焙的口味濃厚咖啡；住在被麥田圍繞的民宿、搭獨木舟欣賞滿谷楓紅。用更緩慢的步調，認識最棒的北海道。

北海道，永遠有著探索不完的城市模樣。

在円山路地裏散步，吃越冬野菜的鮮甜，感受雪蟲、樹洞、櫻花樹下成吉思汗烤肉趴，跳脫習以為常的日常視角，現在，就出發前往你想去的地方旅行吧！

Photo Credit:創意市集

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航