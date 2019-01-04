《北海道風格慢旅》：夏秋限定野菜市場，留住銷往外地的蔬菜美味

文：黃晴渝

MaY MARCHE

011−532−1432

北海道札幌市中央区南22条西6−16

營業時間 10：30～12：45

（6月上旬到10月下旬的每個星期六）

每年夏天到秋天的星期六，從早上10點半開始，只有2個小時營業時間的歐式野菜市場，就位於札幌山鼻的住宅街上。

還不到10點半，現場已經有二十幾個人排隊。營業時間一到，眼前出現充滿元氣的外國人和服務人員們，和每一位排隊的客人拍手擊掌，在擊掌的同時，車庫鐵門緩緩上升，大家魚貫地往前拿竹籃依序地進到市場裡選購。

這樣的光景，有一瞬間會讓人錯覺這裡不是北海道，而是某個歐洲小鎮。

現場充滿著北海道的大地香氣、歐洲氛圍，天花板的水晶吊燈，把野菜們照得閃閃發亮。黑板上寫著蔬菜名，在黑板的陪襯下，蔬菜顏色顯得更為鮮豔，讓農家精心栽種的野菜，在這瞬間成了最佳主角。

有別於在超市陳列包著保鮮膜的蔬菜，只能憑外觀挑選即放入菜籃裡，這個市場的野菜都可以直接拿在手上觸摸挑選，不僅眼睛享受到美麗的色彩饗宴，還可以親自用手確認新鮮程度，第一時間感受到蔬菜的「美味」。而且為了提倡環保，市場的交易也盡量不使用塑膠袋，蔬菜包裝採用最小限度，如此也可以讓顧客更直接看到蔬菜的狀況。

這些蔬菜都是契作農家早上新鮮現採，以札幌周邊的小樽、惠庭、江別地區農家為主，消費者可以知道生產者的來歷，和野菜生產者直接面對面，關於蔬菜的任何疑問可以當場提出詢問。一旁也有廚師，消費者購買野菜之後，也可以詢問該怎麼料理才是最好吃的方式。

除了一般常見的新鮮蔬菜之外，也有不少在超市、甚至北海道少見的蔬菜。我拿起了一把不常見的蔬菜詢問，生產者立刻熱心地跟我解說料理的方法，這時腦袋裡已經浮現今晚餐桌上會出現的料理菜色。

逛著逛著，我的目光被眼前紅通通的番茄吸引。ビオファームなかむら的農家一看到我，立刻上前拿攤位上的黃色番茄給我試吃。

Photo Credit:創意市集

「這是前幾天才採收的，這時期還沒有很甜，接下來的幾個禮拜會更甜喔！」

「哇！這好甜唷！感覺這不是番茄耶，番茄也可以這麼好吃嗎？」我吃了一口嚇了一跳，這和我在一般超市買到的番茄味道完全不一樣。

「這是有機栽培的，溫差大的地方種出來的番茄才會好吃。」

不只種植的番茄如此，就連蒜頭也是。

在石狩的蒜農總共種了4種大蒜，包括北海道從以前就有的在來種，以及日本人到了北海道之後才開始種植的大蒜。

Photo Credit:創意市集

「緯度高的地區，種出來的蒜頭顏色會比較白，緯度低的會比較紅一點，因為曬太陽吸收光線的緣故，為了要保護自己，才會有這種顏色。而且緯度低的地方蒜頭都比較小顆。」

「天啊，我沒看過這麼大顆的蒜頭！」

「這是因為北海道的土地非常營養，因此種植出來的蒜頭也會很大顆。外國品牌的蒜頭拿來北海道種，味道會變得圓滑溫和，這款大蒜不管用來料理所有的東西都很適合。」

北海道使用大蒜的歷史比較短，料理中幾乎沒有要使用大蒜的菜色。道民們去國外旅遊時，吃到一些加了大蒜做成的好吃料理，吃蒜的人口才慢慢變多。因此，來這裡買大蒜的人都是年輕女性比較多。和從前比起來，現在大家也較不在意大蒜的味道了。

每一攤農家們，滔滔不絕地向前來詢問購買的消費者，自信地分享著自己種出來的蔬菜。

「這該怎麼料理呢？」我拿起橘色樣貌的花朵，問著老闆。

「金蓮花最適合拿來做成沙拉，除此之外，放在三明治裡面也很美麗唷！」

我從沒吃過這個味道。一開始入口有點甜味，之後轉為帶一點點苦，是非常大人的味道。這是宮本農園所種植的花朵蔬菜，他們也有販賣有機哈密瓜。

「我們的品種較為不同的是有點硬，不像夕張哈密瓜非常柔軟。外型呈小小橢圓形，網狀也非常美麗。放了兩個禮拜左右硬度都還是在，送人的話很適合呢！」

因為這裡的蔬菜都是當季盛產，每個禮拜來的話，還可以感受到北海道的季節變化。

Photo Credit:創意市集

北海道因為冬天土地休眠，蔬菜只有在夏天才能收成。雖然時間只有短短一瞬，但在夏天散發出能量的蔬菜味道非常濃厚、非常好吃。每次來逛這個野菜市場，總會不自覺地幻想晚上可以為家人變換出什麼樣的餐桌料理，心情也會覺得格外興奮。

Markus Bos熟悉地和一些顧客打招呼，有的是MaY MARCHE的常客，有的則是自己料理教室的學生。

「北海道的蔬菜真的非常好吃，而且有非常多好的農家。可惜的是北海道的蔬菜幾乎都銷往北海道外，尤其是東京，因此這些稀少的蔬菜不太常見。」Markus Bos是一位曾在米其林星級餐廳修業過的廚師，他跟我說著10幾年前剛開始來到札幌經營料理教室時，所遇到的最大問題。

於是Markus Bos先生直接尋找札幌近郊農家交涉，採買料理中最重要的「食材」，沒想到，學生們也希望買到這些在北海道買不到的食材，因此才有了週六限定野菜市場的點子發想。

11年前在山鼻住宅區誕生的野菜市場，一開始構想是向附近居民商借自家車庫使用，重新裝潢後，自己再塗刷油漆，利用廢棄材簡單裝潢完成。蔬菜在一台台攤車上陳列，與其說是販賣北海道產蔬菜，但真正用意更是想介紹這些北海道蔬菜讓更多人知道。

一開始客層以料理教室的學生為主，接著附近鄰居也開始前來。透過學生一傳十、十傳百，客層漸漸變得非常廣。蔬菜市場今年已經邁入第12年，開市的時候，路旁停滿不一樣的車子，包括媽媽腳踏車、吉普車、高級轎車等等，購買人潮各式各樣。租借的車庫早已不夠使用，還需要在旁邊另外加蓋雨棚。

「對於北海道大地的恩賜，每年感動的程度越來越多。不只是蔬菜，所有的食材都非常好吃，這都是因為水質、以及冬天自然大雪的恩惠，孕育出北海道擁有這麼好吃的食材。」Markus Bos說著。

蔬菜種植的季節因為有所限制，所以農家更珍惜可以生產野菜的季節，非常認真細心地照料。春天雪融之後，就來到了農家歡愉豐收的季節。而北海道蔬菜特別好吃的原因，除了有著大自然得天獨厚的恩賜，更蘊含著農家們的用心。

相關書摘 ▶《北海道風格慢旅》：北海道人的春天，就是去祕密地點採山菜

書籍介紹

本文摘錄自《北海道風格慢旅：日常圈外的旅行提案，感受最有溫度的北國風景》，創意市集出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：黃晴渝

做個非典型觀光客，探索旅遊書之外的北國迷人天地

當你下次再訪北海道，記得用自己的步調體驗這些生活文化

最怕冷又怕熱的民族

只要氣溫超過25度，道民就會覺得「快要融化～」，低於20度又會開始喊冷然後開暖氣。在道民的思維裡，沒有「冷就添加衣服」這件事，一遇冷先按下暖氣開關最實際。

家庭聚會、海邊烤肉、花祭賞櫻，絕對少不了成吉思汗

圓形薄片成吉思汗是最定番吃法。在家裡吃成吉思汗大部分使用銅盤，先將洋蔥、蔬菜放在銅盤周邊圍成一圈，中間再放肉，而後用烏龍麵結尾，這種吃法才是北海道流派。

北海道人幾乎都有避熊鈴

夏季在森林裡遇到熊，裝死或爬樹絕對行不通，因為熊其實比人類更會爬樹。最好的方式就是在背包上綁上避熊鈴，利用鈴聲來防止熊出沒，才能確保安全。

在地嚴選第一手私房景點

北海道有好多溫暖的人與故事，值得旅人前來感受探訪。從道央札幌起始，慢慢往円山路地裏、北18条大學區、創成川、定山溪、小樽、長沼、富良野、美瑛擴散，在這些地區，你可以遇到老房子改建的特色小店，品嚐在地有機食材烹煮的家庭料理、每天限產24個的風味布丁，依照北海道氣候深煎烘焙的口味濃厚咖啡；住在被麥田圍繞的民宿、搭獨木舟欣賞滿谷楓紅。用更緩慢的步調，認識最棒的北海道。

北海道，永遠有著探索不完的城市模樣。

在円山路地裏散步，吃越冬野菜的鮮甜，感受雪蟲、樹洞、櫻花樹下成吉思汗烤肉趴，跳脫習以為常的日常視角，現在，就出發前往你想去的地方旅行吧！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航