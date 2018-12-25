要蓋「賽馬場」又要抽「城市稅」：新官上任的韓國瑜辦得到嗎？

（中央社）高雄市長韓國瑜今（25）日走馬上任，他談到選舉期間熱門話題「愛情摩天輪」時說，「一定要做」，且市府一定要爭取高雄市議會支持，以「市府不出一毛錢」前提推動，行政資源當後盾。另外包括「旗津特區」、「賽馬場」和「醫療觀光」他都打算「一毛都不花」。

韓國瑜在愛河畔國賓飯店接受中央社專訪，俯看愛河景緻表示，打造愛情產業鏈，「創意不可少」，如果法令有問題就修法，「不做太可惜」。

此外，韓國瑜表示，包括新加坡、馬來西亞大型購物中心都已和他的代表簽訂備忘錄，將儘快為高雄拿下訂單；觀光醫療是選舉政見，已先後拜訪高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及義大醫院等，各大醫院有高度興趣要推動觀光醫療；高雄市政府也將爭取高雄飛上海虹橋機場等航班，「多箭齊發」全力拚經濟。

至於高雄捷運二期輕軌建設工程，韓國瑜表示，「一定會停工」，理由是基層反彈太大，需重新評估興建效益，絕不容許工程沒效益還擾民。

高雄負債情況部分，韓國瑜表示，就任後會面對並盤整，既要建設，還要一面還債，非常辛苦。他也表達「除非萬不得已不會舉債」立場，但市府還要推動國民中、小學裝冷氣，約35億元經費，還要推動雙語教育；「舉債的利息太可怕了」，他會要求各局處撙節、緊縮經費因應施政。

韓國瑜呼籲：開放陸資、購買房地產

力挺九二共識的高雄市長韓國瑜上任後訪問中國計畫也受矚目，韓國瑜說，未來訪問中國不會有特定試點，依地緣關係會以中國南方為主，不出「南南合作」框架。韓國瑜表示，行政院長賴清德尊重他為高雄爭取「兩岸紅利」作為，相信陸委會會挺他。

韓國瑜接受旺旺中時專訪時表示，未來他要向中央政府爭取逐步放寬陸資投資高雄、並購買房地產。他強調開放不躁進，要看民意可以接受的程度到哪裡，以取得平衡。

陸委會今天主動發布新聞稿表示，政府在民國98年已准許陸資來台投資，目前共開放404項來台投資項目，迄今年11月共計1217件核准來台，投資金額約21.7億美元。陸委會還說，91年也開放陸資來台取得不動產，迄今年9月經內政部許可陸資取得不動產者共計492件，權利價值計新台幣90億。其中高雄市120件，占24%。

此外，對於韓國瑜希望未來高雄與上海虹橋機場有直航班次，方便洽商、學生求學，甚至希望航班還能再擴及中國北方。

陸委會回應指出，高雄小港機場為兩岸空運直航開放航點，目前已開闢「高雄小港機場－上海浦東機場」等兩岸航班，未來開闢「高雄小港機場－上海虹橋機場」尚需兩岸航空主管部門依據協議聯繫溝通。

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今天受邀參加的鴻海董事長郭台銘未出席，但他表示會前往高雄討論投資事宜。日前郭台銘與韓國瑜曾展開熱線，討論鴻海赴高雄設廠的可能性，雙方還談到鴻海集團在高雄的軟體科學園區建置的「數位匯流數據中心」。

韓國瑜將抽「城市稅」 ，「賽馬」可行嗎？

《自由時報》報導，對於媒體詢問愛情摩天輪、旗津特區、賽馬場等諸多建設，勢必要舉債，經費從哪裡來？韓國瑜依然回答「市政府一毛不出」，他強調「為什麼我要花錢？愛情產業鏈不能BOT嗎？賽馬不能BOT嗎？旗津特區不能找大型企業來開發嗎？包括徵收土地，土地大部分都是公家的，市政府要怎麼花錢?」

韓國瑜指出，「花大錢做小事，是愚蠢的政府，不花錢能作大事，才是聰明的人。」

他重申，「醫療觀光可以把旅行社找來，跟醫院結合，新的衛生局長先推這幾個項目，由旅行社去賣，賣完後旅行社賺多少錢，醫院賺多少錢，結餘剩下多少，市政府不賺錢也沒關係，但帶動人潮，人流一多，我就抽城市稅！」

對於針對國外觀光客徵「城市稅」，韓國瑜強調不希望讓觀光客壓力太大，所以只收一點點，但有助於「積沙成塔」改善高雄市財政。高市財政局指出，此案尚待高市議會通過後實施，以每人每天收100元計算，一年約可為高雄市增加數億元收入。

《蘋果日報》報導，財政局長李樑堅表示，歐洲、美國、日本最近課徵的叫「觀光稅」，觀光稅對象是外國人，不是對國人，高雄城市稅概念，是對到高雄飯店住宿的外國觀光客，每人每天收台幣100元，由飯店住宿費附徵，這樣對國外觀光客較不會有不舒服的感覺。

媒體進一步問李樑堅，中國遊客算是適用徵城市稅的外國觀光客嗎？李樑堅說，「這個部分我們再做適當研議與了解。」

中山大學政治濟學系系主任李予綱指出，需先考量高雄市是否具有此觀光實力，對歐美遊客而言，多不在乎被徵收城市稅，但對中央現在推南向政策的東南亞遊客而言，多了城市稅，可能會降低他到高雄旅遊意願，造成「反誘因」。

另外，《聯合報》報導，針對已停產的中油高雄煉油廠轉型，韓國瑜日前覺得比較具體可行的是興建「賽馬場」，還可發展周邊產業鏈，他日前表示上任後將請觀光局長到香港取經，並盤點現有資源，為高雄市政府開闢新財源。

韓國瑜進一步認為，賽馬是產業鏈，養馬、賽馬、研究馬、分享馬，只要落實，最少可以增加5000至1萬個工作機會，每周舉辦兩場賽馬，屆時一定會吸引更多人到高雄，高雄的飯店住宿人多，從養馬到賽馬，都可發展許多產業。

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核稿編輯：楊之瑜