我們都是懷抱著不安去跟未知相遇，去看看自己會是什麼樣子吧

人生裡的不確定感，它是會一直存在的吧。

即便一個消失了，但曾幾何時，又會有另一個出現，不斷反覆著。因為，人本來就是會自尋煩惱的生物，更因為人生是一連串的經歷所組合而成的，所以，裡所當然會有煩惱。而煩惱產生了，不確定感也就會跟著湧現。人生就是這麼一回事。

既然如此，不確定感無法完全消滅的話，不如就懷抱著它往前走吧。不要讓它成為停止的理由，試著把它變成沿路風景的一部分。

關於不安

每個人都會這樣的時刻，可能是面對自己從未嘗試過的事物時，或是面對為未知的未來時，都會感到惶恐害怕的吧。就因為這樣，所以更說明了不安其實只是一種正常的反應，因此不應該是去害怕自己的不安才對。也不要逃跑，因為不安是躲不掉的。

對付不安的最好方法，我想就是凝視它。去感受自己的不安，把它變成是自己生命裡的一種滋味。如此一來，它就會是一種意義，而不只是一種逃避。

當你覺得不被關心的時候

每一個人都有不被了解的時候，因為要真的去了解一個人本來就是不容易的事。因此，你會覺得沮喪、難過，甚至覺得每人都與自己為敵，這世界上沒有人關心自己。然而，事實並不是這樣的，其實，你只是想要喜歡的人的關心而已。

愛跟關心很像，都要自己願意接受時，別人才給得出去，才會成立。世界上一定有個誰在為自己付出，只是你沒發現而已。所以下次當有這樣的情緒時，請不要專注自己想要的，而是去凝視自己擁有的。

痛苦的事

人只要活著，就一定會遇到開心的事與讓自己感到痛苦的事。即便是看起來總是快樂的人，也一定會有自己的煩惱與困難，只是他們擅於隱藏罷了，並非是他們真的沒有遇到不順遂的事。而你之所以會覺得自己比別人痛苦的原因，很多時候只是因為你不斷看顧著自己的痛苦，它才會在你的凝視下不斷成長。

我們或許無法讓痛苦減少，但至少要努力去做到，不自己讓痛苦增加。

不害怕失去

每一段關係終結時，我們都會感到悲傷，我想是因為那代表著「失去」。你失去了你們的美好、你失去了你們共有的一切，連帶的連自己也都一併給失去。因為你把自己也擺在他那邊。但是，失去不一定都是壞的，它另一面的含意就是「新的可能」，除非你不要，否則它也可以有好的意義。

不要想著自己失去了什麼，而是要想，還能獲得什麼。也就像是回憶，你們共有的那些曾經只要你保存好，就會一直是你的，在日後你需要時，溫熱著你，幫助你往前走。

不妨享受現在

不快樂的人總會想要去尋找讓自己開心的事，或許是去嘗試新的什麼或到一個沒去過地方，我們總以為快樂需要特別去追尋能擁有。但或許就是因為這樣的想法，才讓人變得不快樂。

其實你所需要做的，就是能夠去享受當下的每一個片刻，其實這就是一種快樂。也唯有可以感受這樣的情緒，快樂才得以延續。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九