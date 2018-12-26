設計解密《阿基拉》（AKIRA）：紙本漫畫的書邊刷色

文：東立特派員

時間為2018年10月，距離經典科幻近未來大作《阿基拉》（AKIRA）的原作漫畫誕生已經過約36年的光景，而正式授權的繁體中文版首次於台灣上市已是1993年的事情。對於許多收藏家及愛好者來說，《阿基拉》的原作漫畫中文版已成為夢幻逸品。

而本次的重新代理自然是受到眾多漫畫迷及公司內部的重視，為了製作出與日本原書相同的高質感，不論是設計、材質、印刷、裝訂等，都屢次與日本原出版社及作者本人確認及溝通，並且進行實物送審以確認顏色與質感，經過反覆的審核以及許多專家的巧手調整後，才有如今抵達各個讀者手上的成書，也因此製程比一般書籍都還要長，光是連訂購紙材就需要花上數個月的時間。

如果您恰好是有收集1993年版本的讀者，或許能夠很快發現本次上市的成書與過去版本的不同之處，像是封面設計上的標準字以英文為主，更近似日文原書，以及下述即將詳加說明的重點——成書邊條的刷色技術。

Photo Credit：©MASH ROOM Co., Ltd. /Kodansha Ltd. ©東立出版社 剛完成部分邊條刷色的《AKIRA》第一集

在1993年的版本中未完成的創舉，今年上市時終於達成。原先日方因擔心顏色及品質而不同意進行邊條刷色，經過反覆地實品審查，才成功讓日方點頭，也使得台灣成為眾多語言代理版中，唯一有進行刷色的版本。邊條刷色在現今的台灣印刷廠中是個罕見的技術，除了刷色以外，尚有印刷（印圖或印字）、燙金、燙銀等方式，可運用在書籍邊條的設計中。

隨著出版業萎縮，這樣的印刷技術需求更加降低，雖然也有業者或設計師反其道而行，使用這種類型的後加工來增加書籍的收藏價值，不過整體來說，全台仍擁有此項技術的印刷廠所剩無幾。本次協助進行《阿基拉》邊條刷色的，是同樣負責該書裝訂的智盛裝訂廠之協力廠商，也是全台灣少數專門進行邊條刷色的印刷廠。

10月上旬，特派員跟著公司的印務專員一同來到土城，前往採訪《阿基拉》的邊條刷色過程。抵達印刷廠時，師傅以及負責人已經在等待我們進行刷色測試及對色，這部分需由師傅進行實際的測試印刷，並通過公司內的美術總監確認，刷好的顏色與通過審核時的顏色相同，方可進行印刷。

在師傅實際進行印刷前，小小的印刷廠已堆滿約1000本左右的紙本漫畫，這些尚未套入封面與書腰的半成品，在進行邊條刷色前還要進行「裁切」，由於進行邊條刷色時皆為一次到位，如果邊條上有未塗滿顏色的地方，也不能重複印刷，所以邊條的平整是非常重要的。

Photo Credit：©MASH ROOM Co., Ltd. /Kodansha Ltd. ©東立出版社 正式印刷前，師傅在紙張上試刷色，以此測試機器。

進行完對色及機器的調整之後，邊條刷色的流程如下： 一、師傅於印刷機器中放置書籍，對準之後操縱機器進行刷色。

二、刷色好的書籍送入紅外線烘烤機器中，使顏料乾燥。

三、另一頭的工作人員將烘乾後的成品疊放至層架上。

雖然看似簡單，不過中間有著許多細節。從20幾年前即投入印刷業的負責人向我們說明，因為書本紙張容易受到氣候影響，所以絕對不能先行裁切好再放置等待印刷，尤其是潮溼的天氣會使得紙張捲曲，這些細微的變化都會影響到印刷品質，因此《阿基拉》漫畫的邊條刷色，皆是在進行印刷的當天才請裝訂廠裁切運送，師傅也必須在當天完成所有裁切好的書籍邊條刷色，一次只刷一邊，需重複3次才能完成。

而刷色使用的水性顏料有著容易乾的特性，所以師傅必須適時使用濕布擦拭印刷用的網板，一旦某塊顏料乾掉就會影響到下本的印製，這也是開始後就必須一次印完的原因之一。

Photo Credit：©東立出版社 師傅進行刷色前的測試

印刷時務必得從書側最長的邊條開始刷色，從長邊印刷這樣看似小小的事情，其實有著很重要的原因，由於書籍的上下短邊與裝訂邊相連，紙張比較不易收縮，而長邊因為不與裝訂邊相連，裁切後如果放置太久，容易蜷曲變成波浪狀，尤其是會受到濕氣影響，導致刷色不均勻，所以裁切完後一定要抓緊時間進行長邊的刷色。這些都是從累積的失敗與成功中所獲得的珍貴實務經驗。

說到這個刷色技術是如何發展的，負責人表示自己年輕時與家人一起投身印刷產業，全盛時期擁有多種印刷及後加工技術，而當時會發展邊條的刷色，其實是因為客人的需求，嘗試過多種方式之後，最後用改良網版印刷機的方式成功獲得業界的肯定。

雖然說裝飾邊條的方式不只一種，不過這間印刷廠所使用的方法，讓成品刷色看起來最接近日本原書，可說是無師自通找到最適切的方法。現在因生涯規劃而將印刷廠大幅縮編，目前僅留下業界中較少人擁有的邊條刷色技術，呈現有案子就接，無案子就休息的半退休狀態，一想到這項技術未來總有天會慢慢消逝，不禁令人相當感慨。

在我們離開時，師傅仍然馬不停蹄的進行印製，這一刷色，使得新版《阿基拉》成書的質感更上一層樓，每本書都是在他的細心與技術下完成的，知道了這一切之後，是否覺得手上的書更加有價值了呢？

延伸閱讀

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰