北京大學研究所攻略：準備哪些資料？面試會問什麼？

在開始之前，我想先和大家分享兩個資料：

第一個是QS 2019年度世界大學的排名，排名100名以內中的大學有3個是中國大陸的學校，北京清華大學排名第17名、北京大學排名第30名、上海復旦大學排名第44名。

第二個是QS全球大學畢業生的就業率排行，北京清華大學排名第9名、北京大學排名第20名、上海復旦大學排名第26名。

而我今天想和大家分享的主題就是：怎麼申請北京大學的研究所？

為什麼會想要分享這個主題呢？現在中國大陸的發展很迅速，可能很多人未來都有打算到中國大陸求學或是求職。因此這次希望藉由我小小的分享能幫助到大家。

想要去中國大陸念研究所的話，首先我們要先看看自己想要去什麼學校。

再來很重要的是，不是每個學校都收台灣人。所以第一步我們要先看看哪些學校收台灣人。第二步就是要看看他們招生的標準都是些什麼，例如上海復旦就是要考試才能入學，而北京大學和清華大學就是通過推甄申請就可以。

因為我自己是北大的學生，那我今天就只介紹北京大學的申請啦。

我們來看看北京大學研究所整個的申請流程：

圖片來源：作者提供

整流程大概分成五個階段：從網路申請、準備申請材料、寄出材料、面試通知及面試、到最後的收到錄取通知書。

後面我會依照這個圖分幾個部分來講解一下。

第一步：北京大學研究所的網路申請

首先我們需要先上網搜尋「北京大學 研究生」，點進連結後會在招生信息中看到港澳台招生。

為什麼說是港澳台招生呢？就是中國大陸的同學和中國大陸的同學比，港澳台和港澳台的同學比，彼此之間是不衝突的，因此也是一個很難得的機會。

再來可以看到招生目錄。這裡請注意，台灣一般是XX學院XX系，例如管理學院國際企業學系；但是中國大陸這邊除了要選院（例如經濟學院），還要選專業（專業這個是中國大陸的說法，台灣沒有），然後專業下面還有一個細分叫做方向（其實有點類似台灣什麼系的意思）。

招生簡章的話，點進去之後就會有一些申請的說明。

第二步，準備申請材料

申請的材料依序如下：

（1）北京大學2019年攻讀碩博士報告登記表，這個就是在網路上申請的頁面列印下來就可以了。

（2）有效的身份證複印件，台灣人就用台胞證就可以了，香港澳門的同學就用港澳通行證。

（3）學位證書的複印件，我當時申請時是大三，所以就印在學證明就好了，不過每個院系及專業的要求不一樣，建議有疑問的話還是打電話到北大問問比較好噢。

（4）成績單，這個就在自己的學校列印下來就可以了。

（5）3年內的外語水平證明複印件，台灣的話大家比較多都是考TOEIC，可是這邊需要注意的是，中國大陸基本上不看TOEIC，他們是看TOFEL（托福）和IETLS（雅思），所以建議大家提早準備去考一下，尤其是光華管理學院和深圳匯豐商學院非常看學生的外語水平。至於為什麼他們不看TOEIC呢，這個問題我也有問過中國大陸的同學，他們是說因為TOEIC都是選擇題，隨便猜都有分數而且難度很低，所以認為沒有參考性。

（6）2封與所申請專業相關的副教授（含）以上的推薦信，這個需要下載北大的推薦信模板，就列印出來找你想要的老師寫就可以。

（7）也是最重要的個人陳述，個人陳述其實和台灣申請大學的推甄差不多，只是台灣一般都會弄很厚一本資料，但在這次的申請中只能1500字！這個部分就是要把自己的優勢充分精煉且體現出來，例如你有很多的實習經驗，那就可以在實習經歷方面多琢磨一些，如果你是學術方面很優秀，那就多展示一下自己在學術方面的成果等等。然後記得這1500字裡面是含研究計劃的唷。

（8）發表的學術文章目錄及摘要，以及其他原創性研究成果證明文件，這個就是可以放上自己的畢業論文、畢業設計、或是有參加國家科學委員會的計劃等等都可以附上去。

（9）就是看每個院系有沒有其他的要求材料啦。

第三步，寄出材料

當我們的材料全部都準備好之後，就要寄到北京大學去。這邊要注意，這次申請是要在2019年1月10日前送達，注意是「送達」而不是寄出時間。

我這邊是建議2種快遞，第一個是順豐，順豐是中國大陸這邊的快遞公司，口碑非常好，可以在順豐的官方網站上填寫寄件需求，快遞小哥就會上門到你家去和你取貨，非常方便。我記得我當時寄到北京是150塊台幣，而且最快大概3天就能送到北京

第二種就是郵局的EMS，這個就是要帶著自己的材料去郵局填寫表單，我記得這個時間會比較慢，好像要差不多一周才能送達。

第四步，等面試通知及面試

這個每個院系的時間和方式就不一樣了，像我當初申請深圳的匯豐商學院時，他們是突然有一天的下午就打了我台灣的手機，然後就直接電話面試了，那個時候我還在睡午覺迷迷糊糊的，所以就答得亂七八糟的哈哈，所以這段時間千萬不要隨便睡午覺、一定要注意自己的手機啊！

軟件與微電子學院的話，則是會在4月初的時候先在他們的軟件與微電子學院的官網公布進入複試的同學，然後大概一個禮拜以內的時間就要面試了，我當時是遠程的視訊面試，所以比較方便，但之後幾屆好像改成要飛去北京面試，所以大家一定要提早準備自己的面試，等收到通知再準備就來不及了。

再來到大家最期待的面試題目了。深圳匯豐商學院是全英文面試，所有對答都是全英文的。一開始就要我用英文自我介紹，然後就是問一些比較日常的問題，只要英文口語很優秀的同學都不是大問題。

軟件與微電子學院的話氣氛就比較緊張，當時本來應該是要視訊面試，結果視訊面試的效果不好，臨時改成電話面試，背景音聽起來應該是6－7個老師在一個會議室裡面。第一個老師是用英文提問，讓我用英文介紹一下我自己，我當時大概是準備2－3分鐘的自我介紹。之後大約是4－5個老師輪流問我申請的這個專業的專業題，而且老師們的中國大陸口音很重、講話也很快，有好幾次我都很難聽懂他們在問什麼，而且有一個很重要的部分是，很多專有名詞的台灣翻譯和中國大陸翻譯是不一樣的。

每一個老師問了我答，馬上又換下一個老師提問，所以速度很快、氣氛也比較緊張，基本上沒有給你想和稍微喘息的時間。（如果想要知道北大幾個院系具體的面試題目，可以到粉絲團去索取）

第五步，拿到錄取通知書，開心入學

這個也是每一個院系公佈的時間不一樣，所以一定要每天都去看看你那個院系的網站上有沒有公佈。我當時是5月的時候公佈，然後7月底的時候我才收到真正的錄取通知書（從北京寄來台灣的唷）。

給大家看一下北大的錄取通知書長什麼樣子：

圖片來源：作者提供

之後就開心入學就好啦。

最後的小叮嚀

準備研究所是一個持久戰，建議大家一定要在大一的時候就開始規劃，因為如果是走推甄的方式的話，那在校成績是很重要的參考指標，如果等到大二、大三才想說要準備讀研究所的話，大一成績不好就比較不利。

申請中國大陸的研究所基本不看TOEIC成績，但是台灣大多數人都是要去歐美唸書才會考TOFEL（托福）和IETLS（雅思），如果要申請北京大學的話，最好提前去把TOFEL（托福）和IETLS（雅思）考了，尤其北京大學某些學院是特別看重英語水平的。

備審資料寄出去之後，一定馬上就要自己準備一些面試題目，無論是自己以前修過的課，或是你申請的專業的相關的書籍等等。因為面試通知到真正面試基本上只有一個禮拜的時間，時間是非常緊張的。

面試的時候保持邏輯清晰，在中國大陸求學的這一段時間，我發現中國大陸的同學多數邏輯思考能力都很強，對一件事情或是在表達自己的一些想法的時候，都會非常有條有理的說，所以面試的時候老師也會很看重你的邏輯思考及表達能力。

培養訊息收集能力，多去看看中國大陸的時事，以及找找有沒有什麼面試經驗帖（像你找到我這篇就很厲害啦！哈哈），這樣對你在準備去中國大陸求學都會有很大的幫助，也比較有準備的方向。

本文經台灣女孩闖大陸授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航