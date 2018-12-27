蒸氣電子鍋減糖33％？減肥失敗事小，害糖友控糖失敗是會死人的

聲寶近期出了一款減糖蒸氣電子鍋，型號是KS-SB06QS，訴求減肥還有需要血糖控制的人用了這個電子鍋就可以「安心大口吃飯」。有人因為聽信了廣告說法，買了這個產品之後，發現體重跟血糖反而變糟，因此向MedPartner團隊求助。調查之後，才發現這是個近乎文案詐欺的行為，而且整個對聲寶調查的過程聲寶都想盡辦法閃躲。查到最後，這整個產品甚至可能是山寨行為，而且可能連「廣告數字都山寨」，真的讓人幾乎無法相信，這是國內知名家電大廠做出來的事。

整個過程非常經典，我們會把整個求證的過程，包含聲寶如何在被指出問題後，完全避重就輕的做法，完整在這篇文章中揭露，希望讓更多民眾知道。也期待當初產品發表會上，有跑去報導的媒體們，現在可以做個平衡報導，讓當初受到影響的民眾，知道他們自己買的產品到底是什麼。

事情有點長，但過程很精彩，看了應該可以長點知識，也能更清楚搞懂這些廠商到底在做什麼。以下是簡單的事件經過：

網友買了這個產品，以為可以安心大口吃飯又能控制血糖，結果沒有預期結果，因此找MedPartner團隊釋疑。 MedPartner團隊查到聲寶的產品宣稱可減糖33％，但實際SGS的檢驗報告呈現的結果不一樣。 詢問聲寶後，聲寶堅稱是33％的數據是SGS的檢驗結果，但深入追問後無法回答，就開始一直跳針，連續4天都只讓總機回答不願讓公司主管出面。 結果深入調查後，發現日本有家電廠更早就做了幾乎一樣的產品，而且減糖數字也是33％ 因為聲寶遲遲不願正面回覆33％的數字怎麼來的，加上日本早有一樣的產品，可合理懷疑這產品可能是山寨，而且連廣告數字都山寨了 除了數字亂扯以外，聲寶還用了一個「糖」跟「醣」的文字遊戲。白飯裡熱量的來源來自澱粉這種「醣類」，而不是葡萄糖這種「糖」。減少了葡萄糖對整個白飯總熱量來說意義很小。 聲寶這樣的做法，不只是有失老牌家電商的格調，更嚴重的是會誤導減重或需要控制血糖的民眾，這樣就可以「安心大口吃飯」了。這輕則讓人減肥失敗，嚴重是會讓人血糖控制不佳產生嚴重後果的。這種為了商業利益，卻可能傷害民眾的做法，聲寶公司應該立刻停止。

大家請拉好板凳，我們開始這場話術破解以及實際調查之旅了。

聲寶減糖蒸氣電子鍋KS-SB06QS廣告是怎麼宣稱的？

在收到民眾的投訴後，我們上網進行了初步的調查，發現聲寶的廣告說法，理論上很難做到。以下我們看看聲寶到底是怎麼說的，也同時留下證據不要讓聲寶說是我們誣賴他。

圖片來源：聲寶減糖電子鍋網頁截圖 聲寶減糖電子鍋在官方網站上的文宣，讓人以為可以大量減少熱量攝取，「安心大口吃飯」

這是在聲寶自己官方網站上的截圖，大大寫出「減糖33％」，並標出了是「新型專利」，右下角還寫說是經「第三方機構檢測」的結果。

圖片來源：聲寶減糖電子鍋在媒體的相關報導截圖 聲寶減糖電子鍋在媒體的相關報導截圖

他們發給媒體的新聞稿，也清楚指出是要做給「在意血糖的銀髮族」，或是「想減重的女性」都能放心「吃飯」。

甚至聲寶自己的記者會，這家上市公司的董事長也是這樣說的。完整影片1分48秒都在這，不要說我們斷章取義，你們自己董事長陳盛沺先生也主張這讓特定族群的朋友可以多吃飯，「不會像以前那樣很愛吃但不能吃。」

看到這，多數的人都會以為是讓整鍋飯的「醣類」減少33％，也就是熱量減少33％的意思，如果真的可以這樣，那飯確實可能可以多吃一點。

為了避免說我們誣賴他，我們實際到聲寶家店的經銷商詢問、確認，銷售人員也說「糖類減少33％，熱量就會減少33％」，告訴民眾「就是這個特殊專利有效」。

圖片來源：出自聲寶官方網站截圖 聲寶減糖電子鍋讓人誤以為可以大量減少熱量吸收的文案，出自聲寶官方網站截圖

再補上一張這個產品在PChome上面的銷售頁面，一樣是宣稱自己的產品可以有效「減糖33％」，並在廣告詞中直接告訴「減肥」還有需要「血糖控制」的中老年人可以「大口安心吃飯了」。

這個電子鍋要價1萬1800元，價格其實不便宜，許多民眾掏了腰包購買，應該看上的就是老品牌聲寶，而且以為這專利真可以「減糖33％」，從此體重或血糖控制者，就可以「大口安心吃飯」的這個效果。

這個鍋子聽起來太神奇了，我們進一步看看聲寶自己說是怎麼做到的？

聲寶宣稱自己是怎麼做到的？

以下是聲寶自己的官網截圖，他們畫出一張示意圖，意思大概就是煮飯時會「溶解糖分」，然後他們會把溶解到水裡面的糖分排掉，然後重新自動注水，再重新蒸飯，這就是他們減糖33％的技術。

圖片來源：出自聲寶官方網站截圖 聲寶減糖電子鍋在官網上的原理描述

理論上看起來好像合理，但這在專家眼裡一看就覺得怪怪的了。

白米中的澱粉加熱後，基本上只是化學結構上稍有改變，不太會是大量的澱粉都變成「糖」，因此溶出的「糖」理論上不會太多，就算你把這些游離出來的糖隨著水洗掉，根本也減不了多少糖才對。

圖片來源：聲寶粉絲專業截圖 聲寶在粉絲專頁宣稱SGS檢驗認證減糖

聲寶也在粉絲專頁中宣稱有SGS的檢驗認證，因此我們打算進一步檢視廠商提出的所謂的「第三方檢驗報告」，到底是怎麼回事？

聲寶減糖蒸氣電子鍋的SGS檢驗結果根本不是那樣

為了搞清楚這個「聲寶減糖蒸氣電子鍋」的問題，我們進一步完整檢視廠商在網路上放的所謂檢驗報告。必須說，在他們銷售頁面上放的檢驗報告超級模糊，點進去放大根本看不清楚，我們是輾轉直接取得整份完整檢驗報告的。

仔細一看，才發現廠商是挑選一種「完全不合理的檢測方式」，再用一種非常容易讓人混淆的方式解釋結果，藉此進行產品銷售。

正式破解前，我們來看一下白米飯的營養組成。

台灣國內常見各種米飯的營養組成

Photo Credit：MedPartner美的好朋友

大家看上面這張表格，碳水化合物的這一欄，如果扣掉各種糖與膳食纖維，就差不多是米飯的澱粉含量了。這也是大家最關心的部分，碳水化合物的量，幾乎就是米飯所有的熱量來源。

只要對照這個表，就會發現米飯的碳水化合物幾乎全是澱粉，幾乎不會有乳糖、半乳糖、果糖、蔗糖、麥芽糖。

因此如果你想知道一款電子鍋蒸煮白飯後，到底能不能降低「總熱量」，應該要檢測「總碳水化合物」或者是「總熱量」，而不是測根本米飯中就少到可憐的「葡萄糖」。

但聲寶提供的所謂檢測，卻是將一盒由這個所謂「減糖蒸氣電子鍋」蒸過的米飯，交給SGS去檢測裡面的半乳糖、果糖、葡萄糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖，這6種醣類的成分，然後檢測的結果是「未檢出」。

我們再去查了一下，聲寶另外有送一款「一般電子鍋」煮出來的白飯，做了一樣的測試。結果是檢出存有0.06％的葡萄糖。而這個檢測結果的偵測極限是0.05％。

也就是說，聲寶主張的「減糖」，是來自於這兩個檢測的對照，一般電子鍋有檢出0.06％的葡萄糖，用他們的減糖電子鍋則是葡萄糖濃度在0.05％以下。

但這是什麼意思呢？這意思大概是100克的白飯，用一般電子鍋蒸過會有0.06克的葡萄糖，但用他們的減糖電子鍋蒸過，會有0.05克以下的葡萄糖。所以最多的減糖量，即使減到0，那也就是差在0.06克的葡萄糖。

所以廠商希望你期待的狀況是這張圖的左邊。但實際的狀況是這張圖的右邊。

Photo Credit：MedPartner美的好朋友

看到這，你還會覺得減重、腰圍控制、血糖高的朋友，可以「安心大口吃飯」嗎？

聲寶公司是怎麼回應的？

但畢竟人家是上市公司聲寶，造假的機會應該不大吧？會不會是我們搞錯了呢？為了確認聲寶官方的說法，我們特地打電話去問，他們轉了半天後，由一個課長回覆相關問題。

聲寶的課長回答我們，數據是因為有送SGS檢測，但我們回覆SGS的檢測報告跟你們講的不一樣之後，他就開始扯「我不是專家，沒辦法回答這麼專業的問題。」

我們就問：那可不可請你們的專家來回答問題？他就說「這些專家都很忙在開會。」

後來我們跟對方說，你們這樣的宣稱方式跟銷售方式，輕則會害人減肥失敗，嚴重的話甚至可能因為血糖控制不佳害人一命，是很糟糕的行銷手法。他卻回我們說，「這個產品當初都有諮詢過營養師。」

聽到這，我們真的有點火大了。我們就問他，「好，你告訴我是哪個營養師，跟你們說你們可以用這種方式跟社會大眾溝通的？」結果對方也支支吾吾不敢講。

這件事情我們連續追了7個工作天，每天打給他們，得到的回應都是一樣，就説是送SGS的檢驗結果。甚至最後幾天，全都是在總機就不讓我們再轉給任何可負責的人了。基本上，聲寶的官方對這個議題給我們的回應，就是這樣。但有趣的事情來了，今天（12月24日）截稿前聲寶的公關人員終於給我們回覆，回覆結果也真是經典中的經典。他們再三強調根據SGS的檢測結果，使用他們的電子鍋可以讓糖減少33％，而且跟我們確認就是以下的這兩份檢驗報告。

圖片來源：聲寶電子鍋公開於SGS安心平台的檢驗報告 聲寶電子鍋公開於SGS安心平台的檢驗報告：左為一般電鍋；右為聲寶減糖電子鍋。

相信所有會加減乘除的朋友們，應該都會跟我們一樣傻眼。我們看了SGS的兩份檢驗報告，怎麼樣都湊不出33％這個數字啊！但他們的公關大概也沒辦法承認，只能一直跳針是SGS檢測的結果證實可以減糖33％，但在我們和SGS詢問後，SGS的人員也表示根據他們的檢測結果，不知道33％這個數字是怎麼來的。

但33％這數字太神秘了，他是一個「精確的數字」，應該不可能是胡亂扯出來的，但聲寶說自己的產品可以減糖33％，卻從所有實驗文件都找不到，到底這個神秘的33％數字從何而來呢？

沒減到什麼糖還流失營養的無意義發明，而且還是山寨？

那個33％的數字真的讓我們很頭痛，到底怎麼來的呢？結果進階搜尋後，才發現早在今年（2018）的年初，在部落格上就有人分享某日本家電商出了類似的產品，叫做「減糖電子鍋」，而且號稱減糖的程度也是33％，而且仔細一看，所謂減糖的技術跟聲寶提出的，基本上差不多是一樣的。以下是這個日本家電商的產品圖：

圖片來源：日本家電產品'網頁截圖 日本家電產品圖截圖

有沒有覺得跟聲寶的產品有似曾相識的感覺呢？連減糖的數字都一模一樣呢！

當然看完我們上面分析的朋友，應該也不會輕信這產品真的可以減糖33％，我們實際去看了這個日本廠商提供的研究結果，也是漏洞百出。但這類產品在日本其實不少，見怪不怪。只是很可悲的是，台灣聲寶這家知名的家電廠商以居然「專利研發」為名，去做了幾乎完全一樣的東西，甚至連宣稱也都一模一樣，連減糖的數字也都一樣。怕聲寶說這是他自己研發的結果，我們查過了，聲寶宣稱的這個專利是2018年9月才在台灣拿到的，人家老早就上市了。

這事情到底是怎麼一回事？相信明眼的朋友們，應該可以猜得出來。

這樣把煮過的水排掉其實排掉的糖可能有限，但米飯其實有其它微量的水溶性營養素，但很可能都在這過程中被排掉了。

這樣的所謂「發明」，其實是個非常外行，搞不清楚狀況的發明。實際上沒有減少多少糖分，但反而讓米飯中其他少量的營養素被流失了。消費者如果誤信這個宣稱，「放心大量吃飯」，這對於體重控制以及血糖控制都會是很負面的影響。

害人減肥失敗事小，害人控糖失敗是會死人的

其實搞這種事情的廠商應該不少見，但為什麼MedPartner團隊會對這件事情特別難以接受呢？因為這輕則讓人減肥失敗，重則可能讓需要血糖控制的人陷入血糖控制不佳的危機，最嚴重是可能會死人的。

坦白說，我們真的很遺憾也很難過，調查到最後的結果，居然是國內的知名品牌商聲寶，公開作出了這這麼糟糕的事情，甚至讓人很難相信，這個企業現在的核心精神到底是什麼？

這整個產品的研發跟行銷，如果在過程中隨便有一個真的專業、有良知的人跳出來，隨便一個就好，都不可能弄出現在這種狀況的。在日本早有個幾乎一樣的產品你們不知道？結果你們繼續說這是你們「研發」的專利，然後再申請台灣專利是什麼意圖呢？

這產品實際對於米飯「整體的醣量」改變非常非常小，你們這麼大一間公司，一定也有人知道。但這個人在團隊內是沒出聲，還是沒辦法出聲呢？如果貴公司不好好檢討這個問題，這個品牌只會讓人一次又一次的失望，最後成為台灣人在「記憶中」的品牌了。

這件事情我們會向消基會提出檢舉，我們也呼籲聲寶主動拿出自己的企業責任，讓被誤導的民眾可以全額退費，並全面修改你們的文宣內容。也期待聲寶從今以後好好研究「技術」，不要再用這種方式「上網看日本家電廠商的網頁研發話術」了，喔，不，你們這次連話術都應該不算是「研發」的。

最後要拜託所有朋友，做這樣的獨立報導，除了花資源還要冒上各種危險，但我們相信台灣真的需要這樣的資訊。希望看完這篇文章的朋友們，請幫我們把這些資訊分享出去，只有更多人知道，聲寶才有可能改，媒體才有可能跟著報導。如果有可能的話，也請加入我們的行動，讓我們的團隊有能力可以繼續憑藉著專業和良知，為大家揭露各種重要的真實，守護更多人的健康。

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航