《AKIRA》的近未來：漫畫、動畫與電影的碰撞與火花

文:唐澄暐

大友克洋的《阿基拉》(AKIRA)在漫畫及動畫的雙重影響力,已經不太需要太多錦上添花了。簡略來說,隨著這套作品的影響力擴散,日本漫畫開展出全新的表現方式,並成為我們今日熟悉喜愛的日漫風格一環。

確實,也有不少經典漫畫的動畫改編有不錯表現,當然也不乏跳脫漫畫原作而獨自開創新格局的動畫改編;但像《阿基拉》這樣,漫畫和動畫各自站在頂峰上的作品,可說十分罕見。能達到這樣的結果,不只是因為漫畫本身的內容和形式都給予動畫非常良好的先天條件,更是因為幾乎有如一體的漫畫與動畫,背後還融入了另一種更豐富強烈的視覺語言。

先就內容而言,《阿基拉》在主題上可以說是超級大雜燴,大範圍來看就有科技帶來的末日浩劫、末日後的反烏托邦,以及藉由「AKIRA」這名字所窺見的宇宙觀;範圍縮小之後,又可以看見超能力、當代軍事等題材,以及政治社會的壓制和反抗;放到個人層面,又成了冒險者們穿梭於廣大異世界的刺激冒險。

不論是漫畫或動畫,要說出《阿基拉》有什麼一貫的主題,其實是有點困難的;因為它並沒有要對自己設定的終極宇宙觀作出清楚闡釋,也沒有要讓各角色在劇中貫徹自身意義,整體來說它更像是一種反射,映出這部作品誕生年代的繁盛、腐敗、恐懼和壓抑。

在《阿基拉》中,角色們甚至更接近於「物件」或「場景」,就和那些造型突出又豪邁炸毀的軍武、實驗機構一樣,他們彷彿也隨著貫穿整部作品的那股「勢」,而被猛烈地翻來覆去直到故事結束。

一開始是警察攔不住的飆車青少年,然後就是在軍隊壓制下像老鼠一樣難抓的金田等反抗者;接著就是被催出潛在超能力的鐵雄,包括他自己在內,都無法控制他源自本能與心靈傷痛的破壞慾。

一步接一步地,力量持續向外爆發並擴大,直到東京成為力量支配一切的暴力王國,此時現身於頂點的AKIRA,也幾乎像是一種缺乏意識的純粹力量,來了又走,最後留下一片真空,以及回歸到倖存者身上的生命爆發力——金田等尋常人在廢墟上蓄勢待發,準備用拳頭打造出屬於自己的全新國度。

《阿基拉》的畫面安排可以說竭盡全力配合了這樣的主題。這部漫畫的畫格從頭到尾都沒有停止跑動的跡象;幾乎每一格、每一頁,角色都在不停飛奔,不停快速移動到下個位置、下個場景、下個視角,進行下一個動作,然後又立刻因他人的攻擊而改變方向。能讓讀者覺得靜止的片刻極少,情節上也同樣很難找到太多喘息空間。

稍微安定的一刻就像是文句中的逗點般短暫,很快就會有下一個敵人、下一場戰鬥來重構局面。原作畫面這樣幾近狂熱的持續奔馳,就替《阿基拉》的動畫電影創造了第一個非常有利的改編基礎。

另一個相當關鍵的,就是《阿基拉》的作畫風格。《阿基拉》畫面中的一切都有精緻的立體細節,以及極其精準的透視比例,再加上轉換起來靈活自如的各種遠近、高低視角,搭配前述高速移動的角色及場面。

Photo Credit:©MASH ROOM Co., Ltd. /Kodansha Ltd.

2018再版的《AKIRA》第1集封面