《AKIRA》的近未來：漫畫、動畫與電影的碰撞與火花

文：唐澄暐

大友克洋的《阿基拉》（AKIRA）在漫畫及動畫的雙重影響力，已經不太需要太多錦上添花了。簡略來說，隨著這套作品的影響力擴散，日本漫畫開展出全新的表現方式，並成為我們今日熟悉喜愛的日漫風格一環。

確實，也有不少經典漫畫的動畫改編有不錯表現，當然也不乏跳脫漫畫原作而獨自開創新格局的動畫改編；但像《阿基拉》這樣，漫畫和動畫各自站在頂峰上的作品，可說十分罕見。能達到這樣的結果，不只是因為漫畫本身的內容和形式都給予動畫非常良好的先天條件，更是因為幾乎有如一體的漫畫與動畫，背後還融入了另一種更豐富強烈的視覺語言。

先就內容而言，《阿基拉》在主題上可以說是超級大雜燴，大範圍來看就有科技帶來的末日浩劫、末日後的反烏托邦，以及藉由「AKIRA」這名字所窺見的宇宙觀；範圍縮小之後，又可以看見超能力、當代軍事等題材，以及政治社會的壓制和反抗；放到個人層面，又成了冒險者們穿梭於廣大異世界的刺激冒險。

不論是漫畫或動畫，要說出《阿基拉》有什麼一貫的主題，其實是有點困難的；因為它並沒有要對自己設定的終極宇宙觀作出清楚闡釋，也沒有要讓各角色在劇中貫徹自身意義，整體來說它更像是一種反射，映出這部作品誕生年代的繁盛、腐敗、恐懼和壓抑。

在《阿基拉》中，角色們甚至更接近於「物件」或「場景」，就和那些造型突出又豪邁炸毀的軍武、實驗機構一樣，他們彷彿也隨著貫穿整部作品的那股「勢」，而被猛烈地翻來覆去直到故事結束。

Photo Credit：東立出版社提供

如果要問那股貫穿一切的「勢」是什麼，或許可以說，就是一股衝動的爆發力。整部《阿基拉》就是各路人馬反覆壓制源源不絕的爆發。

一開始是警察攔不住的飆車青少年，然後就是在軍隊壓制下像老鼠一樣難抓的金田等反抗者；接著就是被催出潛在超能力的鐵雄，包括他自己在內，都無法控制他源自本能與心靈傷痛的破壞慾。

一步接一步地，力量持續向外爆發並擴大，直到東京成為力量支配一切的暴力王國，此時現身於頂點的AKIRA，也幾乎像是一種缺乏意識的純粹力量，來了又走，最後留下一片真空，以及回歸到倖存者身上的生命爆發力——金田等尋常人在廢墟上蓄勢待發，準備用拳頭打造出屬於自己的全新國度。

Photo Credit：IMDb 鐵雄無可抑制的破壞欲

《阿基拉》的畫面安排可以說竭盡全力配合了這樣的主題。這部漫畫的畫格從頭到尾都沒有停止跑動的跡象；幾乎每一格、每一頁，角色都在不停飛奔，不停快速移動到下個位置、下個場景、下個視角，進行下一個動作，然後又立刻因他人的攻擊而改變方向。能讓讀者覺得靜止的片刻極少，情節上也同樣很難找到太多喘息空間。

稍微安定的一刻就像是文句中的逗點般短暫，很快就會有下一個敵人、下一場戰鬥來重構局面。原作畫面這樣幾近狂熱的持續奔馳，就替《阿基拉》的動畫電影創造了第一個非常有利的改編基礎。

另一個相當關鍵的，就是《阿基拉》的作畫風格。《阿基拉》畫面中的一切都有精緻的立體細節，以及極其精準的透視比例，再加上轉換起來靈活自如的各種遠近、高低視角，搭配前述高速移動的角色及場面。

Photo Credit：©MASH ROOM Co., Ltd. /Kodansha Ltd. 2018再版的《AKIRA》第1集封面

可以說《阿基拉》的漫畫本身就是一部全力刺激視覺感官的電影分鏡，而動畫更是以超乎一般製作水準的工夫，讓這一整套分鏡流暢而細膩地動了起來。

但不論「漫畫如電影」、「漫畫如動畫」或者「動畫如電影」，都不是理當如此的事。雖然漫畫讀者不難在當今漫畫中看見電影鏡頭般的畫面運作，但這並非漫畫天生具備的要素，甚至連電影本身，也並非一開始就有這樣的能力。

電影當初受限於器材的重量和底片感光能力等因素，一開始其實也是以平穩單調的畫面呈現在觀眾眼前，但隨著器材越來越輕便靈活、底片越來越能適應各種光量，種種技術條件上的進步，加上電影創作者的手法創新，而讓電影畫面有了更豐富靈活的語言。

漫畫原本也不是我們現在所習慣的漫畫——若有機會能看到早期的漫畫，也會發現那更像是圖畫的連環組合，其透視感、立體感和連貫方式都更接近於繪畫。

但在電影興盛之後，漫畫很快也追上了電影的腳步，開始學習電影所發展出來的語言（其中日本的主流漫畫特別明顯，而歐美漫畫還比較能看到連環圖畫味道的遺產；但隨著全球漫畫的廣泛交流，這樣的分際又逐漸被打破），而動畫也是如此亦步亦趨，也從原本會動起來的平面圖像，逐漸往電影所打造的鏡頭語言所接近。

Photo Credit：©MASH ROOM Co., Ltd. /Kodansha Ltd. 2018再版的《AKIRA》第1集封面

或許可以說，漫畫、動畫與電影的撞擊點，就是《阿基拉》踏上的石破天驚之處。6部有如電影般的漫畫、一部直接從漫畫視覺降生的動畫，藉由一種令人放開思考的速度和爆發力，讓人沉浸在流暢的感官刺激中。

當時恐怕沒多少人曾經想像過，漫畫和動畫，甚至電影，可以產生這樣的力道。它就像金田那台鮮紅的未來機車一樣，狠狠撞斷類別的藩籬，帶領各路視覺娛樂往不知盡頭在哪的未來狂飆。

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰