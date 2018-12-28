韓國瑜的選戰打法跟川普有87％像：「情緒」比「事實」更能說服人

文：劉俊佑（鮪魚）

一開始我也認為，韓國瑜炫風是亂報的，直到看見他在岡山有N萬人到場的造勢晚會影片，岡山是我故鄉，我印象中上次有這樣人數的競選晚會……還真的沒有過。

韓國瑜在全台掀起一股「韓流」，他不斷地拋出很多具討論性的話題，說驚世駭俗的話，讓新聞媒體整天追著他跑，在高雄的聲勢跟網路上的聲量不斷升高。

引起關注的後果，我的臉書同溫層開始出現許多罵他的文章，這些人多半是高知識份子、政治菁英或是身在台北的高雄人，而我的高雄鄉親Line同溫層，則意外地出現藍綠翻轉的現象，轉貼韓國瑜新聞跟讚賞文的頻率越來越高。

你有沒有發現，這情境似曾相似？你的第六感沒錯，就跟兩年前的美國總統大選，川普參選的情境類似。

一個外行（商人競選美國總統與台北人選高雄市長），同樣的說服手法，甚至出現矮化女性的言論，招式跟所處背景如出一徹。

一開始我也認為，韓國瑜炫風是亂報的，直到看見他在岡山有N萬人到場的造勢晚會影片，岡山是我故鄉，我印象中上次有這樣人數的競選晚會…還真的沒有過…

韓國瑜在全台掀起一股「韓流」，他不斷地拋出很多具討論性的話題，說驚世駭俗的話，讓新聞媒體整天追著他跑，在高雄的聲勢跟網路上的聲量不斷升高。

引起關注的後果，我的臉書同溫層開始出現許多罵他的文章，這些人多半是高知識份子、政治菁英或是身在台北的高雄人，而我的高雄鄉親Line同溫層，則意外地出現藍綠翻轉的現象，轉貼韓國瑜新聞跟讚賞文的頻率越來越高。

你有沒有發現，這情境似曾相似？你的第六感沒錯，就跟兩年前的美國總統大選，川普參選的情境類似。

一個外行（商人競選美國總統與台北人選高雄市長），同樣的說服手法，甚至出現矮化女性的言論，招式跟所處背景如出一徹。

韓國瑜的選戰打法跟川普有87％像

他們兩人不僅所處背景很像，其實選舉的打法也很像。

會有此連結，是因為之前在寫〈是你的同溫層，讓你看不懂玖壹壹與川普為何爆紅〉這篇文研究過川普，剛好最近看了《超越邏輯的情緒說服》，讓我對川普的說服力有更深一層的認識。

當我看到韓國瑜拋出的議題時，馬上就將兩者做了連結，也立即明白為什麼他會有現在的聲勢，從這兩者的案例中我們可以發現，這本書裡面提到的方法是真的有效的！

接下來我們會用韓國瑜跟川普的選戰，來探討幾個大哉問：我們到底都被什麼說服？該如何說服人？

誰說人是理性的？

《超越邏輯的情緒說服》的作者亞當斯，是漫畫「呆伯特」的作家，他在川普當選前就一直在部落格上預測川普會當選。

亞當斯身為一位長年研究說服力，透過漫畫跟著作說服他人的說服力高手，他看川普的一言一行，發現他是一位說服力大師，擁有「武器級的說服力」，想當然爾，在事前不被當一回事，直到川普當選，讓他從過街老鼠，變成預測大師！

這本書的主角就是川普，講他如何透過「武器級的說服力」步入白宮，本書英文書名是：《Win Bigly: Persuasion in a World Where Facts Don’t Matter》，直翻可以翻作：「在說服力的世界裡，事實一點都不重要。」

聽到這裡你可能會說：「事實跟邏輯很重要啊，『有理走遍天下』這句話有沒有聽過。」

有聽過，而且這句話本身沒這麼有邏輯，真實狀況是：「有理，沒有說服力，有錯，才有說服力！」

寧願講「誇大的錯誤」，也不說「弱小的事實」

Photo Credit: AP/達志影像

川普在競選期間最有名的政策，是一道美墨邊境的牆。

用膝蓋想也知道，在美墨邊境建一道牆要花兩百億美元，有多不切實際，而且未必是管控邊境的最佳方法，更別提實際要築牆，95%的私人土地該如何徵收。

你知道我知道，難道川普跟他的競選團隊不知道嗎？為什麼他要這麼做？

川普到處提築牆的事，忽略可能的細節，書中提到，這是一種用刻意犯錯來增加說服力的手法，具體來說分為三個步驟：

提出方向正確，但誇大事實，甚至提出有誤的說法。 讓網友、專家學者注意到誇大或錯誤的部分， 讓他們持續討論、分析錯誤的部分。 當人們把精力專注在你的想法時，反而會深刻地記住這想法，越多人討論，你的想法在人們心中的重要程度就會提高，因為你說的話很重要，你也會成為一個重要的人物。

建牆的可能性，重要嗎？一點都不重要。

川普刻意不解釋大家對美墨邊境牆的質疑，讓大家持續討論，新聞持續報，當你每天都看到川普，川普的主角光環就越來越大，原本覺得他不可能當總統，也不禁開始思考這個可能性。

聲望，就是一種說服力！

當川普以總統參選人的身份出現在媒體上越多次，大家討論越多次，無論議題是好是壞，都加深了他在大家中心的地位，也讓他總統參選人的位置越來越穩固。

別小看錯誤的作用，我在請問時書中聊過一本記憶跟腦科學的書 ：《別有目的的小意外》，它也曾提到：「你必須要讓大腦出乎意料，或讓大腦多花一點工夫，才能形成記憶。」

這招可是經過腦科學家認證的。好，當我們明白了「寧願講誇大的錯誤，也不說弱小的事實」這套操作方法，讓我們來看看韓國瑜怎麼做。

北漂青年與愛情摩天輪的強烈印象

Photo Credit: 中央社

韓國瑜最為人熱議的三件事，一是嗆高雄在民進黨執政下又老又窮，打出要讓高雄經濟起飛，二是讓北漂青年回家的議題，三是要打造「愛情摩天輪」，把摩天輪跟汽車旅館結合，拚觀光。

他就是要屏除搞政治，全心拚經濟，甚至傳出禁止意識形態的有關的抗議活動上街頭。

這幾個政見都是一出場，討論度極高跟記憶度極高，有多高，讓我們冷靜一下，回頭想想你所處縣市，你想要投的那位候選人，他的具體政見有哪些，講三個就好。

除非你是政治狂熱者，不然承認吧，你根本不知道。

韓國瑜提出的政見，不斷地被媒體、名嘴跟網友討論，摩天輪建得起來？高雄真的又老又窮嗎？當然我也看到很多護航文，再講高雄觀光的確越來越差，被鄰居台南比下去，是需要被振興的等等…

這些話題都在強化韓國瑜的聲量，加上他在活動現場擅長精神喊話，作風直接的態度，的確跟對方陳其邁低調沈穩的風格形成強烈對比，也讓韓國瑜變成是一種新風格的象徵。

這也是我說他跟川普的做法雷同的部分，用大方向正確但誇張的說法，去吸引關注，透過媒體報導聚集人氣，別忘記：聲望，就是一種說服力。

大多數人投票，投的都是候選人的魅力，投的是一種改變的希望，投的是一種意識型態，投的是政黨，甚至是因為他辦過動漫音樂會或是在電視上唱蜂蜜檸檬，都會成為投票的原因。

理性討論政策，分析利弊之後去投票的人十分少，你看看是寫政策分析文的人多，還是含淚相挺的人多就知道了，這也是這個套路能說服人的原因。

「情緒」比「事實」更能說服人

抵制韓流的一方，常用長篇邏輯文來說明投給韓國瑜有多蠢，他的政策有多不當，支持韓國瑜的人不是中國網軍就是教育程度低才會被騙。

我認為這都沒有站在支持者的角度去想這件事，為什麼「經濟一百分，政治零分」的口號會有效？為什麼原本綠霸天的高雄會開始有被翻轉的可能？

對某些人來說，「拼經濟」不是最生活上最重要的一件事，但對於陷入經濟恐慌的人來說：「生計是每天面對的課題，經濟則是攸關生命的事情。」

「恐懼」是種厲害的情緒，比理性跟事實強大許多，川普在選戰時舉出無證移民犯罪跟搶工作的恐懼，希拉蕊則使用：川普是下一個希特勒的恐懼，川普是個不懂政治的笨蛋，會亂發核彈等等恐懼。

恐懼的說服力遠勝事實本身，之前生鮮時書的專欄作家超級歪，在文章〈臉書中的民主黑鏡ARKANGEL思考劍橋分析事件與反同婚公投中〉提到一段話，也能驗證這個觀點。

「恐懼才是真正具有普遍性的情緒，相反的，人權是西方18世紀發明的歷史性概念，概念戰勝不了情緒，人權安撫不了恐懼，沒有普遍性的東西無法處理具有普遍性的東西。」

《超越邏輯的情緒說服》書中則是提到，在說服堆疊中，恐懼擁有最大的說服能量，對被「恐懼」投放到的高雄人來說，韓國瑜帶來的政黨上的轉變，提出的拼經濟政見、比起執政20年的綠營還有說服力。

因為需要幫助的人，他們希望的改變，不是「和過去一樣」。

不正視這些恐懼，不正視投票不投政見只投希望的情緒因素，再邏輯正確的理性文章，都只能賺到同溫層的讚數，或許能讓你獲得身邊的人的關注，但很難說服真正需要說服的對象。

「先同步，再領導」，理解對方才能真正地說服他

如果我們想增加說服力，該怎麼做呢？其實像是信仰啊、政治這種意識形態或有利益勾結的鐵票倉，別花力氣說服他，反正選舉完，不管市長總統換誰當，大家都一路挺過來了。

面對搖擺不定的人，就要透過《超越邏輯的情緒說服》傳授的一個方法：「先同步，再領導」

從各種層面配合你想要說服的對象，包括：思考、說話的語氣、動作等等…同步能取得信任，因為大腦會把你們歸類成同一群人，此時進行再說服，更能說進對方心中。

理解對方對改變的渴望，理解對方對經濟的需求，再進一步開始分析那些誇大的事實不過是演演戲，裝裝腔，換一個候選人不會在四年內就改變北高的差距，依靠中資也已經不是王道，新南向才真的是未來，等等…

「先同步，再領導」可以用在各種層面，例如，你想說服另一半陪你出門玩，不要宅在家了，你可以跟他說，我知道家很舒服，出門很累，但我們可以去看展覽吹冷氣，去逛書店裝文青，也很宅啊。

韓國瑜講高雄經濟問題，談青年出走問題，也是一種同步，確實是戳到部分高雄人的痛處與自卑感。

而一昧地拼經濟或許不是最佳解，但看看蓋洛普剛剛推出川普新民調，經濟部分受到53%的美國民眾支持，遠高於美國總統平均值，填飽肚子這招，無論何時都實際有效。

不是打法相同，結局就相同

雖然韓國瑜跟川普用類似的說服技巧，但面臨的結局卻不一定相同，選戰只剩幾天（編按：原文發表於11月22日），相信我們很快就會看到結果。

如前面所寫，這不是一篇預測文，而是讓我們有機會檢驗《超越邏輯的情緒說服》中提到的一些方法實際應用在生活上會是什麼樣子。

讓我們再回顧一下《超越邏輯的情緒說服》教我們的三個說服技巧：

「誇大的錯誤」比「弱小的事實」更能說服人。 情緒，比事實更能說服人。 先同步，再領導，用同理心來說服人。

成功或許難以複製，每個人即使用同一套操作系統，也無法做出相同的事蹟，但只要方向正確，強化自己的獨特優勢，不需擁有相同的成功，你可以擁有自己的成功。

本文經生鮮時書授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航