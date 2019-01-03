認識心臟病警訊：女性心臟病發有可能根本不會胸痛？

文：白映俞醫師

當冠狀動脈受阻塞而變得狹窄，血液及氧氣就難以進到心臟，心肌缺氧會造成患者不適。不幸的是，常有人忽略了心臟病發警訊，而錯失搶救心臟的時間。今天就來請大家留意並認識這些症狀。

Photo Credit：照護線上

最常見的心臟病發警訊是胸痛。這種痛是種被緊擠壓縮，或被重物壓住的痛感，常在出力工作、情緒起伏、飽餐一頓等時候發生。

若是一種若在幾秒內，從「原來好好的」變成感受到「強烈撕裂性胸痛」，就要擔心是否為主動脈剝離。

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痛覺也可能延伸到脖子、下巴、手臂、肩膀、背部等處，患者可能覺得喘，愈來愈喘不過氣。

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有人則是會覺得噁心想吐、頭暈目眩、和不自覺的冒著冷汗。若停下手邊費力工作或緩和情緒之後，這些不適有機會消失。

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然而要提醒大家，女性患者心臟病發的症狀比較不典型。所以要注意下列警訊。

若以下警訊在短時間內反覆發生，最好記下症狀出現的時間點，及當時正在從事的工作或情緒，並尋求醫師協助評估是否有心臟疾病的可能。

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警訊一，就是這陣子疲累程度非比尋常。

做與平時一般運動量的運動，卻覺得累到不行。甚至明明沒有活動，還是感到萬分疲憊，躺下休息也不見好轉，難以入睡。

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警訊二，冒冷汗和喘不過氣。

可能發生在平時根本沒跑步或激烈活動時，卻突然喘不過氣，冒了一身冷汗，躺下反而更嚴重。

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警訊三，感到手臂痛、背痛、下巴痛、頸部痛。

這種痛不像肌肉疼痛有個痛點，也可能在沒出力運動時就突然痛起來，可能兩側手臂都在痛（男性患者較常只痛左側），而且可能會在半夜痛醒。

如果有以上症狀但不嚴重，可考慮至診所向醫師請教。若是胸痛嚴重或呼吸困難，則得趕快到急診。最重要的是，要記得以上需警覺的症狀並求救喔！（搶救心臟–狹心症與心導管）

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航