為什麼我的論文稿件，被期刊編輯連續3次拒絕？

我投稿的文章連續3次都被直接拒絕，而沒有進入評審階段。我做錯了什麼嗎？ ──陽明醫學大學博士生

如果我們將投稿至某期刊的過程想像成一場對話，那麼投稿當中的許多重要事情會變得顯而易見。不幸的是，作為學者，我們經常只記得學術寫作，而忘了一般的常識。

加入對話

想像有一群陌生人長期進行著某個熱烈的討論，而您您正站在他們的外圍。如果想加入他們的討論，您會怎麼做？大部分的人會安靜聽一陣子，讓自己知道討論圈中的關鍵人物是誰以及討論的主題是什麼。接著，他們會謹慎介紹自己，並針對其中一位關鍵人物的論點適度提出想法與回饋。如果所提出的想法被接受了，且這些想法與其他人的看法一致，他們可能才會放膽提出更多想法。

一旦他們更加熟悉這場討論及當中的參與者，他們可能才會逐漸提出積極且根本性的意見。過一陣子之後，他們發現這群人已不再是陌生人，而自己也逐漸成為這場討論中的關鍵人物之一，這代表著他們可以將這場討論導向新的方向，開始擁有掌握權。

直接跳入對話中……

相反地，有些人可能會忽略這群人正在進行的對話，而是把握住可能的機會直接加入他們並提出自己的看法，但這看法可能與原本的對話完全無關。多數情況下，這群人的反應會是：您哪位？怎麼敢打斷我們？您到底在說甚麼？您沒發現您所講的跟我們討論的毫無關聯嗎？或是……您沒發現我們已經針對這個主題討論許久且達成結論，而這個結論跟您所提出的完全相反嗎？

通常，這群人會集結起來排除外來者，忽視這個外來者提出的任何意見。僅有非常少數的情況，這群人會說：「嗯，他的意見好像蠻重要的。」不過這通常只會發生在他們當中有些人原本就對討論的內容有所質疑，因此很感謝這個外來者可以說出他們不敢說的。

學術期刊是不斷進行談話的社群

學術期刊是不斷進行學術談話的社群，且這些談話可能是長久且熱烈的。不幸的是，許多學者在投稿期刊時似乎忘記了這個常識。許多期刊的投稿可能是以下這種狀況：

嗨，雖然您還不認識我，但請聽聽這個令人興奮但完全無關的事情。我還沒花時間去了解您們以前討論過的，但我假設您們無論如何都十分渴望知道我所想要講的。

經常看到一些學者所欲投稿的期刊與他們的研究主題完全不符。更糟的是，他們並未嘗試去解釋為什麼他們研究的主題會與這個期刊的讀者有所關連。近年來，大多數的期刊編輯會直接拒絕這樣的稿件，造成作者們認為這些編輯對他們的研究有偏見。事實上並非如此，編輯只是覺得您打擾了他們原本的對話。

您準備好了嗎？10個好用的判斷指標

在此列出10個實際的徵兆，出現這些徵兆代表出您尚未準備好加入某個期刊的對話：

選擇投稿某個期刊，只是因為它的排名很高，而非您經常閱讀且熟悉的期刊。 您所引用的文獻中沒有包含任何一篇該期刊所刊登的研究。當然，您不應該只是隨便引用一篇該期刊中的文章，但是，如果您找不到任何理由引用這個期刊中的任何一篇文章，這可能代表您的研究主題與該期刊之間無法產生對話。 您可能有很好的理由沒有引用所投稿之期刊的文章，但您也沒有引用同個領域其他期刊的文章。我最近與《國際商業研究期刊》（Journal of International Business Studies）的評審聊到，他審查到一篇稿件，當中所引用的文獻沒有任何一篇來自於相關的國際商業期刊。 最糟的情況是，您所投稿的稿件沒有引用該領域的任何期刊。我在第三點所說的稿件事實上沒有引用商業與管理領域的期刊。當然，我們都知道跨領域研究的重要，但您可以決定是否要說明不同領域之間的連結。 您的文獻引用格式和整體文章格式並未遵照期刊所規定的格式。雖然每次投稿到新的期刊都要修改文章格式是件煩人的事，但大部分期刊編輯會說，如果您不願意花些時間做格式編輯，那他們也不必費心認真看待您的文章。 您要投稿美國期刊，卻使用了英式拼音，或使用美式拼音投稿至英國期刊。 您的稿件所使用的架構與該期刊中大部分文章的架構不同。例如，您的文章沒有納入「實踐意涵（practical implications）」的部分，但所要投稿的期刊卻是以能夠建立學術與實務之間的連結為自豪。 您撰寫的文章可能為評論、後設分析、理論研究、實證研究、文獻回顧、實驗研究等等，但您投稿的期刊卻可能不曾刊登任何這類研究，或僅會刊登某一特定類型的文章。 搜尋所要投稿的期刊時，在「輸入任何字」的欄位內輸入您的關鍵字，並將論文題目的框框打勾，卻搜尋出不只一種期刊。 您的文章包含了許多字句暗示自己是研究某樣東西的「第一位學者」。雖然這在某些情況中可能是真的，但大部分情況下這只是代表您沒有做好完整的文獻探討工作。事實上，這甚至表示您還未完全準備好期刊投稿的工作。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航