專訪黃崇凱：文學的日常微光

前言

由國立台灣文學館編纂、出版的《台灣文學年鑑》，至今已邁入第22年。為提升其能見度和使用率，館方今年特別委請青年作家訪談幾位年鑑「焦點人物」，以為加值、應用之開端。而《2017年台灣文學年鑑》將於今年年底出版，敬請期待。

――台灣文學年鑑加值應用計畫主持人 林肇豊

文：江昺崙

與黃崇凱約訪，是在一個平日的午後。騎機車繞過車水馬龍的東區裕農路，轉進一條小巷，突然來到寧靜的台南日常。作家與女友坐在店裡讀書，一棟兩層樓老房子改建的咖啡廳，名字叫做穿牆貓，彷彿出現在他小說裡的某個有故事小店。

《文藝春秋》裡有一篇〈宇宙連環圖〉，是一間虛擬的「阿魯吧」小店的故事，時空穿梭在府城巷弄裡，不同於觀光客視角，是居民日常活動的游移軌跡。我好奇問崇凱，為什麼想要搬到台南生活？

「我跟我女朋友都不是台南人。搬到台南，也不是什麼大家說的很有勇氣的決定。」崇凱替我倒了一杯水，繼續說：「就是簡單生活的選擇。跟女朋友來台南玩之後，覺得也不一定要一直住在台北，可以來這裡生活試試看，就這樣4年了。比起台北，台南生活的壓力要輕。在這裡也沒有什麼社交，生活很簡單，看書跟寫作而已。每天就是出來找一間咖啡店工作，點一杯很好的咖啡，有音樂、夏天有空調、有網路，之後就都不用擔心。」

我沒有很刻意地書寫台南，台南是生活的樣子，要變成文學內容，那是不太一樣的事情。台南會出現非常奇妙的店，很自然認識老闆跟一些朋友，他們都有自己的店，都有各自的哲學跟個性。我就會開始想像：如果自己在台南也有一家店，會是怎樣的型態？可能就會是阿魯吧那種店。

談起去年廣受好評的小說《文藝春秋》，書寫的時空背景尺度非常大。我詢問他如何構思出如同文學史一般的長河巨作？

總是在一邊寫作的過程中，一邊發展出來的。我把喜歡的東西都放在這本書裡面，看看會產生什麼樣的化學效果。

此時店員上樓開了吊扇，12月的台南，還有著夏天的氛圍。我們繼續聊下去：那麼在書寫之前，是否已先架構一套文學系譜或史觀？

「可能你在寫的時候，就會不小心發明你自己的祖先，或者找到自己的系譜。寫作過程中，很多題材是沒有意料到的。像是寫黃靈芝的那篇〈遲到的青年〉，之前根本不知道他是誰。有天看新聞得知：作家黃靈芝過世。一找資料，覺得這人非常有意思。

黃靈芝是台灣文學的『異端』，是從戰前到戰後並未『跨越語言』的作家，終生用日語寫作。

很不可思議，台灣人甚至不知道他的存在。黃靈芝生前得到日本俳句的正岡子規賞、司馬遼太郎說他是『南方的俳人』，生平獲得如此多殊榮，在故鄉卻又如此默默無聞，很值得作為寫作題材啊！寫的過程中就是如此，預想之外的連結會自己長出來，我去追索這些偶然產生的連結。寫作最有趣的部分，就是這種意外性。」

《文藝春秋》裡每個章節的觀察方式都很有趣，帶一點推理的趣味，你是如何編排這些場景與視角？

「我寫聶華苓那篇〈三輩子〉的時候，看了大部分關於聶華苓的材料。但寫出來就像是作家自傳《三輩子》的濃縮版，這樣有什麼意義呢？我不斷苦思，想說要怎樣去扭轉這整個狀態。後來認為既然寫的是虛構寫作，我就把自己的主觀、偏見都放進去，希望每篇都能用不同視角去看，後來就選擇了用特務的角度來書寫。

事實上聶華苓真的有被監視，《自由中國》被查封之後，也確實有特務去她家抓人。所我就去設想：一個監視者，同時也是特別的讀者，他會去怎麼看一個寫作者的生命？這個人當然是忠黨愛國，所以他對現代社會變化，會有一定程度的不滿。故事就這樣展開的。」

《文藝春秋》裡面，不同於一般我們認知的文學正典，也有很多關於大眾文化，例如流行音樂、小百科等等故事，這也是很有意思的題材。

「是啊，我這一代人成長的過程，就是浸染在這些東西裡面。像漢聲小百科，我們小時候真的就是看這個長大。大眾文化也是，我是比較晚接觸文學，在大學之前，只有看漫畫。漫畫對於我們這一代的人來說，可能像是普魯斯特描述的『馬德蓮』（法國甜點），就是一個開關，可以跟很多東西連結，有一種時代感。

好比聽到周杰倫第一張專輯，你就會想起讀高中時候的記憶，跟音樂一起浮現。這某種程度也是文學過去的功能之一，會讓讀者開啟你本來很久沒有想起的感受。」

那麼，書名為何叫做《文藝春秋》？

「書名想了非常久，最後是我自己想出來的。《文藝春秋》在日本是非常重要的文學雜誌跟出版社，在台灣也有短暫出現過，1988年辜寬敏創辦《台灣春秋》，大小與版型都是仿照日本《文藝春秋》的格式。林燿德跟黃凡都有在這裡寫稿，《一九四七高砂百合》就是先在上面連載的。但《台灣春秋》大約2年就停刊，非常可惜。

我想取名做《文藝春秋》，就是讓文藝的範疇可以更寬闊一點，不限於特定狹窄的領域。至於春秋這個詞，感覺比較重，反正我們這個時代做重的東西，也會變成輕的，我覺得無所謂。而且『春秋』比較能描述這本小說想要說的東西，它的時間序列是從日本殖民時期到150年後，這200年的時間內，不管什麼時代，都是在回應我們當代的感受。」

你對於近年來台灣小說的發展，有什麼觀察？

「近幾年台灣小說，慢慢出現了密集且細膩的書寫方式。比方說甘耀明寫《邦查女孩》，他書寫從手鋸轉變到電鋸的時代，一個細微的、現代化的過程。那個精神也如同《殺鬼》出現的火車，是一個時代轉換的象徵。

這一種嘗試是非常精彩的，作家挖掘台灣的一些有意思的歷史材料，把過去生活的細節，用漂亮的語言，轉化成我們當代人可以感知、觸碰的內容，不再是乾巴巴的歷史，讓讀者重新思考、重新追尋，也更有同感。人們會對過去事物產生好奇，是一種『基本需求』。以前的台灣文學作品相對沒那麼細緻，材料不夠。這一兩年開始出現這樣的方向，這是我觀察到的現象。」

Photo Credit：衛城出版

我把最後一口咖啡喝完。最終，問了一個我最想知道的問題，就是黃崇凱今年到美國愛荷華寫作班的見聞。

「我寫《文藝春秋》從來沒想過有一天會去愛荷華。我以為去愛荷華的作家都要有一點年紀。

他笑了一下，繼續說：我能夠去愛荷華，是非常幸運的。台灣作家的經費是文化部補助，他們有一個委員會決定人選。前面順位的人因為有事去不成，才輪到我。

早年去愛荷華的作家都很重要，所以大家以為這是一種認證，實際上去了就知道不是這麼一回事。因為藝術家駐村活動，在國外是行之有年的。去那邊不見得是知名或重要作家，有時候只是機緣之下剛好去得成而已。愛荷華寫作班的財務一直都很吃緊，很多國家的參與者需依靠政府或私人基金會贊助，不一定由美國國務院支持，等於是自費生。比方說今年的紐西蘭作家跟我一樣由政府支助，香港作家則是由民間基金會出錢（當然待遇是不會有差異的）。

愛荷華的活動很多，我很像是當了3個月的留學生。作家們至少要參加3個活動，一個是你的朗讀會；另一個是主題座談，是在大學城的市立圖書館，同時跟其他作家用英語對談；第3個是要用英語上課，到愛荷華大學的課程『今日的世界文學』分享自己的作品，以及國家文學的現況。這些活動都要用英語進行，對我來說，都是很大的壓力。我要花很多時間準備，另外還會參加其他作家的活動，甚至連法律基礎座談、性騷擾防治等學生講座都要參加。所以整體下來非常紮實、非常累，就像是留學的感覺。

當然，到愛荷華寫作班最棒的事情，就是會去認識可能原本一輩子都不會認識的寫作者。我們就會知道：不管大國家小國家，作家們都混得很差，文學真的很小眾，大家的未來都很迷惘。但是啊⋯⋯回來之後的日子，還沒找回重心，有點像幽靈。雖然已經從國外回來一個禮拜了。前面愛荷華的那段時間，像是做了一場非常長的夢。」

聊完正題，關掉錄音筆，我們開始天南地北聊著，從台南的交通講到地方選舉。現實總是如此令人憂心，結論總是令人沈默嘆氣。我內心的小小總結是，文學並不一定能改變世界，但透過閱讀、想像差異，似乎是尋找答案的一條路。

黃崇凱的《文藝春秋》，榮獲2017年的金鼎獎、吳濁流文學獎及台灣文學獎之長篇小說創作金典獎等殊榮，他也入選2017年台灣文學年鑑的「焦點人物」。但我想作家應該會同意，文本與獎項之外有更重要的事：那些關於書裡的時空人物、輾轉流光，從民族悲傷受迫的百年殖民史，到個人微小生命的常民精神史，都等待我們去翻閱、理解並共感，甚至改變她／他。

希望150年後，我們可以在火星上述說那段歲月，述說地更心安理得一點。正如同電視劇《燦爛時光》片尾鄭宜農唱著〈光〉：

小心翼翼的走著／再過不久／ 一定就能看見光

你相信我吧／雖然我跟你一樣害怕／但我們可以一起尋找答案。

延伸閱讀

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰