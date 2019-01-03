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《你是將才，怎麼被看見》：學習經營者的思考模式，讓自己從更高的視野看事情
我們想讓你知道的是
「要做某些決策時，應該要以什麼作為判斷依據？總有一天我會累積出屬於自己的範本。因為沒有人天生就會做這些事。若做得到這些事之後，就可以開公司了，所以我希望能盡量向南場智子看齊。」
文：上阪徹
觀察經營者的苦惱和顧慮
先前也曾提到，在調任董事長室之前，當中井進入公司、第一次和董事長一起工作時，就覺得她的大腦結構和一般人完全不同。現在中井仍然這麼覺得。「她的大腦運作得超快，我常常覺得自己跟不上。平常開會時，她的思考也早已不知轉到未來幾步去了，我拚了老命才可能追得上她。」
不過一起工作後，中井也發現南場智子能把公司規模做到這麼大，並不只是因為她頭腦聰明。
「董事長很會借用其他人的力量。而且她一旦把事情交給你，就表示她信任你。不管是公司內部還是外部的人，只要是她往來的人，她都會基於信任，大膽的交付事情。她自己是那麼能幹的人，還可以這麼放心、大膽的交託事情，實在很了不起。」
因為她自己做還比較快。「不過我想董事長也知道，凡事自己來，遲早會碰到瓶頸。所以她會盡量借用別人的力量，而且放心、大膽的交給別人。一般人就算交付給其他人，可能還是會想插嘴干涉，而董事長不太會這麼做。雖然她偶爾還是會交代細節，但原則上都是放手不管。」
當然，南場智子周遭的人也會拚命汲取她的想法，希望符合她的期待，然後做出成果。或者，應該換個角度來說，南場智子僱用的人才，正是做得到這一點的人。
「或許是因為她很自豪自己用的都是精兵良將，所以才能放手不管吧。事實上，她很重視聘僱，員工進公司後，她也會珍惜每一位員工，而且徹底落實這一點。她會很用心的思考對方有什麼感受、會不會讓對方不愉快、自己說什麼話會讓對方厭惡……不只是對員工，對其他人也一樣。」
不過，南場智子也不會輕易稱讚別人。
「原則上她不會稱讚人，應該說她覺得沒必要吧。反之，沒做好的時候，她的臉色就會變了。只有一次，她曾經說：『中井來董事長室之後，做起事來更容易了。』就這樣而已。」
不過，在經營者身邊做事，讓中井再次體認到老闆有多不好幹。
「常有大學朋友說想創業、擁有一家自己的公司，不過在老闆身邊看著他們經營公司，我覺得我說不出這句話。經營者承擔的責任，真的不是普通的重。不但要對員工負責，還要對員工的家人、往來廠商、廠商的家人負責。我真心覺得，經營者永遠承受著非同小可的沉重壓力。」
而且中井深深覺得，南場智子有強烈的動機，想提供好服務給社會大眾。可是他也覺得南場承受的壓力遠不僅止於此。
「而且這家公司的員工超過兩千名，還有各個部門。連細節都要負全責，真的不簡單。」
資訊整合網站的問題也肇因於此。就算經營團隊表示並非如此，但聽在社會大眾耳裡，也不一定會這麼想。
「理念普及的深度及廣度一定不一樣。公司內有資深員工，也有人很資淺；有些人想法不同調，但也有志同道合的人。就算董事長發出一則訊息，聽在每個人的耳朵裡，可能也有不同的解釋。這真的很難。常會發生意料之外的狀況。」
而且許多事都會在自己無法控制的地方發生。
「服務也是一樣，不是所有服務都能有想像中的成長空間，選中的專案推出後也不一定能成功。我真的覺得經營難如登天。而且不光是董事長、社長，連部長也一樣。果然人上人的壓力和責任，真的和一般人不同。」
中井自己也覺得，正因為如此，自己更應該站在第一線的立場，理解經營者的苦惱和困難之後再行動。
為什麼DeNA可以成長茁壯到今天的規模？
「我想應該是因為永遠為員工著想吧。董事長本人沒有任何私心，真的完全沒有。不光是金錢，她也完全不覺得非得要朝自己希望的方向前進，這是我到董事長室之後才知道的。董事長決策的觀點永遠都很客觀，她不允許主觀介入。」
正因為如此，DeNA才能成長茁壯到今天的地步。
「如果是為了一己私慾，董事長早就可以退休、悠閒度日了，而且她的財富也可以吃好幾代了，可是她沒有這麼做。我想是因為她的責任感，對員工、對家人的責任感。正因為如此，一直到今天，她都很努力工作。」
學他的思考模式，你會得出自己的思考模式
到董事長室就職後，中井明顯覺得自己能以更高的視野看事情。
「站在經營者的角度來看，公司到底是什麼樣子？這是我每天都在學習的事。我發現站在第一線的角度，和從經營者的角度來看，公司看起來完全不一樣。這或許只是我的感覺，但我終於了解原來在不同的高度，視野竟然差這麼多。不可能百分之百相同。」
分派到董事長室後，有一點和過去不同了，他開始訂購《日本經濟新聞》報紙。「過去我對這份報紙完全不感興趣，所以沒有訂。可是每位經營者都是它的讀者，所以我覺得自己也必須讀才行。不讀的話，可能和經營者之間就沒有共同的話題。」
來到董事長室已經將近半年了。在經營者身旁工作，有什麼特別辛苦的地方嗎？
「應該就是速度感，以及不得不參與重大案件的沉重責任感吧。另一方面，每天可以站在一般人通常到不了的高度看事情，我覺得是很了不起的特權。就算要我付錢，我也想要體驗這種妙趣。我深深覺得因為這份工作，讓我得以累積與眾不同、值得感謝的經驗。」
為了實現自己的目標——早一步，思考模式一定要和經營者相同。從某個角度來看，這也是自我訓練的一環。中井藉此也看得出來，什麼才是真正重要的事、哪些事情其實沒那麼要緊。
「要做某些決策時，應該要以什麼作為判斷依據？總有一天我會累積出屬於自己的範本。因為沒有人天生就會做這些事。若做得到這些事之後，就可以開公司了，所以我希望能盡量向南場智子看齊。」
此外，中井也深深覺得，現在的工作完全是因為有內部的配合，才能這麼順利。
「不管是誰，只要我用心拜託，就一定會幫我。我寄的電子郵件不會沒人理；我去請教時，也會指導我。這或許是因為公司原本就有這種文化，對於積極要做一件事的人，不會去潑冷水，不會故意不提供資訊，或是不讓你詢問等。從這個角度來看，我想我的工作也是DeNA 公司文化的受惠者。」
或許正因為南場智子會拜託別人，所以無意中就建立了向別人請求協助的公司文化吧。
「如果自己做不來，就會立刻去請教別人，絕對不會自己藏起來不說，也絕對不會浪費好幾天去煩惱，這也是公司文化。」
進公司服務前，中井的直覺——在這裡應該可以做些讓人興奮雀躍的工作，果然應驗了。當然，這或許也是因為一切才剛開始。
書籍介紹
本文摘錄自《你是將才，怎麼被看見？：再厲害的經營者，也得靠身邊的將才成全，13位在可怕高層身邊待過的牛人，分享獨門工作技巧。》，大是文化出版
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作者：上阪徹
譯者：李貞慧
- 老闆想到什麼說什麼、決策快速，我該怎麼應對？
- 遇到可怕又嚴肅的社長，該說什麼才會讓他記住我？
- 這件事其實我比老闆懂，怎麼讓他願意接受我的建議？
- 主管一天到晚傳Line，搞得我下班時間也緊張兮兮，怎麼辦？
如果你有上述困擾，證明你跟對了主管，已經是或即將成為將才，
為什麼？因為有能力的高層主管，工作起來都是很可怕的，
偏偏想在這種高手身邊工作的人特多，所以你的本事得馬上被他看見。
作者上阪徹是日本知名暢銷書作家，
訪問過很多名人，像是柳井正、村上隆等，人數超過3,000人，
訪問中他發現，商業媒體報導的，都是大老闆或社長有多厲害，
但其實多數人只是普通上班族，不是社長，甚至不想當老闆，
而且，大老闆再厲害，還是需要身邊有人協助才能完成。
那麼，這些人為什麼能獲老闆青睞？平常怎麼和老闆相處？
也許我們真正該學習的對象，反而是老闆身邊的這些「將才」。
本書專訪了知名薯條卡樂比、隈研吾建築師事務所、工藝老店中川政七商店等
日本知名企業中，13位在老闆身邊工作的將才，整理出他們的獨門工作技巧。
老闆可怕又嚴肅， 我該怎麼脫穎而出？
卡樂比薯條的社長對數字過目不忘，只給業績目標卻不多給資源，
看簡報的耐心不超過3分鐘，此時，他身邊的將才怎麼應對？
同一件事說3次，就知道老闆玩真的；主管交代的，先做再說，先別找理由，
不用長時間工作，但要有成果；那麼，怎麼樣才能不做白工？
想到什麼說什麼、決策快速，怎麼應對這種老闆？
營收破億的日本紋意集團老闆老愛無預警發電郵、基層趴趴走，腳步不停留，
老是用各種大膽創意搞得部屬團團轉，於是，他身邊的將才：
用圖像和他討論想法，別只用言詞。而且他反應快速，你更不能隱瞞狀況。
關鍵是，你要觀察老闆在觀察的對象，而非觀察老闆。該怎麼做？
怎麼做，能得到老闆高度授權？
中川政七商店的老闆講究邏輯，老愛追究為什麼，
而且只要一有機會就不厭其煩的談願景。遇到這種老闆：
想想推出產品是為了意義還是生意？千萬別跟老闆說：「因為我覺得很……。」
而且要有數字概念，敢毛遂自薦、接受指派，更別怕起衝突，重點在於……。
還有，老闆總是很忙、天天出差，或者他是個工作狂，
你要怎麼得到他的信賴與授權？讓13位將才親自告訴你。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航