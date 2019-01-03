《你是將才，怎麼被看見》：學習經營者的思考模式，讓自己從更高的視野看事情

文：上阪徹

觀察經營者的苦惱和顧慮

先前也曾提到，在調任董事長室之前，當中井進入公司、第一次和董事長一起工作時，就覺得她的大腦結構和一般人完全不同。現在中井仍然這麼覺得。「她的大腦運作得超快，我常常覺得自己跟不上。平常開會時，她的思考也早已不知轉到未來幾步去了，我拚了老命才可能追得上她。」

不過一起工作後，中井也發現南場智子能把公司規模做到這麼大，並不只是因為她頭腦聰明。

「董事長很會借用其他人的力量。而且她一旦把事情交給你，就表示她信任你。不管是公司內部還是外部的人，只要是她往來的人，她都會基於信任，大膽的交付事情。她自己是那麼能幹的人，還可以這麼放心、大膽的交託事情，實在很了不起。」

因為她自己做還比較快。「不過我想董事長也知道，凡事自己來，遲早會碰到瓶頸。所以她會盡量借用別人的力量，而且放心、大膽的交給別人。一般人就算交付給其他人，可能還是會想插嘴干涉，而董事長不太會這麼做。雖然她偶爾還是會交代細節，但原則上都是放手不管。」

當然，南場智子周遭的人也會拚命汲取她的想法，希望符合她的期待，然後做出成果。或者，應該換個角度來說，南場智子僱用的人才，正是做得到這一點的人。

「或許是因為她很自豪自己用的都是精兵良將，所以才能放手不管吧。事實上，她很重視聘僱，員工進公司後，她也會珍惜每一位員工，而且徹底落實這一點。她會很用心的思考對方有什麼感受、會不會讓對方不愉快、自己說什麼話會讓對方厭惡……不只是對員工，對其他人也一樣。」

不過，南場智子也不會輕易稱讚別人。

「原則上她不會稱讚人，應該說她覺得沒必要吧。反之，沒做好的時候，她的臉色就會變了。只有一次，她曾經說：『中井來董事長室之後，做起事來更容易了。』就這樣而已。」

不過，在經營者身邊做事，讓中井再次體認到老闆有多不好幹。

「常有大學朋友說想創業、擁有一家自己的公司，不過在老闆身邊看著他們經營公司，我覺得我說不出這句話。經營者承擔的責任，真的不是普通的重。不但要對員工負責，還要對員工的家人、往來廠商、廠商的家人負責。我真心覺得，經營者永遠承受著非同小可的沉重壓力。」

而且中井深深覺得，南場智子有強烈的動機，想提供好服務給社會大眾。可是他也覺得南場承受的壓力遠不僅止於此。

「而且這家公司的員工超過兩千名，還有各個部門。連細節都要負全責，真的不簡單。」

資訊整合網站的問題也肇因於此。就算經營團隊表示並非如此，但聽在社會大眾耳裡，也不一定會這麼想。

「理念普及的深度及廣度一定不一樣。公司內有資深員工，也有人很資淺；有些人想法不同調，但也有志同道合的人。就算董事長發出一則訊息，聽在每個人的耳朵裡，可能也有不同的解釋。這真的很難。常會發生意料之外的狀況。」

而且許多事都會在自己無法控制的地方發生。

「服務也是一樣，不是所有服務都能有想像中的成長空間，選中的專案推出後也不一定能成功。我真的覺得經營難如登天。而且不光是董事長、社長，連部長也一樣。果然人上人的壓力和責任，真的和一般人不同。」

中井自己也覺得，正因為如此，自己更應該站在第一線的立場，理解經營者的苦惱和困難之後再行動。

為什麼DeNA可以成長茁壯到今天的規模？

「我想應該是因為永遠為員工著想吧。董事長本人沒有任何私心，真的完全沒有。不光是金錢，她也完全不覺得非得要朝自己希望的方向前進，這是我到董事長室之後才知道的。董事長決策的觀點永遠都很客觀，她不允許主觀介入。」

正因為如此，DeNA才能成長茁壯到今天的地步。

「如果是為了一己私慾，董事長早就可以退休、悠閒度日了，而且她的財富也可以吃好幾代了，可是她沒有這麼做。我想是因為她的責任感，對員工、對家人的責任感。正因為如此，一直到今天，她都很努力工作。」

學他的思考模式，你會得出自己的思考模式

到董事長室就職後，中井明顯覺得自己能以更高的視野看事情。

「站在經營者的角度來看，公司到底是什麼樣子？這是我每天都在學習的事。我發現站在第一線的角度，和從經營者的角度來看，公司看起來完全不一樣。這或許只是我的感覺，但我終於了解原來在不同的高度，視野竟然差這麼多。不可能百分之百相同。」

分派到董事長室後，有一點和過去不同了，他開始訂購《日本經濟新聞》報紙。「過去我對這份報紙完全不感興趣，所以沒有訂。可是每位經營者都是它的讀者，所以我覺得自己也必須讀才行。不讀的話，可能和經營者之間就沒有共同的話題。」

來到董事長室已經將近半年了。在經營者身旁工作，有什麼特別辛苦的地方嗎？

「應該就是速度感，以及不得不參與重大案件的沉重責任感吧。另一方面，每天可以站在一般人通常到不了的高度看事情，我覺得是很了不起的特權。就算要我付錢，我也想要體驗這種妙趣。我深深覺得因為這份工作，讓我得以累積與眾不同、值得感謝的經驗。」

為了實現自己的目標——早一步，思考模式一定要和經營者相同。從某個角度來看，這也是自我訓練的一環。中井藉此也看得出來，什麼才是真正重要的事、哪些事情其實沒那麼要緊。

「要做某些決策時，應該要以什麼作為判斷依據？總有一天我會累積出屬於自己的範本。因為沒有人天生就會做這些事。若做得到這些事之後，就可以開公司了，所以我希望能盡量向南場智子看齊。」

此外，中井也深深覺得，現在的工作完全是因為有內部的配合，才能這麼順利。

「不管是誰，只要我用心拜託，就一定會幫我。我寄的電子郵件不會沒人理；我去請教時，也會指導我。這或許是因為公司原本就有這種文化，對於積極要做一件事的人，不會去潑冷水，不會故意不提供資訊，或是不讓你詢問等。從這個角度來看，我想我的工作也是DeNA 公司文化的受惠者。」

或許正因為南場智子會拜託別人，所以無意中就建立了向別人請求協助的公司文化吧。

「如果自己做不來，就會立刻去請教別人，絕對不會自己藏起來不說，也絕對不會浪費好幾天去煩惱，這也是公司文化。」

進公司服務前，中井的直覺——在這裡應該可以做些讓人興奮雀躍的工作，果然應驗了。當然，這或許也是因為一切才剛開始。

書籍介紹

本文摘錄自《你是將才，怎麼被看見？：再厲害的經營者，也得靠身邊的將才成全，13位在可怕高層身邊待過的牛人，分享獨門工作技巧。》，大是文化出版

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作者：上阪徹

譯者：李貞慧

老闆想到什麼說什麼、決策快速，我該怎麼應對？

遇到可怕又嚴肅的社長，該說什麼才會讓他記住我？

這件事其實我比老闆懂，怎麼讓他願意接受我的建議？

主管一天到晚傳Line，搞得我下班時間也緊張兮兮，怎麼辦？

如果你有上述困擾，證明你跟對了主管，已經是或即將成為將才，

為什麼？因為有能力的高層主管，工作起來都是很可怕的，

偏偏想在這種高手身邊工作的人特多，所以你的本事得馬上被他看見。

作者上阪徹是日本知名暢銷書作家，

訪問過很多名人，像是柳井正、村上隆等，人數超過3,000人，

訪問中他發現，商業媒體報導的，都是大老闆或社長有多厲害，

但其實多數人只是普通上班族，不是社長，甚至不想當老闆，

而且，大老闆再厲害，還是需要身邊有人協助才能完成。

那麼，這些人為什麼能獲老闆青睞？平常怎麼和老闆相處？

也許我們真正該學習的對象，反而是老闆身邊的這些「將才」。

本書專訪了知名薯條卡樂比、隈研吾建築師事務所、工藝老店中川政七商店等

日本知名企業中，13位在老闆身邊工作的將才，整理出他們的獨門工作技巧。

老闆可怕又嚴肅， 我該怎麼脫穎而出？

卡樂比薯條的社長對數字過目不忘，只給業績目標卻不多給資源，

看簡報的耐心不超過3分鐘，此時，他身邊的將才怎麼應對？

同一件事說3次，就知道老闆玩真的；主管交代的，先做再說，先別找理由，

不用長時間工作，但要有成果；那麼，怎麼樣才能不做白工？

想到什麼說什麼、決策快速，怎麼應對這種老闆？

營收破億的日本紋意集團老闆老愛無預警發電郵、基層趴趴走，腳步不停留，

老是用各種大膽創意搞得部屬團團轉，於是，他身邊的將才：



用圖像和他討論想法，別只用言詞。而且他反應快速，你更不能隱瞞狀況。

關鍵是，你要觀察老闆在觀察的對象，而非觀察老闆。該怎麼做？

怎麼做，能得到老闆高度授權？

中川政七商店的老闆講究邏輯，老愛追究為什麼，

而且只要一有機會就不厭其煩的談願景。遇到這種老闆：



想想推出產品是為了意義還是生意？千萬別跟老闆說：「因為我覺得很……。」

而且要有數字概念，敢毛遂自薦、接受指派，更別怕起衝突，重點在於……。

還有，老闆總是很忙、天天出差，或者他是個工作狂，

你要怎麼得到他的信賴與授權？讓13位將才親自告訴你。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航