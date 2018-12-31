【圖輯】從波登到盧凱彤，那些在2018年「中途離席」的人

2018年即將結束，許多人也在這一年內，永遠離開了這個世界，像是知名小說家金庸、裕隆汽車董事長嚴凱泰、物理學家霍金、米其林名廚侯布雄、演員「孫叔叔」孫越、作家李敖等，除了大部分因生病、年老而離世，另外有些人則是在人生走到盡頭前，就選擇結束自己的生命。

在這些備受議論的「自殺者」當中，不乏一些「看起來過得很好」的人，他們擁有令多數人欽羨的才華、成就和名氣，然而在光鮮的外面背後，私下的他們卻可能飽受各種心理疾病、壓力所苦，甚至必須依賴大量的酒精、藥物度日，最終在某個不為人知的時刻，他們無法捱過生命與疾病的磨難而選擇離開。

他們的離開令人痛心，但也提醒世人，憂鬱症等心理疾病並非單純只是感覺「不開心」，而是需要更被社會大眾所認識和重視的議題。《關鍵評論網》將在一年即將結束之時，帶領讀者回顧這些人，看看他們生前創造，他們所遭遇的，以及他們生命最後的一段路。

23歲就國際知名——瑞典電音DJ Avicii

Photo Credit: AP / 達志影像

曾多次入選全球百大DJ前三名，電子舞曲EDM知名的瑞典DJ艾維奇（Avicii）今年4月在阿曼的首都馬斯開特（Muscat）過世，得年28歲；他很年輕就出道並以驚人的才華受到肯定，曾在2012、2013年獲得DJMAG百大DJ第三名，2013年也被選為全美音樂獎最受歡迎的電子舞曲藝人。

《Hypebeast》報導，過度追求完美的他，在接連不斷的巡迴演出時失去了自我，他曾在2016年宣布暫停音樂事業，就是為了找到平衡，保持開心並能夠做他最喜愛的音樂；然而過程並不順利，多年來他因為工作忙碌、壓力過大、抽菸、酗酒等問題，身心健康數度亮紅燈；他曾表示自己放棄了太多「當平凡人」的機會。後來死因調查結果出爐，證實他砸破酒瓶後用玻璃碎片自殺。

美國名廚作家——安東尼波登

Photo Credit: 鮑比．費雪（Bobby Fisher）｜時報出版提供

知名的記者、作家、節目主持人和廚師安東尼波登（Anthony Bourdain）今年6月在法國工作時，被發現在飯店房間中用浴袍上吊自殺，得年61歲，消息傳出後震驚世人。在此前幾天，波登都仍然正常工作並沒有特別的跡象，不過《蘋果日報》報導，波登在拍攝節目《波登闖異地》時，一年有250天都在世界各地旅行，工作過度勞累，引發他的憂鬱症。

波登生前以明快又直率的「毒舌派」風格受到全球觀眾的喜愛，廚師出身的他主持許多知名旅遊美食節目，同時也寫書，曾多次來台大啖小吃，熱愛美食的他曾有過兩次婚姻，並和前妻育有一女。

他過去受訪時坦承自己曾有藥物成癮問題，也多次吐露輕生念頭，後來因為結婚生子才漸漸穩定，美國《時人》網站報導，去年曾與波登共事的消息人士透露，「他的旅行行程把他累垮了，常常看起來十分操勞。他幾乎把自己的一切投注在拍攝之中，然後他回到房間把自己關起來」。

「少女國民包」設計師——時尚品牌創辦人Kate Spade

Photo Credit:AP/達志影像

在波登過世後沒幾天，美國的知名設計師、同名品牌創辦人凱特絲蓓（Kate Spade），被發現在家中自殺並留下一封給女兒的遺書說「我永遠愛你。這不是你的錯。」得年55歲。

他生前設計的多色手提包成功打入年輕女性的市場並聞名全球，在他死後許多人紛紛在社群網路上曬出自己的第一個「Kate Spade包」，並藉此與其丈夫安迪絲蓓兩人攜手打造時尚帝國，在全球擁有超過300間店，兩人相戀並成為事業夥伴長達35年，育有一女。

凱特在婚後一度回歸家庭，品牌也被競爭對手併購，但後來又用女兒的名字打造全新品牌Frances Valentine再次重出江湖。《中央社》報導，他的丈夫安迪絲蓓和姊姊後來分別對外界說明，指凱特長年受到憂鬱症所苦，但並無酗酒或用藥問題，一直都有在固定就診治療，但因擔心影響品牌形象不敢公開，凱特輕生前，已和丈夫分居10個月，但仍共同扶養女兒，也並未討論離婚。

首位宣布結婚的女同志華語歌手——盧凱彤

Photo Credit: 中央社

香港歌手盧凱彤在8月時從香港的住處20樓條樓自殺身亡，得年32歲；她生前經常將各種社會議題帶入音樂創作中，而且不怕被中國封殺，多次表達對香港民主運動的支持因而受到年輕世代聽眾的喜愛。

在2017年到台灣領取金曲獎時，在舞台上「出櫃」，宣佈已在加拿大與台籍攝影師女友結婚，成為首位宣佈結婚的女同志華語歌手。

盧凱彤幾年前患上躁鬱症，一度消失於幕前。《女人迷》報導，她坦承自己一直都有在看醫生吃藥，狀況差時暴飲暴食、甚至出現幻覺，但是她也就此成為了情緒精神健康議題的倡議者，以自身的經歷，鼓勵外界深入了解情緒心理相關病，然而最後躁鬱症仍奪走了她的生命，讓歌迷們都十分傷心。

發現「天使粒子」華裔科學家——張首晟

美國華裔物理學家、史丹佛大學教授張首晟12月在史丹佛大學跳樓身亡，得年55歲。張首晟生前發現了被稱為「天使粒子」的馬約拉納（Majorana）費米子，被視為物理界的重大突破。

他33歲被聘為史丹佛大學終身教授，包攬物理界幾乎所有重量級獎項，包括歐洲物理獎、美國物理學會巴克萊獎、國際理論物理學中心狄拉克獎、尤里基礎物理學獎和富蘭克林獎章等。家人在他過世後指出，張首晟生前一直受憂鬱症所苦，並和此疾病「頑強對抗」，但最後仍不敵病魔。

「王牌大賤諜」Mini Me演員——Verne Troyer

Photo credit:AP/達志影像

以電影《王牌大賤諜Austin Powers》中的Mini-Me角色而打響名號的美國演員維尼特洛耶（Verne Troyer）4月在洛杉磯過世，因患軟骨發育不全侏儒症，他的身高只有81公分，但這不妨礙他往銀光幕發展，多年來演出許多膾炙人口的電影，包括哈利波特系列等。

他生前備受酗酒問題困擾，也在Facebook宣布自己正在接受戒酒療，傳出死訊的同個月月初，他因酒精中毒與有自殺傾向，被友人報警送醫。《香港01》報導，維尼特洛耶的臉書與Instagram貼文並未明確公開死因，但說維尼特洛耶「這段時間與憂鬱症搏鬥」，

說他「長年來不停奮戰，不幸的是這次再也承受不住了」，他的發言人也表示，憂鬱症與自殺是非常嚴肅的話題，「人永遠無法清楚的知道另一個人內心正在經歷什麼樣的痛苦折磨，請友善對待社會上的每一個人，並且記得，伸出援手永遠不嫌晚。」

如同Verne Troyer死後，他的發言人所說的，憂鬱症與自殺是非常嚴肅的議題。根據美國臨床心理學博士的文章指出，自殺意念是憂鬱症症狀之一、罹患憂鬱症也的確會增加自殺死亡風險。但是，不是每個有憂鬱症的人都想自殺，也不是說每位自殺的人都有憂鬱症。

自殺往往是種為了脫離痛苦，卻找不到其他出路或解法，在強烈的負面情緒以及衝動下的行為，如果有其他方式可以不再痛苦，大部分的人不會選擇自殺。有時想要自殺的人，需要的不是別人告訴他怎麼做，更不是對他說「加油」「換個角度想」等話語，而是多一些傾聽理解和陪伴，理解並非認同，而是讓他有不孤單的感覺。

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核稿編輯：羊正鈺