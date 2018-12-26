可愛動物不該成為小孩的聖誕禮物：英國寵物店2019年擬禁售幼貓和幼犬

（中央社）

為杜絕不肖業者剝削並虐待動物，英國2019年將推動立法禁止寵物店出售未滿6個月大的幼貓和幼犬。英國政府表示，公共諮詢結果顯示，有95%的民眾支持這項禁令。

英國環境食品暨鄉村事務部（Department for Environment, Food & Rural Affairs, Defra）23日進行耶誕節動物福利推廣活動時表示，新法將代表「尋求購買或領養未滿6個月大貓狗的民眾，必須直接接洽繁殖者或動物認養中心」。

這項措施俗稱為「露西法」（Lucy's Law），以紀念一隻名叫露西的騎士查理王小獵犬（Cavalier King Charles Spaniel）。

露西一生大多都在狗籠中度過，且因缺乏活動而沒有生育能力，直到2013年才被愛狗人士救出威爾斯的繁殖場，並於2016年過世。

愛狗人士賈納（Lisa Garner）救出露西後在社群媒體發起推廣活動，敦促英國民眾改變取得寵物的方式。

可愛動物不該成為小孩的耶誕節禮物

英國政府說，新法將協助「終結貓犬繁殖場惡劣環境，並解決諸多現有的動物福利問題」。

英國政府認為，無論繁殖場是否領有執照，新法將杜絕「大量繁殖、罔顧動物福利的繁殖業者」將大批以不人道手法養育的幼貓幼犬送進寵物店。

Defra（Department for Environment, Food & Rural Affairs，英國環境食品暨鄉村事務部）沒有提供新法對貓狗買賣會造成多大影響的估計數據，但倫敦巴特希狗狗之家（Battersea Dogs Home）主管何頓（Claire Horton）說，這些規定將可「確保英國廣受喜愛的寵物，將自出生起就受到良好對待」。

英國過去幾個月已經公布若干動物福利倡議，動保人士希望其他歐洲國家盡快跟進。英國10月頒布法律，禁止領有執照的寵物店販售未滿8週大的貓狗；Defra接下來還想立法，要求所有非商業性的動物營救與認養中心申請執照。

另外，Defra也敦促民眾不要買可愛寵物當成小孩的耶誕節禮物。Defra說：「這隱藏了許多風險，寵物一旦遭棄養或送到認養中心，動物福利方面恐有悲劇性後果。我們不應購買寵物當作驚喜。」

2017年11月9日PetSmart年度發布會上，Instagram寵物明星與粉絲相見歡。｜Photo Credit：AP／達志影像

震撼英國寵物界的禁令，來自一隻繁殖場的狗媽媽「露西」

禁止商業買賣幼犬幼貓的禁令已被命名為「露西法運動」，並得到了公眾的大力支持， 今年早些時候，15萬人簽署了一份支持露西法運動的請願書，以阻止第三方商業交易商的銷售，並在議會引發了辯論。

請願書內容寫道，待售的幼犬經常患有疾病、內心創傷、並出現功能失調。然而規範寵物銷售是無效的，因此有必要禁止買賣以及透過買賣造成的傷害。

英國政府也指出 ，這些繁殖場的小狗小貓很早就必須跟狗媽媽、貓媽媽分開，並在很早的時候就必須經歷長途運輸，這些都會增加小狗小貓缺乏社交能力的風險。這項禁令若實施，也將解決寵物因近親繁殖產生的遺傳性疾病的問題。

在英國，有95％的民眾支持此項禁令，英國政府將於2019年議會運作時間充足的時候開始討論這項禁令，這可能使得環境堪慮、大量生產的養殖業者更難生存。

不過，催生這項法令的主角露西，現在已不在人世。2013年，當人們從威爾斯幼犬繁殖場救出露西時，當時5歲的牠被迫在一年懷胎好幾次，而且生下來的幼犬在4周大的時候就會被帶走（一般建議幼犬要跟在母親身邊8周）。長期被關在籠子裡也讓露西出現脊椎彎曲、癲癇等健康問題。

宣布這項禁令的英國動物福利部長魯特利（David Rutley）表示，這項禁令是政府確寵物從出生開始就有良好對待的一部分，他並向「露西法運動」致敬，稱是因為這個運動、以及許多熱心人士的投身，才催生出這項禁令。他並重申：

「當寵物成為我們家庭的一部分，這應該是一個需要仔細考慮和規劃的決定。它不應該是一時興起或作為一個驚喜。這是為什麼我們在福利法中推廣負責任的寵物所有權，我也呼籲愛動物的人們，考慮從全國各地的收容所中領養。」

英國著名的動物慈善組織「人民獸醫藥房」（PDSA）指出，2018年英國有49%的成年人擁有寵物（至少一隻），其中貓咪最多（1110萬隻），再來是狗（890萬隻）和兔子（100萬隻）。

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美國加州的動物收容所。｜Photo Credit：AP／達志影像

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核稿編輯：楊士範