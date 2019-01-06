《解密金正恩》導讀：走出朝鮮半島，金正恩內心想的是什麼？

文：陳慶德（《他人即地獄：韓國人寂靜的自殺》作者、關鍵評論網專欄作家）

國際局勢本是詭異不定瞬息萬變，然而，我想應該沒有像今（2018）年變化如此快的吧？特別是在朝鮮韓半島。

從金正恩開始掌權（2012年）之際，在北朝鮮境內一共進行多次核武試爆，與數十次導彈試射，最後於2017年11月，正式發表完成核武開發大業，而隨著境內炙熱急速地發展核武同時，北韓與韓國、國際各國關係也降到冰點，甚至金正恩與美國總統川普（Donald Trump）兩人，也曾出現過多次隔空互嗆對方是「老瘋癲」（dotard），以及要用「前所未見的烈焰與怒火」報復等激烈言論。

然而，不可思議地，從金正恩2018年新年賀詞開始，出現了緩和跡象——2月10日北韓第一副部長金與正與文在寅見面會談、25日北韓統一前線部長金英哲也與文在寅見面商談、3月5日韓國對北特使團與金正恩委員長會面，隔天隨即發表將舉辦南北韓高峰會之發言，9日美國川普也跟進，允諾將舉辦朝美高峰會談，直到4月1日金正恩夫妻參觀韓國藝術團公演後，當月27日南北韓雙方領袖，正式在板門店韓國側的和平之家，舉辦全世界注目的高峰會談。

這場南北韓高峰會談，可說是「牽一髮而動全身」，除了緩和南北韓兩國敵對關係外，同時間接促成了6月12日於新加坡舉行的川普與金正恩「川金會」。就目前局勢而言，未來北韓與周邊國家（韓國、日本、中國、美國，與俄羅斯等）的接觸將會變得更加積極與活絡。迄2018年11月底，金正恩動作頻頻，並且出乎大家意料地，周旋遊走於世界各國談判桌上。

而造成北韓（抑或全世界）局勢如此轉變，其中最重要的關鍵人物，無疑地也是此書《解密金正恩：韓國的第一手北韓觀察報告》明快地點出來的問題與回答：「誰能撼動北韓呢？」——答案很明顯，是金正恩！

但這樣的問與答，難免會有讀者「質疑」是否「不合邏輯」？因為北韓政體一直是被絕對性主體金氏祖孫三代（金日成、金正日，與金正恩）所掌握，說今日是金正恩撼動了北韓，是否會太過「無厘頭」呢？

我想不會的，因為這個問題深層寓含著「為何金正恩要撼動且改變北韓呢？」的提問，甚至不惜讓他走出北朝鮮的「安樂窩」，來到國際與眾領袖周旋、會談、協商。簡言之，究竟是怎麼樣的動力或理由，讓金正恩不得不撼動北韓呢？我們又該如何正確地理解金正恩2018年，甚至掌權一路來的舉動呢？

綜觀臺灣媒體評論圈，針對北韓2018年的「表現」，已有很多專家提出許多精湛看法；而在書市上關於「神秘國度」北韓的議題書，也隨著金正恩的「撼動」漸漸多了起來。然而，《解密金正恩》獨樹一格之處，在於臺灣時報文化出版社尚未引進此書繁體版權前，我在韓國當地就已經看到SNS許多網路社群大力介紹此書外，其書內容更是一絕，因為它是由三國三家電視台——韓國KBS、英國BBC、德國ZDF共同創作，從韓國立場來思考北韓問題與金正恩的下一步，但在許多議題上，又不僅僅只侷限在韓國立場，諸如討論「兩韓會談前的預測」（參見本書第一部），引用美國前副國務卿詹姆斯・史坦伯格（James Steinberg）等人說法，以及論述「北韓組織部威望」（參見本書第二部）時，也引用前朝鮮人民軍高階將校張光日（假名）等人言論，可說是多方平衡報導。

此外，金正恩為何要撼動北韓？為何要走上國際呢？只是單純北韓政治局面不安？經濟不好嗎？因而讓金正恩「豹變」嗎？

「現象」背後總是有其結構，本書跳脫單純政治外交「陰謀論」框架，冷靜地從「政治」與「經濟」二角度出發，解析金正恩之所以成為今日金正恩的「關鍵詞」——「政治」層面分析北韓國內的「權力菁英」（主要論述在此書第一、二部）：哪些人士在金正恩掌權後（從肅清張成澤到第七次勞動黨黨大會為止）與之親近、地位提昇？又有哪些人士則是慢慢消失在權力中心？藉此描繪出金正恩執政迄今的輪廓；另一方面，「經濟」層面則是分析「海外勞工」（即北韓在外國的勞動者；主要論述在此書第三部），這一關鍵詞也是此書最為驚艷之處，因為很少人會注意到北韓在外勞動者。

然而，此書言而有據、論而有理地提到，金正日與金正恩時代，曾擴大輸出勞工規模，理由在於當時海外開始對北韓進行經濟制裁，北韓也被孤立在國際社會外，無法以正常貿易方式進行經濟交流，再加上第四次核試驗後，開城工業園區面臨關閉，韓國援助大幅減少，北韓財政狀況十分艱困，故不得不對外輸出大量勞動者；再者，當年中國經濟正好蓬勃發展，觸發許多企業對成本低廉北韓勞工之需求，且俄羅斯也正式展開極東開發作業，北韓勞工趁勢補上此空缺。綜觀之，北韓輸出勞工的國家主要為中國、俄羅斯、蒙古等長久以來交好的友邦，且對上述各國都派遣了數萬名的勞工幫助「北韓祖國」，賺取不少外匯所得，勞工幾乎無個人所得，因此在本書製作小組眼中內，「他們是北韓的美元英雄，也是幫助北韓政權發光的影子般存在。」

繼之，「北韓在外國的勞動者」之所以成為此書兩大關鍵詞之一，在於2017年為北韓試驗核武高峰期，同時也是金正恩跟國際嗆聲最激烈的一年，當時美國總統川普，急遽強化對北韓的經濟制裁，制裁對象涵蓋到這些北韓海外勞工，除了嚴禁美國輸入北韓勞工外，也不允許他們延簽簽證，就連已取得簽證的北韓勞工也得被遣返，可說是完全掐住北韓經濟命脈。因此製作小組花了一年又六個月時間，走遍世界各地（主要為中國、俄羅斯、馬來西亞與波蘭等地）採訪這些北韓勞工心聲，一驗真假。

綜言之，此書敏銳地以「政治——北韓內的權力菁英」與「經濟——北韓在外國的勞動者」兩關鍵詞，來解析金正恩與北韓政局。

而在我閱讀完本書後，它回答了我多年以來，甚至也許是許多朋友的疑問：如今金正恩已跨出北朝鮮，走出韓半島，來到國際社會舞台，他撼動且改變著北韓；那麼，他的內心裡究竟在想些什麼呢？本書所給出的關鍵字與論述，不得不說是一本夠關鍵、夠明確且又直爽的分析北韓大作。

而此好書逢時報出版引進國內以饗讀者，著實高興，當然，我於此處也只能以簡短文字說明其書要旨，精彩內容還是得請讀者以實質行動力，購買後此書回家慢慢品嚐，敝人慶德於真摯與沾光地，推薦此書給關心北韓議題，抑或國際政局之讀者。謝謝。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《解密金正恩：南韓的第一手北韓觀察報告》，時報文化出版

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作者：KBS「誰能撼動北韓」製作單位、柳宗勳

譯者：馬毓玲

為什麼金正恩的表情那麼嚴肅？因為主政七年，北韓人民高度期待——

曾經遍及半個地球的社會主義今日已然瓦解，中國進行改革開放並擁抱市場機制至今已四十餘年，但卻有一個國家依然深鎖大門！北韓不斷利用核子武器來威脅美國，擁核問題多年無解，但近日局勢的發展卻又讓所有專家跌破了眼鏡：北韓領導人竟然能與美國總統川普一同坐上談判桌！兩韓領導人可能一同獲諾貝爾和平獎！這個不可思議的獨裁國家，究竟是怎樣運作的？令世人好奇不已。

本書取材自韓、英、德三國電視台所共同製播的紀錄片「誰能撼動北韓」，除了細部分析金正恩在位七年的所有數據、揭露北韓最新戰略以外，同時刻畫了金正恩上任以後的權力版圖驟變及當今重要政治組織與人物，並且首度系統性地呈現出北韓海外勞工的狀況。當全世界都為北韓現況與金正恩的領導風格疑惑不已，透過與北韓最親近的兄弟——韓國之視角，我們能更理解北韓是怎麼樣的國家、金正恩又欲將北韓帶往何方。

本書特色：

市面上唯一從韓國角度看北韓的作品，北韓的價值觀、民情、對統一的渴望，韓國最了解

邀請前北韓將領、國際事務專家、脫北者、韓國高層等解析北韓，角度最全面

橫跨三國蒐集素材，韓國KBS+英國BBC+德國ZDF電視台聯手製作

深入分析北韓政經歷史，了解金正恩每個政策之背後動機

唯一採訪北韓海外勞工心聲，破解大眾不了解的北韓經濟

Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航