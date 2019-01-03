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《媽媽，我是妳想要的孩子嗎？》：大人眼中的乖，卻讓孩子在恐懼中穿行
我們想讓你知道的是
令大人欣慰的「乖」的表面下，孩子卻是在雷區裡穿行。本來是一樁小事，卻漸漸變成他們天大的恐懼，一旦碰上，就像面對最可怕的後果。對孩子來說，當一個小挫折成為天大的壞事，那不小心碰到，她的精神世界就會崩塌。因此，嚴格的規則教育，就是在播種無窮的挫折和恐懼。
文：林巨
大人眼中的乖，卻讓孩子在恐懼中穿行
「沖氣以為和」就是，陰陽每時每刻的自然流動，在動態變化中自然達至和諧、中庸。
「我的孩子好乖、好乖，好乖的……。」眼前這位幾乎崩潰的媽媽還在重複這句話，她說的每一個乖字都重重的打在我心上……。
中午吃飯時，經過醫院門前，看見一位來自外地的婦女滿臉淚痕的坐在門口，用力的抓著自己的頭髮，痛不欲生，我不由得上前問她是否有什麼難處。我一問，她就「哇」的號啕大哭起來，踉蹌的撲向我：「我的女兒丟了！我的女兒丟了啊！」我扶住她，讓她慢慢講，於是她這一哭，周圍聚集了許多人。
這位媽媽看起來心力交瘁，而且語無倫次，好半天才說清她女兒患精神分裂症（思覺失調），本來昨天是帶女兒來醫院看病，她花一些時間領藥，女兒就自己走失了。
她女兒26歲，重感冒、高燒中，錢、證件、手機、食物……什麼都沒帶在身上，而她在北京誰也不認識，也不知道該怎麼辦，昨晚就這麼在街上找了一夜、喊了一夜，沒有辦法只好今天又跑回醫院門口。即使報警，但走失24小時後才出動警力，真不知她女兒這一天會發生什麼事。
大家七嘴八舌的議論，關切中卻也不免責備：「別哭了，要冷靜。妳怎麼就那麼不小心？怎麼不看好得精神病的孩子？身上怎麼能什麼東西都不帶？」有些關心聽起來有點刺耳，逼得我不得不打斷，因為再這麼問下去，恐怕她也要瘋了。
問她報警了嗎？調醫院的錄影機了嗎？有不少人紛紛願意解囊，有些人則拍照幫忙發微信。這位媽媽則邊哭邊說：「我不是要錢，我就只是要找孩子啊！」雖然同情，但終究愛莫能助，人群漸漸散去，剩下另外兩位男士和我一起商量辦法。
這位婦女有女兒的照片，所以我們後來到影印室印了幾百份傳單，讓她這兩天可以發傳單擴散。我們又討論是否要請廣播電臺幫忙播放尋人啟事，但這必須求助者拿著證件、親自去廣播電臺。但看她這狀態應該無法一個人去，因此我看離下午上班還有點時間，就乾脆開車直接帶她過去刊登。
路上正在塞車，我趁著空檔一邊開車、一邊安慰她，並詢問她女兒的情況。這位媽媽特別害怕的是，她女兒被人口販子拐賣或被挖器官販售。我向她表示，北京最近召開兩會（按：通常指中國同期召開的全國人民代表大會、和中國人民政治協商會議全國委員會兩者合稱時的簡稱），治安還算好，這樣的可能性倒不大。現在火車、飛機，包括進出北京的車輛都查得很嚴格，她女兒26歲了，也不容易被人帶去外地。
我幾次詢問她女兒有什麼特徵，什麼情況下會表現出不對勁的模樣。我心想：「這孩子越快表現出不正常，像肚子餓，偷搶他人的食物吃等異常舉動，她就越有被人報警，讓我們找到她的可能性。但若她行為正常，恐怕是不易被人注意。假設一整天沒進食、沒喝水又高燒，她走到沒有人的角落暈倒，真不知會不會有危險。」
這位媽媽卻神情恍惚的說：「我的孩子很乖、很乖、很乖的，她不會傷人……。」看到街上有穿相似衣服的人，她會突然想打開車門，跳下去找，幸好車門已經被我反鎖。
我問得也有點急了：「妳孩子現在不乖，才能被找到，妳知道嗎？」婦人哭著說：「她這孩子真的就是不知道怎麼求助，不會找人幫忙，她再難受也只會自己一直忍著、忍著。」我問：「她渴了也不會找人要水喝嗎？」她說：「不會，她從不找人幫助，就怕她渴極了，寧願看到河水跳下去喝，也不會找人要的……。」
天啊！我的心好難過，她女兒怎麼就乖到連求生的本能都沒有，連命丟了也不知道。我只好一路上安撫這位媽媽，她逐漸冷靜一些，才跟我說她女兒是怎麼從正常到思覺失調。
講到她女兒發病的經過，她的語氣依然有著曾經的自豪。她女兒以前特別優秀又乖，學習好、長得好看，受很多人羡慕，而且她也是她家的希望。但16歲那年，女兒在學校上廁所，被男生偷看，從此被人恥笑。
全家到學校找人理論，學校應對態度也不好，這件事在家和學校之間傳來傳去，最後孩子受到刺激，就崩潰了。婦人表示那所學校校風不好，打官司艱辛，而她們的家教很好，她女兒從小就特別守規矩、懂事，一切都被學校害了……我卻在想：「是怎樣的教育，讓一個孩子能把一次被人偷看，當成天大的恥辱而崩潰？」
聽這位媽媽說他們的家風有多嚴格，我內心卻在打冷戰。我想這悲劇或許早在家庭教育埋下伏筆，規矩、道德過早過多的灌輸，就是在孩子的心裡埋雷。那往往在告訴子女，這世界有多麼可怕、有多少事情不能碰。
令大人欣慰的「乖」的表面下，孩子卻是在雷區裡穿行。本來是一樁小事，卻漸漸變成他們天大的恐懼，一旦碰上，就像面對最可怕的後果。對孩子來說，當一個小挫折成為天大的壞事，那不小心碰到，她的精神世界就會崩塌。因此，嚴格的規則教育，就是在播種無窮的挫折和恐懼。
我問婦人怎麼確定她女兒是得精神病？剛發作時，她做出什麼行為？婦人則表示，以前她女兒好乖，但自從上廁所被男生偷看後，女兒就會隨便罵人，而且是大聲罵特別髒的髒話，哭啊叫呀，情緒失常，他們就懷疑孩子有精神問題，找醫生開了藥，鬧的時候就給她吃。她吃藥後就比較穩定，但吃久了，就漸漸變得糊里糊塗，膽子也變小，不敢出門見人，可是他們也不敢不讓她吃藥，怕她鬧。
我的心又一陣刺痛，若她之前可以哭、可以罵，也許那時還有救。有多少病可以不被壓抑出來，就有多少悲劇不必上演。
這位婦人講她女兒的命好苦，後來就真的不敢見人，所有生活都由媽媽照料。媽媽會隨身帶著女兒，也是怕她忽然發作，所以就時常告訴她：「妳有病，不要出去嚇人。」而這「乖」孩子的命運，後來就真的越來越慘。在鄉下那種小地方，精神病傳開來是被人恥笑、欺辱的。
媽媽一次不在身邊，女兒就被陌生人拉到河邊強姦，她也不敢呼救，後來懷孕、墮胎後，婦人才知道女兒發生這件事。而經歷這件事後，她女兒就病得越來越重。這位媽媽想到自己不能照顧這孩子一輩子，打算讓她結婚，再生個小孩，因為她認為當自己過世後，未來依然有孫子可以照顧女兒養老，於是給女兒找了一位殘疾人士結婚。
有一次她女兒清醒時說：「媽媽，我只見過他一面，好怕跟他生活。」媽媽說：「妳乖，妳這個樣子還能找到什麼好對象？媽媽是為妳好，以後等妳懷孕生子，就有人可以照顧妳。」可是女婿結婚不到一年就提出離婚，媽媽不想讓他們分開，所以收集全家積蓄來北京給女兒治病「除根」，認為女兒病好後，就不至於鬧到離婚，甚至還要讓她生孫子。沒想到，他們到了北京，女兒卻走丟了。
她還說平時把女兒調理得很好，作為老婆人選有多優秀，絕不發脾氣，她女兒好乖、好乖……有天孩子對她說：「媽媽我真的不想活了。」婦人說：「孩子妳不能死啊，妳死了媽媽也跟妳一起去死。」她女兒就邊掉眼淚邊說：「媽媽妳別死啊，那我不死了……。」
婦人說她女兒好乖、好懂事，雖然傻了，但依然是個乖孩子。「我知道，她就是為我活。」媽媽哭著說她為女兒付出了許多，後來自己生意不做，也與丈夫離婚，但她無怨無悔，因為就算誰都不管她女兒，她也要管。
我已經聽不下去了，每次聽到婦人說「好乖」，我的心就好痛。我也不敢想像她女兒的命運，就算找到了，那她之後要怎麼生活？在孩子眼中，這是多麼恐怖的世界，甚至媽媽還要她再生一個孩子……婦人也好可憐，我知道她是能為女兒鞠躬盡瘁，放棄一切的媽媽。
可是，這位媽媽知道妳女兒為什麼要遭受這一切嗎？為了「乖」，她的生命要付出多大的代價嗎？若不是因為「乖」，她的命運或許不必如此嗎？妳知道你們的痛苦，是和「乖」息息相關嗎？一個「乖」字，是可以讓一個充滿生命力的人，變成行屍走肉的嗎？妳知道「乖」的背後，是孩子擔負多大的心理風險嗎？那些曾讓人欣慰、驕傲的「乖」，有一天恐怕就變成讓人心痛、絕望的「乖」。
剛才在醫院門口圍觀的人群裡，有一位婦女感嘆她的孩子也是來這看病。她的孩子還在上小學，以前也是很乖，真不知道怎麼會生病……近年來，常聽醫生表示，精神疾病的發病年齡越來越低，我們許多的研究課題也轉向青少年與兒童自閉症等精神疾病。
然而，有多少人能真正看到，我們曾習以為常的規則教育、道德教化給人性帶來多大的壓抑？成年的我們才剛要反省、開始修復，但是那龐大的教育積習已久，這之間還有多少人要付出慘痛的代價？
想說的好多好多，可是現在我什麼也說不出來，說什麼也沒有用。我能做的，是這樣陪著這位婦人找她的女兒，只是我的心好疼……。
林巨老師談生命成長
乖孩子不是正常人——體任自然、不染世法
生命的圓滿要用最簡單的方式呈現，就如同太極圖——陰中有陽，陽中有陰。必須有陽，也必須有陰；必須有陰，也必須有陽。陰陽生於無，無不屬於陰，也不屬於陽，卻是陰陽的緣起。無又名無極。
無等於一、陰陽等於二，一加二等於三，即所謂一生二，二生三，三生萬物。（《道德經》第42章）老子說得很清楚，無、陰、陽，世界一切的緣起，有了這三者，萬物都可以被創造出來。其中，無（一）是不可見的、不可思議的、不可言說的，是陰陽的緣起。在可見、可言說的層面，只有陰陽（二）—對立的陰陽所矛盾的兩面。
也就是說，世間可見可感受的萬物，在有形層面只是陰陽的產物。
沒有陰，謂之獨陽，獨陽易崩；沒有陽，謂之孤陰，孤陰不久。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和（《道德經》第42章）。負陰抱陽就是，陰陽必須皆備。沖氣以為和就是，陰陽每時每刻的自然流動，在動態變化中自然達至和諧、中庸。
人最根本的陰陽本能之一，就是消極情緒和積極情感。消極情緒等於陰，積極情感等於陽。
好了，應該怎麼對待消極情緒，已經非常清楚了。真理都非常簡單，多說一個字、一句話，都是多餘的。如果還不明白，再仔細看看我所介紹的案例，再反覆閱讀上面的話。若還不明白，請重複上面的過程。
生命成長的方法及路徑有很多。從中國傳統文化而言，儒釋道三家（儒教、佛教、道教），資源就很豐富。國學大師南懷瑾曾說：「從中國歷史而言，最後救中國的都是道家的高人、道家的思想。從讚美的一面來評述三家，儒家規範可操作、可把握，適合大多數人；釋家超拔、包羅萬象，對學人要求很高；道家清靜無為、進退自如，最為自在瀟灑。」
對一般人而言，成功得意的時候，信奉儒家，指點江山，激揚文字，卻不知道自己幾斤幾兩。遭遇失敗、挫折，導致身心疾病的時候，回到道家，希望修身養性、療癒身心，卻依然不知道自己的能力如何。年老無力或受挫，回歸佛家所說的四大皆空（按：佛教用語，佛教以地、水、火、風四大為構成物質的元素。四大皆空謂構成一切萬物的元素都非實有，無自性），更是不知道自己的價值。總之，人生現實得很、功利得很，一切都只是生存的手段。
從好的一面而言，這是生命自救的一種方式，或許這也算是中庸的一種。明眼之人，可自由穿梭三家，獲取自己需要的精神給養。除了傳統文化的涵養，在現代心理學關於人性的認識、心理諮詢及治療的觀念方法，也必須懂得了解。
學習儒學、道學、佛學、心理學，學這麼多，幹什麼？ 學來學去，其實只是為了認識人性，所以只要能擺明你了解人性，都是生命成長之學。
認識人性、了解人性，又為了什麼？做一個正常、健康的人。什麼樣的人是正常、健康的人？負陰而抱陽，沖氣以為和。
通俗的說，就是該快樂快樂，該悲傷悲傷，該自信自信，該自卑自卑，該開朗開朗，該絕望絕望，該享受享受，該承擔承擔，該勇敢勇敢，該逃避逃避，該積極積極，該消極消極，該樂觀樂觀，該悲觀悲觀……所謂「體任自然，不染世法」（《菜根譚》）。
「體任自然」好理解，「不染世法」又是什麼意思？「不染世法」不是不吃飯、不是不拉屎、不是不開空調、不是不上淘寶網……而是沒有世間的「以為這樣不對」的分別心。
書籍介紹
本文摘錄自《媽媽，我是妳想要的孩子嗎？：爸媽難相處？因為「色難」。24個母子間愛恨情仇的真實故事。母愛該如何處理，能遇見更好的自己？》，大是文化出版
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作者：林巨
- 小時候迎合大人才叫乖巧，現在卻酸我只會迎合別人
- 老是拿我和別人比，我就這麼差勁？
- 爸、媽，即便我如此不堪，也不想聽你否定我
- 有時，看到媽媽臉上憤怒的臉色，我的內心竟會生起一股巨大的快意……
讓我不禁懷疑：媽媽，我是妳想要的孩子嗎？
母親，本該是孩子最親的人，但為何相處起來常如仇人？
想到媽媽，總勾起一堆剪不斷理更亂的壓抑與自責？
知道嗎？耽溺、自卑、隱忍、怕落單、強迫行為、不理性自責、暴躁……
都可能是兒時陰影導致。人無法回到小時候，
但我們能夠自行療癒這些影響成年行為的傷痕。
本書作者林巨，畢業於北大心理系，創辦了青少年心理課程及父母家庭教育講座，
更是「無分別的愛」的理念創辦者，在中國引起廣泛的討論。
他說，多數人覺得父母難相處。因為孝順最難的就是色難，色，就是臉色。
小時候，父母給我們臉色，長大後，我們給父母臉色，
怎麼化解？從療癒潛意識開始：容許自己哭、自己鬧，甚至是恨。
書中24個心情故事，都跟母親有關，
講的是別人的事，但你會看到自己的悲傷、委屈和憤怒，
終於理解，為什麼對於母親，我們總愛中有恨，並找到修復關係的方法。
你排斥的本能，卻能療癒你童年的傷痕
為什麼媽媽說話，我就是要頂嘴回嗆？我明明很愛她呀！
她老是拿我和別人比，我就這麼差勁？
你也是那種害怕父母不開心，卻忘了怎麼讓自己高興的子女嗎？
作者說，你得學會怎麼跟父母吵架。有時大吵過後，你才會真的理解爸媽。
學會憐愛自己，便能成長
「為什麼你不能跟別人一樣……」你媽媽也經常這樣說你嗎？
於是，我用好成績證明自己並非不如別人，卻越來越自卑？為什麼？
因為追求心靈寧靜，關鍵在於不須「假裝」，
就算你是左撇子、口才差、不會讀書、怕輸退卻、做奇怪行業……
跟人家不一樣並非不正常，千萬別強迫自己改變！
愛自己，就是——看見、允許、理解、相信。你能走出自己的路。
恨過去了，愛才會回來
本以為逃避父母就不會有痛苦，但這幾年我卻越來越想回家，為什麼？
因為，恨過去了，愛就會回來。你無法改變爸媽，但可以跟他們和解。
聽聽作者怎麼在與母親爭吵之後，開始理解，
親子關係中，真正的弱者，其實是父母，不是孩子。
他開始把父母當成自己的孩子，全然接納、無分別的愛他們。
如何忘卻童年的怨恨？如何療癒內心的傷痕？如何重建和媽媽的關係？
24個故事，你一定可以找到最像你的那一個。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航