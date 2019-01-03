《媽媽，我是妳想要的孩子嗎？》：大人眼中的乖，卻讓孩子在恐懼中穿行

文：林巨

大人眼中的乖，卻讓孩子在恐懼中穿行

「沖氣以為和」就是，陰陽每時每刻的自然流動，在動態變化中自然達至和諧、中庸。

「我的孩子好乖、好乖，好乖的……。」眼前這位幾乎崩潰的媽媽還在重複這句話，她說的每一個乖字都重重的打在我心上……。

中午吃飯時，經過醫院門前，看見一位來自外地的婦女滿臉淚痕的坐在門口，用力的抓著自己的頭髮，痛不欲生，我不由得上前問她是否有什麼難處。我一問，她就「哇」的號啕大哭起來，踉蹌的撲向我：「我的女兒丟了！我的女兒丟了啊！」我扶住她，讓她慢慢講，於是她這一哭，周圍聚集了許多人。

這位媽媽看起來心力交瘁，而且語無倫次，好半天才說清她女兒患精神分裂症（思覺失調），本來昨天是帶女兒來醫院看病，她花一些時間領藥，女兒就自己走失了。

她女兒26歲，重感冒、高燒中，錢、證件、手機、食物……什麼都沒帶在身上，而她在北京誰也不認識，也不知道該怎麼辦，昨晚就這麼在街上找了一夜、喊了一夜，沒有辦法只好今天又跑回醫院門口。即使報警，但走失24小時後才出動警力，真不知她女兒這一天會發生什麼事。

大家七嘴八舌的議論，關切中卻也不免責備：「別哭了，要冷靜。妳怎麼就那麼不小心？怎麼不看好得精神病的孩子？身上怎麼能什麼東西都不帶？」有些關心聽起來有點刺耳，逼得我不得不打斷，因為再這麼問下去，恐怕她也要瘋了。

問她報警了嗎？調醫院的錄影機了嗎？有不少人紛紛願意解囊，有些人則拍照幫忙發微信。這位媽媽則邊哭邊說：「我不是要錢，我就只是要找孩子啊！」雖然同情，但終究愛莫能助，人群漸漸散去，剩下另外兩位男士和我一起商量辦法。

這位婦女有女兒的照片，所以我們後來到影印室印了幾百份傳單，讓她這兩天可以發傳單擴散。我們又討論是否要請廣播電臺幫忙播放尋人啟事，但這必須求助者拿著證件、親自去廣播電臺。但看她這狀態應該無法一個人去，因此我看離下午上班還有點時間，就乾脆開車直接帶她過去刊登。

路上正在塞車，我趁著空檔一邊開車、一邊安慰她，並詢問她女兒的情況。這位媽媽特別害怕的是，她女兒被人口販子拐賣或被挖器官販售。我向她表示，北京最近召開兩會（按：通常指中國同期召開的全國人民代表大會、和中國人民政治協商會議全國委員會兩者合稱時的簡稱），治安還算好，這樣的可能性倒不大。現在火車、飛機，包括進出北京的車輛都查得很嚴格，她女兒26歲了，也不容易被人帶去外地。

我幾次詢問她女兒有什麼特徵，什麼情況下會表現出不對勁的模樣。我心想：「這孩子越快表現出不正常，像肚子餓，偷搶他人的食物吃等異常舉動，她就越有被人報警，讓我們找到她的可能性。但若她行為正常，恐怕是不易被人注意。假設一整天沒進食、沒喝水又高燒，她走到沒有人的角落暈倒，真不知會不會有危險。」

這位媽媽卻神情恍惚的說：「我的孩子很乖、很乖、很乖的，她不會傷人……。」看到街上有穿相似衣服的人，她會突然想打開車門，跳下去找，幸好車門已經被我反鎖。

我問得也有點急了：「妳孩子現在不乖，才能被找到，妳知道嗎？」婦人哭著說：「她這孩子真的就是不知道怎麼求助，不會找人幫忙，她再難受也只會自己一直忍著、忍著。」我問：「她渴了也不會找人要水喝嗎？」她說：「不會，她從不找人幫助，就怕她渴極了，寧願看到河水跳下去喝，也不會找人要的……。」

天啊！我的心好難過，她女兒怎麼就乖到連求生的本能都沒有，連命丟了也不知道。我只好一路上安撫這位媽媽，她逐漸冷靜一些，才跟我說她女兒是怎麼從正常到思覺失調。

講到她女兒發病的經過，她的語氣依然有著曾經的自豪。她女兒以前特別優秀又乖，學習好、長得好看，受很多人羡慕，而且她也是她家的希望。但16歲那年，女兒在學校上廁所，被男生偷看，從此被人恥笑。

全家到學校找人理論，學校應對態度也不好，這件事在家和學校之間傳來傳去，最後孩子受到刺激，就崩潰了。婦人表示那所學校校風不好，打官司艱辛，而她們的家教很好，她女兒從小就特別守規矩、懂事，一切都被學校害了……我卻在想：「是怎樣的教育，讓一個孩子能把一次被人偷看，當成天大的恥辱而崩潰？」

聽這位媽媽說他們的家風有多嚴格，我內心卻在打冷戰。我想這悲劇或許早在家庭教育埋下伏筆，規矩、道德過早過多的灌輸，就是在孩子的心裡埋雷。那往往在告訴子女，這世界有多麼可怕、有多少事情不能碰。

令大人欣慰的「乖」的表面下，孩子卻是在雷區裡穿行。本來是一樁小事，卻漸漸變成他們天大的恐懼，一旦碰上，就像面對最可怕的後果。對孩子來說，當一個小挫折成為天大的壞事，那不小心碰到，她的精神世界就會崩塌。因此，嚴格的規則教育，就是在播種無窮的挫折和恐懼。

我問婦人怎麼確定她女兒是得精神病？剛發作時，她做出什麼行為？婦人則表示，以前她女兒好乖，但自從上廁所被男生偷看後，女兒就會隨便罵人，而且是大聲罵特別髒的髒話，哭啊叫呀，情緒失常，他們就懷疑孩子有精神問題，找醫生開了藥，鬧的時候就給她吃。她吃藥後就比較穩定，但吃久了，就漸漸變得糊里糊塗，膽子也變小，不敢出門見人，可是他們也不敢不讓她吃藥，怕她鬧。

我的心又一陣刺痛，若她之前可以哭、可以罵，也許那時還有救。有多少病可以不被壓抑出來，就有多少悲劇不必上演。

這位婦人講她女兒的命好苦，後來就真的不敢見人，所有生活都由媽媽照料。媽媽會隨身帶著女兒，也是怕她忽然發作，所以就時常告訴她：「妳有病，不要出去嚇人。」而這「乖」孩子的命運，後來就真的越來越慘。在鄉下那種小地方，精神病傳開來是被人恥笑、欺辱的。

媽媽一次不在身邊，女兒就被陌生人拉到河邊強姦，她也不敢呼救，後來懷孕、墮胎後，婦人才知道女兒發生這件事。而經歷這件事後，她女兒就病得越來越重。這位媽媽想到自己不能照顧這孩子一輩子，打算讓她結婚，再生個小孩，因為她認為當自己過世後，未來依然有孫子可以照顧女兒養老，於是給女兒找了一位殘疾人士結婚。

有一次她女兒清醒時說：「媽媽，我只見過他一面，好怕跟他生活。」媽媽說：「妳乖，妳這個樣子還能找到什麼好對象？媽媽是為妳好，以後等妳懷孕生子，就有人可以照顧妳。」可是女婿結婚不到一年就提出離婚，媽媽不想讓他們分開，所以收集全家積蓄來北京給女兒治病「除根」，認為女兒病好後，就不至於鬧到離婚，甚至還要讓她生孫子。沒想到，他們到了北京，女兒卻走丟了。

她還說平時把女兒調理得很好，作為老婆人選有多優秀，絕不發脾氣，她女兒好乖、好乖……有天孩子對她說：「媽媽我真的不想活了。」婦人說：「孩子妳不能死啊，妳死了媽媽也跟妳一起去死。」她女兒就邊掉眼淚邊說：「媽媽妳別死啊，那我不死了……。」

婦人說她女兒好乖、好懂事，雖然傻了，但依然是個乖孩子。「我知道，她就是為我活。」媽媽哭著說她為女兒付出了許多，後來自己生意不做，也與丈夫離婚，但她無怨無悔，因為就算誰都不管她女兒，她也要管。

我已經聽不下去了，每次聽到婦人說「好乖」，我的心就好痛。我也不敢想像她女兒的命運，就算找到了，那她之後要怎麼生活？在孩子眼中，這是多麼恐怖的世界，甚至媽媽還要她再生一個孩子……婦人也好可憐，我知道她是能為女兒鞠躬盡瘁，放棄一切的媽媽。

可是，這位媽媽知道妳女兒為什麼要遭受這一切嗎？為了「乖」，她的生命要付出多大的代價嗎？若不是因為「乖」，她的命運或許不必如此嗎？妳知道你們的痛苦，是和「乖」息息相關嗎？一個「乖」字，是可以讓一個充滿生命力的人，變成行屍走肉的嗎？妳知道「乖」的背後，是孩子擔負多大的心理風險嗎？那些曾讓人欣慰、驕傲的「乖」，有一天恐怕就變成讓人心痛、絕望的「乖」。

剛才在醫院門口圍觀的人群裡，有一位婦女感嘆她的孩子也是來這看病。她的孩子還在上小學，以前也是很乖，真不知道怎麼會生病……近年來，常聽醫生表示，精神疾病的發病年齡越來越低，我們許多的研究課題也轉向青少年與兒童自閉症等精神疾病。

然而，有多少人能真正看到，我們曾習以為常的規則教育、道德教化給人性帶來多大的壓抑？成年的我們才剛要反省、開始修復，但是那龐大的教育積習已久，這之間還有多少人要付出慘痛的代價？

想說的好多好多，可是現在我什麼也說不出來，說什麼也沒有用。我能做的，是這樣陪著這位婦人找她的女兒，只是我的心好疼……。

林巨老師談生命成長

乖孩子不是正常人——體任自然、不染世法

生命的圓滿要用最簡單的方式呈現，就如同太極圖——陰中有陽，陽中有陰。必須有陽，也必須有陰；必須有陰，也必須有陽。陰陽生於無，無不屬於陰，也不屬於陽，卻是陰陽的緣起。無又名無極。

無等於一、陰陽等於二，一加二等於三，即所謂一生二，二生三，三生萬物。（《道德經》第42章）老子說得很清楚，無、陰、陽，世界一切的緣起，有了這三者，萬物都可以被創造出來。其中，無（一）是不可見的、不可思議的、不可言說的，是陰陽的緣起。在可見、可言說的層面，只有陰陽（二）—對立的陰陽所矛盾的兩面。

也就是說，世間可見可感受的萬物，在有形層面只是陰陽的產物。

沒有陰，謂之獨陽，獨陽易崩；沒有陽，謂之孤陰，孤陰不久。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和（《道德經》第42章）。負陰抱陽就是，陰陽必須皆備。沖氣以為和就是，陰陽每時每刻的自然流動，在動態變化中自然達至和諧、中庸。

人最根本的陰陽本能之一，就是消極情緒和積極情感。消極情緒等於陰，積極情感等於陽。

好了，應該怎麼對待消極情緒，已經非常清楚了。真理都非常簡單，多說一個字、一句話，都是多餘的。如果還不明白，再仔細看看我所介紹的案例，再反覆閱讀上面的話。若還不明白，請重複上面的過程。

生命成長的方法及路徑有很多。從中國傳統文化而言，儒釋道三家（儒教、佛教、道教），資源就很豐富。國學大師南懷瑾曾說：「從中國歷史而言，最後救中國的都是道家的高人、道家的思想。從讚美的一面來評述三家，儒家規範可操作、可把握，適合大多數人；釋家超拔、包羅萬象，對學人要求很高；道家清靜無為、進退自如，最為自在瀟灑。」

對一般人而言，成功得意的時候，信奉儒家，指點江山，激揚文字，卻不知道自己幾斤幾兩。遭遇失敗、挫折，導致身心疾病的時候，回到道家，希望修身養性、療癒身心，卻依然不知道自己的能力如何。年老無力或受挫，回歸佛家所說的四大皆空（按：佛教用語，佛教以地、水、火、風四大為構成物質的元素。四大皆空謂構成一切萬物的元素都非實有，無自性），更是不知道自己的價值。總之，人生現實得很、功利得很，一切都只是生存的手段。

從好的一面而言，這是生命自救的一種方式，或許這也算是中庸的一種。明眼之人，可自由穿梭三家，獲取自己需要的精神給養。除了傳統文化的涵養，在現代心理學關於人性的認識、心理諮詢及治療的觀念方法，也必須懂得了解。

學習儒學、道學、佛學、心理學，學這麼多，幹什麼？ 學來學去，其實只是為了認識人性，所以只要能擺明你了解人性，都是生命成長之學。

認識人性、了解人性，又為了什麼？做一個正常、健康的人。什麼樣的人是正常、健康的人？負陰而抱陽，沖氣以為和。

通俗的說，就是該快樂快樂，該悲傷悲傷，該自信自信，該自卑自卑，該開朗開朗，該絕望絕望，該享受享受，該承擔承擔，該勇敢勇敢，該逃避逃避，該積極積極，該消極消極，該樂觀樂觀，該悲觀悲觀……所謂「體任自然，不染世法」（《菜根譚》）。

「體任自然」好理解，「不染世法」又是什麼意思？「不染世法」不是不吃飯、不是不拉屎、不是不開空調、不是不上淘寶網……而是沒有世間的「以為這樣不對」的分別心。

書籍介紹

本文摘錄自《媽媽，我是妳想要的孩子嗎？：爸媽難相處？因為「色難」。24個母子間愛恨情仇的真實故事。母愛該如何處理，能遇見更好的自己？》，大是文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：林巨

小時候迎合大人才叫乖巧，現在卻酸我只會迎合別人

老是拿我和別人比，我就這麼差勁？

爸、媽，即便我如此不堪，也不想聽你否定我

有時，看到媽媽臉上憤怒的臉色，我的內心竟會生起一股巨大的快意……

讓我不禁懷疑：媽媽，我是妳想要的孩子嗎？

母親，本該是孩子最親的人，但為何相處起來常如仇人？

想到媽媽，總勾起一堆剪不斷理更亂的壓抑與自責？

知道嗎？耽溺、自卑、隱忍、怕落單、強迫行為、不理性自責、暴躁……

都可能是兒時陰影導致。人無法回到小時候，

但我們能夠自行療癒這些影響成年行為的傷痕。

本書作者林巨，畢業於北大心理系，創辦了青少年心理課程及父母家庭教育講座，

更是「無分別的愛」的理念創辦者，在中國引起廣泛的討論。

他說，多數人覺得父母難相處。因為孝順最難的就是色難，色，就是臉色。

小時候，父母給我們臉色，長大後，我們給父母臉色，

怎麼化解？從療癒潛意識開始：容許自己哭、自己鬧，甚至是恨。



書中24個心情故事，都跟母親有關，

講的是別人的事，但你會看到自己的悲傷、委屈和憤怒，

終於理解，為什麼對於母親，我們總愛中有恨，並找到修復關係的方法。

你排斥的本能，卻能療癒你童年的傷痕

為什麼媽媽說話，我就是要頂嘴回嗆？我明明很愛她呀！

她老是拿我和別人比，我就這麼差勁？

你也是那種害怕父母不開心，卻忘了怎麼讓自己高興的子女嗎？

作者說，你得學會怎麼跟父母吵架。有時大吵過後，你才會真的理解爸媽。

學會憐愛自己，便能成長

「為什麼你不能跟別人一樣……」你媽媽也經常這樣說你嗎？

於是，我用好成績證明自己並非不如別人，卻越來越自卑？為什麼？

因為追求心靈寧靜，關鍵在於不須「假裝」，

就算你是左撇子、口才差、不會讀書、怕輸退卻、做奇怪行業……

跟人家不一樣並非不正常，千萬別強迫自己改變！

愛自己，就是——看見、允許、理解、相信。你能走出自己的路。

恨過去了，愛才會回來

本以為逃避父母就不會有痛苦，但這幾年我卻越來越想回家，為什麼？

因為，恨過去了，愛就會回來。你無法改變爸媽，但可以跟他們和解。

聽聽作者怎麼在與母親爭吵之後，開始理解，

親子關係中，真正的弱者，其實是父母，不是孩子。

他開始把父母當成自己的孩子，全然接納、無分別的愛他們。

如何忘卻童年的怨恨？如何療癒內心的傷痕？如何重建和媽媽的關係？

24個故事，你一定可以找到最像你的那一個。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航