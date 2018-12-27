聯合國氣候談判的各國表現：懦弱、自私、不負責

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

世界各國在波蘭卡托維茲的氣候談判（COP24）在表定的議程結束時仍未達成共識，國際氣候媒體《氣候之家》（Climate Home）形容目前談判場的狀態仍在「角力」當中。該媒體用三個字眼形容這一屆大會的談判歷程，分別是：懦弱（craven）、自私（selfish）、不負責（irresponsible）。本文摘譯其評價內容如下。

起草巴黎協定規則手冊的談判在老問題上陷入僵局。中國、印度、巴西和南非等新興經濟體集團「BASIC」（Brazil、South Africa、India、China）堅持財政援助和富國與窮國分工。不少人對此大表沮喪。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）日前還飛回波蘭，警告談判失敗是「不道德的」、「等同自殺」，斐濟總理稱這「懦弱、不負責任且自私」，2015年巴黎氣候大會組成的聯盟再起，形成戰線。

戰線出現…

波蘭COP24主席13日下午提出他手寫的新規則草案，加上許多仍有待解決的問題，各國和團體紛紛出面提出要求。

四大新興經濟體巴西、南非、印度和中國（BASIC），堅持一切都是為了區分他們與富國責任，並堅持富國要承諾提供財政援助。

南非旅遊局長薩沙（Tokozile Xasa）說，「我們有點擔憂，因為巴黎協定的財政承諾尚未完全實現。」「很明顯地，證據顯示我們不僅需要可靠資金來支持這些行動，而且分配金額肯定不夠。」

關於規則手冊如何適用於各國，該聯盟強調，巴黎協定對發展中國家應更加寬容，因為它們好不容易建立了追踪和報告排放等能力。 「這種差異分工要具備一定程度的彈性...並提供開發中國家補貼，」薩沙說。

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巴黎協定，各自表述

BASIC四國集團認為，讓已開發和開發中國家在規則手冊中「齊頭式平等」是在「走回頭路」。

歐盟氣候行動專員康涅特（Miguel Arias Cañete）反駁，「巴黎協定」已經要求比1990年代的開發中／已開發國家更彈性的分工方式。「我們完全尊重我們在巴黎達成的協議，但巴黎協定也指出...我們必須要內建彈性的、高透明度的系統，需要彈性的國家在建構能力時可以有彈性。

英國脫歐…和氣候

英國氣候大臣培里（Claire Perry）13日仍然在英國，以防首相被投下不信任票。她將於14日中午前往卡托維茲參加「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Alliance）活動，但由於政治局勢不穩定，仍有些不確定因素。

歐洲議會主席特斯克（Donald Tusk）宣布，14和15日歐盟領導人要在布魯塞爾舉行會談，討論「英國局勢的嚴重性」。

氣候變遷與移民、歐盟單一市場和其他問題同樣在議程上。這將是歐盟28國領導人第一次有機會討論歐盟執委會最近的2050年氣候變遷戰略。歐盟執委會呼籲各國訂定目標，2050年將淨排放降至零。

仍然未竟的工作

綠色氣候基金已將尋找新執行董事的時間延長至1月3日。據氣候之家的了解，尼日前財政部長奧孔約伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和聯合國防治沙漠化公約首長巴勃（Monique Barbut）等是熱門人選，但許多潛在候選人因就職地點韓國松島而猶豫。

除了摩拳擦掌的日本外，另一個做好萬全準備的人是曼薩納雷斯（Javier Manzanares），身為副手的他已經第二次代理執行董事。曼薩納雷斯向氣候之家強調，相較於7月董事會議因前任執董巴姆賽（Howard Bamsey）突然辭職而慘敗，10月份董事會議成果斐然。氣候之家詢問他是否因為7月會議崩壞而責怪巴姆賽？他臉很臭的說，「不會」。

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「轉型」

曼薩納雷斯承認的確對綠色氣候基金龐雜的文書工作有所抱怨 ，「還有很大的改進空間」，但強調他的紀錄優良：三年內批准了46億美元的93個計畫，其中4.2億美元已經支付。

他認為，綠色氣候基金仍應是開發中國家財政部長的首選基金，這些國家的風險更大，是「轉型」計畫。他舉印度太陽能屋頂和埃及再生能源為例，兩者都屬於減少排放而不是建立氣候抵禦能力，但後者應是貧窮國家的優先事項。

在適應氣候變遷方面，曼薩納雷斯與世界氣象組織建立了夥伴關係，以加強計畫的氣候合理性，「我們希望更深入了解我們所做所為的氣候完整性」。

航空漏洞

環境保衛基金（Environmental Defense Fund）一篇部落格文章警告，巴黎規則手冊中有一個鮮為人知的細節，可能會讓航空公司利用有問題的碳補償措施來「洗綠」。

締約方大會（COP）必須繼續

巴西因波索納洛（Jair Bolsonaro）當選而取消舉辦下一屆聯合國氣候大會，但巴西年輕人已著手組織另一個由青年領導的締約方大會，由年輕的氣候領導者和巴西青年氣候組織「Engajamundo」組成，舉辦地點待COP25主辦國後確定。在此期間，你可以幫他們按讚，並參與他們的群眾募資活動。

※ 編註：週五（14日）卡托維治聯合國氣候大會（COP24）最後一天，大會宣佈下一屆2019年（COP25）的主辦國是智利。2018年，智利宣布未來將不再興建燃煤電廠，此外，智利正努力將其《氣候變遷法》在2019年送入國會審理。

參考資料

本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航