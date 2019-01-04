畢飛宇〈款款而行〉：我沒錢，她們是不會免費拯救我的靈魂的

文：畢飛宇

款款而行

阿雞發了。他的目光在那兒。只有「發了」，你的目光才能那樣鬆散，目中無物，目中無人，看什麼東西都是視而不見的樣子。阿雞說話的時候眼珠子顯得很懶，但是移動，一會兒很緩慢地從左移向右，一會兒又很緩慢地從右移向左。天地良心，阿雞的眼睛不算好看，但是他的目光裡頭有錢。他的目光使他像一個偉人。十年不見，阿雞事實上已經是一個偉人了。

我不知道阿雞是怎麼找到我的。我們在我家的客廳裡十分隆重地見面了。阿雞走上來，伸出了他的大手，這時候他身後的小夥子咔嚓一下摁下了相機。小夥子是他司機，有時候也兼做攝影師或別的什麼。握完了手阿雞便笑，「嘿嘿嘿嘿」就是四下，後來我才知道，阿雞每一次都是這樣笑的，「嘿嘿嘿嘿」，一下不多，一下不少。

笑完了阿雞便慢騰騰地說：「我操。」

阿雞說「我操」可能就是通常人說「你好」的意思。

所以我也很有派頭地說：「我操。」

「操」完了，阿雞便坐下了。他陷在沙發裡頭，掏出他的香煙，扔一根給我。我說我不抽。阿雞說：「你小子還那樣。」阿雞一口氣吸了五根香煙，他總是用一根香煙的屁股去對另一根煙的火，對完了他就很深地吸一口，「嘿」四下，然後說：「你小子還那樣。」阿雞這傢伙變化真是大了，他總是重複，重複一些動作，重複一些話，重複一種笑。許多東西在阿雞的舉止言談之間周而復始，在緩慢和平靜之中有一種回環之美，有一種複沓之美。

「怎麼樣？」阿雞又這樣問我了。他已經這樣問了我四五遍了。我不知道什麼「怎麼樣」，只好「嗨」一聲，支吾過去。但後來我終於明白了，阿雞說「怎麼樣」並不是詢問我什麼，這只是阿雞的口頭禪，跟他「嘿嘿嘿嘿」和打一個酒嗝類屬同一性質。

一連抽了一個多小時的香煙過後，阿雞站起來了。他的肚子大極了，這樣高大魁梧的身軀頃刻間就使我的客廳顯得局促。阿雞把雙手插進褲兜，邁開步伐十分宏大地往我的書房去。阿雞一定看到我書桌上的手稿了，回過頭來問我：「還在寫？出名了沒有？」阿雞的回頭動作使他回到了學生時代，那時候他就這樣的，每一個回頭動作都像雞那樣 分解成兩三個段落，還一愣一愣的，所以我們都叫他「阿雞」。

我說：「出名了。郵局給我送退稿的都認識我。」

阿雞很開心地笑了四下。隨後又很開心地笑了四下。阿雞說：「我操。」阿雞想了想，又低聲說：「我操。」

阿雞很快轉移了話題，問我說：「老婆呢？」我說：「上班去了。」阿雞問：「孩子呢？」我說：「上學去了。」我隨即反過來問了阿雞一句：「你老婆呢？在家做什麼？」

「我？我老婆？」阿雞十分不解地盯住我，「我要老婆做什麼？」阿雞又笑，但這一次沒有聲音，只有大肚子在那裡一抖一抖。阿雞帶有總結性地輕聲說：「我要老婆做什麼。」

我聽出來了，天下所有的女人，阿雞喜歡誰就是誰。什麼叫財大氣粗，這就是。

阿雞的手機在這個時候響起來了。阿雞把頭仰到天花板上去，微笑著傾聽遠方的聲音。聽一會兒阿雞就說一句「我操」，再聽一會兒阿雞就再說一聲「我操」，阿雞最後笑一笑，長長地說：「我——操——」阿雞隨後就把手機關了。

阿雞真的是發大了。發財發到一定的火候你就可以隨意操，從頭操到尾，從西操到東。

打完了電話阿雞就邀我到「資本主義」看看。阿雞十分親切地把聲色場所稱作資本主義。我當然希望能到資本主義去走一走，看一看。問題是，我得給老婆孩子做晚飯呢。阿雞沒有讓我猶豫，拉起我就往樓下走，真是不容分說。

阿雞打發了他的司機，親自駕著他的小車帶我去了六朝春。六朝春是我們這個城市的金粉之地，我們這個城市歷來就有「吃在六朝、醉在六朝、臥在六朝」之說，可見阿雞對我們這個城市比我還要熟悉。我們首先在二樓吃了一頓中餐。這也是進入資本主義的首要工作。阿雞吃得很少，就著香煙喝酒，或者說，就著酒吸煙。有一道菜我特別喜愛，而菜名起得也分外香豔，叫「女兒樂」。我想一定有許多女士都喜歡這道菜的。阿雞看著我吃完了，莞爾一笑，說：「大補。你吃了一根驢鞭。」我靜下心來細心體會了一下，身上是有點熱，難怪叫「女兒樂」呢。

阿雞不停地喝。兩瓶啤酒下肚他的話也就開始多了。阿雞開始回顧他的發財史，他用「三起三落」為自己的發財史作了扼要概括。阿雞的眼珠子再也不懶散了，說到驚心動魄的地方他都有點像陳佩斯了。賊溜賊溜的，還躲躲藏藏的。阿雞說得太精采了。我都疑心他是不是打過好幾遍腹稿，而他的敘述也越來越藝術化、故事化，從「他」的身上遊移開去了。一句話，他不像在回憶，而像在創造回憶。尤其令我不得其解的是，他說他在海南島遇上了幾個持槍歹徒，他開著他的小汽車飛車狂奔，後來車子翻了，在空中轉了五圈，而他居然沒受一點傷。我認為翻車是可能的，我在警匪片裡看過，翻車後不受一點傷也是可能的，警匪片裡的孤膽英雄大多數也不受傷。問題是在空中「轉了五圈」他是怎麼統計出來的。這絕對是高科技。

阿雞講完了他的「三起三落」，點上一根極品雲煙，「嘿嘿嘿嘿」又笑了那麼四下。阿雞說：「我就是這麼有錢的。」

按照吃、喝、玩、樂這個邏輯次序，我和阿雞在吃喝之後開始換地方玩樂去了。阿雞走進洗頭房的時候稱得上氣宇軒昂。他冷漠的目光從鏡子裡反彈回來，在那些姑娘的身上挑三揀四。我跟在阿雞的身後，形象委瑣，馬臉癟腮，一身的寒酸氣，一句話，沒錢。我這種樣子是裝不出胖來的，臉打腫了也不行。阿雞在每個姑娘的臉上、胸脯和屁股上看了看，坐躺到椅子上去，對一個姑娘說：「喂，你。」後來那個姑娘就過去了。阿雞輕聲和她說了幾句什麼，姑娘咬著下唇只是笑，作羞怯狀。她的樣子在鏡子的深處差不多就是一個處女。阿雞後來便歪著嘴笑了，笑得又壞又帥，笑得又淫蕩又有錢。我傻站在門口，眼睜睜地看著阿雞站起身，半擁著姑娘走進另一間房。阿雞這小子不是東西，為了半晌貪歡，硬是把我這個四年的同窗好友晾到一邊去了。

這時候走上來另一個姑娘，問我「怎麼弄」。我故作鎮靜，像阿雞那樣把雙手插進褲兜，那裡有我的錢包，我的錢。我不知道我那可憐的幾個錢在這裡能做什麼。我沒底。我說：「你們忙吧，我在這兒等我的朋友。」姑娘們真會說話，其中的一個說：「這成什麼了？這不成了他是皇上，你做太監了嘛？」你聽聽，我們的姑娘們對歷史掌故還是挺熟的。這時候另一個姑娘在我的耳邊輕聲說，「搞嘛，搞一搞十年少嘛。」

我承認我陷入了一個十分尷尬的境地。老實說，我渴望像阿雞那樣，「搞一搞」，你要是有良心你一定記得我吃了一大盤子的「女兒樂」。我發現讓我吃「女兒樂」很可能是阿雞的一個陰謀，我都急成這樣了，又掏不出錢來，現在又不是贈詩作畫的時代了，你說我除了做太監我還能做什麼？「女兒樂」在我的身體內部縱情地呼喊：你花錢吧，你花錢吧！

可是我沒有錢。我只能對自己說，忍忍吧兄弟，再堅持一會兒吧兄弟。

大約十來分鐘之後阿雞從那扇門後出來了。一副相當高興的樣子。我就弄不懂他怎麼這麼快就出來了。這也太倉促了。阿雞見到我之後有些吃驚，說：「你就一直乾等著？」我正了正面容，十分岸然地說：「那當然，我怎麼能做那種事。」

阿雞點了點頭，不住地微笑。這小子笑得越來越壞了。這小子是一口很深的井，不知道裡面有多少水。我就想早點離開這傢伙，我不知道再這樣折騰下去我能否把持得住，把持不住而又沒有經濟基礎做保障，難免要丟人現眼。

所以我說：「阿雞，不早了，我該回了。」

阿雞回過頭，像雞那樣，每個小動作都有一個休止符，看上去一愣一愣的。阿雞說：「你瞧瞧你，剛剛開始嘛。」

我說：「老婆孩子等我呢。」

阿雞笑笑，半假半真地說：「你沒那麼重要，回去了你又能做什麼？」我想想也是，回去了我又能做什麼？阿雞說：「我們到『重炮』去坐坐。」阿雞說走就走。在這些事情上阿雞稱得上雷厲風行。我們到了「重炮」我才發現，「重炮」是我們這個城市新近開張的一家迪廳，地處城郊結合部，來一趟也挺不容易的。阿雞坐下來之後點了啤酒，當然，也沒有忘記點姑娘，這一回阿雞做得比較明朗，他隨手招來了一位小姐，指著我對這位小姐說：「陪陪張老闆。」阿雞信口開河，我不僅改姓了「張」，還成了「老闆」。我注意到阿雞和他身邊的小姐已經親密異常了，都像數年不見今又重逢的老情人了。我身邊的小姐似乎已經看出來我不是老闆，便十分客氣地說：「張老闆做什麼生意？」我一下子就緊張了，連忙說：「小買賣，小本生意。」這話好像也是從電影裡學來的。小姐又看了我一眼，我惶恐極了，我就弄不懂我在風塵女子的面前怎麼會這樣自卑。在我的眼裡她們一個個全是偉人。我就想離開她。沒想到阿雞離得比我還要快，他已經站起身擁著小姐往門外去了，連一句話也沒給我留下來。

我身邊的小姐說：「張老闆不常到我們這裡玩吧？」我忙說：「是的是的，我出差過來，第一次，真是第一次。」小姐聽完了我的話愣愣地望著我，後來竟笑了，笑得慢極了，一點一點地露出牙齒，一點一點流露出風情。小姐伸出手拍了拍我的腮，說：「大哥你這就沒意思了，一口的城南腔，還硬逼著自己說普通話，還硬說自己是出差，大哥你沒勁，一點也不拿小妹當自己人。」我腦袋裡轟地一下，我羞愧難當，我就想把我的腦袋夾到褲襠裡去，我是多麼地無恥、卑鄙，我居然想欺騙這個世界，我居然拿小妹不當自己人。我就想摟住我的小妹，讓她好好和我睡上一覺，好好地淨化一下自己的靈魂。

但是我沒有錢。我知道，她們是不會免費拯救我的靈魂的。

我出汗了。我說：「你走吧，我不配讓你和我坐在一起。我實在不是東西。」

小姐又笑了。她斜著眼，搖著頭說：「一毛不拔？好歹我也陪你說了幾句話吧？少說你也得掏一張吧。」

一張我有。這點錢我還掏得出。我摸出錢包，仔細捻出一張百元現鈔，恭恭敬敬地交到小姐的手上。我不僅不敢做我想做的事，我還滿口胡言假裝體面。我痛心地發現，我在這個晚上實在褻瀆了我們的妓女，我破壞了她們的純潔性。

阿雞這小子又回來了。這小子總是在我備受煎熬的時候心滿意足地回來。阿雞說：「又讓你等了。」我拍拍阿雞的肩，告訴他沒事。我說：「我妨礙你了吧？每次都這樣，短、平、快。」

阿雞「嗨」了一聲，說：「意思意思，本來就意思意思。」

不管怎麼說，阿雞已經在兩個姑娘的身上撒過鈔票了，我想這個晚上他差不多可以收場了。但是阿雞一點不沒有回撤的意思，到了深夜零時，阿雞終於提議，去蒸一蒸桑拿吧。這個晚上我反正威風掃地了，丟兩次人和丟三次人在本質上是一樣的，所以我說：「我陪你到天明。」阿雞很滿意地笑了四下，說：「到底是老同學。」

深夜零時我和阿雞躺在桑拿小蒸籠裡。我們光著身子，過濃的水汽使我們身邊的一切更像深夜了。阿雞閉著眼，不時發出一些聲音，表示愜意或滿意。最氣人的是他襠裏的那個大玩意兒，鬆塌塌軟綿綿的，一副勞逸結合的智慧樣子。阿雞這傢伙什麼都不會落下，什麼都能攤上，這是阿雞的成功處，阿雞的過人處。

我向大石塊上潑了一些水，籠子裡的水汽更濃了，差不多能在視覺上使我和阿雞隔開了。水汽有時候是這樣一種東西，它使你呈現出一種虛假的自我封閉，如果不能讓你自省，則會提醒你自艾自憐。我被水汽包圍著，我知道我的體內有一股熱，一種力，一種焦慮，它們糾集在一起，使我產生了作踐自己的欲望，但是我沒有藉口。我找不到藉口。問題嚴重了。

阿雞和我都出了一身的汗。人的後背上沁出了許多巨大的汗珠，排列得井然有序。阿雞長歎了一口氣，走出蒸籠，喜滋滋地說：「今天沒白過。」

我一點也沒有料到我和阿雞的事到現在為止只是一個序幕。我一點也沒有料到阿雞會選擇這個時候和我談最要緊的事。阿雞站在一隻蓮蓬頭的下面，但是沒有放水，他雙手叉著他的腰，腳上沒有拖鞋，我們在深夜無人的時候全裸著身子開始了最後的對話。

阿雞說：「我今天找你其實不是玩，有一件正經八百的事。」

我說：「我能為你做什麼？」

阿雞說：「我想請你寫一本書，你怎麼寫我不管，得把我弄成一個大人物，像那麼回事。」

我說：「你到底想幹什麼？」

阿雞笑了起來，說：「財已經發了，想出名，想弄點名氣。」

我說：「算了吧，阿雞，有錢就行啦。」

阿雞眨巴著眼皮說：「你得把我弄成一個大人物，像那麼回事。」

我說：「我怎麼會？我怎麼弄？」

阿雞又笑，說：「這個隨你，價錢你只管開。——不要不好意思，不好意思就沒意思了。」

我咬住了下嘴唇，不知道說什麼好。

「開個價嘛。」阿雞說。

我得拒絕，這個毫無疑問，但問題是，我連價格都沒有弄清楚，一口拒絕了就有點盲目了。阿雞一定看出我的心思了，只顧嘿嘿地笑，把手搭在我的肩膀上往休息室裡去。我用一塊白色的大浴巾裹住，躺在了椅子上。阿雞說：「放鬆放鬆，放鬆完了咱們再談。」阿雞說完這句話便打了兩個響指，兩個姑娘便笑嘻嘻地從後門進來了。我甚至都沒有來得及說什麼，姑娘的十隻指頭已經像春風那樣飄拂過來了。——放鬆放鬆，在這種情況底下你說我如何放鬆？有些事你想放鬆也是身不由己的。我像通了電一樣坐起了身子，而阿雞已經開始打呼嚕了。這小子肯定是裝的，他不可能這麼快就入睡，他用這種方式輕而易舉地把我丟在一個無援的境地。我得承認，從昨天下午到現在，阿雞這小子給我下了一個套子。我呼地一下就鑽進來了。這小子毒。我的身體已經越來越緊張了，某些局部尤其是這樣。阿雞這小子毒。他是偉人。

一九九八年第七期《山花》

書籍介紹

本文摘錄自《相愛的日子》，九歌出版

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作者：畢飛宇

畢飛宇寫生活角落裡發生的故事，人物在紙上躍然走動。熟悉的世俗場景、人情世態、內心渴望，極其平常的生活細節，卻如有千軍萬馬，巨大的力量迎面撞擊無處閃躲。這一個個人物也或許是我們的另一個名字，是我們自己。

被稱著愛情的東西在男人與女人之間瘋狂地穿梭，宛如水藻間的塵芥遭攪拌後重新分離與吸附，世界像魚眼中的海底一樣混沌。〈火車裏的天堂〉婚姻成了現代人的替罪羊，當我們否定了自我的時候，我們金蟬脫殼，拿生命的環結誤作自我革新與自我出逃。〈沒有再見〉成了丈夫的妻子、兒子的媽媽的林康，僅有的一點樂趣是每月十號端詳人民幣上好看的微笑。

〈與黃鱔的兩次見面〉給人生來個重新啟蒙，歲月裏堵塞的百結愁腸，似乎開始了一種渙然冰釋，看似解放了，但就是不知道自己到底要幹什麼。〈與阿來生活二十二天〉阿來像水把自己裝在想像的瓶子裡，瓶子的造型就是她的造型，她心中可以裝滿千百種女人，唯獨沒有她自己。〈五月九日和十日〉看凡人在二度婚約裡熱中表現出輕鬆、自然與大度，但實際是撐不住，累透了。

本書為畢飛宇短篇小說系列之三，銳利地透視「城市」熱鬧喧囂卻也灰燼處處一派荒涼。就如畢飛宇透過故事主人翁道出：人的一生，就像人在旅途。其實上哪兒去並不要緊，重要的是，在哪兒都必須生活。強大的文字、輕盈的細節，畢飛宇一腔熱情關注糾纏在生活中，無處脫逃的人物，文字鬆弛有度圓融飽滿，故事情感走向引人入勝，足以滿足讀者無限的閱讀期待。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九