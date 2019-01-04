《解密金正恩》：金正恩不得不上談判桌的理由

文：KBS 「誰能撼動北韓」製作單位、柳宗勳

金正恩與川普的會晤

朝美高峰會談即將舉辦的消息，造成國際社會一陣譁然。無論是北韓或美國，兩邊所亮出的卡片都是「非核化」，兩國看似上演大和解戲碼，但金正恩與川普的內心盤算是否真是如此？

文相均／前國防部軍備統制次長

「仔細琢磨朝美高峰會談之意義，就可發現這將會成為朝鮮半島走向和平的最大分水嶺。如果這個會談能出現雙方皆贏的結果，那麼北韓就能作為一個正常國家躋身國際社會；但若結果不盡理想或會談失敗，那麼現在這種和平氛圍將有可能急速轉變為緊張局勢。」

就北韓的立場而言，若無法通過會談取得預期的結果，那麼在對外溝通渠道消失的狀態之下，金正恩將變得進退兩難。因此，金正恩與權力菁英們必定會傾盡全力舉辦朝美高峰會談，並小心謹慎地與美方接觸。這是因為北韓有壓力，在非核化必然會被提及的狀況之中，必須謀求能保障目前國家體制繼續運行的對策。究竟金正恩能否促使美國放棄充滿敵意的對北韓政策，並將會談結果導向兩國關係正常化，以及締結和平協議等有利己方的決議？

趙成烈／國家安保戰略研究院首席

「這是很重要的部分。青瓦臺此次成立了南北高峰會談推進委員會，並提了三大議題。第一個議題是朝鮮半島非核化，第二個議題為包括解除軍事緊張在內的和平協定，第三個議題則是商討如何改善南北韓關係。在這當中，我們又尤其關注北韓截至目前為止所顯現出來的態度。就我們原本對北韓的認知而言，現在北韓明擺著態度丕變，這使得我們難以判斷眼前的局勢。不管北韓是為了達成赤化統一，所以言行舉止才會如此跋扈；又或者是為了達到某種目的，硬把美國拉進來摻和著談判，沒有任何一項能說得通。我們可以質疑北韓，但更重要的是，若北韓不計任何型態，必定要在朝美高峰會談取得成果的話，就一定要提供非核化的基礎架構與藍圖規畫，否則美國是絕對不可能答應北韓的任何要求。」

美國川普總統的任期還剩三年，不管對金正恩還是川普而言，都是三年的時限。倘若在這三年之內，北韓能確實規畫出非核化的藍圖，那麼將有助於川普競選連任，同時也很有可能促使美國解除對北韓的制裁，使兩國關係趨於正常，同時穩定北韓的政治體系。目前文在寅總統的任期剩下四年，我們認為在這種狀態之下，未來南北韓間的往來將有可能帶出與朝美間的相同局勢。

北韓長時間以來處在困境之中，卻仍持續開發核武，立場堅定不移。沒想到轉眼來到現在，北韓竟已就非核化之議題，成功舉辦過南北韓高峰會談，以及朝美高峰會談。究竟金正恩為北韓找到何種解決之道？

尹美良／前統一部南北韓會談常務代表

「南北韓高峰會談之所以舉行，是因為北韓喊出非核化這句話。然而真正的問題所在並非北韓非核化與否，而是整個朝鮮半島的非核化，甚至是全世界都要邁向非核化，所以北韓怎麼可能真的放棄核武呢？我認為北韓非常可能只是藉機爭取時間，在躲過制裁的狀態下，加快開發核彈的進度。北韓不過是施展戰略，利用高度宣傳對外打造和平國家之形象而已。」

金正恩是否真的會帶領北韓走上非核化之路？包括經濟民生問題在內，北韓若想在眾多領域取得國際社會的投資或合作，那麼與美國之間的關係便必須恢復正常。不過回顧利比亞的子例，試圖放棄核武與美國修復外交，雙方關係雖得以恢復正常，但結果卻導致格達費政權垮臺，這點金正恩不可能不知情。

另外還有一點，就是得以緬甸為借鏡。緬甸雖然也已與美國修復關係，但軍方一開始打壓翁山蘇姬，美國便單方面關閉大使館；也就是說，朝美關係正常化雖有助於北韓走向國際社會，但這並不是決定性關鍵。金正恩必須要多費點苦心，才能從美國那裡取得更多穩定國家政權的保障。

趙成烈／國家安保戰略研究院首席

「朝鮮半島的和平體制或朝美關係的正常化，以及保障朝鮮半島和平共存的制度化，並不能單純只是以南北韓問題的角度來看待，因為若是沒有美國的同意，這些事情都不可能成真，所以金正恩一定認為非將南北韓高峰會談與朝美高峰會談綁在一起不可，而這也的確可能替朝鮮半島帶來意外的重大變革。」

北韓的核武問題與朝鮮半島的和平

2017年8月15日，文在寅在光復節賀詞中表明若無韓國之同意，絕不容許任何戰爭發生之立場。據了解，金正恩曾表示對發表如此立場的文在寅感到強烈信任。

時序往前來到2018年4月27日，南北韓高峰會談終於在全國民的感動之中盛大舉行。在「為實現朝鮮半島和平、繁榮和統一的板門店宣言」簽署以後，金正恩會如何走出自己的路呢？

趙成烈／國家安保戰略研究院首席

「我想他應該會期待找出突破口，讓北韓邁向自己所提出的經濟強國、社會主義強國之目標。」

尹美良／前統一部南北韓會談常務代表

「我們必須關注的是北韓是否真的棄核。就過往觀測國際政治的經驗而言，我們從未見過有哪個國家成功完成核試爆，但最後卻真正棄核，何況還有利比亞這個先例，北韓恐怕不會真的棄核。雖然南北韓高峰會談發表了非核化宣言，但川普及共和黨員仍再三要求，必須徹底清查與驗證。」

文相均／前國防部軍備統制次長

「現在於北韓境內舉辦的南北韓高峰會談已順利結束，北韓當局應該正忙著進行關於朝美高峰會談的各種戰略與準備。相信北韓指導部目前正陷入深思熟慮中。」

郭吉燮／前國家情報院對北情報官

「我們有必要了解北韓真正的目的是什麼。由於川普和金正恩兩人的個性都很火爆，千萬不要輕易相信結論很快就會出現，這樣的思考非常危險。」

一直到前一陣子為止，每當北韓又開始進行核武試爆或核彈試射時，金正恩就會被描述成一個「爆走的瘋子」。事實上，金正恩為了達成強盛大國的遠大目標，任用了許多年輕有為且實務經驗充足人才，這顯示出他能在有限的國家資源裡，作出最合理的選擇與決策，以達成訂定的目標。

觀察金正恩掌權這七年以來的北韓變化，我們發現不管他做出任何行動，唯有一點堅定且確實，那就是針對能撼動北韓的實權者們施以權力的更迭。對此，我們只有一個疑惑，那就是金正恩為何突然轉變，並積極地對外展開對話與溝通？如果國內政情穩定的話，他應該會持續固守封閉的態度。莫非有其他問題逼迫他變化？北韓的對外對話中，曾提到好幾次對北韓制裁的相關議題，顯然背後定有緣由。

若要更進一步了解北韓與金正恩，不能只將焦點關注在北韓內部，對外的狀況也必須抽絲剝繭才能一探全貌。製作小組也嘗試將視線從北韓境內轉往海外，找出那些握有足以撼動北韓之力量，卻低調隱身的人士，也就是被派遣到各國工作的北韓勞工們。下個章節將談論美元英雄們的故事。

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書籍介紹

本文摘錄自《解密金正恩：南韓的第一手北韓觀察報告》，時報文化出版

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作者：KBS「誰能撼動北韓」製作單位、柳宗勳

譯者：馬毓玲

為什麼金正恩的表情那麼嚴肅？因為主政七年，北韓人民高度期待——

曾經遍及半個地球的社會主義今日已然瓦解，中國進行改革開放並擁抱市場機制至今已四十餘年，但卻有一個國家依然深鎖大門！北韓不斷利用核子武器來威脅美國，擁核問題多年無解，但近日局勢的發展卻又讓所有專家跌破了眼鏡：北韓領導人竟然能與美國總統川普一同坐上談判桌！兩韓領導人可能一同獲諾貝爾和平獎！這個不可思議的獨裁國家，究竟是怎樣運作的？令世人好奇不已。

本書取材自韓、英、德三國電視台所共同製播的紀錄片「誰能撼動北韓」，除了細部分析金正恩在位七年的所有數據、揭露北韓最新戰略以外，同時刻畫了金正恩上任以後的權力版圖驟變及當今重要政治組織與人物，並且首度系統性地呈現出北韓海外勞工的狀況。當全世界都為北韓現況與金正恩的領導風格疑惑不已，透過與北韓最親近的兄弟——韓國之視角，我們能更理解北韓是怎麼樣的國家、金正恩又欲將北韓帶往何方。

本書特色：

市面上唯一從韓國角度看北韓的作品，北韓的價值觀、民情、對統一的渴望，韓國最了解

邀請前北韓將領、國際事務專家、脫北者、韓國高層等解析北韓，角度最全面

橫跨三國蒐集素材，韓國KBS+英國BBC+德國ZDF電視台聯手製作

深入分析北韓政經歷史，了解金正恩每個政策之背後動機

唯一採訪北韓海外勞工心聲，破解大眾不了解的北韓經濟

Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航