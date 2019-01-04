《正義謊言的罪人》：成績好犯罪就不該重判？那麼，成績不好就該死嗎？

文：陳金漢

教化之可能

凜冬寒夜，突然一聲轟然巨響，一團吞天的火球，瞬時燃亮了桃園觀音鄉一處臨海的荒蕪小徑，慘烈的嘶嚎聲劃破夜空……

哀號聲漸淡漸遠，漸遠漸淡……，最後，一切回復原有的寂靜。

一個二十七歲的年輕生命，也在寂靜中貼上了感嘆的休止符。

蔡永彬是桃園、中壢一帶的檳榔中盤商，林火旺夫妻是他的大客戶之一。

林火旺夫妻在中壢環北路底所經營的檳榔攤位頗具規模，是棟早期的舊建築，二樓住家一樓店面。檳榔攤二十四小時營業，經常有裝扮時髦又怪異的青少年男女成群穿梭店內。

林的檳榔攤生意頗佳，收入不菲，卻總是藉口蔡永彬送來的檳榔斤兩短少，是故意灌水，於是先後積欠半年貨款不付，金額達二十幾萬元。蔡永彬多次送貨時想順便收款，卻只能空手而回，於是他做了一個決定，斷貨。

有天晚上六點多，蔡永彬接獲林火旺電話通知，請他晚上九點準時送貨到檳榔攤，順便結清款項。

原本對這筆欠款已不抱任何希望，蔡永彬有點喜出望外。出門前，將剛滿兩歲的小女兒高高抱起：「拔拔去賺錢，明天帶芽芽去買新衣服新玩具。來，親一個。這邊也一個。芽芽好乖。」

蔡永彬順路邀死黨好友黃宗義一同驅車前往。

一進店內，發現滿地的酒瓶、垃圾和一群嘻笑打鬧的少男少女。

一見蔡某二人，青少年立刻安靜起身，個個神情警戒。林火旺斜睨蔡某，不發一語，滿臉通紅和猙獰。

蔡永彬驚覺氣氛詭異：「你們慢慢喝慢慢聊，我改天再來好了。」語畢將轉身之際，鐵門已被小弟拉下，幾個年輕人已擋住了去路。

林火旺斜嘴叼著菸：「姓蔡的，很高興今天你能撥空來和我結帳，來光臨我們這個被你拒往的檳榔攤。我老婆說你送來的檳榔斤兩常灌水，還三番兩次嘴賤調戲我老婆，這筆帳我們今天也算一算。這樣好了，算你便宜點，調戲一次算你二十萬，總共五次，扣掉貨款二十萬，你還得付我八十萬，這樣如何？」

蔡永彬盛怒，一個箭步衝向林火旺，想和他理論，但沒兩步，身後的球棒和齊眉棍已重重捶落在他的腰、背和大腿上，上前幫忙的友人也挨了一記，雙雙癱倒在地上。

「林火旺，有種你今天就讓我死，否則明天死的就是你。」

這句話注定了故事的結局。

林火旺聞言，順手抽出桌下預藏的開山刀，狠準地一刀砍落，斷了蔡永彬的右腳筋。再晃首使個眼色，眾小弟隨即七手八腳，用寬版銀色膠帶將兩人手腳綑綁，封口遮眼，將蔡永彬丟進蔡所開來的自小客後車箱，將黃宗義押上右前座。

「大家聽好，就照昨晚的約定，我們老地方見。」林火旺講完話，一夥人分乘三部車，從容冷靜地向西慢行。

約莫四十分鐘後，兩輛車停在觀音鄉濱海荒郊一處人煙罕至的空地。

林某等一群人下車討論著。

寒夜濱海的荒郊野徑更顯淒涼。

黃宗義頓時泛起不祥之兆，即刻利用膝蓋將被遮住的雙眼推出一點縫隙，雙手雙腳則奮力撐開膠帶。

沒幾分鐘的時間，第三輛車抵達了。

再一陣雜碎討論聲後，黃宗義隨即聽到圈繞車子的淋水聲，瞬間，一陣刺鼻的汽油味撲鼻而來。他立即側身用手打開車門，拔腿狂奔，詎料卻遭側面飛砍而來的西瓜刀橫掃頸側，血流如注，黃宗義還是飛身亡奔。眼見奪命追魂刀即將再次砍落，黃宗義縱身奮力一躍，滾落數丈深的大水圳。此時，背後突來一聲轟然巨響，焰火直竄天際，將濱海寧靜的暗夜染得通紅，吞噬整個荒涼。追兵一陣驚愕，料想將會驚動鄰近居民，只好立即收兵，逃離現場。

這聲轟天巨響，吞滅一個生命，同時也拯救了命。黃宗義躲過死劫，但頸項上留下一道又深又長的疤痕，蔡永彬則化為一具模糊難辨的弓形焦屍，兩者都是死神造訪的印記。

走進事務所，蔡妻雙眸紅腫、無神，形容憔悴枯槁。

她左手牽著兩歲女兒，右手環抱著剛滿三個月大的兒子。只見小女兒拉著媽媽的衣角，跳鬧地問：「拔拔說要帶我去買新衣服和新玩具的，怎麼這麼久都還沒回來？拔拔騙人…。」

蔡妻神情木然，沒回應，微低著頭，不爭氣的雙眼掛著斗大淚珠。

這一幕，令人鼻酸。我靜靜等待蔡妻梳理情緒。

過了許久，蔡妻終於開口，聲音哽咽沙啞、斷斷續續，且因過度濃厚的情緒而語焉不詳。

我請陪同而來黃宗義幫忙敘述上開案件來龍去脈，並說明委請律師的目的。

蔡妻最後冷冷地接了一句話：「我要他被判死刑！」

要被告判死？這雖然是一個死刑案件，但在這個廢死聲浪高漲沸騰的年代，我不認為自己能辦到。但這是義務案件，不好推辭。

通常碰到這類案件，律師的首要之務，就是依據犯罪被害人補償條例的規定，檢附相關資料，幫助家屬向地檢署聲請死亡及喪葬費等補償。接下來是代理與犯嫌或其家屬協商賠償事宜。最後才是依照當事人之意，讓法官對主嫌依法訴究嚴辦，判處極刑。因為這類死案，最終法院裁判死刑無期或其他，告訴代理律師並無太多著墨餘地。

由於蔡妻堅拒和解協商，所以讓主嫌林火旺判處極刑，就成了代理律師最大的任務。平常，如果委託人沒有給律師適當的訴訟空間，我都會斷然拒絕委任，但是面對沒有酬勞的義助案件，實難推辭。

相較於一般案件，本案主嫌判死的可能性相當高，因為本案屬預謀性犯案，且將被害人綑綁於後車廂後再淋汽油活活燒死，又另涉一個殺人未遂罪，手段極其兇殘，已臻泯滅人性的程度，實有與世永遠隔離之必要。尤甚者，殺人共犯中有八個未滿十八歲的未成年男女，依少年事件處理法第八十五條規定：「成年人教唆、幫助或利用未成年人犯罪，或與之共犯者，加重其刑二分之一。」

只是，這是一個高倡廢死的年代。不論從宗教、憲政理論、法院誤判或是生命之不可重複性的角度立論，「非顯無教化可能性」成了司法流行語，判死儼然成為多數法官不可不願碰觸的禁忌，依法判死，將成為千古罪人。

生命，有時重得任何人都舉不起，有時卻輕得經不起一口氣。

反對廢死仍是輿論多數。然，仍有一群人，自認是人類社會進化的先驅，先驅者總是歷史滾輪裡寂寞的孤獨者。但，人類歷史演進滾輪中，是否也不乏自命清高的酸儒？

檢察官很快就起訴了十一名被告。

主嫌林火旺和兩名成年被告，遭檢方具體求處死刑和無期徒刑。

開庭時，被告方總共委請了十六位辯護律師（按：依刑事訴訟法每名被告最多可以委任三位辯護律師）。主嫌林火旺委請了辦理刑案鼎鼎有名的顧姓、張姓和游姓三位金牌大律師。

三位大律師在審理庭時，提出了下列辯護意旨為主嫌辯護：

「自古以來，隨著人類文明的演進，刑罰的終極目的，已從舊有的應報思想觀念，轉化為矯正教化功能，亦即，對於犯人的教化矯治可能應優先於死刑應報之考量，強調同害之原始應報思想，早已不合時宜。且在無期徒刑中也隱含著，如果受刑人教化不完成無可能時，就得與現實社會永久隔離，而死刑乃以剝奪犯罪行為人生命結束，作為與社會永久隔離之應報手段，兩者之間，並無扞格和衝突。 生命的本質在於包容與寬恕。包括法官在內，我們都是人，而非神，凡人，都會犯錯，也都無以決定別人的生與死。 本案被告年輕識淺，因死者調戲人妻，且與死者有檳榔貨款灌水糾紛之故，導致其理智在一時盛怒下遭受蒙蔽而犯下無可饒恕的滔天重罪。然，被告並無前科紀錄，平日與人皆能和睦相處，毫無暴戾乖行前科，素行堪稱良好，侍奉雙親至孝，且事後亦毫無推諉地坦承一切犯行，並向被害人家屬致歉，確有實質悛悔之意，毫無文過飾非之心態，顯然非完全無矯正教化之期待可能，祈請鈞院諒察，賜與被告免於極刑之判決，是為德便。」

最終結果，一審法院判決主嫌林火旺無期徒刑。

判決採用辯護律師之說，認被告「非顯然完全無矯正教化之合理期待可能性」。

判決結果雖非出我意料，唯所憑藉引據的理由中，卻有一項令人匪夷所思。

法院調取被告國中及小學的成績單，證明並認定被告成績優異、品行優良、級任導師評語頗佳，非顯然完全無矯正教化之合理期待可能。

這是一個令人映眼礙心的理由。

成績好犯罪就不該死不該重判？那麼，成績不好就該死該重判嗎？孔子曾說：「不教而殺謂之虐。」如果一個人教了、學了、功課又好，卻還使壞，那是否比未教、未學或成績不好的人更罪無可赦？

蔡妻對於法院判決結果甚表不滿，認為被告如此毫無人性的殺人殘虐惡行，卻能免於一死，且在若干年後就能假釋出獄，回歸社會。這樣的判決對家屬而言，誠屬二度傷害，是不公不義的判決，堅決聲請上訴到底。

死刑、無期徒刑的案件，在刑事訴訟程序上屬於當然上訴案件。而所謂「當然上訴」，就是法院就其判決死刑或無期徒刑之案件，不待被告或檢察官聲請上訴，在判決後即應主動將案件移送上級法院審判，所以本案當然一定上訴。

只是，這樁案件歷經兩年審理，最終還是判處被告無期徒刑定讞。

是否有教化之可能？那是對於犯人將來行為的一種預測。我常在內心忖度著：預測是否就像算命？這年頭，法官也得兼算命？如果我是法官，我是否會做出不一樣的判決？教化功能的刑事目的是否完全符合公義和人性？廢死是人類進化至高無上的正義，抑或只是某些人自鳴得意的高調？永不得假釋的終生監禁，是否是一種比一槍斃命更折磨的懲罰？

我想，如果刑法無期徒刑二十五年的假釋門檻不修正，廢死永遠只能在教化理想和人性應報的思想間拔河。

至於信仰，有人說，信仰始終只是人類自己編造的一個大騙局。

書籍介紹

本文摘錄自《正義謊言的罪人》，健行出版

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作者：陳金漢

某些時候某些案件，扭曲人性所爭得的只是醜惡的勝利，

謊言包裹下所贏得的也只是一份扭曲的正義……

十六個真實的案例故事背後，拼湊出來的是一個怎樣的人生！誰是真正的受害者？如何定罪？又有誰能真正代表正義？

每一個案件都是一則殘酷冰冷的故事。但除了邪魅血腥的法律事實外，案件背後某些在判決書中看不見的小故事，往往才是串起案件真正的血肉。

本書是作者執業二十多年的反思與自白。

從數百件刑案中著手整理資料，回憶和重建案情，逐案回溯當年每個案件在腦海中的印記，包括被害人、被告、證人和家屬，甚至檢察官和承審法官。有些被害人只是記憶裡的一顆頭顱、一具殘屍或一堆白骨。有被告至今仍蹲在苦牢，有人早已槍決，有人沉冤已雪，也有的還逍遙法外，繼續他們貽害人間的歲月。較特別的是，有兩位檢察官後來也變成了被告，其中一位尚在服刑中。

救人不代表正義，殺人不代表罪惡？從炙熱到冰冷的極境邊緣，往往都膠著解不開的愛恨情仇。

多篇故事反應了作者心中的道德量尺與現實真相的彼此拉扯。有毫不掩飾的描述，很多時候，不少律師是用踐踏正義的方式來成就自己的偉大。更袒露新手律師面對生命中第一件案件時，捫心自問：一個缺乏道德勇氣的人又將如何成為一個好律師？甚或感嘆：為了一份工作，每個人到底該支付多少人生的世故？

身為資深律師的作者的確是說故事的能手，不少事件透過峰迴路轉的鋪陳敘事，直指人心，在法律面前無所遁形之後，往往不是一時的快意恩仇，而是無止境的唏噓喟嘆……

本書特色

喜歡《罪行》、《罪咎》以及《正義》，透過真實事件與思辨過程，思索人性善惡的讀者，看完本書將對人生與法律有更深刻透徹的感悟！

用筆溫潤解剖過往的人與事，所解剖的不只是案情和法律，而是深層的人性。透過峰迴路轉的鋪陳敘事，直指人心，在法律面前無所遁形之後，往往不是一時的快意恩仇，而是無止境的唏噓喟嘆。

Photo Credit: 健行出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九