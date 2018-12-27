為什麼孫安佐在美國都坐完牢了，回國還要接受檢察官偵訊？

據報載，孫安佐回國以後接受檢察官偵訊，並且被限制住居。不曉得你看到這裡有沒有覺得怪怪的、怪怪的…他在美國都坐完牢了，為什麼還要接受調查？國外判決的判決，台灣可以不理嗎？

在國外犯有些罪名，回國內也要受罰

依照《刑法》第5條，在國外犯有些罪，回台灣時也要受罰。舉例來說，內亂、外患這種顛覆國家的罪，即便是在國外進行，回台灣也要受罰；其他像是毒品、偽造貨幣、詐騙集團等罪，對社會影響重大，在國外犯罪回台灣也要受罰。在《刑法》上，這叫做「屬人主義」。（也就是不管在哪裡犯罪，只要你是台灣人，違反台灣法律就要被台灣處罰）

其實犯罪問題應該是個「國內問題」，就好像台灣不會去管美國犯罪一樣，各國只會管自己領域內的犯罪。不過，某些國外犯罪如果放任不管，對自己國內的影響也很大，與國家主權、追緝成本衡量以後，還是應該要處罰，這就是為什麼法律要處罰國外犯罪。

國外被判刑，國內還可以再判一次

國外犯罪，不只台灣想處罰，其實當地也會處罰，像是你在美國販賣毒品，你覺得美國會讓你輕鬆返台給台灣處罰嗎？當然是自己先處罰再說！不過，假設你在美國被抓到、被判刑，也坐完牢了，回台灣會不會再被處罰一次？

答案是會！

依照《刑法》第9條，同一個犯罪行為，經過國外判決後，台灣的法院還是可以依照台灣的法律再處罰一遍。因此，你在美國被判刑以後，回台灣還是有可能再被檢察官調查、再被法官判刑一次。這也是為什麼孫安佐回國後不能安心回家休息，還要再被檢察官約談傳喚一遍，甚至是被限制住居的原因。

這樣規定的原因是，刑罰是國家展現權力的一種方式，美國判決有罪、無罪，不代表台灣要全盤接受，說不定有判決錯誤的地方，我們只能相信自己的法官、自己的法院，所以法律規定我們要再審一次、再判一次。

國外坐過牢，回台可能不用再坐一次

雖然國內可以再判一次，但通常各國法律會有一個「折抵」的規定。

像是我國《刑法》第9條就說，如果在國外已經坐過牢（不管是坐滿或還沒坐完），台灣法院可以決定要不要讓被告折抵已經坐過的天數。舉例來說，孫安佐被拘了5個月，假如回台法官判決認為應該要判1年有期徒刑，法官可以決定要不要讓他折抵一部分的天數，讓他不用坐滿1年。

過去類似的判決，像是某人在美國偽造文書，被美國判了10個月；回台灣以後被判1年6個月，法官最後讓他可以折抵這10個月，最後只需要坐8個月（參考最高法院94年度台上字4808號刑事判決）。要注意的是，是否折抵是「法官決定」，不是絕對可以折抵。像是另一個偽造文書案件，被告宣稱自己在日本坐過牢，但舉證無法說服法官，最後法官決定不予折抵（參考最高法院89年度台上字3475號刑事判決）。

這個原因倒是比較好想像：畢竟坐牢是要讓你「改過自新」，假如在國外坐牢就已經實現這個目的，就沒有必要讓被告在國內再坐一次；假如法官認為被告根本沒有學到教訓，那就應該讓他在台灣好好反省。

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在國外犯罪真的很可怕。你想想，你都已經不了解台灣法律了，你會更了解國外的法律怎麼審判、怎麼處罰嗎？更別說回國還有重複處罰的問題。一個不小心，可能你的大半輩子都要在監獄裡度過了。

或許你覺得國外犯罪跟你八竿子打不著，但「出國旅遊」就有可能發生，畢竟每個國家的規矩不同，出國前請詳閱公開說明書（當地有沒有特別的罪是台灣沒有的）；假如你想出國做點台灣不能做的事（像是賭博）也要特別小心。

想知道哪些事出國不能做，你可以參考這篇。

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航