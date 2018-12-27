台灣發函5次問非洲豬瘟都「已讀不回」，國台辦：中國無大規模疫情

非洲豬瘟疫情在中國持續擴散，目前擴及23個省區，包括離台灣近的福建、廣東都有疫情傳出，台灣也全面嚴防中國豬肉製品傳入，防檢局日前表示，中國的疫情不公開透明，國台辦昨（26）則稱，非洲豬瘟在中國並非「大規模疫情」，且中國並未向台灣進口豬肉，不適用「兩岸檢疫協議」，中方也都已經確實向國際組織通報。農委會稍晚則反駁，防檢局至今已正式向中方發出正式詢問非洲豬瘟相關疫情5次，結果都石沉大海。

《中央社》報導，防檢局昨天表示，中國的非洲豬瘟疫情資訊不透明、不公開，兩岸也斷訊，台灣都是透過中國農業部官網及世界動物衛生組織的資訊掌握，農委會副主委黃金城曾多次表示，中國疫情其實已全面爆發，防疫情況一定比官方正式對外發布、通報的嚴重。

國台辦稱「非大規模疫情」，且豬肉不適用兩岸協議

《中央社》報導，中國的非洲豬瘟疫情8月初從遼寧開始，至今官方已公布23個省級行政區、102例非洲豬瘟疫情，但國台辦仍表示，疫情總體可控，且始終「及時、公開、透明」發布疫情。而兩岸簽署的「檢疫協議」不包括豬肉，豬瘟疫情通報並不適用上述協議。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光昨天針對中國的非洲豬瘟疫情，先「糾正」記者稱「不是大規模疫情」，並表示自發生以來，中國相關部門和地區都採取有效措施，嚴格開展疫情處置，目前疫情「趨於平穩，總體可控」，防控疫情的措施和成效也得到了聯合國糧農組織的肯定。

Photo Credit: 農委會防檢局 防檢局網站公布12月25日為止的非洲豬瘟中國疫區地圖

馬曉光表示，「兩岸簽有『海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議』，用以解決涉及兩岸貿易的農產品和食品安全資訊的通報問題，但台灣方面長期以來沒有進口大陸豬肉，所以非洲豬瘟疫疫情通報並不適用上述協議。」

他稱，2004年，海峽兩岸發生禽流感疫情後，兩岸經溝通確定以「海峽兩岸農業交流協會」和「台灣財團法人農村發展基金會」作為兩岸非貿易農產品疫情資訊交換和防控交流的民間管道，直到2017年農村發展基金會人員被改換、業務被轉型，雙方聯繫中斷。而農業交流協會也更名為「中國台灣網」，網站內容也未特別關注農業議題。

馬曉光說，非洲豬瘟疫疫情發生後，中方始終及時向世界動物衛生組織等國際、區域組織、相關國家和地區進行通報，台灣作為世界動物衛生組織的成員，可以及時獲得動物疫情的資訊。

「至於說國台辦和陸委會、海協會和海基會之間的管道為什麼中斷，我想原因是眾所周知的。」

在民眾宣導部分，馬曉光則強調，「疫情發生以來，大陸海關有加強口岸防控宣傳，提示旅客遵守入境地的相關規定，迄今已經發放了3.5萬冊宣傳單，6000萬條提示資訊。」台灣方面稱中方隱匿疫情、防疫失控，「這完全是不實指責，是故意炒作，是借題發揮，意圖煽動台灣民眾對大陸的不滿情緒。」

農委會反批：詢問5次都被中方「已讀不回」

針對國台辦說法，農委會在昨晚舉行「兩岸防疫通報機制」記者會，《中央社》報導，副主委李退之指出，「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」是民2009年行政院院會核定，同時函送立法院備查，由當時海基會董事長江丙坤、中國海協會會長陳雲林共同簽訂。

農委會防檢局副局長鄒慧娟說明，中國8月傳出非洲豬瘟疫情以來，即透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」商定業務聯繫單，先後5次洽詢疫情防控措施，以及希望宣導來台旅客禁制攜帶肉製品，然而皆沒得到回應。

《上下游》報導，鄒慧娟進一步解釋，兩岸通報機制主要有兩個管道，其一為2004年，因為當時兩岸口蹄疫、禽流感疫情，台灣財團法人農村發展基金會與中國大陸海峽兩岸農業交流協會，皆透過此管道通報疫情，一路持續到2017年。

另一管道則為，2009年簽署的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，若農產發生重大疫情，或是進出口農產品截獲有害生物，就要互相通報，「不論台灣輸出中國，或中國賣給台灣，只要有重大疫情，就要事先通報。」台灣聯繫單位為防檢局，對岸則為質檢總局，今年4月則改隸海關總署。

《中央社》報導，李退之說，國台辦稱台灣的防疫窗口換人無法通報，完全是錯誤說法，窗口一直都是防檢局；反而是中國的窗口在改組後不見。李退之也不滿表示，中國已有23個省區市爆發疫情，「全部爆發不叫大規模疫情，請問什麼才是大規模疫情？」呼籲對岸依照合作協議對台灣提出通報。

對於國台辦的說法，海基會則表示，

管安露也提到，現在國台辦辯稱「不是大規模疫情」、「趨於平穩，總體可控」，但又通報世界動物衛生組織，這就代表絕非零星疫情，說法前後矛盾。管安露進一步表示，兩岸每日人員往來頻密，很可能有旅客夾帶中國肉類製品，目前海基會除正式發函外給中方外，也密切與台商、陸配、陸生加強宣導，但只靠台灣宣導恐怕力道不足，希望中方更要加強宣導，並再次呼籲循協議管道疫情通報。

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核稿編輯：羊正鈺