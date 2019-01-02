美國若退出《中程導彈條約》，歐洲怎麼辦？

文：徐子軒（目前旅居泰國，從事個人與企業地緣政治經濟風險評估服務，文章常見於《轉角國際》、《端傳媒》等網媒，也長期供稿於《蘋果日報》、《卓越雜誌》等紙媒）

不久前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在北約部長會議上，宣布在60天內，若俄國無法改進遵守《中程導彈條約》（INF），美國將會退出。其實早於10月，川普（Donald Trump）便以口頭宣布美國正考慮退約，此消息一出，毫無意外地引起歐洲大國的震驚與反對。

如德法都表示該條約對歐洲與世界安全的重要性；英國雖支持美國，但也譴責俄國違約，希望美國續留；北約則是一貫態度，呼籲俄國盡快恢復守約；只有波蘭基於與俄國的宿怨，強力支持美國退出。

從各種意見紛陳可看出一件事，歐洲／北約還未了解到，自己正面臨冷戰結束後最大的變化：歐洲／北約勢必得分擔美國的責任，充當對抗俄國的主角。

自INF條約生效以來，一些歐洲國家雖然不是締約國，也隨之進入軍備管控。如德國、匈牙利、波蘭和捷克在90年代銷毀中程導彈，斯洛伐克與保加利亞在美國軟硬兼施的壓力下，千禧年之後陸續銷毀所有與INF條約有關的導彈。英、法兩個核武國雖有中程導彈能力，但並無陸基部署。

換言之，歐洲很大程度是靠INF條約形成導彈保護傘。這種奠基於美俄善意的安全並不牢固，但歐洲似乎沉醉其中。2014年美國就向北約通報俄國的違規行為，卻未得到北約的聲援，其他歐洲國家的領導人，也幾乎沒有公開抱怨過俄國的行為。這不啻是縱容俄國，或至少傳達不在乎俄國導彈的訊息。

事實上，面對俄國的威脅，INF條約早就不敷使用。歐巴馬（Barack Obama）政府時期，美國做出有別於小布希（George W. Bush）政府的戰略調整，更強調地區防禦，因此在2009年推出所謂的歐洲分階段適應性方案（EPAA）。華府在羅馬尼亞、波蘭部署神盾系統，莫斯科認為其導彈違反INF條約，構成美俄雙方的爭議。

再加上先前美國於羅馬尼亞等國建設基地、喬治亞欲圖加入北約、摩爾多瓦撤軍等事件，俄國與北約屢生爭執，莫斯科宣布暫停執行《歐洲常規武器條約》（CFE）。此後，俄國大舉擴軍，逐漸趕上北約的常規武力優勢。2014年俄國併吞克里米亞後，西方開始制裁，俄國索性完全停止參加CFE。

這一連串的事件，代表著俄國和北約早已回到冷戰時期的對峙。只是俄國國力不及當時的蘇聯，也沒有如華沙公約組織的夥伴，或許讓和平主義興盛的西歐忘記鐵幕的感受。但曾經受過危害的中東歐國家，對於捲土重來的俄國絕不會掉以輕心，它們渴望保護的訴求，構成美俄、美歐和歐洲內部之間的矛盾。

比起爭辯美國在INF條約的去留，北約應該更實際的決定如何更新導彈防禦系統，或是對俄國的導彈置若罔聞。選擇前者必然會引起歐洲人民的擔憂，反對與俄國軍備競賽，選擇後者則會加深歐洲內部的嫌隙，讓中東歐國家更偏向美國。

如今正值英國脫歐、德國總理梅克爾（Angela Merkel）即將去職，歐洲群龍無首的多事之秋。巴黎是否能肩負起領袖的責任尚待觀察，但俄國的威脅已逐步逼近，如何找到安全平衡點，是歐洲（與北約）無可避免的挑戰。

最後，要知道退出INF條約只是美國企圖維持軍事優勢的一小部分。川普政府已決定擴大各種形式的國家和區域導彈防禦系統，並獲得國會支持。在2019年預算案中，國會批准五角大廈4800萬美元的需求，用於研發常規地基中程導彈系統的替代選項，應對俄國違反INF條約的行為。

更進一步來看，隨著主要核大國競相研發先進的常規打擊武器與核武器，美國首先使用核武器的風險可能會增加，也就是所謂的先發制人（preemptive strike）。在川普政府的最新核武態勢評估（NPR）裡，擴大了突發事件的核武選擇範圍，以便讓總統能夠在危機中迅速反應，像是首先使用核武器來應對非核攻擊。

這似乎是想利用核力量補充常規軍力的不足，嚇阻俄國與中國的蠢動，之於前者是中東歐與波羅的海國家、之於後者則是日本與台灣。同時，華府也沒有放棄外交，與莫斯科或北京的管道仍舊暢通。這就得以促進三方戰略穩定，既確保各方都有信心發動有效的報復性核打擊，也為未來合作與管控危機留下空間。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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