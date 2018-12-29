服裝設計大師柯琳艾特伍，引領《怪獸與牠們的產地》復古時尚

文：劉家寧（DCFS編輯部）

設計服裝，必須得先透徹瞭解角色。 ──柯琳艾特伍《怪獸與牠們的產地》服裝設計

榮獲奧斯卡最佳服裝設計的《怪獸與牠們的產地》，為哈利波特系列電影中，第一部奪得小金人的作品。其幕後功臣，為美國知名服裝設計大師──柯琳艾特伍（Colleen Atwood）。

柯琳艾特伍的作品無數，所經手的電影已高達50部以上，相當驚人。且在《怪獸與牠們的產地》之前，她也曾以電影《芝加哥》、《藝伎回憶錄》、《魔境夢遊》等作品，三度獲得奧斯卡服裝設計之殊榮，其實力不容小覷。

文內將以《怪獸與牠們的產地》為例，分享柯琳艾特伍的幕後設計過程，如實地走訪世界各地搜集材料、主要角色的服裝設計考量，以及對於服飾細節的關注等。與柯琳一起，進入20年代的戰後紐約，深入感受富含魔力的復古時尚魅力。

探究20年代的質感美學——至世界各地尋求復古素材

圖片來源：pottermore, vanityfair, deadline, screenrant, imdb

圖片來源：pottermore, vanityfair, deadline, screenrant, imdb

我認為，就20年代來說，當時的美國服裝比歐洲更具時尚感。

「我做的第一件事，就是去世界上每一家服裝店搜集材料。」為尋找20年代的復古服飾及配件，柯琳以洛杉磯爲起點，到世界各地旅行。並從紐約友人的收藏品中，獲取稀奇古怪的配件，累積大量且多元的美國服飾。甚至特地重讀了費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）的小說，從中找尋靈感。「我希望能呈現真正美國人的感覺。」

她還到巴黎的跳蚤市場，購買工作服及精緻晚裝；或至羅馬的古著店，找尋復古民間服飾。「有趣的是，這些服裝在不同城市的解讀方式也不盡相同，在每個地方都能在不同場所看見它們。」柯琳表示，美國認為是富裕人家的衣服，但對有些國家來說，也可能是中產階級的衣著，這些時代解讀的差異，十分有趣。

與素描藝術家的合作

「我不縫，我設計。」柯琳說，她會先構思「概念」，再請素描藝術家繪製成圖像，最後才請專人縫製。「如果我要畫每幅作品，那我就無法完成這項工作，因為實在太多了。」展示服飾之餘，她喜歡讓藝術家們，感受、並畫出角色可能會做出的「怪異姿勢」，表現個人風格，使其更為生動。

親自染製「孔雀藍」大衣——奇獸飼育學家的獨特服裝

圖片來源：Colleen Atwood設計，由Warren Holder繪製。 Colleen Atwood設計，由Warren Holder繪製。

我希望紐特在正常世界裡看起來與一般人無異，卻又以一種低調的方式，展現自己的與眾不同。

深藍羊毛大衣、暖棕色背心，以及象徵赫夫帕夫學院的黃黑條紋圍巾，這是主角紐特（Newt）的招牌服裝。柯琳分享其設計要點：「他的造型不僅得符合快速反應與行動的需求，還需要有一件能掩護他多種行為的大衣。」更重要的是，需低調又不失獨特性。

她刻意將西裝剪裁得較不合身，褲子也較短，凸顯紐特的與眾不同。為符合他親近自然的形象，柯琳從電影中的奇獸獲取靈感，利用以前曾使用過的復古布料，親自染製出「孔雀藍」的美麗色調。「某種程度上，紐特就像一隻鳥，或是皮箱裡其中一隻珍奇異獸。」

魔鬼藏在細節裡，「秘密」口袋設計

以豐富細節聞名的柯琳表示，即使有些裝飾觀眾不一定會發現，她仍會仔細研究角色，瞭解他們衣櫃裡可能會有的「需求」，蒐集正確材料並加以設計。如在設計紐特的大衣時，她即增加多個隱藏式口袋，方便藏匿奇獸。「設計就是為了幫助演員塑造角色。你永遠不知道電影中會發生什麼事。」

性格反應服裝——電影中女性角色們的服飾設計

我依據蒂娜和奎妮的個性，替她們設計出完全不同風格的服裝。

新時代獨立女性，蒂娜（Tina）的褲裝選擇

圖片來源：Colleen Atwood設計，由Warren Holder繪製。

「蒂娜是一名現代女性，我從一開始就決定給她穿著褲裝。」姊姊蒂娜的個性實際、獨立，較具男子氣概，為彰顯她的俐落與能幹，柯琳選擇以當時較不普遍的褲裝為主，並透過柔和、涼爽的色彩與暖灰色調呈現。

即使她被正氣師團隊驅逐，但在服裝設計上，柯琳仍保留原風衣的大衣領元素。「這樣她可以把頭埋在裡面，做些窺探的工作，因為她心裡認為自己還是那樣的身分。」

誘惑女性魅力，奎妮（Queenie）的絲綢裙裝

圖片來源：Colleen Atwood設計，由Warren Holder繪製。

反之，妹妹奎妮的言行舉行則較為輕鬆、柔和，更具女人味。「奎妮與蒂娜不同，我想以不同的方式替她穿上衣服。」柯琳說：「我們透過燈光與顏色，使她保持如空氣般輕盈、紅潤溫暖且平易近人的感覺。」

如片中第一次見到奎妮時，她穿著女巫的連衣裙。柯琳表示，當時她穿著的服裝，是利用3萬英尺、不同顏色的桃色絲線織製而成，希望呈現如日出或日落般的色調，同時表現一絲調皮之感。

公正指揮官，瑟拉菲娜（Seraphina）的高貴頭飾

圖片來源：Colleen Atwood設計，由Warren Holder繪製。

魔國會主席瑟拉菲娜，在片中穿著一襲富麗堂皇的海軍藍鑲金邊長袍，並佩戴象徵權力的金色皇冠。「她所戴著的皇冠，是基於印尼的婚禮頭飾。」柯琳將頭飾拆解，以不同形式重新組裝，創造出電影中極具民族風格的皇冠。「我希望透過服飾來表達瑟拉菲娜的力量，使她在人群中，也能擁有強大高貴的感覺。」

作為設計師，我們必須創造一個與觀眾聯繫的世界。

「我喜歡幻想的東西，這也是我為何接下這部電影的原因。」柯琳承認，自己深受奇幻故事情節吸引，如與導演提姆波頓（Tim Burton）合作的《剪刀手愛德華》、《魔境夢遊》、《怪奇孤兒院》等作品，直至《怪獸與牠們的產地》亦是如此。

而有時演員不經意的「小發現」，也能使設計師備獲肯定。像是演員表示：「哇，那個口袋很棒，我可以用它做到這點。」這些看似微不足道的聲明，對設計師來說，都是最大的安慰。「我時常和強尼戴普（Johnny Depp）合作。他總能注意到服飾上的小配件，並予以利用。」柯琳說：「作爲服裝設計師，這對我來說是非常特別的事情。」

對柯琳來說，創造一個奇幻的世界，需要與自己、和妝髮團隊緊密合作。「每位觀眾都會對他們所看見內容，發揮自己的想像力。」因此，服裝設計師的工作，即是透過服飾配件，使觀眾相信這是真實的故事。「他們必須相信角色，並在情感上與之聯繫。」

圖片來源：Colleen Atwood設計，由Warren Holder繪製。

《怪獸與牠們的產地2》預告：

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參考資料：pottermore, vanityfair, wwd, deadline, grazia

圖片來源：pottermore, vanityfair, deadline, screenrant, imdb

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航