大學生該找什麼實習或工作，對未來申請MBA比較有利？

以大學生而言，可以站在哪些角度去考量實習或第一份工作？ ──Ms. T

我每個月辦mingle event，加上每年舉辦台灣MBA高峰論壇，常常會有大學生參加；雖然多半是工作3年以上的人在申請MBA，但是我很高興看到很多大學生，想要提早做準備。大家常常問的問題不外乎：我現在是大四生，畢業之後該找什麼工作，對申請MBA比較有利？我現在大三，應該找什麼實習，或者做什麼社團活動，對未來申請有利？我的GPA不好，現在應該做什麼準備，才不會申請不到好的商學院？所以我想用這篇文章，來給大家一些建議。（延伸閱讀：我還是個大學生，我可以為申請Top MBA做什麼準備？）

課業、社團、志工、實習，怎麼選擇及兼顧？

大學生想要玩社團、找實習，也是天經地義，但是GPA到底重要不重要？對於申請最頂尖的那幾家商學院（Stanford、Harvard、Wharton），GPA是重要的，至少不應該低於3.2。至於其他學校，其實GMAT高分，是可以彌補低GPA。雖然說工作經驗很重要，但是頂尖商學院希望錄取的學生，是在每個階段，都有辦法兼顧各方面的活動及課業。就像我常常說的，不要辭職準備GMAT，是一樣的道理，畢竟你到了商學院之後，也需要兼顧課業、找工作、社團活動（還有趴踢）。

至於要找什麼類型的社團、志工活動？其實真的不設限，我建議可以看自己的興趣決定。你喜歡動物，可以參加流浪動物之家；你喜歡瑜伽，可以創一個瑜伽社，或者寫一個部落格提倡瑜伽這個運動；你喜歡旅遊，可以召集一群朋友出去玩，也可以設一個旅遊Instagram，分享你的經驗、照片。希望你已經發現我的建議裡面的共通點──獨樂樂不如眾樂樂。是的，與其自己躲在家裡做自己有興趣的是，不如號召一些朋友一起，這是讓商學院可以看到，如果錄取你，對這個學校可以帶來的價值。

大四生怎麼找第一份工作？

第一份工作，到底要去大公司，還是新創公司？如果我對行銷、營運、業務、財務等職能，沒有偏好，那應該找什麼樣的職缺？

這些都是我常常在活動聽到的問題。其實，大公司當然是比較安全的選擇，但是新創公司也或許可以讓你的工作經驗在眾多申請者中脫穎而出。如果真的有2個錄取通知，到底該怎麼選擇呢？先看新創公司好了，如果公司創辦人是你很敬佩的人，本身有大公司經驗或者頂尖商學院學歷，加上公司的願景以及產品，是你有興趣或者你覺得很有前景的。又或者公司已經獲得不錯的資金，甚至是國際公司、大間創投基金的資金等等，以上都是你可以決定選擇新創公司作為畢業後第一份工作的原因。

新創公司會比較有風險，所以你應該每一兩年就檢視公司願景，以及這一兩年間的成長，公司有沒有往自己設的目標前進？公司團隊以及你自己，是不是有在健康的成長以及進步？公司所需的下一筆資金，是不是可以在計畫中順利募到款？這些都是你可以問自己的問題。如果一兩年後你有疑慮，再選擇去應徵大公司的職缺，這些選擇可以向學校證明，雖然你的第一個公司沒有很好的發展，但是你有自覺，可以及時做出職涯轉換。（推薦閱讀：大公司的工作經驗會比小公司的工作經驗有優勢嗎？）

相同地，如果你第一份工作是在大公司，待滿2年後，若想嘗試比較不同的機會，也可以看看就業市場上，有沒有好的新創公司的機會，一樣可以用上述的問題問自己，找到對的機會。我這樣建議，並不代表只有新創公司或只有大公司的經驗，你的履歷就會太單調；但不可否認地，如果你只有一種經驗，那就需要證明，你在這份工作，每年都有職務、薪資及業務範圍的進步。否則有2種不同的經驗，的確可以有助於你在申請文件上，說好的故事，寫出好的essay。

其實，如果你在大二大三找實習的過程，就可以先想到上述這些問題，而在2個暑假裡，各做了大公司跟新創公司的實習，我相信你可以做出更適合自己的選擇，這也是實習重要的原因之一──用最短的時間，了解最適合你的環境。

現在就有正確的申請心態

身為顧問，同時也身為MBA校友，我必須說，我和其他的校友都一樣，我們聽得出來，問問題的人，是只想問問題，還是真的想知道答案。如果你問我：「Sabina，我未來想申請MBA，是不是應該去做志工活動，比較有利於申請？」我希望你瞭解，都已經要花時間去做志工活動，就應該要選擇你在乎的議題，試著從中學習到一些東西，看到一些你沒有接觸過的人事物，引發自己去思考：「你可以如何用自身力量，創造出更大的影響力？」這才是正確的問題。（同場加映：從Nike轉戰聯合國世界糧食計畫署Kellogg MBA Tina：在非洲工作，讓我發揮最直接的影響力！）

事實上，在申請MBA的過程中，沒有很多地方讓你大寫特寫自己工作以外的成就，但是會有一些essay的篇幅以及面試，可以讓你談談工作以外的成就，這些是能讓你輕鬆脫穎而出的機會。畢竟，很多人工作以後，就沒有精力再去外面做一些「吃力不討好」的活動，這時候如果你願意，又花心力去做有影響力的事，會讓頂尖商學院看到他們想要的特質。（推薦閱讀：想交出讓MBA面試官難忘的申請表？多累積志工服務經驗吧！）

如果你問我，申請上Stanford、Harvard、Wharton的學生，都有什麼特質？他們的工作經歷，有什麼亮點？我會告訴你，他們都沒有單一特質或經驗，是「保證」可以讓你申請上這些學校的。但是他們對於選擇的活動、找的工作，都有自己的原因，跟其他同儕相比，他們也更了解自己，懂得問自己一些對的問題，我覺得這是很重要的「自覺性」，希望大家可以常常檢視自己的生活、工作狀態，計劃下一步。

大學生們，如果你現在就有準備申請MBA的心態，是很好的事，不過提醒你們記得，大學四年應該是很有趣的，這是一個珍貴的經驗，你應該勇於選擇、勇於犯錯、享受過程，試著擁有一個豐富、沒有閒著的大學生活。（延伸閱讀:何時開始準備申請MBA？成功錄取兩間頂尖商學院的她深刻體會「大學就該開始！」）

本文經Sabina授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航