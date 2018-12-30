我又沒在跑步，為什麼醫生說我有「跑者膝」？

（這篇說起來是我膝蓋好痛痛大計畫的延伸，還沒看過的可以來這裡。）

28歲的銀行業上班族女性Peggy，平日最喜歡下班後去河濱跑步。自從報名了年底的「渣打馬拉松」後，求好心切，特別參加了跑步訓練班加強練習。最近開始膝蓋有點灼熱刺刺的，不過通常當天冰敷完膝蓋痛就好了大半。

但最近這個膝蓋痛出現的頻率越來越高，每次練跑完的隔天就跛腳，進辦公室要趕緊找椅子坐下來。近期每次跑完10k就要休息3天，跑班教練覺得這樣也不是辦法，不如今年別比了，好好養傷明年再來吧......

Peggy憂心忡忡的來診間，詢問年底的初馬比賽是不適要放棄了？

圖片來源：作者提供

跑者膝名詞解釋

跑者膝＝髕骨疼痛症候群＝髕骨軌跡滑動異常＝PFPS（Patella femoral pain syndrome），約等於髕骨軟化（較嚴重的軟骨磨損）。

這幾個詞的意義類似，但以醫師的精確度而言略微不同。基本上都表示髕骨軌跡滑動異常，進而導致膝蓋疼痛。

跑者膝就定義而言，是因為運動習慣造成的一系列膝蓋問題總稱。但不一定是跑步喔，重訓、騎飛輪也算。所以就會有人疑惑：我明明沒在運動，怎麼會有醫生說我是跑者膝勒？這時候用「髕骨疼痛症候群」來描述會比較貼切。

跑者膝的痛，其實包含了：

周邊韌帶痛 髕骨軟骨磨損痛 肌肉張力不均衡導致的痛

最常發生的兩個跑者膝包含：髕骨疼痛症候群PFPS＋髂脛束症候群（ITBS）。

其中髕骨疼痛比髂脛束症候群更常出現。但就學理上，這兩位跑者膝是好兄弟，被宣判後都可以好好休跑2－3個月。兩者的發生原因、生物力學機轉相當類似，可互相參考之。

髕骨構造

首先來看看今天的主角：髕骨（膝蓋骨）構造長怎樣。

圖片來源：作者提供 髕骨構造

髕骨是懸浮在人體兩側膝蓋的前方的骨頭，是人體最大的種子骨（註1）。髕骨呈現為菱形狀，上端為基部較寬，下端較尖。髕骨與股骨（也就是大腿骨）相接的地方也有關節面，因此有「髕骨軟骨」。

大家可能對退化性關節炎較熟悉，也就是大腿骨與小腿骨的關節軟骨磨損。通常在50歲以上的族群比較容易發生，從此膝蓋一路退化下去。而「髕骨軟化」，就是「髕骨的軟骨」磨損。講白話文就是年輕人、跑步人的「退化性關節炎」，差別在於發生軟骨磨損的位置。

跑者膝常見症狀

跑者膝最常見為膝蓋周邊疼痛，但又指不出、摸不到確切位置。初期時有時無，時間久了會慢慢變嚴重。

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患者常描述運動後，特別是跑步等高衝擊性（註2）的運動後，膝蓋有刺痛灼熱感，但休息或冰敷後通常會改善。

有些人則是膝蓋骨常常有喀拉喀拉的聲音，醫學上又稱Crepitus。意思就是膝蓋旁肌肉張力不平衡，導致髕骨軌跡移動異常或髕骨軟骨卡住。於久蹲久坐後，膝蓋骨會有卡住的感覺。

從側面看髕骨的滑動軌跡：

從上面看髕骨的軌跡滑動：

診間範例

患者：我膝蓋痛痛的，跑步、上下樓梯完更痛，但我自己摸好像摸不到痛點？ 堡醫師：待我幫你摸骨。摸了一圈沒地方會痛。啊你是跑者膝～

沒啦，看診沒那麼隨便，只是病人進來就知道你是跑者膝。其實路跑盛況期間，一天會有10個以上的跑者膝患者，所以其實我是看你帶Garmin手錶就知道你有跑者膝（誤）。

膝蓋疼痛的感覺也會隨著病程改變

膝蓋疼痛的感覺，也可能隨著病程而改變：

初期磨損：緊緊繃繃、刺刺痛痛的感覺。也有可能像輕微的牙籤刺到。然而摸膝蓋周邊，摸不到特別的疼痛點。運動通常可以持續，運動完的不舒服，可經由冰敷伸展而改善。蹲下時，膝蓋會卡卡的不舒服。Ｘ光檢查下，通常沒有明顯的變化。

圖片來源：作者提供

中期磨損：開始有痠痠軟軟的感覺。久蹲後站不起來，走太久會變成很痠。運動完都要休息很久2－3天才會漸漸好轉。無法規律的運動。此已經有髕骨軟骨的磨損。蹲下時，有可能髕骨整個卡住而站不起來。Ｘ光檢查下，會看到髕骨軟骨的偏移。超音波檢查下，可能看到膝關節內有積水。白話文就是：嚴重的跑者膝（至少超過1年）去做檢查才看得出異常，不然都是正常啦～

後期磨損：同退化性關節炎後期。無論行走、下樓梯等都會感到疼痛，各種運動都無法進行。

跑者膝高危險群

跑者膝高危險群有：女性、跑者、體重過重者。

女生因天生骨盆結構較寬（適合生育），大腿骨角度較斜，與小腿骨形成的夾角（Q角度）就會變得很大。這種狀況下，較容易使髕骨往外位移，造成軟骨磨損。女生骨盆較寬，髕骨角度易過大而外翻，屬於女生先天劣勢。

Ｘ光、超音波檢查等，適合狀況嚴重時檢查，非一定必要。

圖片來源：作者提供 女性較易膝蓋痛

跑者膝生物力學加重因子

跑者膝生物力學加重因子包括：扁平足、臀肌失能、膝外翻、髕骨外翻、腿部肌力不平衡者。

扁平足因脛骨內側失去支撐，使Q角度增加，造成髕骨更容易歪斜。

圖片來源：作者提供 扁平足易導致跑者膝

臀肌失能會導致骨盆不穩定、膝蓋骨不穩定，加重髕骨軟骨磨損。許多最新的物理治療文獻皆已證明：跑者膝的患者，臀肌的肌電活動皆降低。訓練臀肌及股內側肌，皆對跑者膝改善有益，但訓練臀肌者改善較快，且改善幅度較多。

膝外翻像是O型腿、X型腿，會使得髕骨的位置不良，加速磨損生物力學。腿型不同，會造成髕骨的位置異常。因此治療膝蓋時，足部及臀部狀況都要一併考慮及矯正，症狀才不會一再復發。

圖片來源：作者提供 各種腿型的不同

另一個重要議題是：減重。不過減重比較困難。還有就是勿蹲跪，舉凡任何膝部問題，最簡單重要的就是不要蹲、不要跪。長時間的蹲跪對膝蓋的傷害遠大於慢跑、下樓梯、深蹲、硬舉等各種運動。特別是長輩，常有長時間拜拜的習慣。宜改變成雙手合十鞠躬就好，心誠則靈，久拜傷膝蓋。

年輕慢跑女性發生跑者膝的機率特別高。我都會跟患者說，把自己當成退化性關節炎，重點是勿蹲、勿跪、下樓梯放慢，以免加重傷害。

圖片來源：作者提供 取自本文作者《顧好下肢筋膜 全身痠痛out》

其他話題：搭經濟艙恐引發跑者膝？

Q：為什麼我上次搭飛機從美東飛回來然後膝蓋超級痛，醫生說我也是跑者膝？

坐飛機坐太久，如果像我們沒做商務艙，膝蓋就要彎起來90度甚至更彎。膝蓋彎的角度越大，越膝關節壓力越大，容易引起跑者膝。

然後飛機上太冷位子太小，整個人縮在一起下肢循環也會不好。

註釋：

種子骨屬於人體正常的骨頭，但懸浮於骨架外，需靠肌腱韌帶加以連接的構造。功用為增加肌腱的力學角度（力臂長度），提高肌肉的收縮效率。 高衝擊性運動：表示與地面衝擊力道較多，如：跑步、打球、跳躍運動等。注意，「重量訓練」不是高衝擊性運動。

文獻參考：Strengthening of the hip and core versus knee muscles for the treatment of patellofemoral pain: a multicenter randomized controlled trial.

本文經堡醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航