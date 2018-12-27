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六都市長上行政院：韓國瑜要蓋「捷運黃線」，盧秀燕要「中火停機」
我們想讓你知道的是
韓國瑜表示高雄目前急需地方建設經費，包括大林蒲、捷運黃線等都需要中央經費協助，但相關的前瞻建設軌道預算，才剛剛被同樣是國民黨籍的立委凍結。
新任六都市長包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦與台南市長黃偉哲今（27）日選後首度列席行政院院會，院會臨時動議時，賴清德依序請六都市長發言，新上任的侯友宜、韓國瑜、盧秀燕與黃偉哲都分別提出建議方向，並爭取地方建設經費，連任的柯文哲與鄭文燦則並未發言。
韓國瑜要蓋捷運黃線、盧秀燕要中火停機
《蘋果日報》報導，高雄市長韓國瑜在院會中提到，高雄市目前急需建設經費，包括大林蒲（新材料循環產業園區）、捷運黃線、捷運岡山路段延伸線、捷運林園路段延伸線等，都需要中央經費協助，《中央社》報導，高市府捷運局官員表示，如果順利推動，預計捷運黃線在2028年通車。
目前高雄的大眾運輸軌道系統有紅線、橘線兩條捷運線和環狀輕軌，捷運黃線規劃將在都會區東側的鳳山和鳥松地區，將行經三民、新興、苓雅、前鎮、鳳山、鳥松等地區，共有23座車站，並已經納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，《新頭殼》報導，高雄捷運黃線總預算1438億元，不過立法院在12月14日，才剛剛遭同樣是國民黨籍的立委黃昭順、賴士葆揚言要刪除預算，黃昭順還提出凍結20％，幾經折衝後捷運軌道預算遭凍結1/10。
另外韓國瑜也將向行政院提出「紅、藍、綠燈補助項目」清單，高雄市新聞局長王淺秋解釋，綠燈就是當下施政最急迫的，例如捷運岡山路段延伸線等案，要求中央依先前承諾補助，至於紅燈則是要等候，藍燈則是在兩者之間。
《聯合報》報導，台中市長盧秀燕在則會中提出，建議中火最老舊、功率最差的4號機組，明（2019）年整年停機改善。台中市政府表示，今年大林電廠、通霄電廠都有新機組投入發電，台電在電力調度上更有彈性，中火各機組發電狀況有重新檢討的必要。
現在中火有10部機組分批商轉，1～4號機組最老舊，台電已發包近80億元，推動中火空汙防治，目前1號機組已完成空氣品質控制系統更新工程（AQCS），2～3號機組正進行更新工程中，其中最舊、又還沒進行更新工程的4號機組，目前仍在運轉，且更新需要花費20億，盧秀燕建議明年全年停機，後續AQCS工程也建議停止，4號機組未來可朝退場方向規劃。
《中央社》報導，賴清德對此裁示，請經濟部、環保署與台中市政府共同會商，推動能源轉型將同步完成非核家園、穩定供電、產業發展及減少空污四大目標。賴清德指出，面對空污問題，經濟部與台電經由降低燃煤比例、增加天然氣發電、改以超超臨界機組提升效率等方式，可將火力發電於2025年減排35%，未來台中火力發電廠也將有2部天然氣機組，屆時將可淘汰4部燃煤機組。
侯友宜、黃偉哲提《財劃法》修法爭取地方建設經費
《中央社》報導，新北市長侯友宜在會中指出，新北市的人均中央統籌分配稅款是六都最少，他希望能爭取新北市應有更多的統籌分配稅款。主計長朱澤民回應，地方預算金額須將一般補助款與統籌分配稅款兩個數字搭配來看，且統籌分配稅款有既定公式；財政部則提到，未來會配合行政院期程，適度提出《財劃法》修正草案，目前還需要更多討論。
《中央社》報導，另外侯友宜還在會中提到非洲豬瘟疫情，希望中央提高補助照顧養豬戶，以及爭取軌道建設預算，希望中央實際支持加上淡海八里、五股泰山、深坑等輕軌「三環六線」預算。
另外侯友宜也引用蘇貞昌的政見，爭取位於板橋捷運站旁用地，文化部原規劃蓋歌劇院案於2016年被收回，現在能在該土地建設一個科技創意基地和內兒童樂園，希望當時表示樂觀其成的中央能兌現。
《聯合報》報導，台南市長黃偉哲也提到統籌分配款問題，指出台南縣市合併升格為直轄市，統籌分配款仍是原來的台南縣、市加起來，並未增加，希望給地方更多財源，儘速通過新的財劃法。
《自由時報》報導，針對現在非洲豬瘟防疫問題，黃偉哲則認為，全面禁用廚餘可能會產生問題，包括廚餘要倒到哪去？亂倒也會形成環境問題，如果其中含有病毒，更會造成病毒在戶外曝露，希望中央能補助地方廚餘蒸煮的設施。
《三立新聞》報導，賴清德回應時表示，各項建設，不能單靠中央，需要中央與起合作。他並表示，國家重大政策及建設不會分黨派，而且政策是延續的，中央答應的各項建設會繼續，所以地方已在進行的建設會繼續。曾任台南市長的賴清德也以過人身分鼓勵大家，地方建設要成功，除了市長及其團隊要很努力外，建議各地方政府可以搭中央政策，若搭中央便車，再加上地方執行力，可立於不敗之地。
新聞來源：
- 韓國瑜首赴行政院會求金援 依紅藍綠燈列清單（蘋果日報）
- 反空汙開第一槍 盧秀燕籲：中火最老舊機組停機（聯合報）
- 六都市長列席行政院會 關切非洲豬瘟與建設經費（中央社）
- 盧秀燕行政院會提減空污 賴揆裁示跨部會商（中央社）
- 輕軌爭議路段停工 高市爭取捷運黃線117年通車（中央社）
- 侯友宜引蘇貞昌政見 盼中央支持建兒童樂園（中央社）
- 六都市長列席行政院會 黃偉哲、侯友宜爭統籌分配款（聯合報）
- 韓國瑜今赴政院要求黃線捷運補助！網酸：預算是藍委凍結的（新頭殼）
- 「建設不分黨派」 賴清德向六都市長保證：政策會延續（三立新聞）
- 非洲豬瘟防疫 黃偉哲行政院會爭取廚餘蒸煮設施（自由時報）
核稿編輯：羊正鈺