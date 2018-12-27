六都市長上行政院：韓國瑜要蓋「捷運黃線」，盧秀燕要「中火停機」

新任六都市長包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦與台南市長黃偉哲今（27）日選後首度列席行政院院會，院會臨時動議時，賴清德依序請六都市長發言，新上任的侯友宜、韓國瑜、盧秀燕與黃偉哲都分別提出建議方向，並爭取地方建設經費，連任的柯文哲與鄭文燦則並未發言。

韓國瑜要蓋捷運黃線、盧秀燕要中火停機

《蘋果日報》報導，高雄市長韓國瑜在院會中提到，高雄市目前急需建設經費，包括大林蒲（新材料循環產業園區）、捷運黃線、捷運岡山路段延伸線、捷運林園路段延伸線等，都需要中央經費協助，《中央社》報導，高市府捷運局官員表示，如果順利推動，預計捷運黃線在2028年通車。

另外韓國瑜也將向行政院提出「紅、藍、綠燈補助項目」清單，高雄市新聞局長王淺秋解釋，綠燈就是當下施政最急迫的，例如捷運岡山路段延伸線等案，要求中央依先前承諾補助，至於紅燈則是要等候，藍燈則是在兩者之間。

《聯合報》報導，台中市長盧秀燕在則會中提出，建議中火最老舊、功率最差的4號機組，明（2019）年整年停機改善。台中市政府表示，今年大林電廠、通霄電廠都有新機組投入發電，台電在電力調度上更有彈性，中火各機組發電狀況有重新檢討的必要。

現在中火有10部機組分批商轉，1～4號機組最老舊，台電已發包近80億元，推動中火空汙防治，目前1號機組已完成空氣品質控制系統更新工程（AQCS），2～3號機組正進行更新工程中，其中最舊、又還沒進行更新工程的4號機組，目前仍在運轉，且更新需要花費20億，盧秀燕建議明年全年停機，後續AQCS工程也建議停止，4號機組未來可朝退場方向規劃。

侯友宜、黃偉哲提《財劃法》修法爭取地方建設經費

《中央社》報導，新北市長侯友宜在會中指出，新北市的人均中央統籌分配稅款是六都最少，他希望能爭取新北市應有更多的統籌分配稅款。主計長朱澤民回應，地方預算金額須將一般補助款與統籌分配稅款兩個數字搭配來看，且統籌分配稅款有既定公式；財政部則提到，未來會配合行政院期程，適度提出《財劃法》修正草案，目前還需要更多討論。

《中央社》報導，另外侯友宜還在會中提到非洲豬瘟疫情，希望中央提高補助照顧養豬戶，以及爭取軌道建設預算，希望中央實際支持加上淡海八里、五股泰山、深坑等輕軌「三環六線」預算。

另外侯友宜也引用蘇貞昌的政見，爭取位於板橋捷運站旁用地，文化部原規劃蓋歌劇院案於2016年被收回，現在能在該土地建設一個科技創意基地和內兒童樂園，希望當時表示樂觀其成的中央能兌現。

《聯合報》報導，台南市長黃偉哲也提到統籌分配款問題，指出台南縣市合併升格為直轄市，統籌分配款仍是原來的台南縣、市加起來，並未增加，希望給地方更多財源，儘速通過新的財劃法。

《自由時報》報導，針對現在非洲豬瘟防疫問題，黃偉哲則認為，全面禁用廚餘可能會產生問題，包括廚餘要倒到哪去？亂倒也會形成環境問題，如果其中含有病毒，更會造成病毒在戶外曝露，希望中央能補助地方廚餘蒸煮的設施。

《三立新聞》報導，賴清德回應時表示，各項建設，不能單靠中央，需要中央與起合作。他並表示，國家重大政策及建設不會分黨派，而且政策是延續的，中央答應的各項建設會繼續，所以地方已在進行的建設會繼續。曾任台南市長的賴清德也以過人身分鼓勵大家，地方建設要成功，除了市長及其團隊要很努力外，建議各地方政府可以搭中央政策，若搭中央便車，再加上地方執行力，可立於不敗之地。

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核稿編輯：羊正鈺