紀大偉談《同志文學史》：沒有競爭力的文學，值得由你來珍惜

前言

由國立台灣文學館編纂、出版的《台灣文學年鑑》，至今已邁入第22年。為提升其能見度和使用率，館方今年特別委請青年作家訪談幾位年鑑「焦點人物」，以為加值、應用之開端。而《2017年台灣文學年鑑》將於今年年底出版，敬請期待。

――台灣文學年鑑加值應用計畫主持人 林肇豊

文：翁智琦

《同志文學史：台灣的發明》出版於2017年1月，紀大偉也因該書獲選為台文館2017年焦點人物。書出版後，紀大偉勤跑國內外講座，不厭其煩地與各地讀者進行對話。

《同志文學史》出版時正是台灣同婚議題備受關注的階段，書出版的4個月後，大法官釋字第748號「同性二人婚姻自由案」，直接限期修正民法對同性婚姻的限制。該釋憲一出，隨即引起社會正反方意見的討論，相關團體甚至極力動員催生出具違憲疑慮的「人權公投」。

2018年11月24日，公投是非題結果揭曉，《同志文學史》試圖以文學研究除去的「魅」，再次躍然於日常公眾之間。因此，當與紀大偉約定訪談細節時，我傳去這樣的訊息：「您有希望訪談地點在哪裡進行？」紀大偉迅速回覆他時常出沒的一條鬧街後，又在訊息中加上但書：「那附近許多護家盟，得找家不恐同的咖啡店。」

在台北市，同志友善咖啡店自然不算難找。然而，為何要刻意去找？只因偏見仍亮晃晃地被曝曬在日光下，且行之有年。

近30萬字篇幅的《同志文學史》費時4年，然而該書有《正面與背影：台灣同志文學簡史》作為墊腳磚。因此，踩在自己鋪整好的紮實道路上，紀大偉在《同志文學史》中才得以將戰後文學的同志身影串成一列浩蕩的接力隊伍。

他在書中說，同志文學不像其他文學爭取亮相機會，同志文學反而樂於往看不見的盡頭，甚至沒有光的所在走去。《同志文學史》甫出版即因專書副標「台灣的發明」引起諸多關注。未讀內容即先以標題挑起讀者認知的爭議：「同志文學怎麼會是台灣的發明？台灣竟有如此偉大？」

紀大偉未卜先知，又或者說作者有德，在緒論就先說明以建立防火牆。「發明」概念來自英國歷史學者霍布斯邦（Eric Hobsbawm）在〈傳統的發明〉裡所指出：「許多被譽為歷史悠久的傳統都是隨著現代化進程出現的發明物」。在《同志文學史》中，「發明」指稱被視為傳統的慣例。也就是說，紀大偉所要指出的是，書裡談論的慣例，都是在台灣特殊的歷史情境中所製造出來的。

「台灣的發明」的確挑戰了現代中文教育體制下的讀者，對於發明概念的認知，比如教育部國語字典釋義「發明」為：「用自己的精神識力創作前所未有的事物。」因為前所未有，容易顯得「驕傲」。因為「驕傲」，容易受到挑戰。有了挑戰，才有質疑權威的能量。繞了一圈，紀大偉還是把讀者帶回到《同志文學史》要做的努力：要從公眾歷史去做由下而上，從民間到官方的挑戰。

Photo Credit：聯經出版

然而，紀大偉沒有在書中說出的是：「因為國人習慣了現代中文教育所給予的概念，所以我是故意的。」

他以博士班導師史書美的《反離散》為例，「這本書沒有獲得任何好書獎，卻因為書名進而引發許多討論，顯然相當成功。如果書名取為《離散與文學》，當然也行，但是效果就差很多。這就是歐美學界常見的策略，標題要夠簡潔、聳動，討論才會出來。我也時常這樣要求學生。」

紀大偉是相當樂意為讀者進行售後服務的作者。因此，《同志文學史》出版後，他帶著書走遍所有可能的道路，台灣、英國、美國、德國都去過。而參與過多場座談，不同國情是否有不同的讀者反應呢？

紀大偉首先觀察到，讀者比例皆以女性居多，而且台灣場次所呈現的性別比例，較國外更加失衡。「這其實很糟糕，台灣人認為文科是女生在讀，男性則要去讀更賺錢的科系。這跟國外，如日本、美國都很不一樣。」

在座談內容上是否會因不同國家而有所調整？紀大偉表示《同志文學史》從戰後戒嚴體制下的文學生產談起，是他在與不同地區的讀者對話時，最大的不同切入點。

「我很幸運，國內外讀者都對我的計畫展現高度興趣。主要原因當然是大家都相當關心台灣的同志人權，但這其實是題材掛帥的結果，因為台灣文學可能都不是讀者想要首先認識的。即使我想多談文學，但是當外國人對台灣幾乎一無所知時，我選擇從戒嚴體制與同志文學的關係談起。這其實說起來很現實，但是同志人權議題真的是一個鼓勵國際讀者關心台灣的招牌。」

即使現實嚴苛，樂於售後服務的作者還是邊皺眉邊說了這樣的話：「但是，正因為很多人是不直接去讀文學作品。因此，要怎麼透過報告讓這些讀者覺得有所收穫，這是我一直要做的功課。」

《同志文學史》宣稱要讓讀者從同志文學作品感受到歷史的種種感覺，從中回味種種委屈的力量，因為這些難言之隱都在文學留下痕跡。也因此，重訪歷史座標上的同志文學，就是換個角度再一次認識歷史。

有趣的是，紀大偉曾在出國唸書前，在魚夫漫畫show節目中，被主持人魚夫反覆質疑為何頻頻書寫身體而不關注歷史？節目上24歲的紀大偉口齒伶俐回以世代差異與交替論，讓魚夫頻頻語塞。

如今請紀大偉再回想這段回憶，他也為當年的發言做出修正：「也許這無關世代，反而是一種歷史無感吧。當我們提起鄭南榕，無論年輕人或長世代，都可能會質疑已經言論自由的現在，何必再提？又或者對新一代的大學生而言，連對太陽花學運都已經沒有感情了。歷史其實是會帶給人感動跟喜悅的，可是這種情感真的很難分享，這也是台灣歷史教育無力之處。但這也不一定是台灣特質啦，我們也會嘲笑美國人是歷史白痴。台灣又何嘗不是呢？」

《同志文學史》反覆述說同志文學如何背負了歷史的重量，然而當紀大偉今年以這樣的觀察基礎延伸去討論BL漫畫（見OKAPI：〈在「同志文學」、「BL漫畫」和「精神障礙」之間――從經典漫畫《歡樂之家》和《我和母親之間》談起〉），並指出「BL漫畫卻幾乎『無歷史』（沒有歷史重量）」時，在網路上引發比《同志文學史》更多的討論。

談起這篇文章，紀大偉坦言笑說：「那篇真是被罵慘了。」但是BL漫畫真的無歷史嗎？紀大偉邊思考邊說：「這是很有趣的問題。當然有許多以歷史為題材的BL，但是當歷史沈重感被圖像可愛化之後，就傳達不出歷史沈重感。不過，換個方式想，認識歷史一定要有這些情感包袱嗎？也許不一定。」

他舉了剛完成數位修復，目前正在大銀幕重映的《霸王別姬》為例，熟悉香港情境或者港片的人肯定能從電影中特別感慨於香港的興衰。然而不具備香港脈絡的觀眾，仍然能感受到這部電影的魅力，這就是《霸王別姬》所具有的兩面性。身為暢銷全球的電影，《霸王別姬》相當受到外國觀眾的喜愛，但同時也會讓外國觀眾有了錯以為自己了解中國歷史的假象。

紀大偉以電影傳播的角度觀察，提出他對於BL漫畫的相似思考：「這是不是可以說《霸王別姬》有歷史深度，但也可以說就是因為它沒有歷史沈重感，因此才能到處傳播呢？」

從為書命名的「故意」、完善的讀者售後服務，再到歷史深度與沈重感對讀者的吸引及影響，紀大偉最後把這樣的兩面性問題拉回到《同志文學史》最核心的號召：「正因為同志文學沒有炫示商標，沒有市場競爭力，容易被潮流淘汰，才更值得重視文學多樣性的讀者珍惜。而在越來越多人走出衣櫃的21世紀，別忘了20世紀的書櫃和衣櫃一樣留在原處：告別衣櫃，但真的可以不必告別書櫃。」

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航