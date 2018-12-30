不分年齡國籍都可提案：為什麼巴黎人這麼愛投票？

文：何桂育

週末的午後，我帶孩子去上舞蹈課，等候孩子上課時，在學校門口看到一輛投票小車。

Photo credit：何桂育

法國人很喜歡選舉投票，除了選擇政治人物，生活上也有各種不同的投票。像是女兒小一時班上就要投票選出一位同學，代表同學跟校長提出對學校環境的改善建議；學校家長們每年都要投票，選擇代議的家長；我們工作上所屬的藝術家協會，也是常常要投票。在法國，有人類群聚的組織就要投票。

投票的活動太多，很難讓每個人都積極參與，所以法國的各種選舉投票率都非常的低，還有許多專程去投廢票的人為了表達自己的不滿。你可以想像，投票選項都不認識，如何能投出自己的一票？所以我有時看到路上、學校前的投票小車，就像沒看到一樣。但是這週末的午後，眼前女兒還有一個多小時的舞蹈課，百無聊賴之際，我認真看了一下，這次又是要選什麼？

投票參與巴黎市政預算

仔細一看，這是一個巴黎市民的市政預算參與投票。投票單有二張，一張是整個巴黎的年度預算，另一張是我們這區的年度預算。

巴黎市市民可參與的年度預算有3000萬歐元，其中有1500萬在一般百姓生活區域。一張投票單上有22個預算提案，我們市民將會勾選4個贊同執行的項目。以下列出22個預算提案：

交通

1、大家的道路（預算：650萬歐元）：採購可回收人行道立桿，維修人行道、自行車道等，安裝自行車道的紅綠燈計時器等等。此外還有二個實驗性的設施，一是將幾條人行步道重新漆上白色以降低市內溫度，二是在路邊立桿上加裝金屬釦環，如果停車處沒有位置時車主可以鎖扣自行車。

運動

2、給大家的運動（670萬）：越來越多巴黎人在公園或路上運動。這個項目包含在公園加裝乒乓球桌，增加可踢足球的空間，將許多戶外運動空間設置頂棚以抵抗惡劣天氣。還有發展巴黎少有的運動項目，像板球運動。此外還有增建滑板公園、增進運動電玩中心讓玩家交流。

3、維修塞納河畔的運動中心（190萬）：第五區的運動中心因為地勢較低，常常是塞納河淹水的受災戶，這個提案是疏通此運動中心的排水工程與重修運動中心。

交流合作

4、更包容的城市（300萬）：目的是幫助市內的殘障人士、成年人或兒童，設立殘障人士的運動設施和殘障兒童遊戲區與公園，增設室內無障礙設施等。

5、更貼心的公共場所（350萬）：提升巴黎公共場所的服務，在公共游泳池內安裝嬰兒換尿布的設備，添購更衣室椅子，購置淋浴間清潔用品，此外，也改善巴黎兒童福利中心的環境與公家單位的等待空間，增加兒童遊戲區。

6、巴黎，團結互助的首都（400萬）：持續關懷與幫助在街頭的流浪漢、移民等。

健康與衛生

7、預防與治療（370萬）：法國每年有1／3的病患因為經濟因素放棄醫學治療。這個項目將幫助巴黎沙漠化地區的醫療體系，從飲食、活動、身體各方面協助市民，還有輔導青少年性教育、毒品等問題。

8、更有效率的清潔（150萬）：很多人覺得巴黎髒亂滿街垃圾、到處尿味或地上有狗屎。但是衛生清潔的項目，每年都會在市民參與預算中出現，今年也不例外。

環境

9、巴黎，氣候冠軍（450萬）：這是一個因應全球氣候變遷而提出的項目，有巴黎市自行產能與節能二個方向。自行產能的部分，是測試在巴黎豪斯曼式的建築屋頂加裝太陽能板。節能則是改善房子的隔熱性。

10、改善水質與管理方式（400萬）

教育與青少年

11、校園綠化（600萬）：因為氣候變遷，盛暑下的都市校園中庭，溫度已經飆高到限制孩子們的下課活動。這個項目旨在綠化學校中庭，用植栽降低氣溫。

12、城市中到處有免費遊戲（150萬）：許多的家長們覺得巴黎市中心給孩子遊戲的地方不夠，因此提案在每個公園設置兒童遊戲場所及遊戲亭，裡面提供各式桌遊等遊戲。

13、一個更適合年輕人與孩子的空間（300萬）：在國高中校門口設立自行車或滑板車停放區。

經濟與民生

14、低收入區的互助經濟體（300萬）：在收入較低的區域設立工作坊與商家，幫助居民製作商品或交易。

文化與古蹟

15、藝術與書本傳遞（350萬）：二個目標，一是在公共空間設置公共藝術作品，二是購買青少年讀物及DVD給需要的家庭和圖書館。

16、重修巴黎音樂媒體圖書館（110萬）

17、為巴黎古蹟點燈（150萬）：巴黎是一個迷人的城市，這個提案目的是讓巴黎的夜晚與白天一樣迷人，是一個城市夜間照明的預算提案。

生活環境

18、一個明亮安全的散步環境（580萬）：在巴黎北邊Barbès、La chapelle 和Stalingrad三個地鐵站之間加強照明與綠化，讓這裡成為一個全的徒步區。

19、美麗的樹木（500萬）：美化樹根的周圍，讓巴黎的樹木們從頭美到腳。

20、塞納河畔的休閒設施（15萬）：設置給大人和小孩的盪鞦韆、滑板公園、運動設施等等。

21、在森林裡漫步（720萬）：維護與改善巴黎近郊凡仙森林。

22、改善巴黎小腰帶（480萬）：巴黎小腰帶指的是以前的環城鐵路，現在是雜草叢生的廢棄鐵軌。這個提案延續去年成功的提案，持續將某些區域的鐵道改建成休閒運動場所。

看到這裡，如果你是巴黎市民，是否覺得眼花撩亂？

相較於大巴黎區的民眾參與預算投票單，還有一張是我們居住這區的投票單，選擇內容相對在地化與生活化，像某條路的修建、某區的綠化等等。其中有一個選項讓我忍不住笑了出來，那是「互助美容中心」，目的是發展社會美學。

不分年齡國籍都可以提案

這個市民參與預算的公投不只在路邊，在網路上也可以投票，還可以提案。提案不分年齡或國籍，只要在巴黎政府網站有一個帳號就可以開始。每年2月份巴黎市政府停止收件，並且開始評估提案的可行性與預算。

巴黎平均一年有近千個提案，重複性也相當高，巴黎市政府會整合類似的提案，並且在6月底整合提案讓大家公投。投票結果公開後，得票率最高的提案將在市政府的協助下執行，並成為公共標案。

最後大巴黎區的開票中選結果7個當中，有3個我支持的提案都當選。下面順序按照得票率高低：

更有效率的清潔 巴黎，氣候冠軍 預防與治療 大家的道路 改善水質與管理方式 「巴黎小腰帶」廢棄鐵路轉型 給大家的運動

如何？巴黎人的市政預算投票結果是不是跟你想得不同？女兒下課一看到投票單，跟我一樣第一個就勾選「巴黎，氣候冠軍」，因為氣候變遷是我們這個年代不可忽視的議題。我比較意外的是，在我們這一區，「互助美容中心」這個提案也通過選舉即將執行，我真是拭目以待啊！

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航