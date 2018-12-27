善用科技力、玩出語言力：下班下課無力學習不是你懶，而是對老派教育不耐

「單字錯一個打一下」、「手拿單字卡A-P-P-L-E的逐字母背誦」⋯⋯相信對不少人超有感，這種古老的方法比起去年Piko太郎的PPAP（日本搞笑藝人古坂大魔王，本名古坂和仁）卻讓人背不起來，但這首洗腦歌卻馬上讓人記得Pen-Pineapple-Apple-Pen，其中最大的差別就是「好玩」、「有趣」。

「玩」不單單指玩樂，更是透過不斷的嘗試和想像，去思考不同組合所帶來的各種可能；例如將大數據、人工智慧與互聯網平台之結合，可以用在被國人普遍認為重要的語言學習上，實現虛實整合。

台灣自主進修現況 知名人力銀行調查顯示，88.7%的上班族認為透過進修加速職場翻身，當中73.9%者有進修意願，其中白領人士最有興趣在語言學習方面投入佔66%、其次依序是資訊科技（佔41.6%）、行銷公關（33.2%）或選擇學歷升級（29.5%）；藍領人士則是在料理烹飪上願意花時間投入。對於進修後職場翻身的期待年限為4.5年。

新的事，一但熟悉就成了傳統

事實上，人類用資訊科技工作早已行之有年，但把科技真正運用在教育與學習上，每隔好幾個世紀才有顯著的改變。

從電腦問世以來，科技改變我們與工作夥伴「互動」的關係。我們用雲端作業系統與夥伴共同編輯文書，用資訊系統分享、管理公事，用推陳出新的通訊軟體與同事聯絡、交流工作進度，用線上會議軟體和跨國同事或客戶開會、談生意；種種的科技應用，都是為了打破關係疆界，讓互動更順暢。

因此，在工作的領域裡，我們與科技關係非常親密，甚至熟悉到彷彿覺得這些科技應用工具存在已久；但在學習的領域裡，我們卻對科技既熟悉又陌生。熟悉的，是那生活和工作中常見的科技硬體；陌生的，則是不曉得該如何在學習時以科技與之互動、建立關係。

「科技走進教室」從來就不是新鮮事，從早期的投影片、簡報講義到現今的電子白板、平板電腦，科技硬體一直都在教室裡佔有一定存在感。然而，從過去到現在，科技並未真正改變學習場所中的互動關係模式，「老師講解、學生聽課」的傳統單向模式，在今日的學習場景依舊常見。

當我們嘗試用科技改變師生互動模式，科技將真正走進「學習」，引領教育創新。

教育因為科技改變是真的嗎？ 印刷術（15世紀 ）：讓本來抄寫困難、生產不易的知識內容，可以大量的標準化印製。 網際網路（20 世紀）：讓知識不再只是透過單向給予，而是成為廣泛的資源，可以主動搜尋與取得。 AI與大數據（21 世紀）：讓知識精準、有效、智慧的個人化，真正實踐因材施教的個人化價值，以及有教無類中人人皆有教權的平等觀念。

Photo Credit:TutorABC 網際網路讓知識不再只是透過單向給予，更像是資源庫能主動搜尋與取得，改變了教育知識傳遞的方式。

新的事，搬到其他領域就成了創新

回顧工作領域中使用科技與夥伴互動的歷史，我們對科技從來就不陌生；而這份熟悉搬到教育領域後將引領教育創新，線上視訊軟體在工作領域與教育領域間的應用就是經典案例。

遠距工作崛起後，我們開始習慣用線上視訊會議軟體進行跨國會議，但「科技始終來自於人性」，遠距工作模式之所以出現，也是為了解決人文議題。

50、60年代的歐美社會，雖然開始有愈來愈多高教育程度的女性進入職場，但彼時社會氛圍偏向保守，認為女性即便擁有工作，也必須全權負起家庭照顧責任，因此她們面臨角色衝突，工作、職場兩頭燒，不少優秀女性甚至被迫提早退出職場。

在這樣的背景下，遠距工作因此成為企業留住優秀女性人才的利器，透過科技改變同事與同事的互動方式，不僅幫企業留才，也替女性撐起職場一片天。

有別於把教室課程錄影後放到網路上，線上視訊科技搬到教育領域後，正好打破地理界線，也改變語言學習的互動模式。當更多的新科技走入學習，將縮小資源差距、師資限制，並打破關係的疆界，讓教育與學習開始以科技為基礎，打造適用於不同人、不同程度、不同需求的學習內容。

Photo Credit:TutorABC 網路的視訊技術不僅為人類提供了遠距工作與會議的空間，應用在教育上則成了把教學現場從學校轉移到戶戶家中的利器。

這一群人用科技練習語言

今年夏天TutorABC啟動的「百人百堂英語實境賽」，正是一群人透過玩科技，練出生活英語力的實踐。

百人百堂英語實境賽是為期4個月的積分制競賽活動，針對100名19歲到28歲年輕族群，每人免費提供100堂全額在線英語課程。在這4個月裡，參賽者每天要上一堂英語課，平台結合AI人工智慧，依據不同參賽者的需求、程度、興趣，每天匹配多元化教材內容，中間也穿插各種需以英語來完成目標的任務挑戰。

對於透過科技平台打破時間空間的限制，直接與具有英語文授課認證資格的外籍老師來學習語言，來自國立臺北大學公共行政暨政策學系的林震奇就認為，這裡就是一個可以與許多真人在線上溝通的練習機會。

此外，來自海洋大學水產養殖系的何欣容，也認為自己的生活中很常接觸到英語與英文，而TutorABC的線上真人互動教學提供了原汁原味的英語環境，正好可以給自己一個進步與學習的機會。

“線上教育”與“線上學習”差在哪？ 一般來說，將線下教室中的課程錄影後上傳至網路，都稱為“線上學習”，是學習者主動去搜尋、使用之，但並不能產生如現場教學的雙向互動；而“線上教育”則透過「網路、影像技術、真人互動教學」，把「教育現場」透過雲端平台搬到每個人的家中，因此再也沒有線下教學（在教室中）才叫做實體教育或現場教育。於線上，兩者都存在著，且還能無遠弗屆、超越時空的傳遞教育知識。

Photo Credit:TutorABC 本屆的「百人百堂英語實境賽」就是透過玩科技，來練出生活英語力。AI人工智慧，依據不同參賽者的需求、程度、興趣，每天匹配多元化教材內容，中間也穿插各種日常挑戰任務。（活動代言人：林彥君、哈孝遠）

讓語言回歸為有意義的事

當未來教育透過科技進行虛實整合，並改變語言學習的互動模式，語言也將回歸「關係連結」的本質，TutorABC的DCGS（動態課程系統）就是以AI與大數據將個人的英語文程度、學習進度、興趣、個性等進行分析，匹配出專屬個人化的課程與學習路徑，將適性與程度相當的學員匹配在同一個小班制課堂中，學員就能透過這一個小型社群來進行實際演練，讓同儕間互動互學的影響力帶出具體效果。

許多人常開玩笑地說，要學好一個外語，最快的方法就是交一個當地男／女朋友，這句玩笑話其實道出部分事實：學習語言的主要目的，是與他人建立關係、創造連結；而溝通，則是讓這段關係和連結可以更順暢進行的一段過程。

不論是當地人交朋友，或是與當地企業合作生意，學習語言都是為了建立關係；因此，當科技走進語言學習，科技的應用也應該打破關係疆界，讓人與人之間的關係可以更快建立。

當語言回歸本質、當科技回歸人性，學習語言就能實踐日常練習，並在日常中與他人建立一段有意義的關係。現在大家都用智慧型手機，我們是否依然該把教育留在旋轉盤電話的時代？還是運用科技的進步，顛覆老派教育的學習方式，來擁有一個能精準、有效、智慧的下班下課後學習人生。