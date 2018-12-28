【圖表】用「中位數」看全台過去6年薪資，除更貼近現實外，還能看到什麼？

最近主計處公佈了一份統計自2012年到2017年的「工業及服務業受僱員工全年總薪資」的報告，可以看出台灣受僱員工薪資的平均數和中位數差距逐漸拉大，甚至產生了「極端高薪者」人數愈來愈多的說法。

在這份報告中，大家除了平均薪資數以外，還會看到「中位數」這個以受僱者薪資由小到大排序後、挑出排最中間者薪資數字的名詞。不過，究竟從2012年到2017年，平均薪資與中位數之間的差異為何？我們可以從下圖看到，年薪資平均數普遍都是高於中位數，與現況有差距，這也是主計處為何在今年年底前開始公佈中位數的原因。

更進一步從10等分來看，報告中將所有受雇者的薪資，由少到多排列後，再依人數均等分為10組。第一組的人，也就是薪資最低的10%，他們的年薪資上限從2012年的23.1萬，增加到2017年的26.2萬，成長了3.1萬。而第二組到第七組，年薪資上限漲幅都不超過4.5萬，也就是70％的人，過去6年薪水都沒漲超過4.5萬。但是薪資最高的10%，這群組的薪資在過去6年至少增加了9.7萬。

接下來看各行業薪資的情況。

報告中將所有行業區分為17類，其中6類行業，教育服務業、支援服務業、藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業，在2012-2017的年薪資中位數不滿40萬。其中住宿及餐飲業的薪資漲幅最高，從30.1萬漲到35萬，漲幅16.28%。

而製造業、批發及零售業、不動產業、用水供應及污染整治業、營造業等5類行業，年薪資介於40-50萬之間。這6年間薪資漲幅最高的是批發及零售業，從40.3萬漲到45萬，漲幅11.66%。而水供應及污染整治業、營造業這2類行業的薪資略為減少，分別減少0.69%與0.95%。

而資訊及通訊傳播業、醫療保健服務業、專業科學及技術服務業、運輸及倉儲業、礦業及土石採取業，則是年薪資介於50-70萬的行業。其中礦業及土石採取業漲幅最高，從50萬漲到55.2萬，漲幅8.45%。而資訊及通訊傳播業漲幅最低，從66.2萬漲到67.5萬，僅漲1.96%。

電力及燃氣供應業、金融及保險業2個行業，年薪資中位數都超過70萬，金融及保險業的漲幅達到12.53%，從79萬漲到88.9萬。

這份報告使用中位數，看來比較接近現實情形。若能再提供更多行業類別資料，應可讓我們更了解台灣各產業的薪資變化情形。

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資料來源：主計處薪資中位數及分布統計

核稿編輯：楊之瑜