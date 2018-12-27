利玉芳專訪：現代詩的三聲道

前言

由國立台灣文學館編纂、出版的《台灣文學年鑑》，至今已邁入第22年。為提升其能見度和使用率，館方今年特別委請青年作家訪談幾位年鑑「焦點人物」，以為加值、應用之開端。而《2017年台灣文學年鑑》將於今年年底出版，敬請期待。

――台灣文學年鑑加值應用計畫主持人 林肇豊

文：蔡明原

甫獲2017年度「客家傑出成就獎――語言、文史、文學類」、同時也是《2017年台灣文學年鑑》年度「焦點人物」的利玉芳，出版過《活的滋味》、《貓》、《向日葵》、《淡飲洛神花茶的早晨》、《夢會轉彎》、《燈籠花》等詩集，也是「笠」、「文學台灣」的會員。

質與量兼具的創作成果使得她不僅成為台灣文學史上重要的一個篇章，其多聲道的語言運用以及作品中頗具開創意義的性別書寫，包括了對習俗傳統的省思與批判，相信已經是現代詩領域中的典範。這一點，可以在已有相當累積、份量的研究篇章裡得到印證。

在真正被冠上「詩人」稱謂之前，利玉芳似乎有著許多障礙要一一排除。可以這樣說，人生中每一個變動、生命環節與環節之間的連繫，都扮演著決定她和文學之間的命運走向。陳克華就曾問過利玉芳一個問題：「如果妳換了另外一條路走，還會有這樣的發展嗎？」

這個問題也能解讀為，文學對於利玉芳而言，到底占有什麼樣的位置？作為一位現代詩人，利玉芳的身分是多重的；因為婚姻的關係，她從屏東內埔鄉移居到台南下營鄉。如此的空間轉換讓她必須面對人際關係的重組，更重要的是，需要暫時將熟悉的語言擱置在一旁，學習新的說話方式，展開截然不同的生活。

她說：「剛來到台南時一句台語都不會講，而且在地人對我很好奇，會想說客家人到底長甚麼樣子？此外，我常常會想起不要損害到爸爸的面子這句話；意思是說女兒出嫁在外，表現要相當好，別人家很注意妳的身分，一舉一動都要很小心。」

開始文學創作也是在這之後的事情；求學時期的利玉芳喜歡在作文、日記本上寫下自己的想法，而非教條文字。即使是參加比賽，也不願意找範本來參考、便宜行事。她覺得若寫出和大家都一樣的東西，書寫這件事情似乎就變得不具意義了。對利玉芳來說，文字是挖掘自我的一種方式，也是和世界溝通的媒介。

而且她與丈夫相識相戀、攜手走入婚姻共組家庭，亦是因為文字所搭起的橋樑。利玉芳笑說兩人是筆友，在書信往來的過程中，逐漸了解彼此。不過，初到台南的她，如何開口交談就成了當時最大的困擾。

當周圍的人皆以台語對話的時候，習慣了用客語思考的利玉芳，乃是經過一段不算短的磨合期，才融入了這個要安居一生的環境。或許是擁有這樣的過程，利玉芳現代詩創作的語言使用跨及華語、台語及客語三種，這在詩壇當中誠屬少見。

Photo Credit：國立台灣文學館提供 利玉芳於龍潭客家文學館

語言的三聲道背後代表著差異的思維模式和文化養成，利玉芳表示下筆的題材雖然會因此有所不同，但是主題基本上大多脫離不了關懷生命、剖析人性以及叩問存在的意義。例如〈鹽分之血〉這首詩作，以血液的物理現象隱喻先祖胼手胝足、辛勤度日的情景：

我的體內

流著鹽分的血

戰後出世的囝仔

偎靠祖先的汗水

鼔一甕閣一甕的鹹瓜仔

防止歲月腐敗變味 消除散赤苦澀的日子

掖一把鹽

共我心酸的記持

調味回甘

利玉芳認為對於現在的許多小孩而言，戰後世代的生活景象是難以想像的；但是那樣的日子和處境，卻又是許多台灣人的共同記憶。她回想起童年時期，跟同伴因為嘴饞，跑去偷拿甕中醃漬蔬菜的過往：「小朋友貪吃，早期台灣社會普遍物資缺乏，不像現代有那麼多零食可以選擇。所以，即便醃菜非常鹹，我們卻還是吃得津津有味。」

聊到接觸文學的因緣，詩人表示一切都是先生的支持。婚後某日，利玉芳從丈夫手中接過報紙，上頭有著鹽分地帶文藝營第2期的報名資訊。丈夫開口說：「我替妳報名了。」至此，在家庭、親人間周轉忙碌的她，讓自己的人生找到了一個截然不同的出口。

早期利玉芳其實寫的是散文、小品文，當時參加文藝營繳交了一本作品集，使杜文靖大為驚豔。而她認為，寫作散文、小品與現代詩是有所不同的，前者多以尋常的細瑣為題材，以抒發心情為主；後者則須覓得謬思的足跡，捕捉住靈光閃現的一刻。

這種靈光成為作品的主題，其意旨往往是隱晦的。但換個角度看，隱晦的性質是開放、包容的，利玉芳指出「像是〈貓〉這首詩，早期有人認為是愛情詩，有人認為是社會寫實政治詩。然後有人要我解釋，我就說它寫的不是愛情，是政治生態的反映。但那些詮釋都很適切，都有它的道理、很合理。因此，我會覺得現代詩的閱讀是多元繁複的，寫作時候的想法和別人讀出來的東西（未必相同），這種收穫是很珍貴的，是一種和平的好處。」

關於語言的問題，利玉芳的客語詩有些是直接由華語作品翻譯過來，而轉換了一種語言，詩的意境和味道就完全不同。她說用母語寫作，關注的對象總是故鄉的情景；那種積累在生命深處的情感慰藉，透過文字的轉化不僅成為了一種精神圖騰，並且總是能召喚出足以代表族群文化的形容和詞彙。

這些詞彙可能是詩人童年時期的歡笑嬉戲，青春時期的情竇初萌或歲月洗鍊後的坦然況味；而台語也是如此。她認為語言是歷史沉澱後的產物，詞彙的駁雜性格意味著政權更迭的事實：「吸收好的語言，心肝就會轉運過來，就會覺得一切事物都很美好。但是語言流失也是事實，很多寶貴的東西都被丟掉了，要怎麼把它們找回來，是相當迫切的工作。」

利玉芳以為如果把寫作自生命中抽離開來，缺少了精神層面的涵養，內在的那個「我」將會變得空洞不已。倘佯於文字之海，詩人的層次提升了，視野被拓展了，周遭許多原本被忽略或不被重視的存在一一浮現突顯於詩作之中。

「詩的語言是精神的一部分，發揮出來的話就會是社會的良知。」利玉芳懇切地道出對於自己的期盼與要求。

憶及年少時期喜歡拿筆的興趣，在走入婚姻後幸好沒有中斷，詩人說能一直走在這條路上有著許多感謝。先生與家庭的支持，文友的鼓勵和砥礪，都是堅持的理由。因此，文章一開始的提問，答案昭然若揭：「可以創作是一件很幸福，也很幸運的事情。」

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航